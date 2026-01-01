E-pasta API ar reālu iesūtni aiz tās.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Viena iesūtne. Visi veidi, kā veidot.
MCP serveris
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Komandrindas saskarne
REST API un tīmekļa āķi
Bibliotēkas un komandrindas saskarne
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Piešķiriet savam aģentam īstu iesūtni
Identitāte
Īstas sarunas
Iebūvēta atmiņa
Vienkārša cenu noteikšana par katru pastkastīti
30 dienu atmaksas garantija
Atcel jebkurā laikā
24/7 atbalsts
Ieguvumi:
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Ieguvumi:
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Izstrādāts izstrādātāju darbplūsmām
JSON
Reaģēt reāllaikā
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Meklēšana un triāža pēc koda
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Apvalks
Izveidojiet skriptu no sava termināļa
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Pilnīga jūsu pasta darbplūsmu kontrole
API atslēgas
Webhook galapunkti
E-pasta žurnāli
Hostinger pasta API bieži uzdotie jautājumi
Kas ir Hostinger pasta API?
Hostinger Mail API ir programmējama e-pasta saskarne lietotnēm, tīmekļa vietnēm un aizmugursistēmas pakalpojumiem. Sūtiet e-pastus un lasiet, meklējiet, kārtojiet, atbildiet uz tiem un automatizējiet reālu iesūtni, izmantojot SDK, CLI, REST API un tīmekļa āķus.
Ko var darīt Hostinger Mail MCP serveris?
Tiešraides Hostinger Mail MCP serveris nodrošina saderīgus mākslīgā intelekta aģentus ar pastkastes rīkiem, ar kuriem viņi var tieši sazināties. Aģenti var izmantot šos rīkus, lai lasītu sarunas, meklētu ziņojumus, veidotu atbilžu melnrakstus, šķirotu ienākošos pastus un palaistu iesūtnes darbplūsmas.
Vai šī ir liela apjoma transakciju e-pasta API?
Hostinger Mail API apvieno lietojumprogrammu e-pasta sūtīšanu un reālās iesūtnes kontroli vienā programmējamā virsmā. Tā ir izstrādāta produktu un darbplūsmas e-pastam, nevis liela apjoma masveida sūtīšanai.
Kuras valodas un saskarnes tiek atbalstītas?
Pirmās puses SDK ir pieejami Node.js, PHP un Python. Varat arī izmantot komandrindas saskarni vai izsaukt REST API tieši no jebkuras valodas, kas atbalsta HTTP.
Vai varu abonēt pasākumus pastkastītē?
Jā. Webhooks ļauj jūsu lietojumprogrammai reaģēt uz pastkastes aktivitātēm un sākt darbplūsmas, atkārtoti nepārbaudot izmaiņas.
Kā es varu iegūt API atslēgu?
Pierakstieties hPanel, atveriet API apgabalu un izveidojiet integrācijas atslēgu. Glabājiet atslēgu drošībā un neiekļaujiet to savā pirmkodā.
Kur es varu atrast dokumentāciju?
Lai iegūtu iestatīšanas norādījumus, API atsauces un integrācijas informāciju, apmeklējiet Hostinger Mail API dokumentāciju.
Vai es to varu izmantot savā lietotnē vai tīmekļa vietnē?
Jā. Izmantojiet REST API, SDK vai CLI, lai sūtītu e-pastus un kontrolētu reālu iesūtni no jebkuras lietotnes, tīmekļa vietnes vai servera. Aģenti, izmantojot MCP, ir atbalstīti, bet nav obligāti.