Izvieto OpenClaw ar 1 klikšķa instalāciju.
Personīgais AI asistents, kas darbojas tavā VPS ar vienotu kontroli pāri WhatsApp, Telegram, Slack, Discord un citiem.
Izvēlies OpenClaw VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenClaw
OpenClaw ir pašmitināta personīgā AI asistenta platforma, kas savienojas ar ziņojumapmaiņas kanāliem, ko tu jau izmanto — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage un Microsoft Teams — caur vienu vārteju, kas darbojas tavā infrastruktūrā. Atšķirībā no mākoņdatošanas asistentiem, OpenClaw saglabā visas sarunas, kontekstu un datus tavā kontrolē, vienlaikus paliekot vienmēr pieejams visās platformās.
Vārtejas arhitektūra atbalsta vairākus AI modeļu nodrošinātājus, tostarp Anthropic Claude un OpenAI, lai tu varētu izvēlēties modeli, kas atbilst katram uzdevumam. Balss iespējas, pārlūkprogrammas automatizācija un paplašināma prasmju platforma nozīmē, ka OpenClaw var apstrādāt visu, no ātrām ziņojumu atbildēm līdz sarežģītām automatizētām darbplūsmām.
OpenClaw galvenās iespējas
Daudzkanālu ziņojumapmaiņa
Viens asistents, kas sasniedzams caur WhatsApp, Telegram, Slack, Discord un 10+ citām platformām no vienas vārtejas.
Vairāki AI nodrošinātāji
Pārslēdzies starp Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini un citiem modeļiem atkarībā no veicamā uzdevuma.
Balss un pārlūkprogrammas kontrole
Vienmēr ieslēgts sarunu režīms un īpaša Chrome automatizācija nodrošina balss mijiedarbību un tīmekļa uzdevumu izpildi.
Interaktīvs audekls
Aģentu vadītas vizuālās darba vietas ļauj asistentam atveidot bagātīgas interaktīvas saskarnes ārpus vienkāršām teksta atbildēm.
Paplašināma prasmju platforma
Pievieno komplektā iekļautas, pārvaldītas vai pielāgotas darbvietas līmeņa prasmes, lai paplašinātu to, ko tavs asistents var darīt, bez pārbūves no jauna.
Kāpēc izmantot OpenClaw pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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