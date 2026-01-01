Instalează WAHA printr-un singur click.
API-ul HTTP WhatsApp auto-găzduit care îți permite să trimiți și să primești mesaje printr-o interfață REST simplă.
Alege un plan VPS pentru WAHA
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) este un server REST API open-source care încapsulează WhatsApp Web într-o interfață HTTP curată, astfel încât orice aplicație sau serviciu poate trimite mesaje, primi evenimente și gestiona sesiuni fără dependențe de browser sau costuri de cloud de la terți. Suportă mai multe backend-uri de motor — acest șablon utilizează motorul NOWEB, care comunică direct prin WebSocket fără a lansa un browser, făcându-l ușor și eficient pe resursele VPS.
Găzduirea proprie a WAHA îți menține datele sesiunii WhatsApp, conținutul mesajelor și integrările webhook sub controlul tău deplin. Conectează-ți CRM-ul, chatbot-ul, helpdesk-ul sau instrumentul intern la WhatsApp în câteva minute folosind apeluri HTTP standard, cu un panou de bord web încorporat și o interfață Swagger UI interactivă incluse din start.
Funcționalități cheie ale WAHA
REST API pentru WhatsApp
Trimite și primește mesaje WhatsApp, fișiere media și evenimente printr-un API REST documentat, accesibil din orice limbaj sau framework.
Panou de bord web încorporat
Gestionează sesiunile, scanează coduri QR și monitorizează activitatea printr-o interfață web, fără să scrii niciun cod.
Streaming evenimente Webhook
Trimite mesaje primite și actualizări de stare către propriile tale puncte finale cu filtre de evenimente configurabile și anteturi personalizate.
Persistența sesiunii
Sesiunile supraviețuiesc repornirilor containerelor automat — nu este necesară o nouă scanare QR după o repornire sau o actualizare.
Gestionarea fișierelor media
Trimite și primește imagini, documente, mesaje vocale și fișiere video cu stocare locală integrată pentru fișierele media primite.
De ce să rulezi WAHA pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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