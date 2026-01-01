Reducere de până la 69% pentru Hermes WebUI

Instalează Hermes WebUI cu un singur click.

Implementare Hermes full-stack care asociază agentul AI Hermes cu o interfață de chat web rapidă, auto-găzduită.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Hermes WebUI cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Hermes WebUI

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Hermes WebUI

Hermes WebUI este o aplicație web open-source ușoară care aduce agentul AI Hermes — un agent de la Nous Research, care se auto-îmbunătățește și este mereu activ — în browserul tău, cu o paritate CLI aproape 1:1. Acest șablon include WebUI-ul împreună cu gateway-ul agentului Hermes upstream, astfel încât o singură implementare îți oferă atât interfața de chat din browser, cât și agentul cu rulare continuă care o alimentează.

Găzduirea proprie a Hermes WebUI pe propriul tău VPS îți păstrează conversațiile, memoria agentului, abilitățile și cheile API ale furnizorului pe o infrastructură pe care o controlezi. Tu alegi furnizorii de modele, tu păstrezi sesiunile și ajungi la agent în siguranță de pe desktop sau mobil, fără a trimite date printr-un SaaS terț.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Hermes WebUI

Agent integrat și WebUI

Livrează gateway-ul Hermes Agent upstream și interfața WebUI împreună cu un volum de stare partajat, astfel încât sesiunile, abilitățile și memoria să supraviețuiască repornirilor și să fie reutilizate de ambele suprafețe.

Paritate CLI deplină

Tot ce poți face în terminalul Hermes — chat, instrumente, programare, memorie, abilități — este accesibil din aceeași interfață web.

Aspect cu trei panouri al spațiului de lucru

Sesiuni și navigare în stânga, chat în centru, și un explorator de fișiere live al spațiului de lucru în dreapta cu previzualizări integrate.

Streaming cu carduri de instrumente

Streaming de tokenuri trimise de server, carduri de apelare a instrumentelor inline, diagrame Mermaid, evidențiere sintactică și un inel de utilizare a contextului integrat în subsolul compozitorului.

PWA Prioritar pentru mobil

Aspect mobil responsiv cu meniu hamburger și comenzi tactile — instalează-l pe ecranul tău de pornire și condu Hermes de pe telefonul tău.

Modele agnostice de furnizor

Conectează cheile OpenAI, Anthropic, Google sau OpenRouter la momentul implementării și schimbă între modele dintr-o listă derulantă dinamică din UI.

De ce să rulezi Hermes WebUI pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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