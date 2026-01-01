Ieviest Airsonic Advanced ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts multivides straumēšanas serveris tavai personīgajai mūzikas kolekcijai, pieejams no jebkuras ierīces.
Izvēlies Airsonic Advanced VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Airsonic Advanced
Airsonic Advanced ir aktīvi uzturēta, kopienas virzīta Airsonic atzara versija — kas pati ir bezmaksas Subsonic atzara versija — koncentrējas uz stabilu lielu personīgo mūzikas bibliotēku straumēšanu. Tā pārkodē lidojumā, lai pielāgotos jebkurai ierīcei vai joslas platumam, indeksē ID3 un mapēs balstītas bibliotēkas, un tiek piegādāta ar tīru tīmekļa atskaņotāju, kā arī ar Subsonic saderīgu REST API, ko atbalsta desmitiem mobilo un galddatoru klientu.
Pašmitinot Airsonic Advanced savā VPS, tava mūzikas kolekcija, klausīšanās vēsture un atskaņošanas saraksti paliek aparatūrā, ko tu kontrolē — bez ierobežojumiem katrai ierīcei, bez abonēšanas maksām un bez straumēšanas pakalpojumu izsekošanas.
Airsonic Advanced galvenās iespējas
Lidojumā transkodēšana
Straumes jebkuram klientam ar atbilstošu bitu pārraides ātrumu, tāpēc viena bibliotēka apkalpo galddatorus, tālruņus un lēnus mobilos savienojumus, nepārkodējot failus.
Ar Subsonic saderīgs API
Darbojas ar pilnu Subsonic klientu ekosistēmu — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic un citiem — iOS, Android un galddatoros.
Daudzlietotāju bibliotēkas
Lietotāju konti ar individuāliem atskaņošanas sarakstiem, vērtējumiem un last.fm skrobliem ļauj mājsaimniecībām dalīties ar vienu serveri, nesajaucot vēstures.
Aplādes abonementi
Abonē podkāstu plūsmas tieši Airsonic, ar automātiskām epizožu lejupielādēm līdzās tavai mūzikas bibliotēkai.
Interneta radio un džūkbokss
Straumē interneta radiostacijas un izmanto vairāku atskaņotāju jukeboksu, lai nosūtītu audio uz vairākiem skaļruņiem vienlaicīgi.
Kāpēc izmantot Airsonic Advanced pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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