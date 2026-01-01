Izvietot Immich viena klikšķa instalācijā.
Augstas veiktspējas pašmitināta fotoattēlu un video pārvaldība ar AI darbinātu organizēšanu un mobilo dublēšanu.
Izvēlies Immich VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Immich
Immich ir moderna, pašu mitināta alternatīva Google Photos un iCloud, kas veidota ātrumam un darbināta ar mašīnmācīšanos. Tā nodrošina sejas atpazīšanu, objektu noteikšanu, viedo meklēšanu un automātisku mobilo dublēšanu no iOS un Android lietotnēm — viss darbojas tavā paša infrastruktūrā.
Immich pašu mitināšana pilnībā pasargā tavas personīgās atmiņas un ģimenes fotogrāfijas no trešo pušu serveriem. Tu saglabā pilnīgu kontroli pār krātuvi, piekļuves atļaujām un kopīgošanu, bez abonēšanas maksām un bez pakalpojuma pārtraukšanas riska. Šī izvietošana ietver lietojumprogrammu serveri, mašīnmācīšanās pakalpojumu, PostgreSQL ar vektoru paplašinājumu un Redis.
Immich galvenās iespējas
AI darbināta meklēšana
Mašīnmācīšanās nodrošina sejas atpazīšanu, objektu noteikšanu un dabiskās valodas meklēšanu visā tavā fotoattēlu bibliotēkā.
Automātiska mobilā dublēšana
iOS un Android lietotnes automātiski dublē fotoattēlus un videoklipus fonā, saglabājot tavu bibliotēku vienmēr atjauninātu.
RAW un 4K atbalsts
Atbalsta RAW fotoattēlu formātus, 4K video un tiešraides fotoattēlus ar pilnīgu metadatu saglabāšanu profesionālām darba plūsmām.
Daudzlietotāju bibliotēkas
Katrs lietotājs saņem savu privāto bibliotēku ar iespēju selektīvi kopīgot albumus un partneru kolekcijas.
Karte un laika joslas skati
Pārlūko fotogrāfijas pēc datuma laika joslā vai pēc atrašanās vietas kartē, izmantojot iegultos GPS metadatus no tavas kameras un tālruņa.
Kāpēc izmantot Immich pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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