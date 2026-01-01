Aģentisks pasts

E-pasts, kas radīts MI aģentiem. Pārtrauc pārvaldīt iesūtnes — ļauj aģentiem to darīt.

Sūtīt, saņemt un automātiski reaģēt.
MI aģenti darbojas uzreiz. Tradicionālais e-pasts nedarbojas.

Aģentiskais pasts
Tradicionālais e-pasts

Trigeri

Tūlītēji webhook callbacks
Aptauja vai trausls IDLE

Mijiedarbības vadība

Iebūvēti atļaušanas/bloķēšanas saraksti
Izveido savus filtrus

Automatizācija

Tīrs REST API
Zema līmeņa SMTP un IMAP

Iesūtnes drošība

Izolēta iesūtne katram aģentam
Koplietojamā iesūtne, reāls risks

Integrācijas

Viena klikšķa aģenta rīki
Manuāla iestatīšana katram rīkam

Steka savienojamība

MCP serveris
Drīz
Nav MCP atbalsta

Piekļuves kontrole

Domēna un e-pasta līmeņa noteikumi
Nav vietējo aģenta līmeņa noteikumu

Pārvērst e-pastu automatizētā darbībā

Automatizēta saziņa

Sūti personalizētus piedāvājumus, kvalificē atbildes un automātiski nodod karstos potenciālos klientus savai CRM sistēmai.

Atbalsta apstrāde

Analizē ienākošos atbalsta e-pastus un nekavējoties nosūti tos īstajai personai.

Rezervēšana & plānošana

Apstrādā sapulču pieprasījumus, apstiprini rezervācijas un sūti atgādinājumus automātiski pa e-pastu.

Iesūtnes automatizācija

Kārto, atbildi uz, deleģē un arhivē e-pastus automātiski.

Konta verifikācija

Uztveriet verifikācijas kodus un apstiprinājuma e-pastus, lai aģentu darba plūsmas ritētu raiti.

Saņem Agentic Mail ar Business Premium plānu

48 mēneši
Premium Business e-pasts
Iegūsti 48 mēnešus par 95,52 € (regulārā cena 287,52 €). Tiek atjaunots par 3,99 €/mēn.
5,99  €
1,99  € /mēn.
Premium Business e-pasts
5,99  €
1,99  € /mēn.
Iegūsti 48 mēnešus par 95,52 € (regulārā cena 287,52 €). Tiek atjaunots par 3,99 €/mēn.
Aģentisks e-pasts
JAUNUMS
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
30 e-pasta aizstājvārdi
3 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iegūsti papildu krātuvi jebkurā laikā
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
MI pastkastes asistents – Kodee
Jaudīga MI e-pastu meklēšana
Viedas MI e-pastu atbildes
MI e-pastu kopsavilkumi
MI rakstīšana, kad tev rodas iedvesma
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Pievienojies miljoniem laimīgu klientu

Hostinger ir neapšaubāmi visplašākais pakalpojumu klāsts, un domēnu, WordPress hostinga un e-pasta pakalpojumu cenas ir ļoti izdevīgas.

Jules Huldin

Kad izmantoju e-pasta pakalpojumu sniedzēju, vēlos, lai viss būtu nevainojumi, nebūtu dīkstāves, viegli atjaunot utt. Un ar Hostinger mana pieredze ir tieši tāda.

Claudine Mayer

Labākais, lētākais un spēcīgākais hostinga, domēna un e-pasta uzņēmums.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail bieži uzdotie jautājumi

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par Hostinger e-pastu MI aģentiem.

Kas ir aģentisks e-pasts un ar ko tas atšķiras no parasta e-pasta?

Aģentiskais e-pasts ir e-pasta infrastruktūra, kas īpaši izstrādāta AI aģentiem un automatizācijas darbplūsmām. Tradicionālie e-pasta pakalpojumi ir veidoti cilvēkiem – pasīvas iesūtnes, kur ziņojumi gaida, lai tos izlasītu. Aģentiskais pasts uztver e-pastu kā aktīvu, programmējamu slāni – webhook-first, API vadītu un veidotu, lai apstrādātu programmatisku sūtīšanu un saņemšanu bez platformas ierobežojumiem, pieprasījumu ierobežojumiem vai riska tikt atzīmētam par AI vadītu darbību.

Kam ir paredzēts Hostinger Agentic Mail?

Hostinger aģentiskais e-pasts ir veidots izstrādātājiem un automatizācijas veidotājiem, kam nepieciešams uzticams e-pasta slānis saviem MI aģentiem un darbplūsmām.

Ja tu veido ar OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier vai līdzīgiem rīkiem un esi saskāries ar to, ka tradicionālie e-pasta pakalpojumu sniedzēji bloķē tavu automatizāciju – tas ir domāts tev.

Tas ir arī pašiem aģentiem. Neatkarīgi no tā, vai tavam aģentam nepieciešama īpaša adrese aukstajai saziņai, klientu atbalstam, rezervēšanas plūsmām vai dokumentu apstrādei, aģentu pasts tam nodrošina reālu, programmējamu iesūtni, ar ko strādāt.

Kā webhooks darbojas ar aģenta e-pastu?

Katru reizi, kad pienāk e-pasts, Agentic Mail nekavējoties aktivizē webhook. Bez aptaujas, bez kavēšanās. Tavs aģents vai automatizācijas rīks saņem sprūdu un var nekavējoties rīkoties, vai nu parsējot ziņojumu, aktivizējot darbplūsmu n8n, vai nododot to LangChain aģentam.

Kādus automatizācijas rīkus un aģentu ietvarus atbalsta Agentic Mail?

Hostinger aģenta pasts darbojas ar OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier un citām automatizācijas platformām. Gatavas prasmes ir pieejamas visbiežāk izmantotajām sistēmām, lai tu varētu izveidot savienojumu dažu minūšu laikā. Drīzumā būs pieejama arī pilna API piekļuve un MCP serveris dziļākām, pielāgotām integrācijām.

Vai es varu kontrolēt, ar kuriem sūtītājiem mani aģenti sazinās?

Jā. Atļaušanas un bloķēšanas saraksti ļauj tev precīzi definēt, kuri domēni vai e-pasta adreses var sasniegt tava aģenta iesūtni, gan domēna, gan individuāla e-pasta līmenī. Tas uztur tavas darbplūsmas fokusētas un pasargātas no nevēlama trokšņa vai ļaunprātīgas izmantošanas.

Vai Agentic Mail ir atsevišķs produkts, kas man jāiegādājas?

Nē, Agentic Mail ir iebūvēts Hostinger Business e-pastā. Tu iegūsti piekļuvi visām Agentic funkcijām kā daļu no Premium Business e-pasta, atsevišķa abonēšana nav nepieciešama.

Vai ir pieejams pilnīgs API programmatiskai e-pasta pārvaldībai?

Pilna API piekļuve ir gaidāmā funkcija. Kad tā būs pieejama, tā dos tev pilnīgu programmatisku kontroli pār sūtīšanu, saņemšanu un tava aģenta iesūtnes pārvaldību – nav nepieciešams UI. Tikmēr webhooks un iepriekš izveidotās prasmes jau tagad aptver visbiežāk sastopamos automatizācijas lietošanas gadījumus.

