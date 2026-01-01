Izvietot Activepieces ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezkoda automatizācijas platforma ar vairāk nekā 200 integrācijām un iebūvētu AI aģenta atbalstu.
Izvēlies Activepieces VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Activepieces
Activepieces ir bezmaksas, atvērtā pirmkoda automatizācijas platforma, kas ļauj tev savienot savas lietotnes un automatizēt atkārtotus uzdevumus, izmantojot vizuālu vilkšanas un nomešanas veidotāju – nav nepieciešams kods. Ar vairāk nekā 200 integrācijām, kas aptver produktivitātes rīkus, komunikācijas platformas, datubāzes un MI pakalpojumus, tā kalpo kā pašu uzturēta alternatīva Zapier un Make.
Activepieces atšķiras ar savu vietējo, uz MI vērsto dizainu: tu vari veidot inteliģentus aģentus, kas izmanto LLM, lai spriestu un darbotos, savienoties ar MCP saderīgiem rīkiem un palaist pielāgotus JavaScript vai Python soļus, ja bezkoda risinājumi nav pietiekami. Tā kā viss darbojas tavā infrastruktūrā, tavas API atslēgas, klientu dati un biznesa loģika nekad neatstāj tavus serverus – un nav jāmaksā par katru uzdevumu neatkarīgi no tā, cik daudz automatizāciju tu palaid.
Activepieces galvenās iespējas
Vizuālais darbplūsmas konstruktors
Velc un nomet saskarne ļauj ikvienam izveidot daudzpakāpju automatizācijas, nerakstot kodu, samazinot laiku no idejas līdz strādājošai darbplūsmai līdz minūtēm.
200+ integrācijas
Savieno Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion un simtiem citu ar iebūvētu atbalstu, aptverot rīkus, ko lielākā daļa komandu jau izmanto.
MI aģenta atbalsts
Veido aģentus, kas izmanto lielus valodu modeļus, lai spriestu, meklētu un veiktu darbības — pārsniedzot uz noteikumiem balstītu automatizāciju, lai apstrādātu uzdevumus, kas prasa spriedumu.
Pielāgotā koda soļi
Iespējams izmantot JavaScript vai Python jebkurā plūsmā loģikai, kas pārsniedz bezkoda iespējas, sniedzot izstrādātājiem pilnīgu elastību, neatsakoties no vizuālā konstruktora.
Nav maksas par lietojumu
Pašmitināšana nozīmē neierobežotu darbplūsmu izpildi bez papildu izmaksām, padarot Activepieces ekonomisku liela apjoma automatizācijas plūsmām, kas mākoņplatformās būtu dārgas.
Kāpēc izmantot Activepieces pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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