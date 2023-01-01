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Hermes Agent

Hermes Agent

Pašpilnveidojošs AI aģents ar iebūvētu mācīšanās ciklu un daudzplatformu ziņojumapmaiņu

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n8n

n8n

Darba plūsmas automatizācijas platforma ar vizuālu, uz mezgliem balstītu interfeisu

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OpenClaw

OpenClaw

Personīgais AI asistents ar daudzkanālu ziņojumapmaiņas atbalstu (agrāk Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip ir AI/ML orķestrēšanas platforma autonomām komandām

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2FAuth

2FAuth

Pašmitināts divu faktoru autentifikācijas kodu pārvaldnieks tīmeklim un mobilajām ierīcēm

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9router

9router

MI API maršrutēšanas starpniekserveris ar tekstvienību optimizāciju 40+ LVM nodrošinātājiem

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Ackee

Ackee

Ackee ir pašmitināts Node.js analītikas rīks uz privātumu orientētai mājaslapas izsekošanai.

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Activepieces

Activepieces

Atvērtā koda bezkoda darbplūsmas automatizācija ar vairāk nekā 200 lietotņu integrācijām

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Actual Budget

Actual Budget

Uz privātumu orientēta personīgo finanšu lietotne ar aplokšņu budžetēšanu

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Adminer

Adminer

Pilnvērtīga datubāzu pārvaldības saskarne, kas atbalsta 11+ datubāzu sistēmas

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AdventureLog

AdventureLog

Pašmitināts ceļojumu izsekotājs un ceļojumu plānotājs ar interaktīvām kartēm

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AFFiNE

AFFiNE

Visaptveroša darbvieta, apvienojot dokumentus, tāfeles un datubāzes ar MI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Atvērtā koda LLMOps platforma uzvednēm, novērtēšanai un LLM novērojamībai

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agentmemory

agentmemory

Pastāvīga atmiņa AI kodēšanas aģentiem ar hibrīdu BM25 vektora un grafu meklēšanu

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Straumē personīgās mūzikas bibliotēkas, izmantojot ar Subsonic saderīgu API serveri

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AirTrail

AirTrail

Personīgā lidojumu dienasgrāmata ar interaktīvu karti, statistiku un vairāku lietotāju atbalstu

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AiToEarn

AiToEarn

Atvērtā koda AI satura mārketinga aģents daudzplatformu publicēšanai un monetizācijai

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Atvērtā koda brīdinājumu pārvaldības platforma uzraudzības brīdinājumu konsolidēšanai

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Alexandrie

Alexandrie

Pašmitināta zināšanu bāze ar paplašinātu Markdown un dokumentu līmeņa atļaujām

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AList

AList

Pašmitināts failu saraksts un WebDAV serveris ar atbalstu 30+ krātuves aizmugursistēmām

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AllTube

AllTube

Tīmekļa saskarne video lejupielādei no YouTube un citām vietnēm

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Ampache

Ampache

Ampache ir tīmekļa bāzēta audio/video straumēšanas lietojumprogramma un multivides pārvaldnieks

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Viegls pašmitināts wiki ar Git nodrošinātām lapām un Markdown rediģēšanu

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload ir droša anonīma failu koplietošanas lietojumprogramma bez datubāzes prasībām

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AnythingLLM

AnythingLLM

Viss vienā AI lietojumprogramma RAG, aģentiem un tērzēšanas robotiem ar jebkuru LLM nodrošinātāju

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Apache Answer

Apache Answer

Atvērtā koda jautājumu un atbilžu platforma komandas zināšanu apmaiņai un kopienas veidošanai

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Apache DevLake

Apache DevLake

Atvērtā koda DORA metrikas un inženieru komandas analītikas platforma

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Bezklienta tīmekļa attālās darbvirsmas vārteja RDP, VNC, SSH un Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Uzņēmumu līmeņa atvērtā koda meklēšanas platforma, kas veidota uz Apache Lucene.

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset ir moderna datu izpētes un vizualizācijas platforma BI.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy ir ar AI darbināma atvērtā koda darbvieta un Notion alternatīva

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Apprise API

Apprise API

Viegls REST API push paziņojumu nosūtīšanai uz 120+ pakalpojumiem

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Appsmith

Appsmith

Atvērtā pirmkoda zemā koda platforma iekšējo rīku un lietojumprogrammu izveidei

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Aptabase

Aptabase

Privātumu prioritizējoša SDK analītika mobilajām, galddatoru un tīmekļa lietotnēm

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ArangoDB

ArangoDB

Vietējā daudzmodeļu datubāze grafikiem, dokumentiem un atslēgu-vērtību datiem

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ArcadeDB

ArcadeDB

Daudzmodeļu datubāze grafiku, dokumentu, atslēgu-vērtību un laika rindu datiem

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ArchiveBox

ArchiveBox

Pašuzņēmuma interneta arhivēšanas risinājums, lai saglabātu tīmekļa lapas un multivides saturu

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Vieglsvara pašmitināta komentāru sistēma ar Go aizmugursistēmu un iegulstamu JavaScript logrīku.

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AstrBot

AstrBot

AstrBot ir atvērtā koda daudzplatformu AI tērzēšanas robota ietvars

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Pašmitināts audiogrāmatu un aplāžu serveris ar vairāku lietotāju atbalstu

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Authentik

Authentik

Atvērtā koda identitātes nodrošinātājs, koncentrējies uz elastību un daudzpusību

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Authorizer

Authorizer

Atvērtā koda pašmitināts autentifikācijas serveris ar sociālo pieteikšanos, MFA un RBAC

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Autobase

Autobase

Atvērtā koda pašmitināta Datubāzes kā pakalpojuma platforma PostgreSQL automatizācijai

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autobrr

autobrr

Mūsdienīgs lejupielādes automatizācijas rīks torrentiem un usenet ar reāllaika IRC uzraudzību

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Automatisch

Automatisch

Atvērtā koda Zapier alternatīva lietotņu savienošanai un darbplūsmu automatizēšanai

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Baby Buddy

Baby Buddy

Mazuļa uzraudzības lietotne, kas palīdz vecākiem uzraudzīt ikdienas aktivitātes un veselību

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Backrest

Backrest

Tīmekļa saskarne restic dublējumkopijām ar plānošanu, šifrēšanu un failu līmeņa atjaunošanu

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Baikal

Baikal

Pašmitināts CalDAV un CardDAV serveris kalendāriem un kontaktpersonām

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Bar Assistant

Bar Assistant

Pašmitināts kokteiļu recepšu pārvaldnieks un mājas bāra krājumu uzskaites sistēma

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Baserow

Baserow

Atvērtā koda bez koda datubāze un Airtable alternatīva komandām

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Bazarr

Bazarr

Automatizēta subtitru pārvaldība un lejupielādes pavadonis priekš Sonarr un Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisks pašmitināts ieradumu izsekotājs, kas vērsts uz ikdienas atzīmēšanu un nepārtrauktām sērijām

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BentoPDF

BentoPDF

Privātumu prioritizējoša pārlūkprogrammas PDF rīkkopa PDF failu sapludināšanai, sadalīšanai, konvertēšanai un rediģēšanai

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Beszel

Beszel

Vieglā serveru uzraudzības platforma ar Docker statistiku un brīdinājumiem

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Beszel Agent

Beszel Agent

Viegls uzraudzības aģents Beszel serveru uzraudzības sistēmai

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bewCloud

bewCloud

Viegla pašmitināta mākoņkrātuve ar failu sinhronizāciju un CalDAV/CardDAV atbalstu

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Bigcapital

Bigcapital

Pašmitināta finanšu uzskaites platforma ar inteliģentu atskaišu veidošanu un vairāku valūtu atbalstu

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Black Candy

Black Candy

Pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar tīmekļa atskaņotāju un mobilajām lietotnēm

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Ar AI darbināta piezīmju veikšanas un mikroblogu platforma ar Markdown atbalstu un uzdevumu pārvaldību

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Personas datu serveris Bluesky decentralizētajam sociālajam tīklam

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bolt.diy

bolt.diy

Pašmitināts AI kodēšanas asistents pilna apjoma lietotņu ģenerēšanai pārlūkprogrammā

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Bookshelf

Bookshelf

E-grāmatu un audiogrāmatu kolekcijas pārvaldnieks, Readarr kopienas atdzimšana

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BookStack

BookStack

Strukturēta pašu mitināta wiki komandām ar grāmatām, nodaļām, lapām un meklēšanu

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Pārvērt jebkuru publisku Telegram kanālu par SEO draudzīgu mikroblogu ar RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome pārlūkprogramma kā pakalpojums tīmekļa skrāpēšanai un automatizācijai

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Budge

Budge

Personīgo finanšu budžeta lietotne izdevumu uzskaitei un finanšu plānošanai

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Budibase

Budibase

Zemkoda platforma biznesa lietotņu un darbplūsmu veidošanai dažu minūšu laikā

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BugSink

BugSink

Pašmitināta kļūdu izsekošanas platforma lietojumprogrammu uzraudzībai

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Buildbot

Buildbot

Pašmitināts CI/CD ietvars automatizētai būvēšanai un izvietošanai

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Bytebase

Bytebase

Atvērtā koda datubāzes shēmas izmaiņu pārvaldības un DevOps platforma

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ByteChef

ByteChef

Atvērtā koda zemā koda API integrācijas un darbplūsmas automatizācijas platforma

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ByteStash

ByteStash

Pašmitināts koda fragmentu pārvaldnieks ar sintakses izcelšanu un meklēšanu

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web ir tīmekļa lietojumprogramma tavas e-grāmatu bibliotēkas pārlūkošanai, lasīšanai un pārvaldīšanai.

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Cap

Cap

Privātumu prioritizējoša darba apliecinājuma CAPTCHA alternatīva bez izsekošanas

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Casdoor

Casdoor

Atvērtā koda IAM platforma ar SSO, OAuth 2.0, OIDC un SAML atbalstu

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Castopod

Castopod

Atvērtā koda aplādes hostinga platforma ar analītiku un sociālajām funkcijām

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo ir mērogojams reāllaika ziņojumapmaiņas serveris tiešsaistes lietojumprogrammu veidošanai.

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changedetection.io

changedetection.io

Mājaslapas izmaiņu noteikšanas un uzraudzības rīks ar vizuālu atlasi un paziņojumiem

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ChartDB

ChartDB

Atvērtā koda datubāzes diagrammu redaktors ar AI DDL eksportu un shēmas vizualizāciju

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Chatpad AI

Chatpad AI

Uz privātumu orientēta ChatGPT tīmekļa saskarne ar lokālu datu glabāšanu un sarunu pārvaldību

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Checkcle

Checkcle

Pilna apjoma darbības laika un infrastruktūras uzraudzība ar publiskām statusa lapām

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Checkmate

Checkmate

Atvērtā koda servera uzraudzības un darbības laika izsekošanas lietojumprogramma

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Checkmk

Checkmk

Infrastruktūras un lietojumprogrammu uzraudzība ar autoatklāšanu un brīdinājumiem

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Chibisafe

Chibisafe

Pašmitināta failu glabātuve failu augšupielādei un koplietošanai ar koplietojamām saitēm

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Atvērtā koda darbinieku ievadīšanas platforma ar Slack robotu un darbplūsmas automatizāciju

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Chroma

Chroma

Atvērtā pirmkoda iegulšanas datubāze AI lietotnēm un semantiskajai meklēšanai

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress atzars bez Gūtenberga bloku redaktora, koncentrēts uz stabilitāti

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ClickHouse

ClickHouse

Kolonnu OLAP datubāze reāllaika analīzei ar milisekunžu vaicājumu latentumu

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CloudBeaver

CloudBeaver

Tīmekļa datubāzes pārvaldības rīks visaptverošai datu pārvaldībai

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon drošai attālai piekļuvei, neatverot portus

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Cloudreve

Cloudreve

Pašmitināta mākoņglabāšanas platforma ar failu pārvaldības un koplietošanas iespējām

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Vieglsvara bezgalvas CMS platforma satura pārvaldībai un API

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Code-Server

Code-Server

VS Code, kas darbojas pārlūkprogrammā attālinātai izstrādei no jebkuras ierīces

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Coder

Coder

Atvērtā koda platforma pašmitinātu mākoņizstrādes vidi nodrošināšanai

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CodiMD

CodiMD

Reāllaika sadarbības Markdown redaktors dokumentācijai un piezīmju veikšanai

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Collabora Online

Collabora Online

Pašmitināts pārlūkprogrammas biroja komplekts dokumentu kopīgai rediģēšanai

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CommaFeed

CommaFeed

Pašmitināts, Google Reader iedvesmots RSS lasītājs ar tastatūras īsceļiem un mobilajām lietotnēm

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ConvertX

ConvertX

Pašmitināts tiešsaistes failu pārveidotājs, kas atbalsta 1000+ formātus

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Convex

Convex

Atvērtā koda reaktīva datubāzes platforma mūsdienu lietojumprogrammu izstrādei

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COPS

COPS

Viegls PHP OPDS un HTML serveris, kas nodrošina piekļuvi Calibre e-grāmatu bibliotēkai mobilajiem lasītājiem un pārlūkprogrammām

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CoreControl

CoreControl

Pašmitināts informācijas panelis serveru, darbības laika un tīkla infrastruktūras pārvaldībai

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Countly

Countly

Uz privātumu vērsta produktu analīze mobilajām, tīmekļa un datoru lietojumprogrammām

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Crawl4AI

Crawl4AI

Atvērtā pirmkoda tīmekļa rāpuļprogramma AI lietojumprogrammām ar LLM gatavu izvadi

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT platforma, kas apkopo 27 reāllaika globālos datu avotus vienotā informācijas panelī

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Pilnībā šifrēts sadarbības biroja programmatūras komplekts ar nulles zināšanu krātuvi

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CyberChef

CyberChef

Tīmeklī balstīts rīks šifrēšanai, kodēšanai, saspiešanai un datu analīzes darbībām

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Dagu

Dagu

Uz DAG balstīts darbplūsmas plānotājs ar tīmekļa lietotāja saskarni cron uzdevumu un uzdevumu plūsmu pārvaldībai

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Damselfly

Damselfly

Pašmitināts foto pārvaldnieks ar sejas atpazīšanu un objektu noteikšanu

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dashdot

dashdot

Minimālistisks servera vadības panelis ar reāllaika CPU, RAM, krātuves un tīkla statistiku

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Dashy

Dashy

Pašmitināms personīgais informācijas panelis ar logrīkiem, tēmām un statusa pārbaudi

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Databag

Databag

Pašmitināts federatīvs ziņojumapmaiņas rīks ar end-to-end šifrēšanu un uz tēmām balstītiem pavedieniem

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Databasus

Databasus

Databasus ir datubāzes dublēšanas rīks PostgreSQL, MySQL un MongoDB.

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Dataline

Dataline

Ar AI darbināma SQL tērzēšanas saskarne jebkuras datubāzes izpētei un vizualizēšanai

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Dawarich

Dawarich

Pašmitināts atrašanās vietu vēstures izsekotājs ar siltuma kartēm un ceļojumu statistiku

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB pārlūks priekš SQLite ir vizuāls rīks SQLite datubāzes failu izveidei, projektēšanai un rediģēšanai.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denoland atslēgu-vērtību datubāze Deno Deploy

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Dify

Dify

Atvērtā koda platforma LLM lietojumprogrammu veidošanai ar RAG, aģentiem un darbplūsmām

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Directus

Directus

Headless CMS, kas aptver datubāzes ar dinamisku API un admin lietotni

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Dittofeed

Dittofeed

Atvērtā koda klientu iesaistes platforma automatizētai daudzkanālu ziņojumapmaiņai

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Diun

Diun

Docker attēlu atjauninājumu paziņotājs, lai saņemtu paziņojumus, kad attēli tiek atjaunināti

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docassemble

docassemble

Atvērtā koda ekspertu sistēma vadītām intervijām un automatizētai dokumentu sagatavošanai

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Docker Registry

Docker Registry

Privāts Docker reģistrs konteineru attēlu glabāšanai un izplatīšanai

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Dockge

Dockge

Dockge ir lielisks, viegli lietojams un reaktīvs pašmitināts Docker Compose steku pārvaldnieks

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Docmost

Docmost

Sadarbības wiki un dokumentācijas platforma ar reāllaika rediģēšanu

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Docspell

Docspell

Pašmitināts dokumentu organizētājs ar OCR, NLP ekstrakciju un pilna teksta meklēšanu

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Documenso

Documenso

Atvērtā koda dokumentu parakstīšanas platforma digitālajiem parakstiem

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DocuSeal

DocuSeal

Atvērtā koda dokumentu parakstīšanas platforma ar e-paraksta iespējām

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Dograh

Dograh

Atvērtā koda bezkoda platforma AI balss aģentu veidošanai dažu minūšu laikā.

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DokuWiki

DokuWiki

Viegla uz failiem balstīta wiki platforma dokumentācijai un zināšanu bāzēm

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Dolibarr

Dolibarr

Atvērtā koda ERP/CRM platforma biznesa darbību pārvaldībai

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Domain Locker

Domain Locker

Vienota platforma domēna vārdu portfeļu pārvaldībai un uzraudzībai

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Lejupielādēt Spotify mūziku no YouTube ar albuma vāciņu, dziesmu tekstiem un metadatiem

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Dozzle

Dozzle

Vieglsvara tīmekļa UI Docker konteineru žurnālu skatīšanai reāllaikā

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Dragonfly

Dragonfly

Augstas veiktspējas ar Redis saderīga atmiņas datu krātuve mūsdienu aparatūrai

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draw.io

draw.io

Bezmaksas atvērtā koda diagrammu veidošanas rīks blokshēmām, UML un tīkla diagrammām

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drawDB

drawDB

Pārlūkprogrammas datubāzes diagrammu redaktors ar SQL eksportu un importu

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Bezmaksas pašmitināts Drizzle Studio ar jaudīgākām iespējām datubāzu pārvaldībai

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Drupal

Drupal

Atvērtā koda CMS dinamisko mājaslapu veidošanai un pārvaldībai

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DuckDNS

DuckDNS

Bezmaksas dinamiskais DNS pakalpojums IP adrešu kartēšanai domēniem

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DumbDo

DumbDo

DumbDo ir neticami vienkāršs, pašmitināts uzdevumu saraksts, kas vienkārši darbojas.

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Duplicati

Duplicati

Šifrēts dublējuma risinājums ar mākoņkrātuves un attālo serveru atbalstu

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Bezmaksas pierakstu sistēma uzņēmumiem un profesionāļiem

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Vieglsvara MQTT brokeris IoT un ziņojumapmaiņas lietojumprogrammām

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EdgeDB

EdgeDB

Nākamās paaudzes grafu-relāciju datubāze, kas veidota uz PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Sadalīts meklēšanas un analītikas dzinējs, kas balstīts uz Apache Lucene

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Element

Element

Drošs Matrix klients ar end-to-end šifrēšanu un starpplatformu ziņapmaiņu

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EmailEngine

EmailEngine

Pašmitināts e-pasta API starpniekserveris, kas savieno IMAP un SMTP ar REST galapunktiem

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Statistikas un analītikas rīks Emby un Jellyfin mediju serveriem

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Enclosed

Enclosed

Minimalistiska tīmekļa lietojumprogramma privātu un drošu šifrētu piezīmju sūtīšanai

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ErsatzTV

ErsatzTV

Pašmitināts IPTV serveris, kas veido tiešraides kanālus no tavas mediju bibliotēkas

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Erugo

Erugo

Pašmitināta failu koplietošanas platforma ar paroles aizsardzību un derīguma termiņa kontroli

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ESPHome

ESPHome

Sistēma ESP8266/ESP32 mikrokontrolieru vadībai ar YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Bezmaksas atvērtā koda CRM kontaktu, darījumu un klientu attiecību pārvaldībai

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Etherpad

Etherpad

Reāllaika sadarbības dokumentu redaktors ar tiešraides rediģēšanu un versiju vēsturi

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EverShop

EverShop

Mūsdienīga atvērtā koda e-komercijas platforma, kas balstīta uz Node.js, React, GraphQL un PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Atvērtā koda WhatsApp API tērzēšanas robotiem, automatizācijai un ziņojumapmaiņas integrācijām

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Evolution Go

Evolution Go

Augstas veiktspējas WhatsApp API vārteja, kas rakstīta Go valodā ziņojumapmaiņas automatizācijai

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuālā tāfele ar roku zīmētu diagrammu skicēšanai un kopīgai ideju ģenerēšanai

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Expensave

Expensave

Personīgo un ģimenes izdevumu uzskaites lietotne

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Viegls, pašmitināts personīgo izdevumu izsekotājs ar informācijas paneli un CSV importu

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Explo

Explo

Pārvērš ListenBrainz ieteikumus par atskaņošanas sarakstiem tavā mūzikas bibliotēkā

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Viegls personīgo finanšu uzskaites rīks ar mobilo PWA un čeku skenēšanu

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Faraday

Faraday

Atvērtā koda ievainojamību pārvaldības platforma drošības komandām

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Fasten Health

Fasten Health

Pašmitināts personīgais un ģimenes elektronisko medicīnisko ierakstu pārvaldnieks

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Fider

Fider

Atvērtā koda atsauksmju platforma lietotāju atsauksmju vākšanai un pārvaldībai

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File Browser

File Browser

Tīmekļa failu pārvaldnieks failu pārlūkošanai, augšupielādei un pārvaldībai tavā serverī.

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File Drop

File Drop

Decentralizēta vienādranga failu koplietošana, izmantojot IPFS tehnoloģiju

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FileFlows

FileFlows

Automatizēts multivides failu apstrādātājs, kas samazina failu izmērus par līdz pat 90%.

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FileGator

FileGator

Pašmitināts vairāku lietotāju failu pārvaldnieks ar uz lomām balstītām atļaujām un bez datubāzes

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Filestash

Filestash

Pašmitināts failu pārvaldnieks FTP, SFTP, S3, WebDAV un vairāk nekā 20 krātuves aizmugursistēmām

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Firefly

Firefly

Vienkāršs WireGuard VPN serveris ar tīmekļa pārvaldības interfeisu

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Firefly III

Firefly III

Profesionāls pašmitināts personīgo finanšu un budžeta pārvaldnieks

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Firefox

Firefox

Pašmitināta Firefox pārlūkprogramma, pieejama caur tīmekļa saskarni

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Flagsmith

Flagsmith

Atvērtā koda funkciju karodziņu un attālās konfigurācijas pakalpojums ar A/B testēšanu

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Flame

Flame

Pašmitināta sākumlapa un lietojumprogrammu vadības panelis tavai mājas laboratorijai

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FlareSolverr

FlareSolverr

Starpniekserveris, lai apietu Cloudflare aizsardzību tīmekļa skrāpēšanai

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Bez datubāzes Markdown piezīmju veikšanas lietotne ar vikisaitēm un pilna teksta meklēšanu

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Fleet

Fleet

Atvērtā koda ierīču pārvaldības un galapunktu drošības platforma, ko darbina osquery

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FlexGet

FlexGet

YAML vadīts automatizācijas rīks multivides lejupielādei no RSS, torentiem un Usenet

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Flipt

Flipt

Pašmitināta funkciju karodziņu pārvaldības platforma ar Git integrāciju

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Flowise

Flowise

Atvērtā koda zema koda rīks LLM orķestrēšanas plūsmu un AI aģentu veidošanai

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Focalboard

Focalboard

Atvērtā koda projektu pārvaldības rīks ar Kanbana dēļiem, tabulām un kalendāra skatiem

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Forgejo

Forgejo

Pašmitināts viegls Git pakalpojums ar tīmekļa saskarni un sadarbības funkcijām

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Form.io

Form.io

Atvērtā koda veidlapu veidotājs un datu pārvaldības platforma ar REST API

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Formbricks

Formbricks

Atvērtā koda aptauju platforma atsauksmju vākšanai lietotnēs, saitēs, mājaslapās un e-pastā

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FossFLOW

FossFLOW

Uz pārlūkprogrammu balstīts izometrisks diagrammu veidošanas rīks infrastruktūras vizualizācijai

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Foundry VTT

Foundry VTT

Pašmitināts virtuālais galds tiešsaistes RPG kampaņām ar kartēm un metamajiem kauliņiem

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FreeCAD

FreeCAD

Pārlūkprogrammā pieejams parametrisks 3D CAD modelētājs inženierijai un dizainam

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FreeScout

FreeScout

Vieglā atvērtā koda palīdzības dienesta un koplietojamās iesūtnes sistēma

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FreshRSS

FreshRSS

Pašmitināts RSS plūsmu apkopotājs tavu plūsmu pārvaldīšanai un lasīšanai

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Gatus

Gatus

Izstrādātājiem paredzēta statusa lapa ar daudzprotokolu darbības laika uzraudzību un brīdināšanu

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Gerrit

Gerrit

Uzņēmuma līmeņa tīmekļa koda pārskatīšanas sistēma, kas balstīta uz Git

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Ghost

Ghost

Ghost ir jaudīga platforma profesionālai publicēšanai

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Ghostfolio

Ghostfolio

Atvērtā koda bagātības pārvaldības programmatūra investīciju portfeļu uzskaitei

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GIMP

GIMP

Pārlūkprogrammā pieejams profesionāls attēlu redaktors un grafiskā dizaina rīks

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Gitea

Gitea

Gitea ir viegla, atvērtā koda Git hostinga platforma.

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GitIngest

GitIngest

Git pārveidotājs uz LLM-draudzīgu tekstu AI darbinātai koda analīzei

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GitLab

GitLab

GitLab ir pilnīga DevOps platforma Git repozitoriju pārvaldībai un CI/CD

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Glance

Glance

Pašmitināts vadības panelis, kas apvieno visas tavas plūsmas vienuviet.

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Glances

Glances

Glances ir starpplatformu sistēmas uzraudzības rīks ar tīmekļa saskarni.

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GlitchTip

GlitchTip

Ar Sentry saderīga kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platforma

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GLPI

GLPI

Atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības un palīdzības dienesta programmatūra IT operācijām

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GoatCounter

GoatCounter

Privātumu prioritizējoša tīmekļa analīze bez sīkdatnēm vai personu datu izsekošanas

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GoCD

GoCD

Nepārtrauktas piegādes serveris ar vērtību plūsmas kartēšanu un konveijera modelēšanu

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Gogs

Gogs

Gogs ir pašmitināts Git pakalpojums nesāpīgai projektu pārvaldībai

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Gokapi

Gokapi

Pašmitināts failu koplietošanas serveris ar saitēm ar derīguma termiņu un S3 atbalstu

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Gonic

Gonic

Viegls, pašmitināts Subsonic mūzikas straumēšanas serveris, kas rakstīts Go valodā

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Gotenberg

Gotenberg

Docker darbināts bezstāvokļa API nevainojamai PDF konvertēšanai un ģenerēšanai

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Gotify

Gotify

Pašmitināts push paziņojumu serveris ar vienkāršu REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API un tīmekļa saskarne vairāku ierīču ziņojumapmaiņas automatizācijai

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Grafana

Grafana

Atvērtā koda novērojamības platforma metriku vizualizācijai un uzraudzībai

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Gramps Web

Gramps Web

Pašmitināta ģenealoģijas platforma dzimtas koku veidošanai un koplietošanai

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Grav

Grav

Mūsdienīgs plakanu failu CMS, kas neprasa datubāzi, tikai failus un mapes

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Grimmory

Grimmory

Pašmitināts grāmatu kolekcijas pārvaldnieks ar iebūvētu lasītāju un ierīču sinhronizāciju

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Grimoire

Grimoire

Pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar automātisku metadatu ekstrakciju un pilna teksta meklēšanu

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Grist

Grist

Atvērtā pirmkoda izklājlapu-datubāzu hibrīds datu lietojumprogrammu veidošanai

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Atvērtā koda funkciju karodziņu un A/B testēšanas platforma

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Habitica

Habitica

Spēļots uzdevumu pārvaldnieks, kas pārvērš produktivitāti par RPG piedzīvojumu

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Halo

Halo

Mūsdienīgs atvērtā koda CMS ar spraudņu tirgu un bloku redaktoru

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Atvērtā koda GraphQL dzinējs ar tūlītējām API virs jebkuras datubāzes

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Headscale

Headscale

Pašmitināts, ar Tailscale saderīgs vadības serveris WireGuard tīklveida tīklošanai

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Healthchecks

Healthchecks

Atvērtā koda cron uzdevumu un fona uzdevumu uzraudzība ar tūlītējiem brīdinājumiem

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HedgeDoc

HedgeDoc

Reāllaika sadarbības Markdown redaktors komandas dokumentācijai

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Heimdall

Heimdall

Lietojumprogrammas vadības panelis tavu tīmekļa pakalpojumu organizēšanai un piekļuvei

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Hermes Agent

Hermes Agent

Pašpilnveidojošs AI aģents ar iebūvētu mācīšanās ciklu un daudzplatformu ziņojumapmaiņu

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Pašmitināts Hermes AI aģents un tīmekļa tērzēšanas lietotāja saskarne, apvienoti vienā Docker izvietošanā.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Atvērtā koda tīmekļa UI komandcentrs Hermesa AI aģentam

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HeyForm

HeyForm

Atvērtā koda sarunvalodas formu veidotājs ar nosacījumu loģiku un analītiku

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Hi.Events

Hi.Events

Atvērtā koda pašmitināta pasākumu pārvaldības un biļešu tirdzniecības platforma

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Homarr

Homarr

Mūsdienīgs pašmitināts vadības panelis, lai organizētu un uzraudzītu visus tavus pakalpojumus.

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Home Assistant

Home Assistant

Atvērtā koda mājas automatizācijas platforma viedierīču vadīšanai

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Homebox

Homebox

Inventāra un organizēšanas sistēma, kas paredzēta mājas lietotājiem

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Homebridge

Homebridge

HomeKit tilts ne-Apple viedās mājas ierīcēm, izmantojot spraudņus

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Homepage

Homepage

Mūsdienīgs, pielāgojams lietojumprogrammas vadības panelis ar Docker integrāciju

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Homer

Homer

Vienkāršs pašmitināts statisks vadības panelis visu tavu servera pakalpojumu organizēšanai.

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Pašmitināta augu pārvaldības sistēma kopšanas rutīnu un dārza organizēšanas uzskaitei

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Huginn

Huginn

Pašmitināta automatizācijas platforma uzraudzības aģentu veidošanai

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Hugo

Hugo

Zibens ātrs statisko vietņu ģenerators, veidots ar Go

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HumHub

HumHub

Atvērtā koda uzņēmuma sociālais tīkls un intraneta platforma komandām

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imgproxy

imgproxy

Ātrs reāllaika attēlu apstrādes serveris izmēru maiņai, apgriešanai un formāta konvertēšanai

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Immich

Immich

Immich ir augstas veiktspējas pašmitināts foto un video pārvaldības risinājums

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Infisical

Infisical

Atvērtā koda slepeno datu pārvaldnieks vides mainīgo un API atslēgu sinhronizēšanai starp komandām un infrastruktūru.

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Vienota laika rindu platforma ar Flux vaicājumiem un integrētu tīmekļa lietotāja saskarni

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Inkscape

Inkscape

Pārlūkprogrammā pieejams vektorgrafikas redaktors ilustrācijām un SVG dizainam

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InsForge

InsForge

Atvērtā koda aizmugursistēmas platforma ar autentifikāciju, datubāzi un krātuvi AI aģentiem

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InvenTree

InvenTree

Atvērtā koda detaļu uzskaite un BOM pārvaldība inženieru komandām

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Invidious

Invidious

Privātumu cienoša alternatīva saskarne YouTube bez reklāmām vai izsekošanas

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Invio

Invio

Minimālistiska pašmitināta rēķinu sistēma frīlanseriem un mazām komandām

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas un norēķinu platforma frīlanseriem un maziem uzņēmumiem

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Atvērtā koda rēķinu izrakstīšanas platforma ar tāmēm, izdevumiem un maksājumu portālu

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Isso

Isso

Viegls, pašmitināts Disqus alternatīva blogiem un statiskām mājaslapām

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Atvērtā koda PSA platforma MSP ar IT dokumentāciju, biļešu sistēmu un norēķiniem

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iTop

iTop

Atvērtā koda ITSM platforma un CMDB IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldībai

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Jackett

Jackett

Torentu trakeru proksijs, kas tulko vaicājumus Sonarr, Radarr un citiem automatizācijas rīkiem.

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Jaeger

Jaeger

Jaeger ir atvērtā koda izkliedēta izsekošanas sistēma mikropakalpojumu uzraudzībai.

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Jellyfin

Jellyfin

Bezmaksas un atvērtā koda mediju serveris tavas mediju bibliotēkas organizēšanai un straumēšanai

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Jellyseerr

Jellyseerr

Multivides pieprasījumu pārvaldības rīks Jellyfin, Emby un Plex ar apstiprināšanas darbplūsmu

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Jenkins

Jenkins

Jenkins ir atvērtā koda automatizācijas serveris CI/CD cauruļvadiem.

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Pašmitināta video konferenču platforma ar ekrāna koplietošanu un ierakstīšanu

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Jitsu

Jitsu

Atvērtā koda klientu datu platforma un notikumu straumēšanas cauruļvads inženieriem

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JobOps

JobOps

Pašuzturēta darba meklēšanas plūsma, kas meklē sludinājumu vietnēs un pielāgo CV

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Joomla

Joomla

Atvērtā pirmkoda CMS dinamisku mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu veidošanai

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Joplin Server

Joplin Server

Pašmitināts sinhronizācijas serveris Joplin piezīmju veikšanas lietotnei

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Jotty

Jotty

Viegla piezīmju veikšanas un kontrolsarakstu lietotne ar Markdown un Kanban dēļiem

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jsreport

jsreport

Pašmitināts atskaišu serveris PDF, Excel un DOCX failiem no HTML veidnēm

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JumpServer

JumpServer

Centralizēta priviliģētas piekļuves vārteja SSH, RDP un datubāzes sesijām

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktīva tīmekļa vide tiešraides kodam, datu analīzei un vizualizācijām

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab ir uz tīmekļa balstīta interaktīva izstrādes vide piezīmjdatoriem un kodam

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Atvērtā koda Kanbana tāfele un projektu pārvaldības rīks, Trello alternatīva

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Atvērtā koda projektu pārvaldība ar kanban dēļiem un GitHub integrāciju

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Kapowarr

Kapowarr

Pašmitināts komiksu pārvaldnieks automatizētai lejupielādei un organizēšanai

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Karakeep

Karakeep

Karakeep ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar AI darbinātu atzīmēšanu un meklēšanu.

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Kavita

Kavita

Pašmitināta digitālā bibliotēka komiksiem, mangām un e-grāmatām

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Keila

Keila

Pašmitināta jaunumu vēstuļu platforma ar velc un nomet redaktoru un SMTP nosūtīšanu

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Kener

Kener

Atvērtā koda statusa lapa un darbības laika uzraudzības platforma ar incidentu pārvaldību

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Kestra

Kestra

Atvērtā koda darbplūsmas orķestrēšanas platforma datu plūsmām un automatizācijai

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Keycloak

Keycloak

Atvērtā koda identitātes un piekļuves pārvaldība ar SSO, OAuth2 un SAML

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Khoj

Khoj

Atvērtā koda MI asistents tērzēšanai ar taviem dokumentiem un tīmekli

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Kibana

Kibana

Atvērtā koda vizualizācijas lietotāja saskarne Elasticsearch ar informācijas paneļiem un meklēšanu

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Kill Bill

Kill Bill

Atvērtā koda abonementu norēķinu un maksājumu platforma SaaS un tiešsaistes tirgiem

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Kimai

Kimai

Pašmitināta laika uzskaite ārštata darbiniekiem, aģentūrām un komandām

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KitchenOwl

KitchenOwl

Pašmitināts koplietojams iepirkumu saraksts, recepšu pārvaldnieks un ēdienreižu plānotājs

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Koillection

Koillection

Pašmitināts kolekciju pārvaldnieks grāmatu, spēļu, vinila un citu lietu katalogizēšanai.

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Komari

Komari

Viegls pašmitināts servera uzraudzības panelis ar reāllaika metriku

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Komga

Komga

Pašmitināts multivides serveris komiksiem, mangām, žurnāliem un e-grāmatām ar OPDS un sinhronizācijas atbalstu

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Kong

Kong

Mākoņbāzēta API vārteja, kas izveidota hibrīda un daudzmākoņu vidēm

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Kotaemon

Kotaemon

Atvērtā koda dokumentu jautājumu un atbilžu tērzēšanas robots ar vairāku lielo valodu modeļu (LLM) atbalstu un OCR

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Kroki

Kroki

Vienota diagram-as-code API, kas atveido vairāk nekā 30 diagrammu veidus pār HTTP

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Kutt

Kutt

Mūsdienīgs pašmitināts URL saīsinātājs ar pielāgotiem domēniem, analītiku un REST API

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Label Studio

Label Studio

Atvērtā koda datu marķēšanas un anotēšanas platforma mašīnmācīšanās projektiem

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Lago

Lago

Atvērtā koda uzskaites un uz lietošanu balstīta norēķinu platforma

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Langflow

Langflow

Langflow ir vizuāls AI darbplūsmu veidotājs LLM lietojumprogrammu izveidei.

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Langfuse

Langfuse

Atvērtā koda LLM inženierijas platforma novērojamībai un novērtēšanai

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LanguageTool

LanguageTool

Atvērtā koda gramatikas, stila un pareizrakstības pārbaudītājs vairāk nekā 25 valodām

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Pašmitināta automatizācija e-grāmatu un audiogrāmatu lejupielādēm ar autoru izsekošanu

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Leantime

Leantime

Atvērtā koda projektu vadības sistēma, kas paredzēta neprojektu vadītājiem

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Lemmy

Lemmy

Federēts saišu apkopotājs un diskusiju platforma pašmitinātiem forumiem

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LibreChat

LibreChat

LibreChat ir AI tērzēšanas saskarne ar RAG atbalstu daudzpakalpojumu sniedzēju LLM lietošanai

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LibreDesk

LibreDesk

Atvērtā koda palīdzības dienests ar daudzkanālu biļešu sistēmu, tiešsaistes tērzēšanu un SLA pārvaldību

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LibrePhotos

LibrePhotos

Pašmitināta fotoattēlu pārvaldība ar sejas atpazīšanu un ar AI darbinātu meklēšanu

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LibreSpeed

LibreSpeed

Pašmitināts HTML5 interneta ātruma testa serveris ar iebūvētu rezultātu datubāzi

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LibreTranslate

LibreTranslate

Bezmaksas un atvērtā koda mašīntulkošanas API, kas ir pilnībā pašmitināts

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Lidarr

Lidarr

Automatizēts mūzikas kolekcijas pārvaldnieks un organizētājs Usenet un torentiem

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Lightdash

Lightdash

Atvērtā koda BI platforma, kas veidota ap dbt datu izpētei un informācijas paneļiem

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LimeSurvey

LimeSurvey

Profesionāla tiešsaistes aptauju platforma aptauju izveidei un pārvaldībai.

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Linkding

Linkding

Linkding ir minimāls, ātrs, pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks

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LinkStack

LinkStack

Pašmitināta Linktree alternatīva zīmolu profila saišu lapām

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden ir pašmitināts grāmatzīmju pārvaldnieks ar pilnas lapas arhivēšanu.

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Listmonk

Listmonk

Augstas veiktspējas pašmitināts jaunumu vēstuļu un adresātu sarakstu pārvaldnieks

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM ir AI vārteja, lai izsauktu 100+ LLM, izmantojot OpenAI formātu.

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Livebook

Livebook

Atvērtā koda Elixir piezīmjdatori datu zinātnei, ML un reāllaika sadarbībai

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LLDAP

LLDAP

Vieglsvara autentifikācijas serveris, kas nodrošina vienkāršotu LDAP aizmugursistēmu pašmitinātām lietotnēm.

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LMS

LMS

Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Mūsdienīgs atvērtā koda AI tērzēšanas ietvars, kas atbalsta vairākus LLM nodrošinātājus

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Local Deep Research

Local Deep Research

Pašmitināts MI padziļinātas izpētes asistents, ko nodrošina mākoņpakalpojumu LLM sniedzēji

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LocalAI

LocalAI

Pašmitināts OpenAI saderīgs API serveris vietējai AI modeļa secināšanai

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Locust

Locust

Uz Python balstīts sadalīts slodzes testēšanas rīks ar reāllaika tīmekļa UI

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Logseq

Logseq

Pašmitināta, privātumu prioritizējoša zināšanu bāze un uz blokiem balstīts izklāsts

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Logto

Logto

Logto ir visaptveroša identitātes un autentifikācijas platforma ar OAuth un OIDC atbalstu

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LubeLogger

LubeLogger

Visaptveroša transportlīdzekļu apkopes un degvielas pārvaldības sistēma

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Lychee

Lychee

Pašmitināta fotoattēlu pārvaldības platforma ar albumu organizēšanu, EXIF pārlūkošanu un detalizētām koplietošanas vadīklām

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Mage AI

Mage AI

Mage AI ir datu cauruļvadu rīks ETL darbplūsmu veidošanai un pārvaldībai.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Pašmitināta e-pasta arhivēšana ar IMAP sinhronizāciju, pilna teksta meklēšanu un eksportu

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Mailpit

Mailpit

Atvērtā koda SMTP e-pasta testēšanas rīks ar pārlūkprogrammā balstītu iesūtni izstrādātājiem

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Maloja

Maloja

Pašmitināta mūzikas skroblu datubāze ar personīgajiem klausīšanās topiem

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Manticore Search

Manticore Search

Atvērtā koda meklētājprogramma ar pilna teksta un vektoru meklēšanu, izmantojot MySQL protokolu

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MariaDB

MariaDB

Atvērtā koda relāciju datubāzes serveris un MySQL tiešais aizstājējs

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Marimo

Marimo

Atvērtā koda reaktīvs Python piezīmjdators ar SQL atbalstu un reproducējamu izpildi

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Marreta

Marreta

Pašuzturēts rakstu starpniekserveris tīrai lasīšanai bez reklāmām ar viedo kešatmiņu

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Mastodon

Mastodon

Pašmitināts federēts mikroblogu serveris, kas balstīts uz ActivityPub standartu

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Mathesar

Mathesar

Izklājlapas stila tīmekļa saskarne PostgreSQL datubāzu izpētei un rediģēšanai

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Matomo

Matomo

Vadošā atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma ar pilnīgām datu īpašumtiesībām un privātumu

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Atvērtā koda Matrix mājas serveris decentralizētai, šifrētai saziņai

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Mattermost

Mattermost

Atvērtā koda komandas sadarbības platforma ar ziņapmaiņu, failu koplietošanu un integrācijām

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Mautic

Mautic

Atvērtā koda mārketinga automatizācija e-pasta kampaņām, potenciālo klientu vērtēšanai un plūsmām

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MaxKB

MaxKB

MaxKB ir atvērtā koda platforma uzņēmuma līmeņa AI zināšanu bāzes aģentu veidošanai.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Atvērtā koda dokumentu pārvaldība ar OCR, pilna teksta meklēšanu un darbplūsmām

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Maybe

Maybe

Atvērtā koda personīgo finanšu un bagātības pārvaldības lietojumprogramma

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Mazanoke

Mazanoke

Pārlūkprogrammas attēlu optimizētājs ar formāta konvertēšanu un EXIF datu noņemšanu

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Mealie

Mealie

Mealie ir pašmitināts recepšu pārvaldnieks ar ēdienreižu plānošanu un iepirkumu sarakstiem.

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Medusa

Medusa

Automātisks video bibliotēkas pārvaldnieks TV seriāliem ar Plex un Jellyfin atbalstu

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Meilisearch

Meilisearch

Zibensātra meklētājprogramma modernām lietojumprogrammām

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Memgraph

Memgraph

Atmiņā esoša grafu datubāze reāllaika analīzei par saistītiem datiem

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Memos

Memos

Memos ir viegla, privātumu prioritizējoša piezīmju lietotne

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MeshCentral

MeshCentral

Pašmitināta attālās uzraudzības un pārvaldības platforma galddatoriem, serveriem un IoT ierīcēm

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Metabase

Metabase

Atvērtā koda biznesa inteliģences platforma datu vizualizācijai un analīzei

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Pārlūkprogrammā pieejams MetaTrader 5 tirdzniecības terminālis diennakts forex un CFD tirdzniecībai

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MeTube

MeTube

MeTube ir tīmekļa video lejupielādētājs YouTube un citām platformām

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MicroBin

MicroBin

Viegls, pašmitināts teksta koplietošanas rīks, failu koplietotājs un URL saīsinātājs Rust.

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Milvus

Milvus

Atvērtā pirmkoda vektoru datubāze, kas radīta AI lietotnēm un līdzības meklēšanai

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MindsDB

MindsDB

MindsDB ir AI platforma mašīnmācīšanās modeļu veidošanai no uzņēmuma datiem

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Mini QR

Mini QR

Pašmitināts QR koda ģenerators ar pielāgotiem stiliem un masveida eksportu

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Miniflux

Miniflux

Minimālistisks un ar noteiktu pieeju RSS plūsmas lasītājs ar tīru tīmekļa saskarni

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MiroFish

MiroFish

AI prognozēšanas dzinējs, ko darbina vairākaģentu baru intelekta simulācija

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MiroTalk

MiroTalk

Pašmitināta P2P videokonference ar neierobežotām telpām un ekrāna koplietošanu

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Mongo Express

Mongo Express

Tīmekļa MongoDB administrēšanas lietotāja saskarne datubāzu pārlūkošanai, rediģēšanai un pārvaldībai.

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentu orientēta NoSQL datubāze ar JSON formāta dokumentu glabāšanu

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Monica

Monica

Personīgā attiecību pārvaldības sistēma tavas dzīves dokumentēšanai

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Moodist

Moodist

Apkārtējās vides skaņu mikseris ar produktivitātes rīkiem dziļai koncentrēšanās spējai un relaksācijai

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Moodle

Moodle

Atvērtā koda mācību vadības sistēma, kurai uzticas vairāk nekā 489 miljoni lietotāju visā pasaulē.

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Morphic

Morphic

Atvērtā koda AI meklētājprogramma ar ģeneratīvām atbildēm un avotu citātiem

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mStream

mStream

Viegls, pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar vietējām iOS un Android lietotnēm

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Mylar3

Mylar3

Pašmitināts automatizēts komiksu lejupielādētājs un bibliotēkas pārvaldnieks

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MySQL

MySQL

Ātra, uzticama atvērtā koda relāciju datubāze tīmekļa un lietotņu slodzēm

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n8n

n8n

Darba plūsmas automatizācijas platforma ar vizuālu, uz mezgliem balstītu interfeisu

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Nango

Nango

Atvērtā koda OAuth un API integrācijas platforma 300+ pakalpojumiem

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NATS

NATS

Mākoņbāzēta ziņojumapmaiņas sistēma ar pub/sub, request-reply un JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome ir pašuzturēts mūzikas serveris ar straumēšanu tīmeklī un mobilajās ierīcēs.

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Neko

Neko

Pašmitināta virtuālā pārlūkprogramma sadarbīgai tīmekļa pārlūkošanai un straumēšanai

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Neo4j

Neo4j

Pasaulē vadošā atvērtā koda grafu datubāze savienotiem datiem

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NetBird Client

NetBird Client

Drošs uz WireGuard balstīts tīkla VPN klients ar SSO un detalizētām piekļuves kontrolēm

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NetBox

NetBox

Atvērtā koda tīkla infrastruktūras modelēšana IPAM, DCIM un dokumentācijai

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Netdata

Netdata

Reāllaika infrastruktūras uzraudzības aģents ar 800+ integrācijām

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New API

New API

Jauns API ir LLM vārteja un AI līdzekļu pārvaldības sistēma vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud ir jaudīga pašmitināta produktivitātes platforma

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Nexterm

Nexterm

Pārlūkprogrammas servera pārvaldība SSH, VNC un RDP savienojumiem

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universāls artefaktu repozitorija pārvaldnieks priekš Maven, npm, Docker un PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase ir paplašināma bezkoda/mazkoda platforma lietojumprogrammu veidošanai.

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NocoDB

NocoDB

Atvērtā koda Airtable alternatīva, kas pārvērš datubāzes par viedām izklājlapām

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Node-RED

Node-RED

Zema koda vizuālais rīks IoT ierīču, API un tiešsaistes pakalpojumu savienošanai

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NodeBB

NodeBB

NodeBB ir mūsdienīga, reāllaika diskusiju platforma kopienas forumu veidošanai.

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Norish

Norish

Pašmitināts recepšu pārvaldnieks ar sociālo mediju importu un mājsaimniecības sinhronizāciju

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Pašmitināta markdown zināšanu bāze ar grafika skatu un AI integrāciju

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Notifuse

Notifuse

Pašmitināta e-pasta mārketinga un transakciju e-pasta platforma

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Novu

Novu

Atvērtā koda paziņojumu infrastruktūra e-pasta, SMS un push piegādei

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ntfy

ntfy

Pašmitināts push paziņojumu serveris brīdinājumu sūtīšanai, izmantojot vienkāršus HTTP pieprasījumus

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NZBGet

NZBGet

Efektīvs C++ Usenet bināro failu lejupielādētājs ar PAR2 labošanu un tīmekļa lietotāja saskarni

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet meta-meklēšanas apkopotājs, kas apvieno indeksētājus aiz viena Newznab API

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October CMS

October CMS

Uz Laravel balstīta PHP CMS elastīgu mājaslapu un tīmekļa lietojumprogrammu veidošanai

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Odoo

Odoo

Atvērtā koda ERP un CRM platforma biznesa vadībai un e-komercijai

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Odysseus

Odysseus

Pašmitināta AI darba telpa ar tērzēšanu, aģentiem, padziļinātu izpēti un noturīgu atmiņu

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OliveTin

OliveTin

Pašmitināta tīmekļa saskarne drošai iepriekš definētu čaulas komandu izpildei

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Ollama

Ollama

Darbināt lielus valodu modeļus lokāli ar vienkāršu API AI lietojumprogrammām.

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Ombi

Ombi

Pašmitināta pieprasījumu sistēma Plex, Emby un Jellyfin ar automātisko izpildi

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OmniTools

OmniTools

OmniTools ir viss vienā tīmekļa rīku komplekts ar vairāk nekā 80 rīkiem ikdienas uzdevumiem.

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OneDev

OneDev

OneDev ir pašmitināts Git serveris ar iebūvētu CI/CD un projektu pārvaldību.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Kopīgo pašiznīcinošus noslēpumus caur vienreizējas apskates saitēm

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Pašmitināts tiešsaistes biroja komplekts ar MS Office saderīgu kopīgu rediģēšanu

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Onyx

Onyx

Atvērtā koda AI tērzēšanas un uzņēmuma meklēšanas platforma, kas darbojas ar katru LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Atvērtā koda akadēmisko žurnālu pārvaldības un atvērtās piekļuves publicēšanas platforma

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Open Notebook

Open Notebook

AI-balstītā piezīmju lietotne rakstīšanai, pētniecībai un zināšanu organizēšanai vienā darbvietā

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Open WebUI

Open WebUI

Pašmitināta AI tērzēšanas saskarne ar atbalstu vairākiem LLM nodrošinātājiem un RAG iespējām

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OpenBao

OpenBao

Atvērtā koda slepeno datu pārvaldnieks sensitīvu akreditācijas datu glabāšanai un piekļuvei

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OpenClaw

OpenClaw

Personīgais AI asistents ar daudzkanālu ziņojumapmaiņas atbalstu (agrāk Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Atvērtā koda failu sinhronizācija un sadarbība ar iebūvētu identitātes pārvaldību

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OpenEMR

OpenEMR

Atvērtā koda elektroniskie veselības ieraksti un prakses vadība klīnikām

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Opengist

Opengist

Pašmitināts teksta koplietošanas rīks, ko darbina Git, atvērtā koda alternatīva GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Atvērtā koda autonoms AI aģents programmatūras inženierijas uzdevumiem

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OpenHuman

OpenHuman

Pašmitināts personīgais AI kodols ar atmiņu, aģentiem un 118+ lietotņu integrācijām

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OpenObserve

OpenObserve

Mākoņbāzēta novērojamības platforma žurnāliem, metrikām, izsekošanas datiem un informācijas paneļiem

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OpenPanel

OpenPanel

Privātumu prioritizējoša produktu analītika ar reāllaika informācijas paneļiem un sesiju atkārtošanu

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OpenProject

OpenProject

Atvērtā koda projektu vadība ar Ganta diagrammām, Agile dēļiem, laika uzskaiti

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OpenSearch

OpenSearch

Atvērtā koda meklēšanas un analīzes dzinējs, Elasticsearch kopienas atzars

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OpenSign

OpenSign

Bezmaksas un atvērtā koda DocuSign alternatīva juridiski saistošai dokumentu parakstīšanai

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Pašmitināts HTML5 tīkla ātruma tests bez Flash vai Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking ir atvērtā koda konteksta datubāze, kas izveidota AI aģentiem.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Pilnvērtīgs VPN serveris ar tīmekļa administrēšanu un klientu pārvaldību

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OpnForm

OpnForm

Atvērtā koda veidlapu konstruktors ar nosacījumu loģiku, iegulšanu un atbilžu pārvaldību

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OrangeHRM

OrangeHRM

Atvērtā koda personāla vadības platforma darbinieku, atvaļinājumu un personāla atlases pārvaldībai

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Outline

Outline

Outline ir moderna komandas vikipēdija un zināšanu bāze ar reāllaika sadarbību

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Overleaf

Overleaf

Atvērtā koda sadarbības LaTeX redaktors zinātniskai un akadēmiskai rakstīšanai

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Overseerr

Overseerr

Plex multivides pieprasījumu pārvaldības un atklāšanas rīks ar apstiprināšanas darbplūsmu

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Owncast

Owncast

Pašmitināts tiešraides straumēšanas un tērzēšanas serveris ar RTMP un Fediversa atbalstu

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ownCloud

ownCloud

Pašmitināta failu sinhronizācijas, koplietošanas un sadarbības platforma komandām

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OxiCloud

OxiCloud

Viegls, uz Rust balstīts pašmitināts mākoņkrātuve ar Nextcloud klienta atbalstu

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PairDrop

PairDrop

PairDrop ir tīmekļa failu koplietošanas rīks tūlītējai pārsūtīšanai starp ierīcēm.

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Paisa

Paisa

Personīgo finanšu izsekotājs ar divkāršā ieraksta grāmatvedību un investīciju izsekošanu

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Lietotāja telpas WireGuard tuneļa klients drošai attālai piekļuvei, izmantojot Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip ir AI/ML orķestrēšanas platforma autonomām komandām

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumentu pārvaldības sistēma, kas fiziskos dokumentus pārveido meklējamos digitālajos arhīvos

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Papermerge

Papermerge

Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma PDF failu skenēšanai, OCR un organizēšanai

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Papra

Papra

Minimālistiska atvērtā koda dokumentu pārvaldības un arhivēšanas platforma

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Parseable

Parseable

Atvērtā koda novērojamības datu ezers žurnāliem, metrikiem un izsekošanas datiem

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Passbolt

Passbolt

Atvērtā koda komandas paroļu pārvaldnieks ar end-to-end OpenPGP šifrēšanu un koplietošanu

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Password Pusher

Password Pusher

Pašmitināta slepenu datu koplietošana, izmantojot vienreizējas lietošanas saites ar derīguma termiņu, parolēm un failiem.

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