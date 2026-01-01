Hostinger E-komercija

Pārdod visur. Pārvaldi visu vienuviet.

Savieno savus produktus, pasūtījumus, krājumus un pārdošanas kanālus vienā vienkāršā vadības panelī

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Pārdod visur. Pārvaldi visu vienuviet.

Sāc pārdot nepilnās 3 minūtēs

Nosauc savu uzņēmumu

Nosauc savu uzņēmumu

Izvēlies savu veikala nosaukumu un izveido savu e-komercijas biznesu dažu minūšu laikā.
Pārvērt produktu attēlus par sludinājumiem

Pārvērt produktu attēlus par sludinājumiem

Augšupielādē produkta attēlu, un MI palīdz uzrakstīt aprakstu, ieteikt cenu un sagatavot tavu produktu ātrākai pārdošanai.
Savieno visus veidus, kā tu pārdod

Savieno visus veidus, kā tu pārdod

Saņem maksājumus savā mājaslapā, sociālajos medijos un ātrajās saitēs, nepārslēdzoties starp rīkiem.
Izvērsies jaunos pārdošanas veidos

Izvērsies jaunos pārdošanas veidos

Pievieno vairāk veidu, kā sasniegt klientus, tavam biznesam augot, vienlaikus saglabājot produktus, pasūtījumus un darbības savienotas.
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Viena platforma visiem produktu veidiem

Digitālie produkti
Priekš Horizons

Pārdod, kur klienti iepērkas

Izveido savu tiešsaistes veikalu ar Horizons vai Mājaslapu konstruktoru, vai kopīgo ātru saiti un sāc pārdot nekavējoties.

Pārdod, kur klienti iepērkas

Palaid to no viena vadības paneļa

Pārvaldi to no viena vadības paneļa. Pārvaldi vairākus e-komercijas uzņēmumus un pievieno vairāk pārdošanas veidu, tev augot.

Palaid to no viena vadības paneļa

Maksā 0% darījumu maksas

Pieņem vairāk nekā 100 maksājumu metodes un paturi to, ko nopelni. Hostinger neņem daļu no taviem pārdošanas ieņēmumiem.

Maksā 0% darījumu maksas

Piegādā nekavējoties

Nosūtīt digitālos produktus klientiem automātiski pēc pirkuma.

Piegādā nekavējoties
Pārdod, kur tavi klienti iepērkas

Pārdod, kur tavi klienti iepērkas

Pārdod, izmantojot ātrās saites

Izveido ātrās saites saviem produktiem un kopīgo tās tiešajās ziņās, e-pastos, tērzēšanas lietotnēs vai sociālo tīklu ierakstos.

Pārdod savā mājaslapā

Izveido zīmola tiešsaistes veikalu ar Horizons vai mājaslapu konstruktoru, kur klienti var atklāt tavus produktus un iegādāties tieši.
Drīzumā

Pārdod sociālajos tīklos

Savienojies ar TikTok veikaliem, Meta un citām sociālajām platformām, tiklīdz būs pieejamas integrācijas.

Pielāgoti pārdošanas kanāli

Izveido pielāgotus veikalus, savieno savus iecienītākos rīkus un paplašini savu uzņēmējdarbību ar atvērtu e-komercijas platformu.

Neatkarīgi no tā, kur tu sāc, ir plāns tam

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

24/7 atbalsts

25% atlaide
Starter
Sociālo mediju pārdevējiem, kuriem nepieciešams ātrs un zemu izmaksu veids, lai sāktu pieņemt pasūtījumus.
3,99 
2,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 35,88 € (regulārā cena 47,88 €). Tiek atjaunots par 2,99 €/mēn.
Pārdod līdz 5 produktiem

Starter ieguvumi:

Pārdod fiziskos un digitālos produktus
Pieņem 100+ drošus maksājuma veidus
Maksā 0% Hostinger darījumu maksas
Ģenerē produktu aprakstus un ieteiktās cenas no attēliem ar MI
Izveidot norēķinu saites ar Hostinger.store
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Vispopulārākais
50% atlaide
Growth
Pārdevējiem, kuri veido zīmolu vairākos veikalos un mājaslapās.
13,99 
6,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 83,88 € (regulārā cena 167,88 €). Tiek atjaunots par 10,99 €/mēn.
Pārdod līdz 300 produktiem
Pārvaldi līdz 3 uzņēmumiem
Savieno līdz 3 pārdošanas kanāliem vienam uzņēmumam

Viss Starter plānā iekļautais, kā arī

Pārdod abonementus ar Horizons veikaliem
Pārdod personalizētas preces ar apdruku pēc pieprasījuma
Bezmaksas pielāgots domēns uz 1 gadu
Pielāgots biznesa e-pasts
Premium hostings
300+ mobilajām ierīcēm optimizētas veidnes
MI e-veikala izveide
Klientu konti un pasūtījumu vēsture
Centralizēti krājumi visos veikalos
Kodee AI — pārvaldi savu veikalu čatā
33% atlaide
Scale
Pārdevējiem, kas pārvalda vairākus zīmolus un veikalus, ar sarežģītām savienojuma vajadzībām.
26,99 
17,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 215,88 € (regulārā cena 323,88 €). Tiek atjaunots par 21,99 €/mēn.
Pārdod neierobežotus produktus
Pārvaldi neierobežotu uzņēmējdarbību
Savieno neierobežotu pārdošanas kanālus

Viss Growth plānā iekļautais, kā arī:

API savienojumi
DRĪZUMĀ
Pielāgojams hostings
Prioritārais 24/7 daudzvalodu atbalsts
25% atlaide
Starter
Sociālo mediju pārdevējiem, kuriem nepieciešams ātrs un zemu izmaksu veids, lai sāktu pieņemt pasūtījumus.
3,99 
2,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 35,88 € (regulārā cena 47,88 €). Tiek atjaunots par 2,99 €/mēn.
Pārdod līdz 5 produktiem

Starter ieguvumi:

Pārdod fiziskos un digitālos produktus
Pieņem 100+ drošus maksājuma veidus
Maksā 0% Hostinger darījumu maksas
Ģenerē produktu aprakstus un ieteiktās cenas no attēliem ar MI
Izveidot norēķinu saites ar Hostinger.store
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Vispopulārākais
50% atlaide
Growth
Pārdevējiem, kuri veido zīmolu vairākos veikalos un mājaslapās.
13,99 
6,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 83,88 € (regulārā cena 167,88 €). Tiek atjaunots par 10,99 €/mēn.
Pārdod līdz 300 produktiem
Pārvaldi līdz 3 uzņēmumiem
Savieno līdz 3 pārdošanas kanāliem vienam uzņēmumam

Viss Starter plānā iekļautais, kā arī

Pārdod abonementus ar Horizons veikaliem
Pārdod personalizētas preces ar apdruku pēc pieprasījuma
Bezmaksas pielāgots domēns uz 1 gadu
Pielāgots biznesa e-pasts
Premium hostings
300+ mobilajām ierīcēm optimizētas veidnes
MI e-veikala izveide
Klientu konti un pasūtījumu vēsture
Centralizēti krājumi visos veikalos
Kodee AI — pārvaldi savu veikalu čatā
33% atlaide
Scale
Pārdevējiem, kas pārvalda vairākus zīmolus un veikalus, ar sarežģītām savienojuma vajadzībām.
26,99 
17,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 12 mēnešus par 215,88 € (regulārā cena 323,88 €). Tiek atjaunots par 21,99 €/mēn.
Pārdod neierobežotus produktus
Pārvaldi neierobežotu uzņēmējdarbību
Savieno neierobežotu pārdošanas kanālus

Viss Growth plānā iekļautais, kā arī:

API savienojumi
DRĪZUMĀ
Pielāgojams hostings
Prioritārais 24/7 daudzvalodu atbalsts
Apskatīt visas funkcijas
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Strādā ātrāk ar MI e-komercijas rīkiem

Atbrīvo laiku ar AI rīkiem, kas palīdz tev rakstīt, optimizēt, atjaunināt un uzlabot tavu veikalu, pārdodot.

Saņem palīdzību un rīkojies dažu sekunžu laikā

Kodee ir tavs 24/7 AI asistents. Palūdz tam atjaunināt cenas, organizēt zibakciju, salabot SEO un palīdzēt ar ikdienas biznesa uzdevumiem dažu sekunžu laikā, bez tehniskajām prasmēm.

Saņem palīdzību un rīkojies dažu sekunžu laikā
Ļauj sevi atrast tiešsaistē

Viens panelis, lai attīstītu tavu biznesu

Ļauj sevi atrast tiešsaistē

Izmanto iebūvētos SEO rīkus, lai palīdzētu pircējiem atrast tavus produktus.

Zini, kas pārdodas

Uzraugi pārdošanas apjomus, pasūtījumus un vidējo pasūtījuma vērtību vienuviet.

Atgriez pircējus

Izmanto e-pasta mārketingu un Meta Pixel, lai atgrieztu pircējus, atgūtu pamestos pirkumu grozus un veidotu auditorijas nākotnes kampaņām.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Šim uzņēmumam ir lieliskas lietotājam draudzīgas funkcijas mājaslapas rediģēšanas režīmā. Arī pievienojot tiešsaistes veikalu, soļi ir vienkārši un bez stresa.

Mitul

Review provider

Serveri ir neticami ātri – mana e-komercijas mājaslapa ielādējas konsekventi 1,8 sekundēs. Viņu hPanel ir intuitīvs un padara mājaslapu pārvaldību vienkāršu pat iesācējiem.

Andrea King

Review provider

Hostinger ir daudzpusīga mājaslapu dizaina platforma. Tā ir viegli lietojama, un tu vari izmantot AI, lai izveidotu atsevišķas lapas izkārtojuma daļas. Es noteikti ieteiktu Hostinger e-komercijas vai portfolio mājaslapas izveidei.

Pārdod visur, ar visu savienotu.

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BUJ par Hostinger e-komerciju

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par to, kā tu vari sākt vai paplašināt savu e-komercijas biznesu ar Hostinger.

Kas ir Hostinger e-komercija?

Hostinger Ecommerce ir visaptveroša e-komercijas biznesa pārvaldības platforma, kas ļauj tev kontrolēt visu tavu tiešsaistes biznesu no viena vadības paneļa.

Atšķirībā no tradicionālajām platformām, kas sākas ar mājaslapu, Hostinger Ecommerce sākas ar tavu biznesu – tu vispirms iestati savus produktus, maksājumus un darbības, pēc tam izvēlies, kur un kā pārdot – savā mājaslapā, sociālajos medijos, tirdzniecības vietās vai izmantojot vienkāršu koplietojamu saiti. Hostinger Ecommerce nav piesaistīts vienam veikalam, lai tavs bizness varētu augt, lai kur arī atrastos tavi klienti.

Kam ir paredzēts Hostinger e-komercijas risinājums?

Hostinger e-komercija ir radīta pārdevējiem katrā posmā – no tavas pašas pirmās pārdošanas līdz daudzkanālu biznesa pārvaldībai.

  • Pirmreizējie pārdevēji. Vēlies pārdot tiešsaistē bez tehniskām galvassāpēm vai dārgiem papildinājumiem? Tu sāksi darboties dažu minūšu laikā, bez iepriekšējas pieredzes.
  • Sociālo tīklu pārdevēji. Ja tu pašlaik pārdod, izmantojot Instagram DM, WhatsApp vai TikTok, Hostinger e-komercija nodrošina tev pienācīgu veikala iestatīšanu — vienkāršu, ātru un bez sarežģījumiem.
  • Daudzkanālu pārdevēji. Jau pārdod vairākās vietās un esi noguris no atsevišķu rīku žonglēšanas? Hostinger e-komercija apvieno tavus produktus, krājumus un pasūtījumus vienā vadības panelī.

Nav nepieciešamas tehniskās prasmes. Nosauc savu uzņēmumu, pievieno savu pirmo produktu, iestati maksājumus un izvēlies, kā vēlies pārdot – vai tas būtu tavā paša mājaslapā, esošā veikalā vai vienkārši ar kopīgojamu saiti. Rīki ir paredzēti, lai veiktu smago darbu, lai tu varētu koncentrēties uz sava biznesa attīstību.

Vai nepieciešama mājaslapa, lai sāktu pārdot?

Nē – un tieši tas padara Hostinger e-komerciju atšķirīgu. Tu vari sākt pārdot nekavējoties, izveidojot ātru produkta saiti – vienkāršu, koplietojamu URL, kas aizved klientus tieši pie tava produkta, bez nepieciešamības pēc mājaslapas. Kopīgo to pakalpojumā WhatsApp, Instagram vai jebkurā citā kanālā, ko jau izmanto. Kad esi gatavs pievienot mājaslapu vai pievienot papildu pārdošanas kanālus, šī opcija vienmēr ir pieejama.

Kā es varu izveidot e-komercijas vietni ar Hostinger?

Tev ir trīs veidi, kā izveidot savu veikalu – izvēlies to, kas tev vislabāk atbilst, bez kodēšanas.

Vai es varu izmantot Hostinger Ecommerce, ja man jau ir mājaslapa?

Jā. Iedomājies Hostinger Ecommerce kā virtuvi, kas darbina tavu restorānu – tas apstrādā tavus produktus, krājumus un pasūtījumus aizkulisēs, kamēr tava mājaslapa ir tikai viena no ēdamzālēm, kurā ienāk klienti. Savieno savu esošo mājaslapu – neatkarīgi no tā, vai tā ir veidota ar Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress vai citu platformu – un viss darbosies no vienas vietas. Tu vari arī pievienot vairāk pārdošanas kanālu blakus savai esošajai vietnei, nesākot visu no nulles.

Vai es varu pārvaldīt vairākus pārdošanas kanālus?

Jā. Tā ir viena no lielākajām Hostinger Ecommerce priekšrocībām. Neatkarīgi no tā, vai tu pārdod savā mājaslapā, TikTok, Instagram vai tirgus platformā, piemēram, Etsy vai Amazon, tas nodrošina tev centralizētu krājumu pārvaldību visiem taviem veikaliem – tas nozīmē, ka tavi produkti, krājumi un pasūtījumi tiek pārvaldīti no viena informācijas paneļa. Vairs nekādas pārslēgšanās starp rīkiem vai uztraukšanās par krājumu sinhronizācijas zudumu.

Ko es varu pārdot ar Hostinger e-komerciju?

Gandrīz jebko. Fiziskus produktus, digitālās lejupielādes (piemēram, e-grāmatas, mūziku vai veidnes), pakalpojumus, kam nepieciešama rezervācija, pēc pieprasījuma drukātas preces un abonēšanas pakalpojumus. Neatkarīgi no tava biznesa modeļa, ir pieejams plāns, kas tam ir piemērots.

Neesi vēl pārliecināts, ko pārdot? Mēs esam apkopojuši sarakstu ar aktuālām produktu idejām, lai palīdzētu tev atrast savu nišu.

Vai ir kādas darījumu maksas?

Nekādu. Tu paturi 100% no tā, ko nopelni. Hostinger Ecommerce neiekasē nekādas platformas transakciju maksas, tāpēc neatkarīgi no tā, vai apstrādā savu pirmo vai tūkstošo pārdošanas darījumu, katrs dolārs nonāk tieši pie tevis.

Kādus maksājumu veidus var izmantot tavi klienti?

Tu vari pieņemt 100+ maksājumu veidus visā pasaulē, tostarp Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay un Google Pay), PayPal, RazorPay un Alipay – tas viss ar drošu, integrētu norēķinu pieredzi.

Kā piegāde strādā?

Fiziskiem produktiem tu vari savienot Shippo, lai automatizētu visu pasūtījumu izpildes procesu – drukāt etiķetes dažu sekunžu laikā, piedāvāt reāllaika izsekošanu un nosūtīt ar vairāk nekā 40 pārvadātājiem, tostarp DHL, FedEx un UPS. Drukas pēc pieprasījuma produktiem Printful automātiski apstrādā ražošanu un piegādi, tiklīdz tiek veikts pasūtījums.

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