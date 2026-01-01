Implementează LinkAce printr-o instalare cu un singur click.
Arhivă de marcaje auto-găzduită cu monitorizare automată a linkurilor, căutare full-text și un API REST complet.
Alege un plan VPS pentru LinkAce
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LinkAce
LinkAce este o arhivă de marcaje open-source construită pentru persoanele care doresc o custodie pe termen lung, organizată, a fiecărui link pe care îl colectează. Captează automat titlurile și descrierile, monitorizează URL-urile salvate pentru ținte rupte sau mutate și poate preda paginile Arhivei Internetului, astfel încât sursele importante să rămână accesibile chiar și atunci când site-ul original dispare.
Găzduirea proprie a LinkAce pe propriul tău VPS îți menține istoricul de lectură, cercetările și listele partajate departe de trackerele terțe și de serviciile proprietare de marcaje. Baza de date MariaDB și memoria cache Redis incluse îți oferă o bază de cunoștințe rapidă, privată, pe care o deții în totalitate, cu bookmarklet-uri de browser, fluxuri RSS și un API REST complet pentru integrări.
Funcționalități cheie ale LinkAce
Monitorizare link automatizată
Verificările programate semnalează linkurile rupte sau mutate, astfel încât arhiva ta să nu se degradeze în tăcere în timp.
Backup Internet Archive
Trimite URL-urile salvate către Wayback Machine automat și păstrează copii lizibile ale paginilor care dispar.
Liste, etichete și căutare
Organizează marcajele cu liste imbricate și etichete, apoi găsește orice rapid printr-o căutare avansată și filtrată.
Deplin REST API
Integrează LinkAce cu extensii de browser, clienți mobili, Zapier și scripturi personalizate printr-un API complet documentat.
Linkuri publice și private
Marchează fiecare marcaj ca privat, intern sau public și partajează colecții organizate prin fluxuri RSS dedicate.
Import și export HTML
Importă marcaje de browser existente sau exportă-ți arhiva completă oricând, fără blocaj din partea furnizorului.
De ce să rulezi LinkAce pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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