Instalează OpenHands cu un singur click.
Inginer software AI autonom cu sursă deschisă care citește, scrie și rulează cod pentru a finaliza sarcini de dezvoltare cap la cap.
Alege un plan VPS pentru OpenHands
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenHands
OpenHands este o platformă open-source pentru rularea agenților AI care finalizează autonom sarcini de inginerie software. Susținută de un mediu de execuție izolat (sandboxed), citește și scrie fișiere, rulează comenzi de terminal, execută suite de teste, instalează pachete și navighează pe web — totul fără intervenție umană între pași. Fiecare sesiune rulează într-un container izolat, astfel încât agentul poate efectua operațiuni arbitrare în siguranță, fără a afecta gazda ta VPS.
Platforma suportă fiecare furnizor major de LLM prin LiteLLM, permițându-ți să configurezi OpenAI, Anthropic, Google, Ollama sau orice endpoint compatibil cu OpenAI ca backend de raționament. Auto-găzduirea îți păstrează baza de cod și istoricul sarcinilor pe infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per sarcină dincolo de ceea ce percepe furnizorul tău de LLM.
Funcționalități cheie ale OpenHands
Execuție autonomă de cod
Citește fișiere, scrie cod, execută comenzi și testează ieșirea iterativ — totul într-un sandbox container izolat per sesiune.
Suport LLM multi-furnizor
Adu-ți propria cheie API pentru OpenAI, Anthropic, Google sau orice punct final compatibil cu OpenAI prin integrarea LiteLLM încorporată.
Navigare web și căutare
Răsfoirea documentației, căutarea pe web și preluarea datelor în timp real ca parte a sarcinilor de cercetare și implementare în mai multe etape.
Integrare GitHub
Autentifică-te cu GitHub pentru a permite agentului să citească depozite, să creeze ramuri, să comită modificări și să deschidă cereri de extragere autonom.
Acces la fișiere Workspace
Montează directorul proiectului tău astfel încât agentul să citească și să modifice fișierele tale sursă reale în timpul fiecărei sesiuni de codare.
Persistența sesiunii
Istoricul conversațiilor și memoria agentului persistă pe parcursul sesiunilor, astfel încât munca de lungă durată poate fi reluată exact din punctul în care a fost întreruptă.
De ce să rulezi OpenHands pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.