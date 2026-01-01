Paperclip ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Paperclip ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda AI orķestrēšanas platforma autonomu aģentu organizāciju veidošanai ar definētām lomām, mērķu hierarhijām un budžeta kontroli.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Paperclip ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Paperclip VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Paperclip

Paperclip ir pašmitināta orķestrēšanas platforma, kas ļauj tev veidot un pārvaldīt autonomās, ar AI darbinātas organizācijas. Tā vietā, lai žonglētu ar atsevišķiem tērzēšanas robotiem, Paperclip piešķir taviem AI aģentiem noteiktas lomas, atskaitīšanās hierarhijas un mērķu hierarhijas, lai tie sadarbotos kopīgu biznesa mērķu sasniegšanā. Tu nosaki ikmēneša budžetus katram aģentam, uztur nemainīgas revīzijas pēdas par katru lēmumu un vienmēr saglabā valdes līmeņa pārrakstīšanas iespējas.

Palaižot Paperclip uz tava paša VPS, jutīgi biznesa dati, aģentu atmiņa un API akreditācijas dati paliek pilnībā tavā infrastruktūrā. Tu izmanto savas API atslēgas priekš Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor vai jebkura pielāgota aģenta izpildes laika — bez starpnieku uzcenojuma modeļu izmaksām un bez nepieciešamības pēc ārēja SaaS abonementa.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Paperclip galvenās iespējas

Hierarhiskās organizācijas shēmas

Nosakiet aģentu lomas, amatu nosaukumus un pakļautības struktūru, kas atspoguļo reālu uzņēmuma struktūru, nodrošinot koordinētu autonomu darbību starp nodaļām.

Mērķu kaskādes sistēma

Izseko uzdevumus no uzņēmuma misijas caur komandas mērķiem līdz individuāliem aģentu uzdevumiem, nodrošinot, ka katra aģenta darbība ir saskaņota ar augstākā līmeņa biznesa mērķiem.

Aģenta budžeta kontroles

Iestatiet ikmēneša API tēriņu limitus katram aģentam ar automātisku apturēšanu, sasniedzot 100%, un maigiem brīdinājumiem pie 80%, novēršot nekontrolētas izmaksas bez manuālas uzraudzības.

Nemainīgi audita pieraksti

Katra aģenta darbība un rīka izsaukums tiek ierakstīts viltojumizturīgā biļešu sistēmā, nodrošinot tev pilnīgu pārredzamību un atbildību par autonomiem lēmumiem.

Pašu aģents

Atbalsta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex un jebkuru pielāgotu skriptu ar sirdspukstu interfeisu, lai tu izvēlētos labāko modeli katrai lomai bez piesaistes.

Daudzuzņēmumu izolācija

Vadi atsevišķas AI organizācijas vairākiem uzņēmumiem no viena izvietojuma, ar pilnīgu datu izolāciju starp katru uzņēmumu.

Kāpēc izmantot Paperclip pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Omkar
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Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

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Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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