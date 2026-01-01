Tūlītēja uzstādīšana
Nav nepieciešams uzturēt
Iebūvēti rīki
Izvēlies savu plānu
Pārvaldīts jūsu vietā
Iekļauts tavā plānā
Pārvaldīts jūsu vietā
Iekļauts tavā plānā
Izvieto OpenClaw, veicot 3 vienkāršas darbības
Instalē OpenClaw ar 1 klikšķi
Izvēlies, kur tērzēt
OpenClaw ir gatavs lietošanai
Viens aģents, neskaitāmas darbplūsmas
Personīgās produktivitātes asistents
Pārdošanas asistents
Programmēšanas asistents
Pētnieks
Sociālo mediju plānotājs
Atbalsta speciālists
OpenClaw ar Hostinger salīdzinājumā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem
Kāpēc izvietot OpenClaw pie Hostinger?
1 klikšķa uzstādīšana
Jau iekļauti MI kredīti
Privāts un drošs pēc noklusējuma
Iestatīts un pārbaudīts
Darbojas visu diennakti
Tavam MI ir sava iesūtne
Vai vēlaties iedziļināties OpenClaw?
Iestatiet OpenClaw pareizi (ko neviens jums nestāsta)
OpenClaw + WordPress ceļvedis: Es to izmēģināju, un potenciāls ir BEZGALĪGS!
5 labākie OpenClaw lietošanas gadījumi (esmu izmēģinājis tos visus!)
OpenClaw Hostinger BUJ
Vai man ir nepieciešamas tehniskās zināšanas, lai iestatītu OpenClaw?
Nē. 1 klikšķa OpenClaw ir paredzēts cilvēkiem, kuri nekad mūžā nav pieskārušies serverim. Mūsu 1 klikšķa izvietošana parūpējas par visu instalēšanas procesu – sākot no servera vides līdz MI konfigurācijai. Vienkārši izvēlies savu plānu, noklikšķini pogu "Deploy", un tavs personīgais MI asistents būs pieejams dažu minūšu laikā. Nekādas programmēšanas, komandrindu vai sarežģītu vadības paneļu.
Kā darbojas MI kredīti, un vai man ir jāizveido ārējie konti?
Tavi MI kredīti ir jau iekļauti un gatavi lietošanai nekavējoties. Atšķirībā no standarta OpenClaw iestatīšanas, tev nav jāveido konti pie tādiem MI pakalpojumu sniedzējiem kā OpenAI vai Anthropic, jāģenerē API atslēgas vai jāveic jebkāda tehniska konfigurācija. Vienkārši iegādājies kredītus, izmantojot Hostinger vadības paneli, un tavs asistents tiks aktivizēts nekavējoties. Kad tev vajadzēs vairāk, vari tos iegādāties savā vadības panelī – tas ir tik vienkārši.
Vai mani dati ir privāti un drošībā?
Jā. Katra OpenClaw instance darbojas savā izolētā vidē, kas nozīmē, ka tavi dati un sarunas ir pilnībā atdalītas no citiem lietotājiem. Mēs noslēdzam katru konteineru, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi vai ārējas izmaiņas, un katrai instancei pēc noklusējuma ir ģenerēta pielāgota, ļoti sarežģīta drošības vārteja. Tu iegūsti profesionāla līmeņa aizsardzību, turklāt tev nekas nav jākonfigurē.
Kāda ir atšķirība starp 1 klikšķa OpenClaw un OpenClaw uzturēšanu virtuālajā privātajā serverī?
Ar VPS tu iegūsti pilnu saknes piekļuvi un pilnīgu kontroli pār serveri, taču tas nozīmē arī to, ka iestatīšana, atjauninājumi un drošība ir tava atbildība. Ar 1 klikšķa OpenClaw tev vairs nav jāuztraucas par šīm grūtībām. Mēs pārvaldām infrastruktūru, uzturam tavu instanci jaunākajā stabilajā versijā un pievienojam papildu drošības slāņus, lai tu varētu pilnībā koncentrēties uz sava MI asistenta izmantošanu, nevis servera pārvaldību. Ja esi izstrādātājs, kurš vēlas pilnīgu pielāgojamību, mūsu VPS OpenClaw plāni ir piemērotāki.
Ko es varu darīt ar OpenClaw?
OpenClaw ir tavs personīgais MI asistents, kas darbojas visu diennakti, pat ja tavs dators ir izslēgts. Vari to savienot ar savām iecienītākajām ziņojumapmaiņas lietotnēm, piemēram, WhatsApp, Telegram, Slack un Discord, un izmantot to ikdienas uzdevumu automatizēšanai, sarunu pārvaldībai dažādās platformās, potenciālo klientu apstrādei, pārlūkprogrammas automatizācijas veikšanai un daudz kam citam. Tas ir kā digitālās komandas loceklis, kurš nekad neguļ un vienmēr ir gatavs palīdzēt.