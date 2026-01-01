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Attīsti savu biznesu ar MI aģentiem

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Mūsu MI aģenti

Ar ierastajiem MI rīkiem tev ir tukšs čata lodziņš. No tevis tiek sagaidīts izdomāt, ko jautāt, kā to jautāt un ko darīt tālāk.

Mūsu aģenti ir aprīkoti ar iebūvētām prasmēm. Katrs no tiem ir speciālists, kas zina, ko darīt un kā palīdzēt. 7 MI aģentu komanda palīdz tev attīstīt biznesu jau no pirmās dienas!

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trīs soļi. Tas arī viss.

01

Izvēlies savu izaicinājumu

Vajadzīgs labāks SEO? Satura plāns? Juridiskās lapas? Izvēlies piemērotāko aģentu.
02

Tērzē ar savu aģentu

Pastāsti tiem par savu biznesu. Tie uzdos pareizos jautājumus un tad ķersies pie darba.
03

Gūsti taustāmu rezultātu

Stratēģijas, emuāra ieraksti, auditi, e-pasta kampaņas. Viss gatavs tūlītējai lietošanai.
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Radīti uzņēmumu īpašniekiem, nevis inženieriem

Radīti tavai Hostinger vietnei

Tavi aģenti ir izstrādāti darbam ar rīkiem, ko tu jau izmanto: tavu mājaslapu, tavu domēnu, tavu biznesu.

Nav nepieciešamas tehniskās prasmes

Ja tu vari komunicēt, tu vari izmantot aģentus. Nav jāiegaumē uzvednes, nav nepieciešama iestatīšana.

Speciālisti, nevis vispārīgi aģenti

Katrs aģents ir apmācīts vienam darbam. Tu saņem eksperta līmeņa palīdzību, nevis vispārēju asistentu, kas cenšas darīt visu.

Tavi dati paliek tavi

Sarunas ir privātas. Mēs neizmantojam tavus datus apmācībai vai nesniedzam tos trešajām pusēm.

Pievienojies miljoniem laimīgu klientu

Hostinger ir vieta, kur tu atradīsi visu, ko vēlies, jo viņi nodrošina visus rīkus, kas var veicināt biznesa panākumus.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostinger izmantoju jau kādu laiku, un mana pieredze ir bijusi ļoti laba. Iestatīšanas process bija ļoti vienkāršs, pat kādam, kurš nav īpaši tehniski zinošs.

Dm Rawat

Dm Rawat

Ērti, uzticami, ar lielisku atbalsta komandu, kas gatava palīdzēt jebkurā laikā, un kārtīgi uzturēta platforma. Tiešām iesaku.

Amir Benslama

Amir Benslama

Tava MI aģentu komanda ir gatava. Un tu?

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Tava MI aģentu komanda ir gatava. Un tu?

Bieži uzdotie jautājumi

Kas ir Hostinger Agents?

Hostinger Agents ir ar MI darbināta lietotne, kas tev nodrošina specializētu aģentu komandu — katrs izveidots konkrētai biznesa jomai, piemēram, stratēģijai, rakstīšanai, SEO, mārketingam, juridiskajiem jautājumiem, komunikācijai ar klientiem un pārdošanai. Viena vispārīga čatbota vietā tu iegūsti konkrētu jomu ekspertus, ar kuriem vari vienkāršā valodā runāt jebkurā laikā. Nav nepieciešamas tehniskās prasmes.

Kam ir paredzēts Hostinger Agents?

Tas ir radīts pašnodarbinātajiem, cilvēkiem, kas strādā pie blakusprojektiem, un mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri visu dara paši. Varbūt kādreiz ir bijusi nepieciešamība vai vēlme pēc sava stratēģa, tekstu autora, mārketinga speciālista vai juridiskā konsultanta, ar kuru vari sazināties jebkurā laikā – tieši to tev nodrošina Hostinger Agents.

Ar ko tas atšķiras no ChatGPT?

Atšķirībā no vispārīgajiem MI čatbotiem katrs Hostinger aģents ir apmācīts ar dziļām zināšanām konkrētā biznesa jomā. Tev nav jāuzraksta ideāla uzvedne – vienkārši izvēlies aģentu un prasmi, un tas tev palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu.

Kas ir prasmes, un kā tās darbojas?

Prasmes ir iepriekš izveidotas uzdevumu veidnes katrā aģentā. Tā vietā, lai domātu, ko jautāt, tu izvēlies prasmi, un aģents tev parāda, kā sasniegt konkrēto rezultātu — piemēram, emuāra rakstīšanu, atslēgvārdu izpētes veikšanu vai privātuma politikas ģenerēšanu. Prasmes ir ātrākas, strukturētākas un sniedz labākus rezultātus nekā sarunas sākšana no nulles.

Vai man ir jāsāk no jauna katru reizi, kad atveru lietotni?

Nē. Tu vari turpināt uzsākto sarunu vai sākt jaunu – izvēle ir tavā ziņā. Jebkurā gadījumā tavs aģents atceras tava biznesa kontekstu, preferences un iepriekšējos lēmumus visās sarunās. Jauns čats nav sākums no nulles.

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