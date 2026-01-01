Implementează OCS Inventory NG printr-o instalare cu un singur click.
Server open-source de gestionare a activelor IT care urmărește hardware-ul, software-ul și implementează pachete în întreaga ta flotă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) este o soluție gratuită, open-source de gestionare a activelor și de implementare a software-ului, care a fost rafinată din 2001. Agenții ușori instalați pe endpoint-uri Windows, Linux, macOS, Android și IBM AIX raportează inventare detaliate de hardware și software către un server central, în timp ce scanările SNMP și descoperirea IP extind vizibilitatea la imprimante, switch-uri, routere și alte dispozitive fără agent.
Găzduirea proprie a OCS Inventory pe propriul tău VPS menține fiecare amprentă de dispozitiv, înregistrare de licență și pachet implementat sub controlul tău. Consola web inclusă, baza de date MySQL și API-ul REST sunt aceleași componente utilizate de întreprinderile care gestionează infrastructuri IT de peste 100.000 de dispozitive, fără taxe per activ și fără dependență de SaaS terțe.
Funcționalități cheie ale OCS Inventory NG
Inventar hardware și software
Agenții ușori colectează date detaliate despre CPU, memorie, stocare, periferice și software-ul instalat de la punctele finale Windows, Linux, macOS, Android și AIX.
Implementare pachet
Trimite scripturi, instalatori și pachete de configurare către agenți prin HTTPS, cu controale de lățime de bandă care se scalează la flote de peste 100.000 de dispozitive.
SNMP și descoperirea rețelei
Scanează subrețele și interoghează dispozitivele SNMP pentru a inventaria imprimante, switch-uri, routere și alte echipamente care nu pot rula un agent.
Rapoarte de conformitate a licențelor
Urmărește aplicațiile instalate în întreaga ta infrastructură și creează rapoarte de contorizare a software-ului pentru a verifica utilizarea licențelor și reînnoirile.
REST API și integrări
API-ul REST încorporat și plugin-ul de sincronizare GLPI alimentează datele despre active în sistemele de ticketing, CMDB-uri și instrumentele de securitate.
Consolă web cu RBAC
Consolă bazată pe browser cu controale de acces bazate pe roluri, autentificare LDAP și CAS, și panouri de bord personalizabile pentru operatori și auditori.
De ce să rulezi OCS Inventory NG pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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