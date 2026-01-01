Instalēt Huginn ar vienu klikšķi.
Pašmitināta automatizācijas platforma gudru uzraudzības aģentu veidošanai, kas uzrauga tīmekli un darbojas tavā vārdā.
Izvēlies Huginn VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Huginn
Huginn ir atvērtā pirmkoda automatizācijas platforma, kas ļauj tev veidot aģentus, lai uzraudzītu mājaslapas, sekotu datu izmaiņām, apkopotu saturu un izpildītu daudzpakāpju darbplūsmas — visu tavā paša infrastruktūrā. Uztver to kā pašu mitinātu IFTTT vai Zapier bez ātruma ierobežojumiem un abonēšanas maksas. Aģenti var uzraudzīt notikumus, pārveidot un maršrutēt datus starp pakalpojumiem, sūtīt paziņojumus un koordinēt sarežģītas plūsmas, izmantojot vizuālu tīmekļa saskarni.
Huginn palaišana tavā VPS nozīmē, ka automatizācijas darbplūsmas tiek uzticami izpildītas visu diennakti ar pilnu piekļuvi iekšējām sistēmām un privātiem datu avotiem, ko mākoņpakalpojumu automatizācijas pakalpojumi nevar sasniegt, vienlaikus saglabājot tavas API atslēgas un biznesa loģiku pilnībā tavā kontrolē.
Huginn galvenās iespējas
Pielāgots aģenta konstruktors
Izveido uzraudzības un automatizācijas aģentus, izmantojot vizuālo saskarni, nerakstot kodu, savienojot tīmekļa pakalpojumus un datu avotus darbplūsmās.
Vietņu uzraudzība
Sekot satura izmaiņām jebkurā mājaslapā un aktivizēt darbības, kad krītas cenas, parādās ziņas vai tiek atklāti konkrēti atslēgvārdi.
Ieplānota izpilde
Darbināt aģentus pēc cron-līdzīgiem grafikiem vai aktivizēt tos ar notikumiem, nodrošinot, ka laikjutīgas automatizācijas nekad nepalaistu garām savu iespēju.
Datu transformācija
Filtrē, parsē un pārformatē datus starp soļiem, izmantojot iebūvētos transformācijas aģentus, kas apstrādā JSON, XML un regulārās izteiksmes.
Daudzlietotāju atbalsts
Lomu balstītas atļaujas ļauj komandām koplietot un sadarboties automatizācijas darbplūsmās, neatklājot sensitīvus aģenta akreditācijas datus.
Kāpēc izmantot Huginn pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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