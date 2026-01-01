Instalēt Postiz ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda sociālo mediju plānošanas platforma ar AI darbinātu satura izveidi vairāk nekā 15 tīkliem no viena vadības paneļa.
Izvēlies Postiz VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Postiz
Postiz ir atvērtā koda alternatīva dārgiem sociālo mediju SaaS rīkiem, ļaujot tev plānot, pārvaldīt un analizēt savu klātbūtni X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord un citur no vienotas saskarnes. Tā iebūvētā AI integrācija ar OpenAI ģenerē ierakstu ieteikumus un automātiskās pabeigšanas, savukārt Canva-līdzīgs redaktors apstrādā vizuālo saturu.
Pašmitināšana Postiz uz tava VPS saglabā tavu satura stratēģiju un analīzes datus privātus, novērš abonēšanas maksas par katru lietotāju un nodrošina komandām neierobežotu plānošanas jaudu ar pielāgotām integrācijām, izmantojot N8N, Make.com un Zapier.
Postiz galvenās iespējas
Daudzplatformu kalendārs
Ieplāno un publicē vairāk nekā 15 sociālajos tīklos vienlaikus no kopīga satura kalendāra ar "velc un nomet" pārcelšanu un lielapjoma CSV importu.
MI satura radīšana
OpenAI integrācija iesaka ziņu tekstus, pabeidz melnrakstus un palīdz pielāgot ziņojumus katras platformas auditorijai — ietaupot stundas manuālas rakstīšanas.
Iebūvēts vizuālais redaktors
Redaktors, kas līdzīgs Canva, ļauj tev veidot attēlus un zīmola grafikas tieši Postiz, nepārslēdzoties uz atsevišķu dizaina rīku.
Komandu sadarbība
Lomu piekļuves kontrole un apstiprināšanas darbplūsmas ļauj vairākiem līdzstrādniekiem pārvaldīt sociālos kontus, vienlaikus saglabājot zīmola konsekvenci un uzraudzību.
Automatizācijas integrācijas
Vietējie savienotāji N8N, Make.com un Zapier ļauj tev aktivizēt ierakstus no ārējiem notikumiem un veidot pilnīgas satura automatizācijas plūsmas.
Kāpēc izmantot Postiz pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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