Izvieto 9router ar viena klikšķa instalāciju
MI API maršrutēšanas starpniekserveris, kas samazina tekstvienību izmaksas un automātiski sadala pieprasījumus starp vairāk nekā 40 LVM pakalpojumu sniedzējiem.
Izvēlies 9router VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar 9router
9router ir pašuzturēts MI API starpniekserveris, kas atrodas starp taviem MI programmēšanas rīkiem un jebkuru LVM pakalpojumu sniedzēju. Tas nodrošina ar OpenAI saderīgu galapunktu, lai tādi rīki kā Claude Code, Cursor, Cline un Copilot varētu pieslēgties bez iestatījumu maiņām. RTK Token Saver saspiež lielus rīku izvades datus – git diffs, grep rezultātus, direktoriju struktūras – pirms tie sasniedz modeli, samazinot ievades tekstvienības par 20-40% katrā pieprasījumā. Kad tiek sasniegti limiti, automātiskā rezerves variantu maršrutēšana izvēlas starp abonementu, budžeta un bezmaksas līmeņa pakalpojumu sniedzējiem prioritārā secībā.
9router uzturēšana savā VPS parūpējas par to, ka visi pakalpojumu sniedzēju akreditācijas dati un maršrutēšanas noteikumi paliek tavā kontrolē. Tu pārvaldi kontus, izmantojot vadības paneli pārlūkprogrammā, iestati tekstvienību budžetus katram modelim un sadali pieprasījumus starp vairākiem kontiem ar vairāku kontu plānošanu — tādējādi samazinot izmaksas, nepieskaroties savu MI rīku iestatījumiem.
9router galvenās iespējas
RTK tekstvienību saspiešana
Saspiež rīka izsaukumu rezultātus, piemēram, git diffs un direktoriju struktūras, pirms nosūtīšanas modelim, ietaupot 20-40% ievades tekstvienību katrā pieprasījumā.
Vairāku pakalpojumu sniedzēju maršrutēšana
Maršrutē pieprasījumus starp 40+ LVM pakalpojumu sniedzējiem ar automātisku pāreju no maksas uz bezmaksas līmeņiem, kad abonementa limiti ir izsmelti.
Vairāku kontu plānošana
Izplata pieprasījumus starp vairākiem kontiem pie katra pakalpojumu sniedzēja, lai efektīvi izmantotu resursus pirms ikmēneša limitu atiestatīšanas.
Ar OpenAI saderīgs API
Vienkāršs galapunkta aizvietotājs adresē /v1, lai jebkurš rīks, kas atbalsta OpenAI protokolu, savienotos bez pārkonfigurēšanas.
Caveman režīms
Liek lakoniski atbildēt, lai samazinātu modeļa atbildes garumu līdz pat 65%.
Kāpēc izmantot 9router pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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