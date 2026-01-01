Tiešraides API · SDK · MCP serveris

E-pasta API ar reālu iesūtni aiz tās.

Sūtīt, lasīt, meklēt un atbildēt: viens API, viena atslēga
Pievienojiet savu steku vai mākslīgā intelekta aģentu
Sāciet sūtīt mazāk nekā minūtes laikā
From0,39/mēn.
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Hostinger pasta API
Savienots
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Akceptēts, ziņojums ievietots rindā

Viena iesūtne. Visi veidi, kā veidot.

Strādājiet tieši ar REST API, ievietojiet pirmās puses SDK, izveidojiet skriptu no komandrindas saskarnes vai pievienojiet mākslīgā intelekta aģentu, izmantojot tiešo MCP serveri. Tā ir tā pati pastkaste zemāk.

MCP serveris

Sniedziet saviem mākslīgā intelekta aģentiem rīkus, lai lasītu, sūtītu, meklētu un pārvaldītu reālu pastkasti.

Node.js SDK

Pievienojiet e-pasta sūtīšanas un iesūtnes darbplūsmas JavaScript un TypeScript lietotnēm, izmantojot iebūvētu izstrādātāja pieredzi.

PHP SDK

Savienojiet tīmekļa vietnes un aizmugursistēmas pakalpojumus ar pastkastes darbībām, neveidojot API klientu no nulles.

Python SDK

Veidojiet automatizācijas, datu darbplūsmas un aģentu rīkus ap reālu e-pasta kontu.

Komandrindas saskarne

Pārbaudiet un pārvaldiet pastkastes darbplūsmas no sava termināļa, skriptiem un CI uzdevumiem.

REST API un tīmekļa āķi

Tieši zvaniet uz programmējamo virsmu, reaģējiet uz pastkastes notikumiem un nosūtiet produktu e-pastus, kad tas nepieciešams jūsu lietotnei.

Bibliotēkas un komandrindas saskarne

Instalējiet pirmās puses klientu un veiciet savu pirmo zvanu dažu minūšu laikā.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Pilnībā tipizēts klients Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

No ietvara neatkarīgs PHP klients.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python klients Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Pārvaldiet pastu tieši no sava termināļa.

Piešķiriet savam aģentam īstu iesūtni

Nosūtošs galapunkts nav pietiekams. Jūsu lietotne vai aģents saņem darbojošos pastkasti ar adresi, pavedieniem un vēsturi, ko tas var pārvaldīt, izmantojot MCP, SDK vai REST.

Identitāte

Īsta, pārbaudāma e-pasta adrese, ko jūsu aģents var izmantot, lai reģistrētos pakalpojumiem, saņemtu apstiprinājumus un rīkotos jūsu vārdā.

Īstas sarunas

Pavedienos sakārtotas atbildes, pielikumi un daudzpusēju sarunu pavedieni, ar cilvēka piedalīšanos, kad vien vēlaties.

Iebūvēta atmiņa

Katrs ziņojums ir pastāvīgs, meklējams ieraksts, ko jūsu aģents var pārskatīt, lai izprastu kontekstu un veiktu turpmākus pasākumus.

Vienkārša cenu noteikšana par katru pastkastīti

Katrā plānā ir iekļauta pilna API, SDK, CLI, MCP un tīmekļa saskarnes piekļuve. Sūtīšana ir paredzēta produktu un darījumu e-pastiem nelielā apjomā.

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

24/7 atbalsts

48 mēnešu plāns
87% atlaide
Starter
Vislabāk piemērots: blakusprojektiem un prototipiem
2,99
0,39/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,59 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
1 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
5 GB krātuve katrai pastkastītei
5 pārsūtīšanas noteikumi
5 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki
Vispopulārākais
75% atlaide
Standard
Vislabāk piemērots: augošām lietotnēm un integrācijām
3,99
0,99/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 2,79 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
3 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
20 GB krātuve katrai pastkastītei
20 pārsūtīšanas noteikumi
10 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki
67% atlaide
Premium
Vislabāk piemērots: ražošanas darba slodzēm
5,99
1,99/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 3,99 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
3 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
30 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki
87% atlaide
Starter
Vislabāk piemērots: blakusprojektiem un prototipiem
2,99
0,39/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 1,59 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
1 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
5 GB krātuve katrai pastkastītei
5 pārsūtīšanas noteikumi
5 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki
Vispopulārākais
75% atlaide
Standard
Vislabāk piemērots: augošām lietotnēm un integrācijām
3,99
0,99/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 2,79 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
3 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
20 GB krātuve katrai pastkastītei
20 pārsūtīšanas noteikumi
10 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki
67% atlaide
Premium
Vislabāk piemērots: ražošanas darba slodzēm
5,99
1,99/mēn.
Iegūstiet savu API atslēgu
Cena par pastkasti. Uz 48 mēnešiem. Tiks atjaunots par 3,99 €/mēn. uz 48 mēnešiem.
Piekļuve API, SDK, CLI un MCP
Webhooks un pastkastes notikumi
3 000 e-pasti dienā katrai pastkastei
Iekļauta 1 pastkaste
50 GB krātuve katrai pastkastītei
50 pārsūtīšanas noteikumi
30 e-pasta aizstājvārdi

Ieguvumi:

Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Meklē, atbildi, apkopo un raksti neierobežoti, izmantojot MI rīkus
Aģenta pasts: īpaša aģenta adrese + MCP rīki

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Aizsardzība pret surogātpastu, vīrusiem un pikšķerēšanu
Piekļūsti e-pastam jebkurā lietotnē vai ierīcē
Pārbaudi visas darbības pastkastēs ar audita ierakstiem
Parūpējies par datu drošību ar end-to-end šifrēšanu
Ērti migrē savus e-pastus
Pārsūti e-pastus uz jebkuru citu e-pasta adresi
Aizsardzība pret surogātpastu, vīrusiem un pikšķerēšanu
Piekļūsti e-pastam jebkurā lietotnē vai ierīcē
Pārbaudi visas darbības pastkastēs ar audita ierakstiem
Parūpējies par datu drošību ar end-to-end šifrēšanu
Ērti migrē savus e-pastus
Pārsūti e-pastus uz jebkuru citu e-pasta adresi

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Izstrādāts izstrādātāju darbplūsmām

Izmantojiet saskarni, kas atbilst jūsu stekam, un pēc tam pārslēdzieties starp SDK, CLI, REST un tīmekļa āķiem, nemainot pamatā esošo pastkasti.

JSON

Reaģēt reāllaikā

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonējiet pastkastes notikumus, izmantojot tīmekļa āķus, un aktivizējiet savu loģiku, tiklīdz pienāk pasts, bez aptaujas cilpām, kas jāuzrauga.

Node.js

Meklēšana un triāža pēc koda

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Veiciet vaicājumus pastkastītē, izmantojot savas darbplūsmas pieeju: pēc sūtītāja, tēmas vai statusa. Pēc tam rīkojieties, pamatojoties uz rezultātiem tajā pašā zvanu ķēdē.

Apvalks

Izveidojiet skriptu no sava termināļa

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI runā, izmantojot to pašu API, tāpēc visu, ko var paveikt jūsu lietotne, varat darīt arī no čaulas, skriptiem un CI uzdevumiem.

Pilnīga jūsu pasta darbplūsmu kontrole

Pārvaldiet akreditācijas datus, sekojiet līdzi piegādes darbībām e-pasta žurnālos un izveidojiet integrācijas, neizejot no vadības paneļa.

API atslēgas

Izveidojiet atslēgas jauniem projektiem un atsauciet tās, mainot akreditācijas datus.

Webhook galapunkti

Pārvaldiet galapunktus, kas saņem jūsu pastkastes notikumus.

E-pasta žurnāli

Pārbaudiet piegādes darbību, kad nepieciešams izsekot ziņojumam.
Hostinger Agentic Mail ilustrācija automatizētām e-pasta darbplūsmām

Hostinger pasts izstrādātājiem

Ievietojiet īstu iesūtni aiz sava koda

Izveidojiet API atslēgu, pievienojiet savu lietotni vai aģentu, nosūtiet savu pirmo e-pastu un sāciet veidošanu.

Iegūstiet savu API atslēgu
Izlasiet dokumentus

Hostinger pasta API bieži uzdotie jautājumi

Atbildes par Mail API, MCP serveri, SDK, CLI, REST API un tīmekļa āķiem.

Hostinger Mail API ir programmējama e-pasta saskarne lietotnēm, tīmekļa vietnēm un aizmugursistēmas pakalpojumiem. Sūtiet e-pastus un lasiet, meklējiet, kārtojiet, atbildiet uz tiem un automatizējiet reālu iesūtni, izmantojot SDK, CLI, REST API un tīmekļa āķus.

Tiešraides Hostinger Mail MCP serveris nodrošina saderīgus mākslīgā intelekta aģentus ar pastkastes rīkiem, ar kuriem viņi var tieši sazināties. Aģenti var izmantot šos rīkus, lai lasītu sarunas, meklētu ziņojumus, veidotu atbilžu melnrakstus, šķirotu ienākošos pastus un palaistu iesūtnes darbplūsmas.

Hostinger Mail API apvieno lietojumprogrammu e-pasta sūtīšanu un reālās iesūtnes kontroli vienā programmējamā virsmā. Tā ir izstrādāta produktu un darbplūsmas e-pastam, nevis liela apjoma masveida sūtīšanai.

Pirmās puses SDK ir pieejami Node.js, PHP un Python. Varat arī izmantot komandrindas saskarni vai izsaukt REST API tieši no jebkuras valodas, kas atbalsta HTTP.

Jā. Webhooks ļauj jūsu lietojumprogrammai reaģēt uz pastkastes aktivitātēm un sākt darbplūsmas, atkārtoti nepārbaudot izmaiņas.

Pierakstieties hPanel, atveriet API apgabalu un izveidojiet integrācijas atslēgu. Glabājiet atslēgu drošībā un neiekļaujiet to savā pirmkodā.

Lai iegūtu iestatīšanas norādījumus, API atsauces un integrācijas informāciju, apmeklējiet Hostinger Mail API dokumentāciju.

Jā. Izmantojiet REST API, SDK vai CLI, lai sūtītu e-pastus un kontrolētu reālu iesūtni no jebkuras lietotnes, tīmekļa vietnes vai servera. Aģenti, izmantojot MCP, ir atbalstīti, bet nav obligāti.

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