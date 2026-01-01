Izvietot Jellyseerr ar viena klikšķa instalāciju.
Rīks multivides pieprasījumu pārvaldībai, kas ļauj lietotājiem atklāt un pieprasīt filmas un TV pārraides Jellyfin, Emby un Plex.
Izvēlies Jellyseerr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jellyseerr
Jellyseerr ir multivides pieprasījumu un pārvaldības saskarne pašmitinātiem multivides serveriem, kas paredzēta, lai sniegtu lietotājiem izsmalcinātu veidu, kā atklāt un pieprasīt saturu bez tiešas piekļuves Sonarr vai Radarr. Lietotāji pārlūko plašu katalogu, iesniedz pieprasījumus un saņem paziņojumus, kad saturs kļūst pieejams — kamēr administratori apstiprina pieprasījumus un pārvalda izpildi, izmantojot tīru vadības paneli.
Pašmitinot Jellyseerr kopā ar savu multivides serveri, visa pieprasījumu vēsture, lietotāju konti un integrācijas akreditācijas dati tiek saglabāti tavā VPS. Lietotāji var pārlūkot un pieprasīt saturu 24/7 no jebkuras ierīces, ar vienreizēju pieteikšanos no saviem esošajiem Jellyfin, Emby vai Plex kontiem, padarot pieredzi nevainojamu no brīža, kad viņi piesakās.
Jellyseerr galvenās iespējas
Jellyfin SSO
Lietotāji piesakās ar saviem esošajiem Jellyfin, Emby vai Plex akreditācijas datiem — nav nepieciešama atsevišķa konta izveide jūsu esošajiem multivides servera lietotājiem.
Sonarr un Radarr integrācija
Apstiprinātie pieprasījumi tiek nosūtīti tieši uz Sonarr vai Radarr automātiskai lejupielādei un pievienošanai bibliotēkai bez administratora manuālām darbībām.
Pieprasījuma apstiprināšanas darbplūsma
Administratori pārskata gaidošos pieprasījumus no centrālā paneļa un apstiprina vai noraida tos ar vienu klikšķi, pirms sākas izpilde.
Detalizētas atļaujas
Lomu piekļuves kontrole ar katra lietotāja pieprasījumu kvotām un ierobežojumiem novērš, ka viens lietotājs pārslogo lejupielādes rindas.
Daudzkanālu paziņojumi
Paziņo lietotājiem, izmantojot Discord, Telegram, Slack, e-pastu, Pushover un tīmekļa āķus, kad viņu pieprasītais saturs ir pieejams skatīšanai.
Kāpēc izmantot Jellyseerr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.