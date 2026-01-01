Izvietot Paperclip ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI orķestrēšanas platforma autonomu aģentu organizāciju veidošanai ar definētām lomām, mērķu hierarhijām un budžeta kontroli.
Izvēlies Paperclip VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Paperclip
Paperclip ir pašmitināta orķestrēšanas platforma, kas ļauj tev veidot un pārvaldīt autonomās, ar AI darbinātas organizācijas. Tā vietā, lai žonglētu ar atsevišķiem tērzēšanas robotiem, Paperclip piešķir taviem AI aģentiem noteiktas lomas, atskaitīšanās hierarhijas un mērķu hierarhijas, lai tie sadarbotos kopīgu biznesa mērķu sasniegšanā. Tu nosaki ikmēneša budžetus katram aģentam, uztur nemainīgas revīzijas pēdas par katru lēmumu un vienmēr saglabā valdes līmeņa pārrakstīšanas iespējas.
Palaižot Paperclip uz tava paša VPS, jutīgi biznesa dati, aģentu atmiņa un API akreditācijas dati paliek pilnībā tavā infrastruktūrā. Tu izmanto savas API atslēgas priekš Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor vai jebkura pielāgota aģenta izpildes laika — bez starpnieku uzcenojuma modeļu izmaksām un bez nepieciešamības pēc ārēja SaaS abonementa.
Paperclip galvenās iespējas
Hierarhiskās organizācijas shēmas
Nosakiet aģentu lomas, amatu nosaukumus un pakļautības struktūru, kas atspoguļo reālu uzņēmuma struktūru, nodrošinot koordinētu autonomu darbību starp nodaļām.
Mērķu kaskādes sistēma
Izseko uzdevumus no uzņēmuma misijas caur komandas mērķiem līdz individuāliem aģentu uzdevumiem, nodrošinot, ka katra aģenta darbība ir saskaņota ar augstākā līmeņa biznesa mērķiem.
Aģenta budžeta kontroles
Iestatiet ikmēneša API tēriņu limitus katram aģentam ar automātisku apturēšanu, sasniedzot 100%, un maigiem brīdinājumiem pie 80%, novēršot nekontrolētas izmaksas bez manuālas uzraudzības.
Nemainīgi audita pieraksti
Katra aģenta darbība un rīka izsaukums tiek ierakstīts viltojumizturīgā biļešu sistēmā, nodrošinot tev pilnīgu pārredzamību un atbildību par autonomiem lēmumiem.
Pašu aģents
Atbalsta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex un jebkuru pielāgotu skriptu ar sirdspukstu interfeisu, lai tu izvēlētos labāko modeli katrai lomai bez piesaistes.
Daudzuzņēmumu izolācija
Vadi atsevišķas AI organizācijas vairākiem uzņēmumiem no viena izvietojuma, ar pilnīgu datu izolāciju starp katru uzņēmumu.
Kāpēc izmantot Paperclip pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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