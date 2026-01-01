Hostinger E-komercija
Pārdod visur. Pārvaldi visu vienuviet.
Savieno savus produktus, pasūtījumus, krājumus un pārdošanas kanālus vienā vienkāršā vadības panelī
30 dienu naudas atmaksas garantija
Stāsti no uzņēmumiem, kas līdzīgi tavējiem
Sāc pārdot nepilnās 3 minūtēs
Nosauc savu uzņēmumu
Pārvērt produktu attēlus par sludinājumiem
Savieno visus veidus, kā tu pārdod
Izvērsies jaunos pārdošanas veidos
Viena platforma visiem produktu veidiem
Pārdod, kur klienti iepērkas
Izveido savu tiešsaistes veikalu ar Horizons vai Mājaslapu konstruktoru, vai kopīgo ātru saiti un sāc pārdot nekavējoties.
Palaid to no viena vadības paneļa
Pārvaldi to no viena vadības paneļa. Pārvaldi vairākus e-komercijas uzņēmumus un pievieno vairāk pārdošanas veidu, tev augot.
Maksā 0% darījumu maksas
Pieņem vairāk nekā 100 maksājumu metodes un paturi to, ko nopelni. Hostinger neņem daļu no taviem pārdošanas ieņēmumiem.
Piegādā nekavējoties
Nosūtīt digitālos produktus klientiem automātiski pēc pirkuma.
Pārdod, kur tavi klienti iepērkas
Pārdod, izmantojot ātrās saites
Pārdod savā mājaslapā
Pārdod sociālajos tīklos
Pielāgoti pārdošanas kanāli
Neatkarīgi no tā, kur tu sāc, ir plāns tam
30 dienu atmaksas garantija
Atcel jebkurā laikā
24/7 atbalsts
Starter ieguvumi:
Viss Starter plānā iekļautais, kā arī
Viss Growth plānā iekļautais, kā arī:
Starter ieguvumi:
Viss Starter plānā iekļautais, kā arī
Viss Growth plānā iekļautais, kā arī:
Strādā ātrāk ar MI e-komercijas rīkiem
Saņem palīdzību un rīkojies dažu sekunžu laikā
Kodee ir tavs 24/7 AI asistents. Palūdz tam atjaunināt cenas, organizēt zibakciju, salabot SEO un palīdzēt ar ikdienas biznesa uzdevumiem dažu sekunžu laikā, bez tehniskajām prasmēm.
Viens panelis, lai attīstītu tavu biznesu
Ļauj sevi atrast tiešsaistē
Zini, kas pārdodas
Atgriez pircējus
Haralabos Lukatos
Šim uzņēmumam ir lieliskas lietotājam draudzīgas funkcijas mājaslapas rediģēšanas režīmā. Arī pievienojot tiešsaistes veikalu, soļi ir vienkārši un bez stresa.
Mitul
Serveri ir neticami ātri – mana e-komercijas mājaslapa ielādējas konsekventi 1,8 sekundēs. Viņu hPanel ir intuitīvs un padara mājaslapu pārvaldību vienkāršu pat iesācējiem.
Pārdod visur, ar visu savienotu.
BUJ par Hostinger e-komerciju
Kas ir Hostinger e-komercija?
Hostinger Ecommerce ir visaptveroša e-komercijas biznesa pārvaldības platforma, kas ļauj tev kontrolēt visu tavu tiešsaistes biznesu no viena vadības paneļa.
Atšķirībā no tradicionālajām platformām, kas sākas ar mājaslapu, Hostinger Ecommerce sākas ar tavu biznesu – tu vispirms iestati savus produktus, maksājumus un darbības, pēc tam izvēlies, kur un kā pārdot – savā mājaslapā, sociālajos medijos, tirdzniecības vietās vai izmantojot vienkāršu koplietojamu saiti. Hostinger Ecommerce nav piesaistīts vienam veikalam, lai tavs bizness varētu augt, lai kur arī atrastos tavi klienti.
Kam ir paredzēts Hostinger e-komercijas risinājums?
Hostinger e-komercija ir radīta pārdevējiem katrā posmā – no tavas pašas pirmās pārdošanas līdz daudzkanālu biznesa pārvaldībai.
- Pirmreizējie pārdevēji. Vēlies pārdot tiešsaistē bez tehniskām galvassāpēm vai dārgiem papildinājumiem? Tu sāksi darboties dažu minūšu laikā, bez iepriekšējas pieredzes.
- Sociālo tīklu pārdevēji. Ja tu pašlaik pārdod, izmantojot Instagram DM, WhatsApp vai TikTok, Hostinger e-komercija nodrošina tev pienācīgu veikala iestatīšanu — vienkāršu, ātru un bez sarežģījumiem.
- Daudzkanālu pārdevēji. Jau pārdod vairākās vietās un esi noguris no atsevišķu rīku žonglēšanas? Hostinger e-komercija apvieno tavus produktus, krājumus un pasūtījumus vienā vadības panelī.
Nav nepieciešamas tehniskās prasmes. Nosauc savu uzņēmumu, pievieno savu pirmo produktu, iestati maksājumus un izvēlies, kā vēlies pārdot – vai tas būtu tavā paša mājaslapā, esošā veikalā vai vienkārši ar kopīgojamu saiti. Rīki ir paredzēti, lai veiktu smago darbu, lai tu varētu koncentrēties uz sava biznesa attīstību.
Vai nepieciešama mājaslapa, lai sāktu pārdot?
Nē – un tieši tas padara Hostinger e-komerciju atšķirīgu. Tu vari sākt pārdot nekavējoties, izveidojot ātru produkta saiti – vienkāršu, koplietojamu URL, kas aizved klientus tieši pie tava produkta, bez nepieciešamības pēc mājaslapas. Kopīgo to pakalpojumā WhatsApp, Instagram vai jebkurā citā kanālā, ko jau izmanto. Kad esi gatavs pievienot mājaslapu vai pievienot papildu pārdošanas kanālus, šī opcija vienmēr ir pieejama.
Kā es varu izveidot e-komercijas vietni ar Hostinger?
Tev ir trīs veidi, kā izveidot savu veikalu – izvēlies to, kas tev vislabāk atbilst, bez kodēšanas.
- "Velc un nomet" e-komercijas mājaslapu konstruktors. Vienkārši apraksti savu uzņēmumu MI un iegūsti gatavu vietni dažu sekunžu laikā – pēc tam pielāgo to, lai tā būtu tava, velkot un nometot elementus vietā.
- Izveido savu interneta veikalu ar Horizons, izmantojot "vibe code". Izveido savu veikalu, tērzējot. Apraksti savu vīziju, precizē to sarunā – MI visu izveido tavā vietā.
- E-komercijas vietņu sagataves. Vēlies sākt ātrāk? Izvēlies no gatavu e-komercijas sagatavju bibliotēkas – izvēlies to, kas atbilst tavam zīmolam, un pielāgo to, lai tā būtu patiesi tava.
Vai es varu izmantot Hostinger Ecommerce, ja man jau ir mājaslapa?
Jā. Iedomājies Hostinger Ecommerce kā virtuvi, kas darbina tavu restorānu – tas apstrādā tavus produktus, krājumus un pasūtījumus aizkulisēs, kamēr tava mājaslapa ir tikai viena no ēdamzālēm, kurā ienāk klienti. Savieno savu esošo mājaslapu – neatkarīgi no tā, vai tā ir veidota ar Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress vai citu platformu – un viss darbosies no vienas vietas. Tu vari arī pievienot vairāk pārdošanas kanālu blakus savai esošajai vietnei, nesākot visu no nulles.
Vai es varu pārvaldīt vairākus pārdošanas kanālus?
Jā. Tā ir viena no lielākajām Hostinger Ecommerce priekšrocībām. Neatkarīgi no tā, vai tu pārdod savā mājaslapā, TikTok, Instagram vai tirgus platformā, piemēram, Etsy vai Amazon, tas nodrošina tev centralizētu krājumu pārvaldību visiem taviem veikaliem – tas nozīmē, ka tavi produkti, krājumi un pasūtījumi tiek pārvaldīti no viena informācijas paneļa. Vairs nekādas pārslēgšanās starp rīkiem vai uztraukšanās par krājumu sinhronizācijas zudumu.
Ko es varu pārdot ar Hostinger e-komerciju?
Gandrīz jebko. Fiziskus produktus, digitālās lejupielādes (piemēram, e-grāmatas, mūziku vai veidnes), pakalpojumus, kam nepieciešama rezervācija, pēc pieprasījuma drukātas preces un abonēšanas pakalpojumus. Neatkarīgi no tava biznesa modeļa, ir pieejams plāns, kas tam ir piemērots.
Neesi vēl pārliecināts, ko pārdot? Mēs esam apkopojuši sarakstu ar aktuālām produktu idejām, lai palīdzētu tev atrast savu nišu.
Vai ir kādas darījumu maksas?
Nekādu. Tu paturi 100% no tā, ko nopelni. Hostinger Ecommerce neiekasē nekādas platformas transakciju maksas, tāpēc neatkarīgi no tā, vai apstrādā savu pirmo vai tūkstošo pārdošanas darījumu, katrs dolārs nonāk tieši pie tevis.
Kādus maksājumu veidus var izmantot tavi klienti?
Tu vari pieņemt 100+ maksājumu veidus visā pasaulē, tostarp Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay un Google Pay), PayPal, RazorPay un Alipay – tas viss ar drošu, integrētu norēķinu pieredzi.
Kā piegāde strādā?
Fiziskiem produktiem tu vari savienot Shippo, lai automatizētu visu pasūtījumu izpildes procesu – drukāt etiķetes dažu sekunžu laikā, piedāvāt reāllaika izsekošanu un nosūtīt ar vairāk nekā 40 pārvadātājiem, tostarp DHL, FedEx un UPS. Drukas pēc pieprasījuma produktiem Printful automātiski apstrādā ražošanu un piegādi, tiklīdz tiek veikts pasūtījums.