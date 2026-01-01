Instalează Hermes WebUI cu un singur click.
Implementare Hermes full-stack care asociază agentul AI Hermes cu o interfață de chat web rapidă, auto-găzduită.
Alege un plan VPS pentru Hermes WebUI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hermes WebUI
Hermes WebUI este o aplicație web open-source ușoară care aduce agentul AI Hermes — un agent de la Nous Research, care se auto-îmbunătățește și este mereu activ — în browserul tău, cu o paritate CLI aproape 1:1. Acest șablon include WebUI-ul împreună cu gateway-ul agentului Hermes upstream, astfel încât o singură implementare îți oferă atât interfața de chat din browser, cât și agentul cu rulare continuă care o alimentează.
Găzduirea proprie a Hermes WebUI pe propriul tău VPS îți păstrează conversațiile, memoria agentului, abilitățile și cheile API ale furnizorului pe o infrastructură pe care o controlezi. Tu alegi furnizorii de modele, tu păstrezi sesiunile și ajungi la agent în siguranță de pe desktop sau mobil, fără a trimite date printr-un SaaS terț.
Funcționalități cheie ale Hermes WebUI
Agent integrat și WebUI
Livrează gateway-ul Hermes Agent upstream și interfața WebUI împreună cu un volum de stare partajat, astfel încât sesiunile, abilitățile și memoria să supraviețuiască repornirilor și să fie reutilizate de ambele suprafețe.
Paritate CLI deplină
Tot ce poți face în terminalul Hermes — chat, instrumente, programare, memorie, abilități — este accesibil din aceeași interfață web.
Aspect cu trei panouri al spațiului de lucru
Sesiuni și navigare în stânga, chat în centru, și un explorator de fișiere live al spațiului de lucru în dreapta cu previzualizări integrate.
Streaming cu carduri de instrumente
Streaming de tokenuri trimise de server, carduri de apelare a instrumentelor inline, diagrame Mermaid, evidențiere sintactică și un inel de utilizare a contextului integrat în subsolul compozitorului.
PWA Prioritar pentru mobil
Aspect mobil responsiv cu meniu hamburger și comenzi tactile — instalează-l pe ecranul tău de pornire și condu Hermes de pe telefonul tău.
Modele agnostice de furnizor
Conectează cheile OpenAI, Anthropic, Google sau OpenRouter la momentul implementării și schimbă între modele dintr-o listă derulantă dinamică din UI.
De ce să rulezi Hermes WebUI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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