Izvietot Ampache ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda mūzikas un video straumēšanas serveris, kas pārvērš tavu personīgo mediju kolekciju par privātu straumēšanas pakalpojumu.
Izvēlies Ampache VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ampache
Ampache ir pašmitināta multivides straumēšanas platforma, kas personīgās mūzikas un video kolekcijas pārvērš privātā pakalpojumā, kas pieejams no jebkuras ar internetu savienotas ierīces. Sākotnēji izlaista 2001. gadā un nepārtraukti uzturēta saskaņā ar AGPL licenci, tā nodrošina vairāku lietotāju atbalstu, viedos atskaņošanas sarakstus, pārkodēšanu lidojumā un Subsonic API saderību plašam klientu atbalstam mobilajās lietotnēs, galddatoru atskaņotājos un mājas automatizācijas sistēmās.
Atšķirībā no komerciālajiem straumēšanas pakalpojumiem, Ampache neglabā klausīšanās datus pie trešajām pusēm, neuzliek abonēšanas maksas un neierobežo bibliotēkas lielumu. Pašmitināšana dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz tavu mūziku un nodrošina, ka tava kolekcija paliek pieejama neatkarīgi no platformas licencēšanas izmaiņām vai pakalpojumu pārtraukšanas.
Ampache galvenās iespējas
Lidojumā transkodēšana
Automātiski konvertē bezzudumu FLAC failus uz mobilajām ierīcēm draudzīgiem bitu pārraides ātrumiem reāllaikā, lai tu varētu straumēt augstas kvalitātes audio mobilajos tīklos, neuzglabājot dublētas saspiestas kopijas.
Gudrie atskaņošanas saraksti
Izveido atskaņošanas sarakstus, kas automātiski aizpildās, pamatojoties uz žanru, vērtējumu, atskaņojumu skaitu vai pielāgotiem kritērijiem, atjaunojot straumēšanas pakalpojumu atklāšanas pieredzi ar tavu pašu bibliotēku.
Vairāku lietotāju atbalsts
Izveido atsevišķus kontus ģimenes locekļiem vai sadarbības partneriem, katram ar atsevišķu klausīšanās vēsturi, atskaņošanas sarakstiem un atļauju līmeņiem, nedublējot multivides failus.
Subsonic API saderība
Savieno jebkuru ar Subsonic saderīgu mobilo lietotni vai datora klientu ar savu Ampache instanci, nodrošinot tev piekļuvi no praktiski jebkuras ierīces bez piesaistes vienam interfeisam.
Podkāsti un radio
Straumē interneta radiostacijas un abonē aplādes līdzās tavai mūzikas bibliotēkai, padarot Ampache par vienu galamērķi visam audio saturam.
Kāpēc izmantot Ampache pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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