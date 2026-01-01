Izvieto Hermes Agent ar viena klikšķa instalāciju
Pašpilnveidojošs MI aģents ar administratora paneli pārlūkā, vairāku platformu saziņu un vairāk nekā 200 atbalstītiem LVM modeļiem
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hermes Agent
Hermes Agent ir Nous Research izstrādāts pašpilnveidojošs MI aģents, kas, balstoties uz pieredzi, izveido prasmes un tās pilnveido tās lietošanas laikā. Atšķirībā no statiskiem MI asistentiem, tas veido pastāvīgu atmiņu, kuras vērtīgums laika gaitā pieaug. To vienlaicīgi var savienot ar Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal un e-pastu vārtejas režīmā, kā arī tas atbalsta OpenRouter, OpenAI, Anthropic un pielāgotus LVM galapunktus.
Pašuzturēts Hermes Agent tavā VPS glabā visas API atslēgas, sarunu vēsturi un biznesa kontekstu tavā infrastruktūrā, ar veltītiem resursiem tīmekļa pārlūkošanai, koda izpildei un vairāku aģentu darbplūsmām, kas darbojas bez ārējas ierobežošanas.
Hermes Agent galvenās iespējas
Administratora panelis pārlūkā
Pārvaldi konfigurāciju, API atslēgas, sesijas un prasmes no pilna tīmekļa vadības paneļa, kā arī pārlūkprogrammas termināļa.
Pašpilnveidojošs mācību process
Aģents katrā mijiedarbībā apgūst un pilnveido prasmes. Skills Hub savienojums ļauj kopīgot atkārtoti izmantojamās spējas visos izvietojumos.
Daudzplatformu saziņa
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LVM modeļi
Novirzi pieprasījumus caur OpenRouter vai izveido tiešu savienojumu ar Anthropic, OpenAI un pielāgotiem galapunktiem maksimālai elastībai.
Iebūvēts uzdevumu plānotājs
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Kāpēc izmantot Hermes Agent pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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