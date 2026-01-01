Hasura GraphQL Engine se conectează la baza ta de date PostgreSQL și generează automat un API GraphQL complet tipizat în câteva secunde. În loc să scrii cod de rezolvare, să configurezi definiții de schemă sau să construiești straturi de interogare de la zero, dezvoltatorii îndreaptă Hasura către o bază de date și obțin imediat filtrare, sortare, paginare, agregări și abonamente în timp real — toate gestionate printr-o consolă vizuală.

Cu peste 32.000 de stele pe GitHub și utilizare în producție la companii din întreaga lume, Hasura este cea mai rapidă cale de la baza de date la API. Auto-găzduirea pe propriul tău Virtual Private Server (VPS) îți menține credențialele bazei de date și logica de interogare în cadrul infrastructurii tale, fără taxe per cerere, fără costuri de ieșire a datelor și control complet asupra permisiunilor de acces și a limitării ratei.