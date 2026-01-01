Hermes Agent

Automatizē ikdienas uzdevumus ar Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Sākt
30 dienu atmaksas garantija

Drošs pēc noklusējuma

Tavs aģents darbojas drošā vidē ar drošības atjauninājumiem un aizsardzības pasākumiem.

Automātiska uzturēšana

Mēs parūpējamies par atjauninājumiem, dublējumkopijām un saderības pārbaudēm, lai tavs aģents vienmēr būtu gatavs lietošanai.

Gatavs Telegram

Sāc tērzēt ar savu aģentu nekavējoties – Telegram jau ir pievienots.

Ērta vizuālā saskarne

Pārvaldi Hermes Agent, izmantojot vizuālu saskarni – nav nepieciešams programmēt.

Izvēlies savu Hermes Agent plānu

Jau palaisti vairāk nekā 10 000 Hermes aģentu
71% atlaide
MI automatizācijas lietotnes
18,99
5,49/mēn.
Sākt
Tiks atjaunots par 10,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.

Pārvaldīts jūsu vietā

Palaid izvēlēto lietotni bez iestatīšanas, uzturēšanas vai infrastruktūras pārvaldības.

Iekļauts tavā plānā

Uzreiz gatavs lietošanai
Nav nepieciešama uzturēšana
Iekļauta vizuālā saskarne
Iekļauta CLI piekļuve
Iebūvēta savienošana ar Telegram
Iekļauti MI kredīti
Izmantojiet savu ChatGPT
Iekļauta tīmekļa meklēšana
Jau konfigurēts aģentiskais e-pasts
Drošība tiek pārvaldība tavā vietā
71% atlaide
MI automatizācijas lietotnes
18,99
5,49/mēn.
Sākt
Tiks atjaunots par 10,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.

Pārvaldīts jūsu vietā

Palaid izvēlēto lietotni bez iestatīšanas, uzturēšanas vai infrastruktūras pārvaldības.

Iekļauts tavā plānā

Uzreiz gatavs lietošanai
Nav nepieciešama uzturēšana
Iekļauta vizuālā saskarne
Iekļauta CLI piekļuve
Iebūvēta savienošana ar Telegram
Iekļauti MI kredīti
Izmantojiet savu ChatGPT
Iekļauta tīmekļa meklēšana
Jau konfigurēts aģentiskais e-pasts
Drošība tiek pārvaldība tavā vietā

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko Hermes Agent var darīt tavā labā

Personīgais asistents

Personīgais asistents

Parūpējies par savu uzdevumu, atgādinājumu un sarunu kārtību. Tavs aģents visu apgūst un atceras.

Programmēšanas asistents

Programmēšanas asistents

Raksti un atkļūdo ātrāk ar aģentu, kas spēj apgūt tavu koda bāzi.

Pētnieks

Pētnieks

Apkopo tēmas un salīdzini iespējas ar kontekstu, kas saglabājas visās sesijās.

Pārdošanas asistents

Pārdošanas asistents

Iegūsti potenciālos klientus un kvalificē tos savā infrastruktūrā.

Sākt

Kāpēc sākt ar pārvaldīto Hermes pie Hostinger?

Kāpēc sākt ar pārvaldīto Hermes pie Hostinger?

1 klikšķa iestatīšana

Palaid savu autonomo aģentu acumirklī bez nepieciešamības izmantot kodu. Mūsu gatavā konfigurācija ļauj tev nokļūt no reģistrācijas līdz automatizācijai ar vienu klikšķi.
Aizmirsti par API problēmām. Pārvaldi un papildini MI kredītus savā vadības panelī bez trešo pušu reģistrācijām, sarežģītām atslēgām vai manuālas saistīšanas pēc instalēšanas.
Aizsargā savus datus ar slēgta konteinera izolāciju un pielāgotu drošības vārteju, kas palīdz samazināt ārējos riskus un novērst nesankcionētas izmaiņas jau no pirmās dienas.
Sāc rakstīt savam aģentam nekavējoties ar Telegram, kas integrēts jau no pirmās dienas – nav nepieciešama tīmekļa aizķere vai API iestatīšana.
Pārvaldi un sazinies ar Hermes Agent, izmantojot vizuālu saskarni – nav nepieciešams programmēt.
Saglabā izstrādātāja kontroli, kad tā ir nepieciešama. Izmanto CLI, lai palaistu pielāgotus skriptus vai darītu vēl vairāk savā pārvaldītajā platformā.
Sākt

Izvēlies, kā palaist Hermes Agent

Izvēlies pārvaldītu pakalpojumu, lai atvieglotu iestatīšanu un izvairītos no uzturēšanas, vai VPS, lai iegūtu pilnīgu kontroli un pielāgošanas iespējas.
Pārvaldīts Hermes Agent
Hermes Agent uz VPS

Iestatīšana

Viena klikšķa iestatīšana
Iepriekš instalēta veidne, gatava palaišanai

MI kredīti

Iekļauti un gatavi lietošanai
Iekļauti un gatavi lietošanai

Ziņapmaiņas platformas

Iebūvēta savienošana ar Telegram
Pieslēdzies ar termināli

Kontrole

Tīmekļa saskarne, pilna piekļuve terminālim
Pilna saknes piekļuve, pilnīga servera kontrole

Drošība

SSL, atjauninājumi un ugunsmūris – pārvaldām mēs
DDoS aizsardzība un ugunsmūris (pašpārvaldīti)
SāktSākt

Hermes Agent galvenās iespējas

Hermes Agent galvenās iespējas

Pašpilnveidojošs mācību process

No katras mijiedarbības rada un pilnveido prasmes, veidojot spēju bāzi, kas laika gaitā uzlabojas.
Saglabā prasmes, sesiju vēsturi un atmiņas pat pēc restartēšanas un atjaunināšanas, nodrošinot zināšanu pārnesi starp dažādām izvietošanām.
Vienlaikus pieslēdzies Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal un e-pastam, nepārvaldot atsevišķus botus.
Izmanto OpenRouter vai izveido tiešu savienojumu ar Anthropic, OpenAI un pielāgotiem galapunktiem elastīgai piekļuvei modeļiem.
Automatizē uzdevumus, kas atkārtojas, ar iebūvēto cron plānotāju un palaid paralēlas darbplūsmas ar apakšaģenta atbalstu.

Palaid Hermes Agent jau šodien

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

Sākt

Hermes Agent BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par mūsu pārvaldīto Hermes Agent.

Nē. Pārvaldītais Hermes ir paredzēts tiem, kuri nekad nav strādājuši ar serveri. Viena klikšķa izvietošana parūpējas par visu – sākot no servera vides līdz MI konfigurācijai. Vienkārši noklikšķini pogu "Deploy", un tavs asistents būs pieejams dažu minūšu laikā. Bez programmēšanas, komandrindām un tehniskām galvassāpēm.

Tavi kredīti jau ir iekļauti, lai tu varētu ātri sākt darbu – nav nepieciešami trešo pušu konti vai sarežģītas API atslēgas. Vienkārši papildini tos savā vadības panelī un sāc automatizēt nekavējoties. Tomēr izvēle ir tavā ziņā: vari izmantot šos iekļautos kredītus maksimālai vienkāršībai vai, ja vēlies, manuāli pievienot savus ārējos kontus no tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā OpenAI vai Anthropic, izmantojot API.

Jā. Katrs Hermes aģents darbojas izolētā vidē, tādējādi nodrošinot tavu datu un sarunu pilnīgu konfidencialitāti. Mēs pēc noklusējuma aizsargājam katru konteineru, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, un nodrošinām pielāgotu drošības vārteju. Tu iegūsti profesionāla līmeņa aizsardzību, turklāt tev nekas nav jākonfigurē.

VPS nodrošina saknes piekļuvi, taču iestatīšana, drošība un atjauninājumi ir tava atbildība. Ar pārvaldīto Hermes tev nav jāuztraucas par šīm grūtībām. Mēs rūpējamies par infrastruktūru, atjauninājumiem un dublējumkopijām, lai tu varētu koncentrēties uz sava MI izmantošanu, nevis servera pārvaldību. Ja tev ir nepieciešama pilnīga vides pielāgošana, VPS ir piemērotāks risinājums; pārējos gadījumos ieteicams izvēlēties pārvaldīto risinājumu.

Hermes ir pašpilnveidojošs MI aģents, kas darbojas visu diennakti, pat ja tavs dators ir izslēgts. Atšķirībā no statiskiem rīkiem, tam ir pašmācības process un pastāvīga atmiņa, kas nozīmē, ka tas mācās no pieredzes un pilnveido savas prasmes, kamēr tu to lieto. Vari to savienot ar tādām lietotnēm kā Telegram, lai automatizētu uzdevumus, apstrādātu potenciālos klientus un palaistu pārlūkprogrammas automatizācijas. Tas ir kā digitālās komandas loceklis, kurš nekad neguļ un laika gaitā kļūst arvien vērtīgāks.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.