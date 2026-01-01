Reducere de până la 69% pentru OCS Inventory NG

Implementează OCS Inventory NG printr-o instalare cu un singur click.

Server open-source de gestionare a activelor IT care urmărește hardware-ul, software-ul și implementează pachete în întreaga ta flotă.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează OCS Inventory NG printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) este o soluție gratuită, open-source de gestionare a activelor și de implementare a software-ului, care a fost rafinată din 2001. Agenții ușori instalați pe endpoint-uri Windows, Linux, macOS, Android și IBM AIX raportează inventare detaliate de hardware și software către un server central, în timp ce scanările SNMP și descoperirea IP extind vizibilitatea la imprimante, switch-uri, routere și alte dispozitive fără agent.

Găzduirea proprie a OCS Inventory pe propriul tău VPS menține fiecare amprentă de dispozitiv, înregistrare de licență și pachet implementat sub controlul tău. Consola web inclusă, baza de date MySQL și API-ul REST sunt aceleași componente utilizate de întreprinderile care gestionează infrastructuri IT de peste 100.000 de dispozitive, fără taxe per activ și fără dependență de SaaS terțe.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OCS Inventory NG

Inventar hardware și software

Agenții ușori colectează date detaliate despre CPU, memorie, stocare, periferice și software-ul instalat de la punctele finale Windows, Linux, macOS, Android și AIX.

Implementare pachet

Trimite scripturi, instalatori și pachete de configurare către agenți prin HTTPS, cu controale de lățime de bandă care se scalează la flote de peste 100.000 de dispozitive.

SNMP și descoperirea rețelei

Scanează subrețele și interoghează dispozitivele SNMP pentru a inventaria imprimante, switch-uri, routere și alte echipamente care nu pot rula un agent.

Rapoarte de conformitate a licențelor

Urmărește aplicațiile instalate în întreaga ta infrastructură și creează rapoarte de contorizare a software-ului pentru a verifica utilizarea licențelor și reînnoirile.

REST API și integrări

API-ul REST încorporat și plugin-ul de sincronizare GLPI alimentează datele despre active în sistemele de ticketing, CMDB-uri și instrumentele de securitate.

Consolă web cu RBAC

Consolă bazată pe browser cu controale de acces bazate pe roluri, autentificare LDAP și CAS, și panouri de bord personalizabile pentru operatori și auditori.

De ce să rulezi OCS Inventory NG pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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