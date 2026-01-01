Izvietot AllTube ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa saskarne videoklipu lejupielādei no YouTube un vairāk nekā 1000 citām platformām bez komandrindas rīkiem.
Izvēlies AllTube VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AllTube
AllTube Download ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma, kas apvieno youtube-dl intuitīvā pārlūkprogrammas saskarnē, ļaujot ikvienam lejupielādēt vai straumēt video no vairāk nekā tūkstoš hostinga platformām, neinstalējot programmatūru lokāli. Atšķirībā no pārlūkprogrammas paplašinājumiem, kas sabojājas ar platformas atjauninājumiem, AllTube darbojas centralizēti tavā serverī, lai katra ierīce tavā tīklā varētu to izmantot, izmantojot jebkuru pārlūkprogrammu.
Pašmitināšana AllTube saglabā tavu lejupielādes darbību privātu, izvairās no trešo pušu lejupielādes pakalpojumu datu reģistrēšanas prakses un dod tev pilnīgu kontroli pār atbalstītajiem formātiem, kvalitātes līmeņiem un vietnes konfigurāciju. Tu vari arī ieplānot pakešu lejupielādes un programmatiski piekļūt video metadatiem, izmantojot iebūvēto JSON API.
AllTube galvenās iespējas
1000+ platformu atbalsts
Lejupielādē videoklipus no YouTube, Vimeo un simtiem citu hostinga vietņu, izmantojot vienu un to pašu vienoto saskarni, bez nepieciešamības veikt iestatījumus katrai platformai atsevišķi.
Formāta konvertēšana
Pārveido lejupielādētos videoklipus uz tavu vēlamo formātu un kvalitātes līmeni, neinstalējot papildu rīkus savā ierīcē.
Straume pārlūkprogrammā
Priekšskati video tieši tīmekļa saskarnē pirms lejupielādes, lai tu varētu apstiprināt kvalitāti un saturu pirms krātuves vietas atvēlēšanas.
Bezzudumu remuksēšana
Maini konteineru formātus bez atkārtotas kodēšanas, saglabājot oriģinālo video un audio kvalitāti, vienlaikus padarot failus saderīgus ar taviem atskaņotājiem.
JSON API piekļuve
Iegūsti detalizētus video metadatus un automatizē lejupielādes programmatiski, nodrošinot plānotas arhivēšanas darbplūsmas bez manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot AllTube pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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