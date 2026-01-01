Savienojiet savus skolēnus ar nepieciešamajiem rīkiem

Tā kā mākslīgā intelekta vadīta uzņēmējdarbība strauji attīstās, studentiem ir nepieciešams ātrs un uzticams hostings — un jūs varat būt uzticams tilts. Iesakiet Hostinger savos tehnoloģiju, dizaina, mārketinga un uzņēmējdarbības kursos.
Kam šī programma paredzēta

Kursu un kopienas veidotāji

Jūs kopīgojat izglītojošu saturu tiešsaistē, izmantojot maksas kursus vai kopienas.

Iestādes

Jūs vadāt universitāti, kodēšanas skolu, apmācību nometni vai e-mācību platformu.

Digitālo prasmju pedagogi

Jūs mācāt tīmekļa izstrādi, mākslīgā intelekta rīkus, mārketingu, automatizāciju, ārštata darbu vai uzņēmējdarbību.

Uzticamas balsis

1000 vai 1 miljons sekotāju — tam nav nozīmes. Iesaistes ritmi sasniedz katru reizi.
Kāpēc pedagogi izvēlas Hostinger

Augstas konversijas modelis

Izglītības partnerības gūst labākus panākumus nekā citi partnerības veidi.

Uz sniegumu balstīta peļņa

Līdz pat 60% komisijas maksa — jo vairāk pārdodat, jo vairāk nopelnāt.

Rīki, ko studenti faktiski izmanto

Ar mākslīgo intelektu darbināmi produkti, kas ļauj iesācējiem uzsākt uzņēmējdarbību dažu minūšu laikā.

Viegli sākt un paplašināt

Ievada resursi un lietošanai gatavi reklāmas materiāli – viss vienuviet.
Pievienojieties programmai četros vienkāršos soļos

1. Iesniedziet savu pieteikumu

Aizpildiet īso veidlapu ar informāciju par savu kursu, auditoriju un satura nišu.

2. Saņemiet apstiprinājumu

Mēs pārskatīsim jūsu profilu un drīzumā sazināsimies ar jums. Satura kvalitāte un auditorijas uzticība ir vissvarīgākās, tāpēc neatkarīgi no tā, vai jums ir 500 vai 5000 studentu, jūs droši varat pieteikties.

3. Partnera konta iestatīšana

Pēc apstiprināšanas mēs izveidosim jūsu īpašo partnera kontu. Jūs saņemsiet unikālas izsekošanas saites, ekskluzīvus kupona kodus saviem studentiem un piekļuvi pilnam komisijas maksas informācijas panelim, lai jūs varētu visu pārraudzīt vienuviet.

4. Veiciniet savu darbību un nopelniet

Sāciet tiešraidi ar gataviem materiāliem un mūsu komandas īpašu satura veidošanas atbalstu.
Alans Torkvato

Vēlos izteikt pateicību par šo partnerību ar Hostinger. Šodien tas ir kļuvis ne tikai par mana uzņēmuma galveno dzinējspēku, bet arī par vienkāršības un rezultātu avotu maniem studentiem.

Alans Torkvato

Digitālais uzņēmējs un tiešsaistes biznesa pedagogs

Nataša Puente

Lielākā daļa manu studentu nekad mūžā nebija izveidojuši tīmekļa vietni, bet, pateicoties Hostinger mākslīgā intelekta tīmekļa vietņu veidotājam, viņi veiksmīgi palaida savas pirmās lapas un bija ļoti sajūsmināti.

Nataša Puente

Satura veidotājs un digitālās uzņēmējdarbības pedagogs

Izglītības partnerības programmas bieži uzdotie jautājumi

Kas ir Hostinger izglītības partnerības programma?

Hostinger izglītības partnerības programma ir uz sniegumu balstīta sadarbība, kas īpaši izstrādāta pedagogiem, kursu veidotājiem un iestādēm. Tās pamatā ir vienkārša ideja: jūsu studentiem ir nepieciešami uzticami rīki, lai tiešsaistē veidotu reālus projektus, un jūs saņemat atlīdzību par to, ka savienojat viņus ar vienu no labākajām platformām nozarē. Šī programma ir veidota, lai augtu līdz ar jūsu auditoriju.

Kas var kļūt par partneri?

Šī programma ir lieliski piemērota, ja veidojat izglītojošu saturu un jūsu auditorijā ir studenti, kurus interesē kāda no šīm tēmām: tīmekļa izstrāde vai programmēšana, mākslīgā intelekta rīki un automatizācija, digitālais mārketings, vibrāciju kodēšana, ārštata darbs un uzņēmējdarbība vai peļņas gūšana tiešsaistē.

Jums nav nepieciešams milzīgs sekotāju skaits. Iesaistīšanās ir svarīgāka par sasniedzamību — ļoti uzticama 1000 studentu kopiena var pārspēt pasīvu 1 miljona auditoriju. Ja jūsu ieteikumiem ir nozīme, mēs vēlamies ar jums sadarboties.

Kāda veida partnerības programma ietver?

Izglītības partnerības programma aptver divus galvenos partnerības veidus. Ietekmētāju un pedagogu vadīti kursi (B2C) — individuāliem satura veidotājiem, pasniedzējiem un ietekmētājiem, kas māca, izmantojot tiešsaistes kursus, kopienas vai satura kanālus. Un iestāžu vadītas programmas (B2B) — universitātēm, izglītības tehnoloģiju uzņēmumiem, kodēšanas skolām un e-mācību platformām, kas vēlas integrēt Hostinger savā oficiālajā mācību programmā vai studentu resursos.

Neatkarīgi no tā, vai esat individuālais satura veidotājs ar 1000 sekotājiem vai iestāde, kas apkalpo tūkstošiem studentu, šajā programmā jums ir vieta.

Kā mani studenti var gūt labumu no šīs programmas?

Jūsu studenti iegūst piekļuvi modernākajiem, mākslīgā intelekta darbinātajiem rīkiem, kas ļauj viņiem veidot tīmekļa vietnes, uzsākt uzņēmējdarbību un īstenot projektus — pat bez iepriekšējas tehniskās pieredzes. Hostinger platforma ir izstrādāta tā, lai iesācēji no idejas līdz tiešsaistes vietnes izveidei dažu minūšu, nevis mēnešu laikā.

Mācoties ar rīkiem, ko profesionāļi faktiski izmanto, jūsu studenti iegūst reālas, praktiskas priekšrocības. Viņi ne tikai veic vingrinājumus — viņi veido lietas, kas darbojas reālajā pasaulē. Tas ir nozīmīgs uzlabojums jebkurai digitālā mārketinga, tīmekļa izstrādes, uzņēmējdarbības vai uz mākslīgo intelektu balstītai mācību programmai.

Kādus Hostinger produktus izmantos mani studenti?

Hostinger piedāvā pilnu rīku ekosistēmu, kas piemērota studentiem katrā posmā — sākot no pirmās tīmekļa vietnes izveides līdz sarežģītu automatizācijas darbplūsmu ieviešanai. Atkarībā no jūsu mācību programmas jūsu studenti var strādāt ar tīmekļa mitināšanu un WordPress mitināšanu, lai palaistu jebkāda veida tīmekļa vietni vai emuāru; AI tīmekļa vietņu veidotāju, lai dažu minūšu laikā izveidotu profesionāla izskata vietni bez nepieciešamības pēc kodēšanas; Hostinger Horizons — AI darbinātu lietotņu veidotāju, kas ļauj studentiem izveidot un izvietot tīmekļa lietotnes, vienkārši aprakstot, ko viņi vēlas; VPS mitināšanu sarežģītākiem projektiem un pielāgotām serveru vidēm; Node.js mitināšanu JavaScript balstītām lietojumprogrammām; pašmitinātu n8n darbplūsmas automatizācijai, kas ir ideāli piemērots automatizācijai un AI orientētiem kursiem; OpenClaw ar vienu klikšķi ātrai populāru lietotņu ieviešanai bez manuālas iestatīšanas; un domēna reģistrāciju un Hostinger e-pastu, lai izveidotu profesionālu tiešsaistes klātbūtni jau no pirmās dienas.

Neatkarīgi no tā, ko aptver jūsu kurss, ir Hostinger produkts, kas dabiski iederas mācību ceļojumā.

Kādus reklāmas materiālus un atbalstu es saņemšu?

Kā izglītības partneris jūs saņemat pilnu rīku komplektu, kas palīdzēs jums efektīvi reklamēt Hostinger jau no pirmās dienas. Tas ietver gatavus reklāmkarogus un reklāmas materiālus, ko varat ievietot tieši savā kursā vai saturā; produktu aprakstus ar skaidru Hostinger produktu pārskatu, lai jūs varētu pārliecinoši par tiem runāt; pārdošanas piltuves zināšanas un labākās stratēģijas, pamatojoties uz to, kas darbojas mūsu labāko partneru vidū; norādījumus par produktu integrāciju, lai Hostinger dabiski iekļautos jūsu nodarbībās un moduļos; veiktspējas izsekošanas informācijas paneli ar reāllaika redzamību jūsu ieteikumiem, konversijām un komisijas maksām; un īpašu partneru menedžeri — reālu personu jūsu pusē, lai atbalstītu jūsu izaugsmi un palīdzētu jums maksimāli izmantot partnerību.

Man jau ir Hostinger partnera konts — vai tas ir citādi?

Jā — Izglītības partnerības programma ir atsevišķa, atšķirīga programma no standarta Hostinger filiāļu programmas. Tā ir īpaši izstrādāta pedagogiem un iestādēm, ar atšķirīgu ieviešanas pieredzi, īpašu atbalstu un resursiem, kas pielāgoti izglītojoša satura veidotājiem.

Ja jums pašlaik ir standarta filiāļu konts un uzskatāt, ka esat piemērots šai programmai, varat pieteikties atsevišķi.

Kā kļūt par partneri?

Sākt darbu ir vienkārši. Vispirms aizpildiet partnerības pieteikumu šajā lapā — tas aizņems tikai dažas minūtes. Pēc tam mūsu komanda pārskata jūsu pieteikumu un sazināsies ar jums, lai sniegtu informāciju par turpmākajām darbībām. Pēc apstiprināšanas jūs iegūsit piekļuvi partneru informācijas panelim, reklāmas materiāliem un visam nepieciešamajam, lai sāktu reklamēt Hostinger savā saturā.

Esmu iesniedzis savu pieteikumu — kas notiks tālāk?

Mūsu partnerības komanda rūpīgi pārskatīs jūsu pieteikumu, parasti dažu darba dienu laikā. Ja jūsu profils būs pārliecinoši atbilstošs, mēs sazināsimies ar jums pa e-pastu, lai sniegtu informāciju par jūsu apstiprinājumu un turpmākajām darbībām.

