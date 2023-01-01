Pašmitināts divu faktoru autentifikācijas kodu pārvaldnieks tīmeklim un mobilajām ierīcēmIzvēlēties
MI API maršrutēšanas starpniekserveris ar tekstvienību optimizāciju 40+ LVM nodrošinātājiemIzvēlēties
Ackee ir pašmitināts Node.js analītikas rīks uz privātumu orientētai mājaslapas izsekošanai.Izvēlēties
Atvērtā koda bezkoda darbplūsmas automatizācija ar vairāk nekā 200 lietotņu integrācijāmIzvēlēties
Uz privātumu orientēta personīgo finanšu lietotne ar aplokšņu budžetēšanuIzvēlēties
Pilnvērtīga datubāzu pārvaldības saskarne, kas atbalsta 11+ datubāzu sistēmasIzvēlēties
Pašmitināts ceļojumu izsekotājs un ceļojumu plānotājs ar interaktīvām kartēmIzvēlēties
Visaptveroša darbvieta, apvienojot dokumentus, tāfeles un datubāzes ar MIIzvēlēties
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryIzvēlēties
Atvērtā koda LLMOps platforma uzvednēm, novērtēšanai un LLM novērojamībaiIzvēlēties
Pastāvīga atmiņa AI kodēšanas aģentiem ar hibrīdu BM25 vektora un grafu meklēšanuIzvēlēties
Straumē personīgās mūzikas bibliotēkas, izmantojot ar Subsonic saderīgu API serveriIzvēlēties
Personīgā lidojumu dienasgrāmata ar interaktīvu karti, statistiku un vairāku lietotāju atbalstuIzvēlēties
Atvērtā koda AI satura mārketinga aģents daudzplatformu publicēšanai un monetizācijaiIzvēlēties
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersIzvēlēties
Atvērtā koda brīdinājumu pārvaldības platforma uzraudzības brīdinājumu konsolidēšanaiIzvēlēties
Pašmitināta zināšanu bāze ar paplašinātu Markdown un dokumentu līmeņa atļaujāmIzvēlēties
Pašmitināts failu saraksts un WebDAV serveris ar atbalstu 30+ krātuves aizmugursistēmāmIzvēlēties
Tīmekļa saskarne video lejupielādei no YouTube un citām vietnēmIzvēlēties
Ampache ir tīmekļa bāzēta audio/video straumēšanas lietojumprogramma un multivides pārvaldnieksIzvēlēties
Viegls pašmitināts wiki ar Git nodrošinātām lapām un Markdown rediģēšanuIzvēlēties
AnonUpload ir droša anonīma failu koplietošanas lietojumprogramma bez datubāzes prasībāmIzvēlēties
Viss vienā AI lietojumprogramma RAG, aģentiem un tērzēšanas robotiem ar jebkuru LLM nodrošinātājuIzvēlēties
Atvērtā koda jautājumu un atbilžu platforma komandas zināšanu apmaiņai un kopienas veidošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda DORA metrikas un inženieru komandas analītikas platformaIzvēlēties
Bezklienta tīmekļa attālās darbvirsmas vārteja RDP, VNC, SSH un TelnetIzvēlēties
Uzņēmumu līmeņa atvērtā koda meklēšanas platforma, kas veidota uz Apache Lucene.Izvēlēties
Apache Superset ir moderna datu izpētes un vizualizācijas platforma BI.Izvēlēties
AppFlowy ir ar AI darbināma atvērtā koda darbvieta un Notion alternatīvaIzvēlēties
Viegls REST API push paziņojumu nosūtīšanai uz 120+ pakalpojumiemIzvēlēties
Atvērtā pirmkoda zemā koda platforma iekšējo rīku un lietojumprogrammu izveideiIzvēlēties
Privātumu prioritizējoša SDK analītika mobilajām, galddatoru un tīmekļa lietotnēmIzvēlēties
Vietējā daudzmodeļu datubāze grafikiem, dokumentiem un atslēgu-vērtību datiemIzvēlēties
Daudzmodeļu datubāze grafiku, dokumentu, atslēgu-vērtību un laika rindu datiemIzvēlēties
Pašuzņēmuma interneta arhivēšanas risinājums, lai saglabātu tīmekļa lapas un multivides saturuIzvēlēties
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsIzvēlēties
Vieglsvara pašmitināta komentāru sistēma ar Go aizmugursistēmu un iegulstamu JavaScript logrīku.Izvēlēties
AstrBot ir atvērtā koda daudzplatformu AI tērzēšanas robota ietvarsIzvēlēties
Pašmitināts audiogrāmatu un aplāžu serveris ar vairāku lietotāju atbalstuIzvēlēties
Atvērtā koda identitātes nodrošinātājs, koncentrējies uz elastību un daudzpusībuIzvēlēties
Atvērtā koda pašmitināts autentifikācijas serveris ar sociālo pieteikšanos, MFA un RBACIzvēlēties
Atvērtā koda pašmitināta Datubāzes kā pakalpojuma platforma PostgreSQL automatizācijaiIzvēlēties
Mūsdienīgs lejupielādes automatizācijas rīks torrentiem un usenet ar reāllaika IRC uzraudzībuIzvēlēties
Atvērtā koda Zapier alternatīva lietotņu savienošanai un darbplūsmu automatizēšanaiIzvēlēties
Mazuļa uzraudzības lietotne, kas palīdz vecākiem uzraudzīt ikdienas aktivitātes un veselībuIzvēlēties
Tīmekļa saskarne restic dublējumkopijām ar plānošanu, šifrēšanu un failu līmeņa atjaunošanuIzvēlēties
Pašmitināts CalDAV un CardDAV serveris kalendāriem un kontaktpersonāmIzvēlēties
Pašmitināts kokteiļu recepšu pārvaldnieks un mājas bāra krājumu uzskaites sistēmaIzvēlēties
Atvērtā koda bez koda datubāze un Airtable alternatīva komandāmIzvēlēties
Automatizēta subtitru pārvaldība un lejupielādes pavadonis priekš Sonarr un RadarrIzvēlēties
Minimalistisks pašmitināts ieradumu izsekotājs, kas vērsts uz ikdienas atzīmēšanu un nepārtrauktām sērijāmIzvēlēties
Privātumu prioritizējoša pārlūkprogrammas PDF rīkkopa PDF failu sapludināšanai, sadalīšanai, konvertēšanai un rediģēšanaiIzvēlēties
Vieglā serveru uzraudzības platforma ar Docker statistiku un brīdinājumiemIzvēlēties
Viegls uzraudzības aģents Beszel serveru uzraudzības sistēmaiIzvēlēties
Viegla pašmitināta mākoņkrātuve ar failu sinhronizāciju un CalDAV/CardDAV atbalstuIzvēlēties
Pašmitināta finanšu uzskaites platforma ar inteliģentu atskaišu veidošanu un vairāku valūtu atbalstuIzvēlēties
Pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar tīmekļa atskaņotāju un mobilajām lietotnēmIzvēlēties
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteIzvēlēties
Ar AI darbināta piezīmju veikšanas un mikroblogu platforma ar Markdown atbalstu un uzdevumu pārvaldībuIzvēlēties
Personas datu serveris Bluesky decentralizētajam sociālajam tīklamIzvēlēties
Pašmitināts AI kodēšanas asistents pilna apjoma lietotņu ģenerēšanai pārlūkprogrammāIzvēlēties
E-grāmatu un audiogrāmatu kolekcijas pārvaldnieks, Readarr kopienas atdzimšanaIzvēlēties
Strukturēta pašu mitināta wiki komandām ar grāmatām, nodaļām, lapām un meklēšanuIzvēlēties
Pārvērt jebkuru publisku Telegram kanālu par SEO draudzīgu mikroblogu ar RSSIzvēlēties
Headless Chrome pārlūkprogramma kā pakalpojums tīmekļa skrāpēšanai un automatizācijaiIzvēlēties
Personīgo finanšu budžeta lietotne izdevumu uzskaitei un finanšu plānošanaiIzvēlēties
Zemkoda platforma biznesa lietotņu un darbplūsmu veidošanai dažu minūšu laikāIzvēlēties
Pašmitināta kļūdu izsekošanas platforma lietojumprogrammu uzraudzībaiIzvēlēties
Pašmitināts CI/CD ietvars automatizētai būvēšanai un izvietošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda datubāzes shēmas izmaiņu pārvaldības un DevOps platformaIzvēlēties
Atvērtā koda zemā koda API integrācijas un darbplūsmas automatizācijas platformaIzvēlēties
Pašmitināts koda fragmentu pārvaldnieks ar sintakses izcelšanu un meklēšanuIzvēlēties
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsIzvēlēties
Calibre-Web ir tīmekļa lietojumprogramma tavas e-grāmatu bibliotēkas pārlūkošanai, lasīšanai un pārvaldīšanai.Izvēlēties
Privātumu prioritizējoša darba apliecinājuma CAPTCHA alternatīva bez izsekošanasIzvēlēties
Atvērtā koda IAM platforma ar SSO, OAuth 2.0, OIDC un SAML atbalstuIzvēlēties
Atvērtā koda aplādes hostinga platforma ar analītiku un sociālajām funkcijāmIzvēlēties
Centrifugo ir mērogojams reāllaika ziņojumapmaiņas serveris tiešsaistes lietojumprogrammu veidošanai.Izvēlēties
Mājaslapas izmaiņu noteikšanas un uzraudzības rīks ar vizuālu atlasi un paziņojumiemIzvēlēties
Atvērtā koda datubāzes diagrammu redaktors ar AI DDL eksportu un shēmas vizualizācijuIzvēlēties
Uz privātumu orientēta ChatGPT tīmekļa saskarne ar lokālu datu glabāšanu un sarunu pārvaldībuIzvēlēties
Pilna apjoma darbības laika un infrastruktūras uzraudzība ar publiskām statusa lapāmIzvēlēties
Atvērtā koda servera uzraudzības un darbības laika izsekošanas lietojumprogrammaIzvēlēties
Infrastruktūras un lietojumprogrammu uzraudzība ar autoatklāšanu un brīdinājumiemIzvēlēties
Pašmitināta failu glabātuve failu augšupielādei un koplietošanai ar koplietojamām saitēmIzvēlēties
Atvērtā koda darbinieku ievadīšanas platforma ar Slack robotu un darbplūsmas automatizācijuIzvēlēties
Atvērtā pirmkoda iegulšanas datubāze AI lietotnēm un semantiskajai meklēšanaiIzvēlēties
WordPress atzars bez Gūtenberga bloku redaktora, koncentrēts uz stabilitātiIzvēlēties
Kolonnu OLAP datubāze reāllaika analīzei ar milisekunžu vaicājumu latentumuIzvēlēties
Tīmekļa datubāzes pārvaldības rīks visaptverošai datu pārvaldībaiIzvēlēties
Cloudflare Tunnel daemon drošai attālai piekļuvei, neatverot portusIzvēlēties
Pašmitināta mākoņglabāšanas platforma ar failu pārvaldības un koplietošanas iespējāmIzvēlēties
Vieglsvara bezgalvas CMS platforma satura pārvaldībai un APIIzvēlēties
VS Code, kas darbojas pārlūkprogrammā attālinātai izstrādei no jebkuras ierīcesIzvēlēties
Atvērtā koda platforma pašmitinātu mākoņizstrādes vidi nodrošināšanaiIzvēlēties
Reāllaika sadarbības Markdown redaktors dokumentācijai un piezīmju veikšanaiIzvēlēties
Pašmitināts pārlūkprogrammas biroja komplekts dokumentu kopīgai rediģēšanaiIzvēlēties
Pašmitināts, Google Reader iedvesmots RSS lasītājs ar tastatūras īsceļiem un mobilajām lietotnēmIzvēlēties
Pašmitināts tiešsaistes failu pārveidotājs, kas atbalsta 1000+ formātusIzvēlēties
Atvērtā koda reaktīva datubāzes platforma mūsdienu lietojumprogrammu izstrādeiIzvēlēties
Viegls PHP OPDS un HTML serveris, kas nodrošina piekļuvi Calibre e-grāmatu bibliotēkai mobilajiem lasītājiem un pārlūkprogrammāmIzvēlēties
Pašmitināts informācijas panelis serveru, darbības laika un tīkla infrastruktūras pārvaldībaiIzvēlēties
Uz privātumu vērsta produktu analīze mobilajām, tīmekļa un datoru lietojumprogrammāmIzvēlēties
Atvērtā pirmkoda tīmekļa rāpuļprogramma AI lietojumprogrammām ar LLM gatavu izvadiIzvēlēties
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceIzvēlēties
OSINT platforma, kas apkopo 27 reāllaika globālos datu avotus vienotā informācijas panelīIzvēlēties
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteIzvēlēties
Pilnībā šifrēts sadarbības biroja programmatūras komplekts ar nulles zināšanu krātuviIzvēlēties
Tīmeklī balstīts rīks šifrēšanai, kodēšanai, saspiešanai un datu analīzes darbībāmIzvēlēties
Uz DAG balstīts darbplūsmas plānotājs ar tīmekļa lietotāja saskarni cron uzdevumu un uzdevumu plūsmu pārvaldībaiIzvēlēties
Pašmitināts foto pārvaldnieks ar sejas atpazīšanu un objektu noteikšanuIzvēlēties
Minimālistisks servera vadības panelis ar reāllaika CPU, RAM, krātuves un tīkla statistikuIzvēlēties
Pašmitināms personīgais informācijas panelis ar logrīkiem, tēmām un statusa pārbaudiIzvēlēties
Pašmitināts federatīvs ziņojumapmaiņas rīks ar end-to-end šifrēšanu un uz tēmām balstītiem pavedieniemIzvēlēties
Databasus ir datubāzes dublēšanas rīks PostgreSQL, MySQL un MongoDB.Izvēlēties
Ar AI darbināma SQL tērzēšanas saskarne jebkuras datubāzes izpētei un vizualizēšanaiIzvēlēties
Pašmitināts atrašanās vietu vēstures izsekotājs ar siltuma kartēm un ceļojumu statistikuIzvēlēties
DB pārlūks priekš SQLite ir vizuāls rīks SQLite datubāzes failu izveidei, projektēšanai un rediģēšanai.Izvēlēties
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportIzvēlēties
Denoland atslēgu-vērtību datubāze Deno DeployIzvēlēties
Atvērtā koda platforma LLM lietojumprogrammu veidošanai ar RAG, aģentiem un darbplūsmāmIzvēlēties
Headless CMS, kas aptver datubāzes ar dinamisku API un admin lietotniIzvēlēties
Atvērtā koda klientu iesaistes platforma automatizētai daudzkanālu ziņojumapmaiņaiIzvēlēties
Docker attēlu atjauninājumu paziņotājs, lai saņemtu paziņojumus, kad attēli tiek atjauninātiIzvēlēties
Atvērtā koda ekspertu sistēma vadītām intervijām un automatizētai dokumentu sagatavošanaiIzvēlēties
Privāts Docker reģistrs konteineru attēlu glabāšanai un izplatīšanaiIzvēlēties
Dockge ir lielisks, viegli lietojams un reaktīvs pašmitināts Docker Compose steku pārvaldnieksIzvēlēties
Sadarbības wiki un dokumentācijas platforma ar reāllaika rediģēšanuIzvēlēties
Pašmitināts dokumentu organizētājs ar OCR, NLP ekstrakciju un pilna teksta meklēšanuIzvēlēties
Atvērtā koda dokumentu parakstīšanas platforma digitālajiem parakstiemIzvēlēties
Atvērtā koda dokumentu parakstīšanas platforma ar e-paraksta iespējāmIzvēlēties
Atvērtā koda bezkoda platforma AI balss aģentu veidošanai dažu minūšu laikā.Izvēlēties
Viegla uz failiem balstīta wiki platforma dokumentācijai un zināšanu bāzēmIzvēlēties
Atvērtā koda ERP/CRM platforma biznesa darbību pārvaldībaiIzvēlēties
Vienota platforma domēna vārdu portfeļu pārvaldībai un uzraudzībaiIzvēlēties
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesIzvēlēties
Lejupielādēt Spotify mūziku no YouTube ar albuma vāciņu, dziesmu tekstiem un metadatiemIzvēlēties
Vieglsvara tīmekļa UI Docker konteineru žurnālu skatīšanai reāllaikāIzvēlēties
Augstas veiktspējas ar Redis saderīga atmiņas datu krātuve mūsdienu aparatūraiIzvēlēties
Bezmaksas atvērtā koda diagrammu veidošanas rīks blokshēmām, UML un tīkla diagrammāmIzvēlēties
Pārlūkprogrammas datubāzes diagrammu redaktors ar SQL eksportu un importuIzvēlēties
Bezmaksas pašmitināts Drizzle Studio ar jaudīgākām iespējām datubāzu pārvaldībaiIzvēlēties
Atvērtā koda CMS dinamisko mājaslapu veidošanai un pārvaldībaiIzvēlēties
Bezmaksas dinamiskais DNS pakalpojums IP adrešu kartēšanai domēniemIzvēlēties
DumbDo ir neticami vienkāršs, pašmitināts uzdevumu saraksts, kas vienkārši darbojas.Izvēlēties
Šifrēts dublējuma risinājums ar mākoņkrātuves un attālo serveru atbalstuIzvēlēties
Bezmaksas pierakstu sistēma uzņēmumiem un profesionāļiemIzvēlēties
Vieglsvara MQTT brokeris IoT un ziņojumapmaiņas lietojumprogrammāmIzvēlēties
Nākamās paaudzes grafu-relāciju datubāze, kas veidota uz PostgreSQLIzvēlēties
Sadalīts meklēšanas un analītikas dzinējs, kas balstīts uz Apache LuceneIzvēlēties
Drošs Matrix klients ar end-to-end šifrēšanu un starpplatformu ziņapmaiņuIzvēlēties
Pašmitināts e-pasta API starpniekserveris, kas savieno IMAP un SMTP ar REST galapunktiemIzvēlēties
Personal media server with automatic streaming and device conversionIzvēlēties
Statistikas un analītikas rīks Emby un Jellyfin mediju serveriemIzvēlēties
Minimalistiska tīmekļa lietojumprogramma privātu un drošu šifrētu piezīmju sūtīšanaiIzvēlēties
Pašmitināts IPTV serveris, kas veido tiešraides kanālus no tavas mediju bibliotēkasIzvēlēties
Pašmitināta failu koplietošanas platforma ar paroles aizsardzību un derīguma termiņa kontroliIzvēlēties
Sistēma ESP8266/ESP32 mikrokontrolieru vadībai ar YAMLIzvēlēties
Bezmaksas atvērtā koda CRM kontaktu, darījumu un klientu attiecību pārvaldībaiIzvēlēties
Reāllaika sadarbības dokumentu redaktors ar tiešraides rediģēšanu un versiju vēsturiIzvēlēties
Mūsdienīga atvērtā koda e-komercijas platforma, kas balstīta uz Node.js, React, GraphQL un PostgreSQLIzvēlēties
Atvērtā koda WhatsApp API tērzēšanas robotiem, automatizācijai un ziņojumapmaiņas integrācijāmIzvēlēties
Augstas veiktspējas WhatsApp API vārteja, kas rakstīta Go valodā ziņojumapmaiņas automatizācijaiIzvēlēties
Virtuālā tāfele ar roku zīmētu diagrammu skicēšanai un kopīgai ideju ģenerēšanaiIzvēlēties
Personīgo un ģimenes izdevumu uzskaites lietotneIzvēlēties
Viegls, pašmitināts personīgo izdevumu izsekotājs ar informācijas paneli un CSV importuIzvēlēties
Pārvērš ListenBrainz ieteikumus par atskaņošanas sarakstiem tavā mūzikas bibliotēkāIzvēlēties
Viegls personīgo finanšu uzskaites rīks ar mobilo PWA un čeku skenēšanuIzvēlēties
Atvērtā koda ievainojamību pārvaldības platforma drošības komandāmIzvēlēties
Pašmitināts personīgais un ģimenes elektronisko medicīnisko ierakstu pārvaldnieksIzvēlēties
Atvērtā koda atsauksmju platforma lietotāju atsauksmju vākšanai un pārvaldībaiIzvēlēties
Tīmekļa failu pārvaldnieks failu pārlūkošanai, augšupielādei un pārvaldībai tavā serverī.Izvēlēties
Decentralizēta vienādranga failu koplietošana, izmantojot IPFS tehnoloģijuIzvēlēties
Automatizēts multivides failu apstrādātājs, kas samazina failu izmērus par līdz pat 90%.Izvēlēties
Pašmitināts vairāku lietotāju failu pārvaldnieks ar uz lomām balstītām atļaujām un bez datubāzesIzvēlēties
Pašmitināts failu pārvaldnieks FTP, SFTP, S3, WebDAV un vairāk nekā 20 krātuves aizmugursistēmāmIzvēlēties
Vienkāršs WireGuard VPN serveris ar tīmekļa pārvaldības interfeisuIzvēlēties
Profesionāls pašmitināts personīgo finanšu un budžeta pārvaldnieksIzvēlēties
Pašmitināta Firefox pārlūkprogramma, pieejama caur tīmekļa saskarniIzvēlēties
Atvērtā koda funkciju karodziņu un attālās konfigurācijas pakalpojums ar A/B testēšanuIzvēlēties
Pašmitināta sākumlapa un lietojumprogrammu vadības panelis tavai mājas laboratorijaiIzvēlēties
Starpniekserveris, lai apietu Cloudflare aizsardzību tīmekļa skrāpēšanaiIzvēlēties
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesIzvēlēties
Bez datubāzes Markdown piezīmju veikšanas lietotne ar vikisaitēm un pilna teksta meklēšanuIzvēlēties
Atvērtā koda ierīču pārvaldības un galapunktu drošības platforma, ko darbina osqueryIzvēlēties
YAML vadīts automatizācijas rīks multivides lejupielādei no RSS, torentiem un UsenetIzvēlēties
Pašmitināta funkciju karodziņu pārvaldības platforma ar Git integrācijuIzvēlēties
Atvērtā koda zema koda rīks LLM orķestrēšanas plūsmu un AI aģentu veidošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda projektu pārvaldības rīks ar Kanbana dēļiem, tabulām un kalendāra skatiemIzvēlēties
Pašmitināts viegls Git pakalpojums ar tīmekļa saskarni un sadarbības funkcijāmIzvēlēties
Atvērtā koda veidlapu veidotājs un datu pārvaldības platforma ar REST APIIzvēlēties
Atvērtā koda aptauju platforma atsauksmju vākšanai lietotnēs, saitēs, mājaslapās un e-pastāIzvēlēties
Uz pārlūkprogrammu balstīts izometrisks diagrammu veidošanas rīks infrastruktūras vizualizācijaiIzvēlēties
Pašmitināts virtuālais galds tiešsaistes RPG kampaņām ar kartēm un metamajiem kauliņiemIzvēlēties
Pārlūkprogrammā pieejams parametrisks 3D CAD modelētājs inženierijai un dizainamIzvēlēties
Vieglā atvērtā koda palīdzības dienesta un koplietojamās iesūtnes sistēmaIzvēlēties
Pašmitināts RSS plūsmu apkopotājs tavu plūsmu pārvaldīšanai un lasīšanaiIzvēlēties
Izstrādātājiem paredzēta statusa lapa ar daudzprotokolu darbības laika uzraudzību un brīdināšanuIzvēlēties
Uzņēmuma līmeņa tīmekļa koda pārskatīšanas sistēma, kas balstīta uz GitIzvēlēties
Ghost ir jaudīga platforma profesionālai publicēšanaiIzvēlēties
Atvērtā koda bagātības pārvaldības programmatūra investīciju portfeļu uzskaiteiIzvēlēties
Pārlūkprogrammā pieejams profesionāls attēlu redaktors un grafiskā dizaina rīksIzvēlēties
Gitea ir viegla, atvērtā koda Git hostinga platforma.Izvēlēties
Git pārveidotājs uz LLM-draudzīgu tekstu AI darbinātai koda analīzeiIzvēlēties
GitLab ir pilnīga DevOps platforma Git repozitoriju pārvaldībai un CI/CDIzvēlēties
Pašmitināts vadības panelis, kas apvieno visas tavas plūsmas vienuviet.Izvēlēties
Glances ir starpplatformu sistēmas uzraudzības rīks ar tīmekļa saskarni.Izvēlēties
Ar Sentry saderīga kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platformaIzvēlēties
Atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības un palīdzības dienesta programmatūra IT operācijāmIzvēlēties
Privātumu prioritizējoša tīmekļa analīze bez sīkdatnēm vai personu datu izsekošanasIzvēlēties
Nepārtrauktas piegādes serveris ar vērtību plūsmas kartēšanu un konveijera modelēšanuIzvēlēties
Gogs ir pašmitināts Git pakalpojums nesāpīgai projektu pārvaldībaiIzvēlēties
Pašmitināts failu koplietošanas serveris ar saitēm ar derīguma termiņu un S3 atbalstuIzvēlēties
Viegls, pašmitināts Subsonic mūzikas straumēšanas serveris, kas rakstīts Go valodāIzvēlēties
Docker darbināts bezstāvokļa API nevainojamai PDF konvertēšanai un ģenerēšanaiIzvēlēties
Pašmitināts push paziņojumu serveris ar vienkāršu REST APIIzvēlēties
WhatsApp REST API un tīmekļa saskarne vairāku ierīču ziņojumapmaiņas automatizācijaiIzvēlēties
Atvērtā koda novērojamības platforma metriku vizualizācijai un uzraudzībaiIzvēlēties
Pašmitināta ģenealoģijas platforma dzimtas koku veidošanai un koplietošanaiIzvēlēties
Mūsdienīgs plakanu failu CMS, kas neprasa datubāzi, tikai failus un mapesIzvēlēties
Pašmitināts grāmatu kolekcijas pārvaldnieks ar iebūvētu lasītāju un ierīču sinhronizācijuIzvēlēties
Pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar automātisku metadatu ekstrakciju un pilna teksta meklēšanuIzvēlēties
Atvērtā pirmkoda izklājlapu-datubāzu hibrīds datu lietojumprogrammu veidošanaiIzvēlēties
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryIzvēlēties
Atvērtā koda funkciju karodziņu un A/B testēšanas platformaIzvēlēties
Spēļots uzdevumu pārvaldnieks, kas pārvērš produktivitāti par RPG piedzīvojumuIzvēlēties
Mūsdienīgs atvērtā koda CMS ar spraudņu tirgu un bloku redaktoruIzvēlēties
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsIzvēlēties
Atvērtā koda GraphQL dzinējs ar tūlītējām API virs jebkuras datubāzesIzvēlēties
Pašmitināts, ar Tailscale saderīgs vadības serveris WireGuard tīklveida tīklošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda cron uzdevumu un fona uzdevumu uzraudzība ar tūlītējiem brīdinājumiemIzvēlēties
Reāllaika sadarbības Markdown redaktors komandas dokumentācijaiIzvēlēties
Lietojumprogrammas vadības panelis tavu tīmekļa pakalpojumu organizēšanai un piekļuveiIzvēlēties
Pašpilnveidojošs AI aģents ar iebūvētu mācīšanās ciklu un daudzplatformu ziņojumapmaiņuIzvēlēties
Pašmitināts Hermes AI aģents un tīmekļa tērzēšanas lietotāja saskarne, apvienoti vienā Docker izvietošanā.Izvēlēties
Atvērtā koda tīmekļa UI komandcentrs Hermesa AI aģentamIzvēlēties
Atvērtā koda sarunvalodas formu veidotājs ar nosacījumu loģiku un analītikuIzvēlēties
Atvērtā koda pašmitināta pasākumu pārvaldības un biļešu tirdzniecības platformaIzvēlēties
Mūsdienīgs pašmitināts vadības panelis, lai organizētu un uzraudzītu visus tavus pakalpojumus.Izvēlēties
Atvērtā koda mājas automatizācijas platforma viedierīču vadīšanaiIzvēlēties
Inventāra un organizēšanas sistēma, kas paredzēta mājas lietotājiemIzvēlēties
HomeKit tilts ne-Apple viedās mājas ierīcēm, izmantojot spraudņusIzvēlēties
Mūsdienīgs, pielāgojams lietojumprogrammas vadības panelis ar Docker integrācijuIzvēlēties
Vienkāršs pašmitināts statisks vadības panelis visu tavu servera pakalpojumu organizēšanai.Izvēlēties
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsIzvēlēties
Open-source API development and testing platform for developers and teamsIzvēlēties
Pašmitināta augu pārvaldības sistēma kopšanas rutīnu un dārza organizēšanas uzskaiteiIzvēlēties
Pašmitināta automatizācijas platforma uzraudzības aģentu veidošanaiIzvēlēties
Zibens ātrs statisko vietņu ģenerators, veidots ar GoIzvēlēties
Atvērtā koda uzņēmuma sociālais tīkls un intraneta platforma komandāmIzvēlēties
Ātrs reāllaika attēlu apstrādes serveris izmēru maiņai, apgriešanai un formāta konvertēšanaiIzvēlēties
Immich ir augstas veiktspējas pašmitināts foto un video pārvaldības risinājumsIzvēlēties
Atvērtā koda slepeno datu pārvaldnieks vides mainīgo un API atslēgu sinhronizēšanai starp komandām un infrastruktūru.Izvēlēties
Vienota laika rindu platforma ar Flux vaicājumiem un integrētu tīmekļa lietotāja saskarniIzvēlēties
Pārlūkprogrammā pieejams vektorgrafikas redaktors ilustrācijām un SVG dizainamIzvēlēties
Atvērtā koda aizmugursistēmas platforma ar autentifikāciju, datubāzi un krātuvi AI aģentiemIzvēlēties
Atvērtā koda detaļu uzskaite un BOM pārvaldība inženieru komandāmIzvēlēties
Privātumu cienoša alternatīva saskarne YouTube bez reklāmām vai izsekošanasIzvēlēties
Minimālistiska pašmitināta rēķinu sistēma frīlanseriem un mazām komandāmIzvēlēties
Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas un norēķinu platforma frīlanseriem un maziem uzņēmumiemIzvēlēties
Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas platforma ar tāmēm, izdevumiem un maksājumu portāluIzvēlēties
Viegls, pašmitināts Disqus alternatīva blogiem un statiskām mājaslapāmIzvēlēties
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsIzvēlēties
Atvērtā koda PSA platforma MSP ar IT dokumentāciju, biļešu sistēmu un norēķiniemIzvēlēties
Atvērtā koda ITSM platforma un CMDB IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldībaiIzvēlēties
Torentu trakeru proksijs, kas tulko vaicājumus Sonarr, Radarr un citiem automatizācijas rīkiem.Izvēlēties
Jaeger ir atvērtā koda izkliedēta izsekošanas sistēma mikropakalpojumu uzraudzībai.Izvēlēties
Bezmaksas un atvērtā koda mediju serveris tavas mediju bibliotēkas organizēšanai un straumēšanaiIzvēlēties
Multivides pieprasījumu pārvaldības rīks Jellyfin, Emby un Plex ar apstiprināšanas darbplūsmuIzvēlēties
Jenkins ir atvērtā koda automatizācijas serveris CI/CD cauruļvadiem.Izvēlēties
Pašmitināta video konferenču platforma ar ekrāna koplietošanu un ierakstīšanuIzvēlēties
Atvērtā koda klientu datu platforma un notikumu straumēšanas cauruļvads inženieriemIzvēlēties
Pašuzturēta darba meklēšanas plūsma, kas meklē sludinājumu vietnēs un pielāgo CVIzvēlēties
Atvērtā pirmkoda CMS dinamisku mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu veidošanaiIzvēlēties
Pašmitināts sinhronizācijas serveris Joplin piezīmju veikšanas lietotneiIzvēlēties
Viegla piezīmju veikšanas un kontrolsarakstu lietotne ar Markdown un Kanban dēļiemIzvēlēties
Pašmitināts atskaišu serveris PDF, Excel un DOCX failiem no HTML veidnēmIzvēlēties
Centralizēta priviliģētas piekļuves vārteja SSH, RDP un datubāzes sesijāmIzvēlēties
Interaktīva tīmekļa vide tiešraides kodam, datu analīzei un vizualizācijāmIzvēlēties
JupyterLab ir uz tīmekļa balstīta interaktīva izstrādes vide piezīmjdatoriem un kodamIzvēlēties
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsIzvēlēties
Atvērtā koda Kanbana tāfele un projektu pārvaldības rīks, Trello alternatīvaIzvēlēties
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareIzvēlēties
Atvērtā koda projektu pārvaldība ar kanban dēļiem un GitHub integrācijuIzvēlēties
Pašmitināts komiksu pārvaldnieks automatizētai lejupielādei un organizēšanaiIzvēlēties
Karakeep ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar AI darbinātu atzīmēšanu un meklēšanu.Izvēlēties
Pašmitināta digitālā bibliotēka komiksiem, mangām un e-grāmatāmIzvēlēties
Pašmitināta jaunumu vēstuļu platforma ar velc un nomet redaktoru un SMTP nosūtīšanuIzvēlēties
Atvērtā koda statusa lapa un darbības laika uzraudzības platforma ar incidentu pārvaldībuIzvēlēties
Atvērtā koda darbplūsmas orķestrēšanas platforma datu plūsmām un automatizācijaiIzvēlēties
Atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldība ar SSO, OAuth2 un SAMLIzvēlēties
Atvērtā koda MI asistents tērzēšanai ar taviem dokumentiem un tīmekliIzvēlēties
Atvērtā koda vizualizācijas lietotāja saskarne Elasticsearch ar informācijas paneļiem un meklēšanuIzvēlēties
Atvērtā koda abonementu norēķinu un maksājumu platforma SaaS un tiešsaistes tirgiemIzvēlēties
Pašmitināta laika uzskaite ārštata darbiniekiem, aģentūrām un komandāmIzvēlēties
Pašmitināts koplietojams iepirkumu saraksts, recepšu pārvaldnieks un ēdienreižu plānotājsIzvēlēties
Pašmitināts kolekciju pārvaldnieks grāmatu, spēļu, vinila un citu lietu katalogizēšanai.Izvēlēties
Viegls pašmitināts servera uzraudzības panelis ar reāllaika metrikuIzvēlēties
Pašmitināts multivides serveris komiksiem, mangām, žurnāliem un e-grāmatām ar OPDS un sinhronizācijas atbalstuIzvēlēties
Mākoņbāzēta API vārteja, kas izveidota hibrīda un daudzmākoņu vidēmIzvēlēties
Atvērtā koda dokumentu jautājumu un atbilžu tērzēšanas robots ar vairāku lielo valodu modeļu (LLM) atbalstu un OCRIzvēlēties
Vienota diagram-as-code API, kas atveido vairāk nekā 30 diagrammu veidus pār HTTPIzvēlēties
Mūsdienīgs pašmitināts URL saīsinātājs ar pielāgotiem domēniem, analītiku un REST APIIzvēlēties
Atvērtā koda datu marķēšanas un anotēšanas platforma mašīnmācīšanās projektiemIzvēlēties
Atvērtā koda uzskaites un uz lietošanu balstīta norēķinu platformaIzvēlēties
Langflow ir vizuāls AI darbplūsmu veidotājs LLM lietojumprogrammu izveidei.Izvēlēties
Atvērtā koda LLM inženierijas platforma novērojamībai un novērtēšanaiIzvēlēties
Atvērtā koda gramatikas, stila un pareizrakstības pārbaudītājs vairāk nekā 25 valodāmIzvēlēties
Pašmitināta automatizācija e-grāmatu un audiogrāmatu lejupielādēm ar autoru izsekošanuIzvēlēties
Atvērtā koda projektu vadības sistēma, kas paredzēta neprojektu vadītājiemIzvēlēties
Federēts saišu apkopotājs un diskusiju platforma pašmitinātiem forumiemIzvēlēties
LibreChat ir AI tērzēšanas saskarne ar RAG atbalstu daudzpakalpojumu sniedzēju LLM lietošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda palīdzības dienests ar daudzkanālu biļešu sistēmu, tiešsaistes tērzēšanu un SLA pārvaldībuIzvēlēties
Pašmitināta fotoattēlu pārvaldība ar sejas atpazīšanu un ar AI darbinātu meklēšanuIzvēlēties
Pašmitināts HTML5 interneta ātruma testa serveris ar iebūvētu rezultātu datubāziIzvēlēties
Bezmaksas un atvērtā koda mašīntulkošanas API, kas ir pilnībā pašmitinātsIzvēlēties
Automatizēts mūzikas kolekcijas pārvaldnieks un organizētājs Usenet un torentiemIzvēlēties
Atvērtā koda BI platforma, kas veidota ap dbt datu izpētei un informācijas paneļiemIzvēlēties
Profesionāla tiešsaistes aptauju platforma aptauju izveidei un pārvaldībai.Izvēlēties
Linkding ir minimāls, ātrs, pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieksIzvēlēties
Pašmitināta Linktree alternatīva zīmolu profila saišu lapāmIzvēlēties
Linkwarden ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar pilnas lapas arhivēšanu.Izvēlēties
Augstas veiktspējas pašmitināts jaunumu vēstuļu un adresātu sarakstu pārvaldnieksIzvēlēties
LiteLLM ir AI vārteja, lai izsauktu 100+ LLM, izmantojot OpenAI formātu.Izvēlēties
Atvērtā koda Elixir piezīmjdatori datu zinātnei, ML un reāllaika sadarbībaiIzvēlēties
Vieglsvara autentifikācijas serveris, kas nodrošina vienkāršotu LDAP aizmugursistēmu pašmitinātām lietotnēm.Izvēlēties
Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar Subsonic APIIzvēlēties
Mūsdienīgs atvērtā koda AI tērzēšanas ietvars, kas atbalsta vairākus LLM nodrošinātājusIzvēlēties
Pašmitināts MI padziļinātas izpētes asistents, ko nodrošina mākoņpakalpojumu LLM sniedzējiIzvēlēties
Pašmitināts OpenAI saderīgs API serveris vietējai AI modeļa secināšanaiIzvēlēties
Uz Python balstīts sadalīts slodzes testēšanas rīks ar reāllaika tīmekļa UIIzvēlēties
Pašmitināta, privātumu prioritizējoša zināšanu bāze un uz blokiem balstīts izklāstsIzvēlēties
Logto ir visaptveroša identitātes un autentifikācijas platforma ar OAuth un OIDC atbalstuIzvēlēties
Visaptveroša transportlīdzekļu apkopes un degvielas pārvaldības sistēmaIzvēlēties
Pašmitināta fotoattēlu pārvaldības platforma ar albumu organizēšanu, EXIF pārlūkošanu un detalizētām koplietošanas vadīklāmIzvēlēties
Mage AI ir datu cauruļvadu rīks ETL darbplūsmu veidošanai un pārvaldībai.Izvēlēties
Pašmitināta e-pasta arhivēšana ar IMAP sinhronizāciju, pilna teksta meklēšanu un eksportuIzvēlēties
Atvērtā koda SMTP e-pasta testēšanas rīks ar pārlūkprogrammā balstītu iesūtni izstrādātājiemIzvēlēties
Pašmitināta mūzikas skroblu datubāze ar personīgajiem klausīšanās topiemIzvēlēties
Atvērtā koda meklētājprogramma ar pilna teksta un vektoru meklēšanu, izmantojot MySQL protokoluIzvēlēties
Atvērtā koda relāciju datubāzes serveris un MySQL tiešais aizstājējsIzvēlēties
Atvērtā koda reaktīvs Python piezīmjdators ar SQL atbalstu un reproducējamu izpildiIzvēlēties
Pašuzturēts rakstu starpniekserveris tīrai lasīšanai bez reklāmām ar viedo kešatmiņuIzvēlēties
Pašmitināts federēts mikroblogu serveris, kas balstīts uz ActivityPub standartuIzvēlēties
Izklājlapas stila tīmekļa saskarne PostgreSQL datubāzu izpētei un rediģēšanaiIzvēlēties
Vadošā atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma ar pilnīgām datu īpašumtiesībām un privātumuIzvēlēties
Atvērtā koda Matrix mājas serveris decentralizētai, šifrētai saziņaiIzvēlēties
Atvērtā koda komandas sadarbības platforma ar ziņapmaiņu, failu koplietošanu un integrācijāmIzvēlēties
Atvērtā koda mārketinga automatizācija e-pasta kampaņām, potenciālo klientu vērtēšanai un plūsmāmIzvēlēties
MaxKB ir atvērtā koda platforma uzņēmuma līmeņa AI zināšanu bāzes aģentu veidošanai.Izvēlēties
Atvērtā koda dokumentu pārvaldība ar OCR, pilna teksta meklēšanu un darbplūsmāmIzvēlēties
Atvērtā koda personīgo finanšu un bagātības pārvaldības lietojumprogrammaIzvēlēties
Pārlūkprogrammas attēlu optimizētājs ar formāta konvertēšanu un EXIF datu noņemšanuIzvēlēties
Mealie ir pašmitināts recepšu pārvaldnieks ar ēdienreižu plānošanu un iepirkumu sarakstiem.Izvēlēties
Automātisks video bibliotēkas pārvaldnieks TV seriāliem ar Plex un Jellyfin atbalstuIzvēlēties
Zibensātra meklētājprogramma modernām lietojumprogrammāmIzvēlēties
Atmiņā esoša grafu datubāze reāllaika analīzei par saistītiem datiemIzvēlēties
Memos ir viegla, privātumu prioritizējoša piezīmju lietotneIzvēlēties
Pašmitināta attālās uzraudzības un pārvaldības platforma galddatoriem, serveriem un IoT ierīcēmIzvēlēties
Atvērtā koda biznesa inteliģences platforma datu vizualizācijai un analīzeiIzvēlēties
Pārlūkprogrammā pieejams MetaTrader 5 tirdzniecības terminālis diennakts forex un CFD tirdzniecībaiIzvēlēties
MeTube ir tīmekļa video lejupielādētājs YouTube un citām platformāmIzvēlēties
Viegls, pašmitināts teksta koplietošanas rīks, failu koplietotājs un URL saīsinātājs Rust.Izvēlēties
Atvērtā pirmkoda vektoru datubāze, kas radīta AI lietotnēm un līdzības meklēšanaiIzvēlēties
MindsDB ir AI platforma mašīnmācīšanās modeļu veidošanai no uzņēmuma datiemIzvēlēties
Pašmitināts QR koda ģenerators ar pielāgotiem stiliem un masveida eksportuIzvēlēties
Minimālistisks un ar noteiktu pieeju RSS plūsmas lasītājs ar tīru tīmekļa saskarniIzvēlēties
AI prognozēšanas dzinējs, ko darbina vairākaģentu baru intelekta simulācijaIzvēlēties
Pašmitināta P2P videokonference ar neierobežotām telpām un ekrāna koplietošanuIzvēlēties
Tīmekļa MongoDB administrēšanas lietotāja saskarne datubāzu pārlūkošanai, rediģēšanai un pārvaldībai.Izvēlēties
Dokumentu orientēta NoSQL datubāze ar JSON formāta dokumentu glabāšanuIzvēlēties
Personīgā attiecību pārvaldības sistēma tavas dzīves dokumentēšanaiIzvēlēties
Apkārtējās vides skaņu mikseris ar produktivitātes rīkiem dziļai koncentrēšanās spējai un relaksācijaiIzvēlēties
Atvērtā koda mācību vadības sistēma, kurai uzticas vairāk nekā 489 miljoni lietotāju visā pasaulē.Izvēlēties
Atvērtā koda AI meklētājprogramma ar ģeneratīvām atbildēm un avotu citātiemIzvēlēties
Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar vietējām iOS un Android lietotnēmIzvēlēties
Pašmitināts automatizēts komiksu lejupielādētājs un bibliotēkas pārvaldnieksIzvēlēties
Ātra, uzticama atvērtā koda relāciju datubāze tīmekļa un lietotņu slodzēmIzvēlēties
Darba plūsmas automatizācijas platforma ar vizuālu, uz mezgliem balstītu interfeisuIzvēlēties
Atvērtā koda OAuth un API integrācijas platforma 300+ pakalpojumiemIzvēlēties
Mākoņbāzēta ziņojumapmaiņas sistēma ar pub/sub, request-reply un JetStreamIzvēlēties
Navidrome ir pašuzturēts mūzikas serveris ar straumēšanu tīmeklī un mobilajās ierīcēs.Izvēlēties
Pašmitināta virtuālā pārlūkprogramma sadarbīgai tīmekļa pārlūkošanai un straumēšanaiIzvēlēties
Pasaulē vadošā atvērtā koda grafu datubāze savienotiem datiemIzvēlēties
Drošs uz WireGuard balstīts tīkla VPN klients ar SSO un detalizētām piekļuves kontrolēmIzvēlēties
Atvērtā koda tīkla infrastruktūras modelēšana IPAM, DCIM un dokumentācijaiIzvēlēties
Reāllaika infrastruktūras uzraudzības aģents ar 800+ integrācijāmIzvēlēties
Jauns API ir LLM vārteja un AI līdzekļu pārvaldības sistēma vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.Izvēlēties
Nextcloud ir jaudīga pašmitināta produktivitātes platformaIzvēlēties
Pārlūkprogrammas servera pārvaldība SSH, VNC un RDP savienojumiemIzvēlēties
Universāls artefaktu repozitorija pārvaldnieks priekš Maven, npm, Docker un PyPIIzvēlēties
NocoBase ir paplašināma bezkoda/mazkoda platforma lietojumprogrammu veidošanai.Izvēlēties
Atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārvērš datubāzes par viedām izklājlapāmIzvēlēties
Zema koda vizuālais rīks IoT ierīču, API un tiešsaistes pakalpojumu savienošanaiIzvēlēties
NodeBB ir mūsdienīga, reāllaika diskusiju platforma kopienas forumu veidošanai.Izvēlēties
Pašmitināts recepšu pārvaldnieks ar sociālo mediju importu un mājsaimniecības sinhronizācijuIzvēlēties
Pašmitināta markdown zināšanu bāze ar grafika skatu un AI integrācijuIzvēlēties
Pašmitināta e-pasta mārketinga un transakciju e-pasta platformaIzvēlēties
Atvērtā koda paziņojumu infrastruktūra e-pasta, SMS un push piegādeiIzvēlēties
Pašmitināts push paziņojumu serveris brīdinājumu sūtīšanai, izmantojot vienkāršus HTTP pieprasījumusIzvēlēties
Efektīvs C++ Usenet bināro failu lejupielādētājs ar PAR2 labošanu un tīmekļa lietotāja saskarniIzvēlēties
Usenet meta-meklēšanas apkopotājs, kas apvieno indeksētājus aiz viena Newznab APIIzvēlēties
Uz Laravel balstīta PHP CMS elastīgu mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu veidošanaiIzvēlēties
Atvērtā koda ERP un CRM platforma biznesa vadībai un e-komercijaiIzvēlēties
Pašmitināta AI darba telpa ar tērzēšanu, aģentiem, padziļinātu izpēti un noturīgu atmiņuIzvēlēties
Pašmitināta tīmekļa saskarne drošai iepriekš definētu čaulas komandu izpildeiIzvēlēties
Darbināt lielus valodu modeļus lokāli ar vienkāršu API AI lietojumprogrammām.Izvēlēties
Pašmitināta pieprasījumu sistēma Plex, Emby un Jellyfin ar automātisko izpildiIzvēlēties
OmniTools ir viss vienā tīmekļa rīku komplekts ar vairāk nekā 80 rīkiem ikdienas uzdevumiem.Izvēlēties
OneDev ir pašmitināts Git serveris ar iebūvētu CI/CD un projektu pārvaldību.Izvēlēties
Kopīgo pašiznīcinošus noslēpumus caur vienreizējas apskates saitēmIzvēlēties
Pašmitināts tiešsaistes biroja komplekts ar MS Office saderīgu kopīgu rediģēšanuIzvēlēties
Atvērtā koda AI tērzēšanas un uzņēmuma meklēšanas platforma, kas darbojas ar katru LLMIzvēlēties
Atvērtā koda akadēmisko žurnālu pārvaldības un atvērtās piekļuves publicēšanas platformaIzvēlēties
AI-balstītā piezīmju lietotne rakstīšanai, pētniecībai un zināšanu organizēšanai vienā darbvietāIzvēlēties
Pašmitināta AI tērzēšanas saskarne ar atbalstu vairākiem LLM nodrošinātājiem un RAG iespējāmIzvēlēties
Atvērtā koda slepeno datu pārvaldnieks sensitīvu akreditācijas datu glabāšanai un piekļuveiIzvēlēties
Personīgais AI asistents ar daudzkanālu ziņojumapmaiņas atbalstu (agrāk Moltbot/Clawdbot)Izvēlēties
Atvērtā koda failu sinhronizācija un sadarbība ar iebūvētu identitātes pārvaldībuIzvēlēties
Atvērtā koda elektroniskie veselības ieraksti un prakses vadība klīnikāmIzvēlēties
Pašmitināts teksta koplietošanas rīks, ko darbina Git, atvērtā koda alternatīva GitHub GistIzvēlēties
Atvērtā koda autonoms AI aģents programmatūras inženierijas uzdevumiemIzvēlēties
Pašmitināts personīgais AI kodols ar atmiņu, aģentiem un 118+ lietotņu integrācijāmIzvēlēties
Mākoņbāzēta novērojamības platforma žurnāliem, metrikām, izsekošanas datiem un informācijas paneļiemIzvēlēties
Privātumu prioritizējoša produktu analītika ar reāllaika informācijas paneļiem un sesiju atkārtošanuIzvēlēties
Atvērtā koda projektu vadība ar Ganta diagrammām, Agile dēļiem, laika uzskaitiIzvēlēties
Atvērtā koda meklēšanas un analīzes dzinējs, Elasticsearch kopienas atzarsIzvēlēties
Bezmaksas un atvērtā koda DocuSign alternatīva juridiski saistošai dokumentu parakstīšanaiIzvēlēties
Pašmitināts HTML5 tīkla ātruma tests bez Flash vai JavaIzvēlēties
OpenViking ir atvērtā koda konteksta datubāze, kas izveidota AI aģentiem.Izvēlēties
Pilnvērtīgs VPN serveris ar tīmekļa administrēšanu un klientu pārvaldībuIzvēlēties
Atvērtā koda veidlapu konstruktors ar nosacījumu loģiku, iegulšanu un atbilžu pārvaldībuIzvēlēties
Atvērtā koda personāla vadības platforma darbinieku, atvaļinājumu un personāla atlases pārvaldībaiIzvēlēties
Outline ir moderna komandas vikipēdija un zināšanu bāze ar reāllaika sadarbībuIzvēlēties
Atvērtā koda sadarbības LaTeX redaktors zinātniskai un akadēmiskai rakstīšanaiIzvēlēties
Plex multivides pieprasījumu pārvaldības un atklāšanas rīks ar apstiprināšanas darbplūsmuIzvēlēties
Pašmitināts tiešraides straumēšanas un tērzēšanas serveris ar RTMP un Fediversa atbalstuIzvēlēties
Pašmitināta failu sinhronizācijas, koplietošanas un sadarbības platforma komandāmIzvēlēties
Viegls, uz Rust balstīts pašmitināts mākoņkrātuve ar Nextcloud klienta atbalstuIzvēlēties
PairDrop ir tīmekļa failu koplietošanas rīks tūlītējai pārsūtīšanai starp ierīcēm.Izvēlēties
Personīgo finanšu izsekotājs ar divkāršā ieraksta grāmatvedību un investīciju izsekošanuIzvēlēties
Lietotāja telpas WireGuard tuneļa klients drošai attālai piekļuvei, izmantojot PangolinIzvēlēties
Paperclip ir AI/ML orķestrēšanas platforma autonomām komandāmIzvēlēties
Dokumentu pārvaldības sistēma, kas fiziskos dokumentus pārveido meklējamos digitālajos arhīvosIzvēlēties
Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma PDF failu skenēšanai, OCR un organizēšanaiIzvēlēties
Minimālistiska atvērtā koda dokumentu pārvaldības un arhivēšanas platformaIzvēlēties
Atvērtā koda novērojamības datu ezers žurnāliem, metrikiem un izsekošanas datiemIzvēlēties
Atvērtā koda komandas paroļu pārvaldnieks ar end-to-end OpenPGP šifrēšanu un koplietošanuIzvēlēties
Pašmitināta slepenu datu koplietošana, izmantojot vienreizējas lietošanas saites ar derīguma termiņu, parolēm un failiem.Izvēlēties
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