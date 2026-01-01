Drošs pēc noklusējuma
Automātiska uzturēšana
Gatavs Telegram
Ērta vizuālā saskarne
Izvēlies savu Hermes Agent plānu
Pārvaldīts jūsu vietā
Iekļauts tavā plānā
Pārvaldīts jūsu vietā
Iekļauts tavā plānā
Ko Hermes Agent var darīt tavā labā
Personīgais asistents
Parūpējies par savu uzdevumu, atgādinājumu un sarunu kārtību. Tavs aģents visu apgūst un atceras.
Programmēšanas asistents
Raksti un atkļūdo ātrāk ar aģentu, kas spēj apgūt tavu koda bāzi.
Pētnieks
Apkopo tēmas un salīdzini iespējas ar kontekstu, kas saglabājas visās sesijās.
Pārdošanas asistents
Iegūsti potenciālos klientus un kvalificē tos savā infrastruktūrā.
Kāpēc sākt ar pārvaldīto Hermes pie Hostinger?
1 klikšķa iestatīšana
Jau iekļauti MI kredīti
Drošs pēc noklusējuma
Gatavs Telegram
Ērta vizuālā saskarne
Hermes Agent CLI piekļuve
Izvēlies, kā palaist Hermes Agent
Hermes Agent galvenās iespējas
Pašpilnveidojošs mācību process
Pastāvīga atmiņa
Daudzplatformu saziņa
200+ LVM modeļi
Iebūvēts uzdevumu plānotājs
Hermes Agent BUJ
Vai man ir nepieciešamas tehniskās zināšanas, lai iestatītu Hermes Agent?
Nē. Pārvaldītais Hermes ir paredzēts tiem, kuri nekad nav strādājuši ar serveri. Viena klikšķa izvietošana parūpējas par visu – sākot no servera vides līdz MI konfigurācijai. Vienkārši noklikšķini pogu "Deploy", un tavs asistents būs pieejams dažu minūšu laikā. Bez programmēšanas, komandrindām un tehniskām galvassāpēm.
Kā darbojas MI kredīti? Vai man ir nepieciešami ārējie konti?
Tavi kredīti jau ir iekļauti, lai tu varētu ātri sākt darbu – nav nepieciešami trešo pušu konti vai sarežģītas API atslēgas. Vienkārši papildini tos savā vadības panelī un sāc automatizēt nekavējoties. Tomēr izvēle ir tavā ziņā: vari izmantot šos iekļautos kredītus maksimālai vienkāršībai vai, ja vēlies, manuāli pievienot savus ārējos kontus no tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā OpenAI vai Anthropic, izmantojot API.
Vai mani dati ir privāti un drošībā?
Jā. Katrs Hermes aģents darbojas izolētā vidē, tādējādi nodrošinot tavu datu un sarunu pilnīgu konfidencialitāti. Mēs pēc noklusējuma aizsargājam katru konteineru, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi, un nodrošinām pielāgotu drošības vārteju. Tu iegūsti profesionāla līmeņa aizsardzību, turklāt tev nekas nav jākonfigurē.
Kāda ir atšķirība starp pārvaldīto Hermes un Hermes Agent uz VPS?
VPS nodrošina saknes piekļuvi, taču iestatīšana, drošība un atjauninājumi ir tava atbildība. Ar pārvaldīto Hermes tev nav jāuztraucas par šīm grūtībām. Mēs rūpējamies par infrastruktūru, atjauninājumiem un dublējumkopijām, lai tu varētu koncentrēties uz sava MI izmantošanu, nevis servera pārvaldību. Ja tev ir nepieciešama pilnīga vides pielāgošana, VPS ir piemērotāks risinājums; pārējos gadījumos ieteicams izvēlēties pārvaldīto risinājumu.
Ko es varu darīt ar pārvaldītu Hermes Agent?
Hermes ir pašpilnveidojošs MI aģents, kas darbojas visu diennakti, pat ja tavs dators ir izslēgts. Atšķirībā no statiskiem rīkiem, tam ir pašmācības process un pastāvīga atmiņa, kas nozīmē, ka tas mācās no pieredzes un pilnveido savas prasmes, kamēr tu to lieto. Vari to savienot ar tādām lietotnēm kā Telegram, lai automatizētu uzdevumus, apstrādātu potenciālos klientus un palaistu pārlūkprogrammas automatizācijas. Tas ir kā digitālās komandas loceklis, kurš nekad neguļ un laika gaitā kļūst arvien vērtīgāks.