Instalează Kong cu un singur click.
Gateway API open-source de înaltă performanță pentru gestionarea, securizarea și scalarea microserviciilor și API-urilor.
Alege un plan VPS pentru Kong
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kong
Kong este cel mai utilizat gateway API open-source din lume, construit pe OpenResty (Nginx + LuaJIT) pentru o latență sub-milisecundă la scară largă. Acesta se află în fața serviciilor tale pentru a gestiona autentificarea, limitarea ratei, rutarea traficului și observabilitatea printr-un ecosistem bogat de peste 50 de plugin-uri — fără a modifica codul aplicației tale.
Rularea Kong pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra traficului API, configurării plugin-urilor și credențialelor sensibile, fără prețurile bazate pe utilizare ale serviciilor gestionate de gateway API. Această implementare include PostgreSQL pentru persistența configurării Kong și este gata pentru gestionarea API-urilor în producție din momentul în care pornește.
Funcționalități cheie ale Kong
Autentificare centralizată
Impune autentificarea OAuth 2.0, JWT, API keys și HMAC pentru toate serviciile dintr-un singur punct de control.
Limitare a ratei
Protejează serviciile upstream de vârfurile de trafic prin setarea limitelor de rată a cererilor per-consumator sau globale, fără modificări de cod.
Plugin ecosistem
Extinde Kong cu peste 50 de pluginuri oficiale pentru logging, caching, transformări și integrări cu terțe părți.
GUI Administrator
Gestionează rute, servicii, consumatori și plugin-uri prin interfața web încorporată Kong Manager pe portul 8002.
Suport Multi-Protocol
Rutează traficul HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket și TCP printr-un singur gateway cu echilibrare a sarcinii conștientă de protocol.
De ce să rulezi Kong pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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