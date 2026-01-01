WAHA (WhatsApp HTTP API) este un server REST API open-source care încapsulează WhatsApp Web într-o interfață HTTP curată, astfel încât orice aplicație sau serviciu poate trimite mesaje, primi evenimente și gestiona sesiuni fără dependențe de browser sau costuri de cloud de la terți. Suportă mai multe backend-uri de motor — acest șablon utilizează motorul NOWEB, care comunică direct prin WebSocket fără a lansa un browser, făcându-l ușor și eficient pe resursele VPS.

Găzduirea proprie a WAHA îți menține datele sesiunii WhatsApp, conținutul mesajelor și integrările webhook sub controlul tău deplin. Conectează-ți CRM-ul, chatbot-ul, helpdesk-ul sau instrumentul intern la WhatsApp în câteva minute folosind apeluri HTTP standard, cu un panou de bord web încorporat și o interfață Swagger UI interactivă incluse din start.