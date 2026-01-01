Izvietot SABnzbd ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts Usenet bināro failu lejupielādētājs, kas rindo, pārbauda un izvelk NZB failus bez manuālas iejaukšanās.
Izvēlies SABnzbd VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SABnzbd
SABnzbd ir vadošais atvērtā koda Usenet lejupielādētājs, automatizējot visu procesu no NZB faila līdz gatavam failam: paralēla lejupielāde no vairākiem serveriem, PAR2 integritātes pārbaude, automātiska labošana un arhīvu izvilkšana — viss bez manuālām darbībām. Tas ir bijis mediju automatizācijas darbplūsmu pamats vairāk nekā desmit gadus.
SABnzbd pašmitināšana uz VPS nodrošina 24/7 pieejamību RSS uzraudzībai un lejupielādes rindām bez nepieciešamības turēt ieslēgtu mājas datoru. Datu centra joslas platums bieži pārsniedz mājas interneta ātrumu, un lejupielādes nonāk VPS krātuvē vēlākai straumēšanai vai izgūšanai, izmantojot Sonarr, Radarr un plašāku mediju automatizācijas sistēmu.
SABnzbd galvenās iespējas
Automatizēta NZB apstrāde
Automātiski apstrādā visu lejupielādes procesu — ielādē, pārbauda ar PAR2, labo nepilnīgus failus un izvelk arhīvus bez lietotāja iejaukšanās.
Daudzserveru atbalsts
Savienojas ar vairākiem Usenet nodrošinātājiem ar prioritātes secību un aizpildes servera konfigurāciju, lai pabeigtu lejupielādes, neskatoties uz nepilnīgu rakstu pārklājumu.
Sonarr un Radarr integrācija
Darbojas kā lejupielādes klients populārajai arr mediju automatizācijas sistēmai, nodrošinot pilnībā automatizētas TV un filmu iegūšanas darbplūsmas.
Joslas platuma plānošana
Iestati ātruma ierobežojumus un aktīvās stundas, lai lejupielādes nekonkurētu ar citiem pakalpojumiem maksimālās noslodzes periodos.
RSS plūsmas uzraudzība
Uzrauga RSS plūsmas no Usenet indeksētājiem un automātiski ierosina lejupielādes, kad tiek publicēts jauns saturs, kas atbilst taviem filtriem.
Kāpēc izmantot SABnzbd pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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