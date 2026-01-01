Instalează Casibase cu un singur click.
Bază de cunoștințe AI cu sursă deschisă și platformă de chat bazată pe LLM pentru construirea asistenților specifici domeniului.
Alege un plan VPS pentru Casibase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Casibase
Casibase este o platformă open-source de gestionare a cunoștințelor și chatbot AI care permite organizațiilor să construiască asistenți specifici domeniului, susținuți de date reale ale întreprinderii. Combină ingestia de documente bazată pe încorporări cu suport pentru multiple modele lingvistice mari — inclusiv ChatGPT, Claude, Llama 3 și DeepSeek — astfel încât echipele își pot interoga propria bază de cunoștințe printr-o interfață de chat în limbaj natural, fără a trimite documente brute către servicii terțe.
Găzduirea proprie a Casibase pe propriul tău VPS păstrează documentele proprietare, istoricul conversațiilor și cheile API ale modelului în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Stiva vine cu MySQL pentru persistență și se integrează cu Casdoor pentru autentificare de nivel enterprise, inclusiv GitHub, Google și furnizori OAuth personalizați.
Funcționalități cheie ale Casibase
Suport LLM multi-model
Conectează-te la ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 și modelele HuggingFace, astfel încât să poți schimba sau compara furnizorii fără a re-ingera baza ta de cunoștințe.
Regăsire bazată pe încorporare
Documentele sunt segmentate și încorporate la momentul ingestiei, permițând căutarea semantică ce afișează pasaje relevante contextual, mai degrabă decât potriviri de cuvinte cheie.
Autentificare afacere
Integrarea Casdoor oferă autentificare unică cu GitHub, Google și furnizori OAuth pentru întreprinderi, cu controale granulare de permisiuni pentru toate depozitele de cunoștințe.
Interfață multilingvă
Interfața web oferă suport pentru 12 limbi, făcând-o accesibilă echipelor distribuite la nivel global fără muncă suplimentară de localizare.
Acces la activ de la distanță
Suportul încorporat pentru protocoalele RDP, VNC și SSH îți permite să atașezi infrastructura la distanță ca active de cunoștințe alături de documente și istoricul chat-ului.
De ce să rulezi Casibase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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