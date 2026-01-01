OpenClaw

Tavs MI aģents – privāts, vienmēr aktīvs un gatavs darbam 60 sekundēs

Izvieto to vienreiz, un tas parūpēsies par taviem ikdienas uzdevumiem pat tad, kad tu guli.
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Tūlītēja uzstādīšana

OpenClaw instalēšana ir neticami viegla, kas ļauj ikvienam izmantot MI aģentus. Nekāda žargona vai sarežģītības – tikai ātrs veids, kā iegūt pirmo automatizāciju.

Nav nepieciešams uzturēt

Pārvaldītais OpenClaw parūpējas par drošību, atjauninājumiem un dublējumkopijām. Tavi MI aģenti darbojas 24/7 bez jebkāda manuāla darba.

Iebūvēti rīki

OpenClaw ir viss nepieciešamais ērtai sākšanai – MI modeļi, tīmekļa pārlūkošana un aģentu pastkaste jau ir iekļauti.

Izvēlies savu plānu

Jau izvietoti vairāk nekā 100 000 aģentu
71% atlaide
MI automatizācijas lietotnes
18,99
5,49/mēn.
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Tiks atjaunots par 10,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.

Pārvaldīts jūsu vietā

Palaid izvēlēto lietotni bez iestatīšanas, uzturēšanas vai infrastruktūras pārvaldības.

Iekļauts tavā plānā

Uzreiz gatavs lietošanai
Nav nepieciešama uzturēšana
Iekļauta vizuālā saskarne
Iekļauta CLI piekļuve
Iebūvēta savienošana ar Telegram
Iekļauti MI kredīti
Izmantojiet savu ChatGPT
Iekļauta tīmekļa meklēšana
Jau konfigurēts aģentiskais e-pasts
Drošība tiek pārvaldība tavā vietā
71% atlaide
MI automatizācijas lietotnes
18,99
5,49/mēn.
Sākt
Tiks atjaunots par 10,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.

Pārvaldīts jūsu vietā

Palaid izvēlēto lietotni bez iestatīšanas, uzturēšanas vai infrastruktūras pārvaldības.

Iekļauts tavā plānā

Uzreiz gatavs lietošanai
Nav nepieciešama uzturēšana
Iekļauta vizuālā saskarne
Iekļauta CLI piekļuve
Iebūvēta savienošana ar Telegram
Iekļauti MI kredīti
Izmantojiet savu ChatGPT
Iekļauta tīmekļa meklēšana
Jau konfigurēts aģentiskais e-pasts
Drošība tiek pārvaldība tavā vietā

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Izvieto OpenClaw, veicot 3 vienkāršas darbības

OpenClaw manuāla iestatīšana var aizņemt stundas. Ar Hostinger tu to palaidīsi acumirklī, nav nepieciešams apgūt neko jaunu.

Instalē OpenClaw ar 1 klikšķi

Izvēlies savu plānu, un mēs automātiski parūpēsimies par iestatīšanu. Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.

Izvēlies, kur tērzēt

Pievieno Telegram vai WhatsApp, un sāc sarunu ar savu MI asistentu nekavējoties.

OpenClaw ir gatavs lietošanai

Nav nepieciešama papildu iestatīšana, tavs OpenClaw MI asistents ir gatavs darbam.
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Viens aģents, neskaitāmas darbplūsmas

Personīgās produktivitātes asistents

Uzņēmuma vadītāja pievienoja iMessage un Google kalendāru. Tas tagad kārto viņas ziņojumus, pārplāno tikšanās un katru rītu sniedz pārskatu.

Pārdošanas asistents

Konsultants pievienoja aģentu Telegram. Tas automātiski kvalificē potenciālos klientus, saglabā kontaktus un sagatavo ziņojumus turpmākai saziņai.

Programmēšanas asistents

Izstrādes komanda 5 minūtēs uzstādīja koda pārskatīšanas aģentu. Tas atrod kļūdas, iesaka refaktorizāciju un ir samazinājis viņu atgādāšanas pieprasījumu apstrādes laiku no stundām uz minūtēm.

Pētnieks

Produktu vadītājs lūdz savam aģentam salīdzināt rīkus pirms katra lēmuma par piegādātāju. Tas apkopo plusus un mīnusus un novērtē cenu, aizstājot izpētes, kas prasīja pusi dienas.

Sociālo mediju plānotājs

Influenceris deva OpenClaw piekļuvi savai melnrakstu mapei. Tas pārvērš neapstrādātas piezīmes gatavos ierakstos un ieplāno to publicēšanu. Vairs nekādu radošo krīžu.

Atbalsta speciālists

E-komercijas komanda novirzīja Discord atbalstu uz OpenClaw. Tagad tas apstrādā 60% biļešu, pirms tās redz cilvēks.

OpenClaw ar Hostinger salīdzinājumā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem

Kāda ir atšķirība starp OpenClaw pie Hostinger un mūsu konkurentiem? Mēs koncentrējamies uz vienkāršību, lai tu varētu izbaudīt savu MI aģentu nekavējoties.
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Cits pakalpojumu sniedzējs
Gatavs sekundēs
Manuāla instalēšana un vides iestatīšana
Nav nepieciešama konfigurācija
Nepieciešamas API atslēgas
Iepriekš instalēti mākslīgā intelekta kredīti
Nepieciešami ārējie API konti
Vizuālo aģentu pārvaldība
Nav
Pārvaldīta infrastruktūra
Pašpārvaldīts
Ekspertu atbalsts visu diennakti, 7 dienas nedēļā
Kanālu integrācijas ar vienu klikšķi
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Kāpēc izvietot OpenClaw pie Hostinger?

1 klikšķa uzstādīšana

Palaid OpenClaw acumirklī. Nekādas manuālas iestatīšanas vai sarežģītas konfigurācijas.

Jau iekļauti MI kredīti

MI asistenti izmanto kredītus, lai ģenerētu atbildes un veiktu uzdevumus. Mēs tos jau esam pievienojuši, lai tu varētu sākt lietot OpenClaw nekavējoties.

Privāts un drošs pēc noklusējuma

OpenClaw darbojas privātā vidē, tāpēc tava čatu vēsture un dati paliks privāti.

Iestatīts un pārbaudīts

Tu iegūsti stabilu, verificētu OpenClaw versiju jau no paša sākuma. Mēs rūpējamies par testēšanu un saderību.

Darbojas visu diennakti

Tavs OpenClaw palīgs ir tiešsaistē visu diennakti, veicot uzdevumus un sarunas pat tad, kad tu neesi tiešsaistē.

Tavam MI ir sava iesūtne

Lielākai drošībai personīgā e-pasta vietā vari izvēlēties atsevišķu OpenClaw pastkasti.

Vai vēlaties iedziļināties OpenClaw?

Iestatiet OpenClaw pareizi (ko neviens jums nestāsta)

OpenClaw + WordPress ceļvedis: Es to izmēģināju, un potenciāls ir BEZGALĪGS!

5 labākie OpenClaw lietošanas gadījumi (esmu izmēģinājis tos visus!)

Skatīt visu

Iestati savu OpenClaw jau šodien

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.
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Iestati savu OpenClaw jau šodien

OpenClaw Hostinger BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mūsu 1 klikšķa OpenClaw.

Nē. 1 klikšķa OpenClaw ir paredzēts cilvēkiem, kuri nekad mūžā nav pieskārušies serverim. Mūsu 1 klikšķa izvietošana parūpējas par visu instalēšanas procesu – sākot no servera vides līdz MI konfigurācijai. Vienkārši izvēlies savu plānu, noklikšķini pogu "Deploy", un tavs personīgais MI asistents būs pieejams dažu minūšu laikā. Nekādas programmēšanas, komandrindu vai sarežģītu vadības paneļu.

Tavi MI kredīti ir jau iekļauti un gatavi lietošanai nekavējoties. Atšķirībā no standarta OpenClaw iestatīšanas, tev nav jāveido konti pie tādiem MI pakalpojumu sniedzējiem kā OpenAI vai Anthropic, jāģenerē API atslēgas vai jāveic jebkāda tehniska konfigurācija. Vienkārši iegādājies kredītus, izmantojot Hostinger vadības paneli, un tavs asistents tiks aktivizēts nekavējoties. Kad tev vajadzēs vairāk, vari tos iegādāties savā vadības panelī – tas ir tik vienkārši.

Jā. Katra OpenClaw instance darbojas savā izolētā vidē, kas nozīmē, ka tavi dati un sarunas ir pilnībā atdalītas no citiem lietotājiem. Mēs noslēdzam katru konteineru, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi vai ārējas izmaiņas, un katrai instancei pēc noklusējuma ir ģenerēta pielāgota, ļoti sarežģīta drošības vārteja. Tu iegūsti profesionāla līmeņa aizsardzību, turklāt tev nekas nav jākonfigurē.

Ar VPS tu iegūsti pilnu saknes piekļuvi un pilnīgu kontroli pār serveri, taču tas nozīmē arī to, ka iestatīšana, atjauninājumi un drošība ir tava atbildība. Ar 1 klikšķa OpenClaw tev vairs nav jāuztraucas par šīm grūtībām. Mēs pārvaldām infrastruktūru, uzturam tavu instanci jaunākajā stabilajā versijā un pievienojam papildu drošības slāņus, lai tu varētu pilnībā koncentrēties uz sava MI asistenta izmantošanu, nevis servera pārvaldību. Ja esi izstrādātājs, kurš vēlas pilnīgu pielāgojamību, mūsu VPS OpenClaw plāni ir piemērotāki.

OpenClaw ir tavs personīgais MI asistents, kas darbojas visu diennakti, pat ja tavs dators ir izslēgts. Vari to savienot ar savām iecienītākajām ziņojumapmaiņas lietotnēm, piemēram, WhatsApp, Telegram, Slack un Discord, un izmantot to ikdienas uzdevumu automatizēšanai, sarunu pārvaldībai dažādās platformās, potenciālo klientu apstrādei, pārlūkprogrammas automatizācijas veikšanai un daudz kam citam. Tas ir kā digitālās komandas loceklis, kurš nekad neguļ un vienmēr ir gatavs palīdzēt.

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