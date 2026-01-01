OpenHands este o platformă open-source pentru rularea agenților AI care finalizează autonom sarcini de inginerie software. Susținută de un mediu de execuție izolat (sandboxed), citește și scrie fișiere, rulează comenzi de terminal, execută suite de teste, instalează pachete și navighează pe web — totul fără intervenție umană între pași. Fiecare sesiune rulează într-un container izolat, astfel încât agentul poate efectua operațiuni arbitrare în siguranță, fără a afecta gazda ta VPS.

Platforma suportă fiecare furnizor major de LLM prin LiteLLM, permițându-ți să configurezi OpenAI, Anthropic, Google, Ollama sau orice endpoint compatibil cu OpenAI ca backend de raționament. Auto-găzduirea îți păstrează baza de cod și istoricul sarcinilor pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per sarcină dincolo de ceea ce percepe furnizorul tău de LLM.