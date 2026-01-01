Implementează Hasura GraphQL Engine cu instalare printr-un singur click.
API-uri GraphQL și REST instantanee peste baza ta de date PostgreSQL — nu este necesar cod backend.
Alege un plan VPS pentru Hasura GraphQL Engine
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine se conectează la baza ta de date PostgreSQL și generează automat un API GraphQL complet tipizat în câteva secunde. În loc să scrii cod de rezolvare, să configurezi definiții de schemă sau să construiești straturi de interogare de la zero, dezvoltatorii îndreaptă Hasura către o bază de date și obțin imediat filtrare, sortare, paginare, agregări și abonamente în timp real — toate gestionate printr-o consolă vizuală.
Cu peste 32.000 de stele pe GitHub și utilizare în producție la companii din întreaga lume, Hasura este cea mai rapidă cale de la baza de date la API. Auto-găzduirea pe propriul tău Virtual Private Server (VPS) îți menține credențialele bazei de date și logica de interogare în cadrul infrastructurii tale, fără taxe per cerere, fără costuri de ieșire a datelor și control complet asupra permisiunilor de acces și a limitării ratei.
Funcționalități cheie ale Hasura GraphQL Engine
Instant GraphQL APIs
Generează automat un API GraphQL complet tipizat din schema ta PostgreSQL existentă — incluzând tabele, vizualizări și relații, fără a fi nevoie să scrii cod de rezolvare.
Abonamente în timp real
Orice interogare GraphQL poate fi transformată într-un abonament în timp real care trimite actualizări către clienții conectați prin WebSockets pe măsură ce datele subiacente se modifică.
Permisiuni la nivel de rând
Definește reguli granulare de control al accesului per tabel, rol și operațiune, folosind un constructor de permisiuni point-and-click — nu ai nevoie de middleware personalizat.
Mapare endpoint REST
Expune orice interogare GraphQL salvată ca un endpoint REST denumit, oferind clienților doar REST acces la aceleași date fără un strat API separat.
Scheme și acțiuni la distanță
Integrează API-uri GraphQL externe și servicii HTTP în schema unificată, astfel încât clienții să interogheze totul printr-un singur endpoint.
De ce să rulezi Hasura GraphQL Engine pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.