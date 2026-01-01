Casibase este o platformă open-source de gestionare a cunoștințelor și chatbot AI care permite organizațiilor să construiască asistenți specifici domeniului, susținuți de date reale ale întreprinderii. Combină ingestia de documente bazată pe încorporări cu suport pentru multiple modele lingvistice mari — inclusiv ChatGPT, Claude, Llama 3 și DeepSeek — astfel încât echipele își pot interoga propria bază de cunoștințe printr-o interfață de chat în limbaj natural, fără a trimite documente brute către servicii terțe.

Găzduirea proprie a Casibase pe propriul tău VPS păstrează documentele proprietare, istoricul conversațiilor și cheile API ale modelului în întregime pe infrastructura pe care o controlezi. Stiva vine cu MySQL pentru persistență și se integrează cu Casdoor pentru autentificare de nivel enterprise, inclusiv GitHub, Google și furnizori OAuth personalizați.