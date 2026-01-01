n8n uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda darba plūsmas automatizācijas platforma ar vizuālu uz mezgliem balstītu redaktoru lietotņu, API un pakalpojumu savienošanai.
Izvēlies n8n VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar n8n
n8n ir darbplūsmas automatizācijas platforma, kas savieno lietojumprogrammas, pakalpojumus un API, izmantojot vizuālu, uz mezgliem balstītu saskarni. Tā ļauj indivīdiem un komandām automatizēt atkārtotus uzdevumus, sinhronizēt datus starp rīkiem un veidot pielāgotas integrācijas plūsmas — tas viss, neieslogojot datus trešās puses mākonī. Ar simtiem iebūvētu mezglu, atbalstu pielāgotai JavaScript loģikai un uz notikumiem balstītu izpildi, izmantojot tīmekļa āķus un grafikus, n8n apstrādā visu, sākot no vienkāršiem paziņojumiem līdz sarežģītiem daudzpakāpju biznesa procesiem.
Pašuzturēšana n8n uz tava VPS nozīmē, ka tava darbplūsmas loģika, API akreditācijas dati un izpildes dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Tu iegūsti neierobežotu darbplūsmas izpildi bez maksas par uzdevumu un pilnīgu kontroli, lai paplašinātu, dublētu un versijotu savas automatizācijas tieši tā, kā nepieciešams.
n8n galvenās iespējas
Vizuālais darbplūsmas veidotājs
Velc un nomet mezglu redaktors ļauj tev vizuāli projektēt daudzpakāpju automatizācijas, ar reāllaika izpildes priekšskatījumiem, lai atkļūdotu katru soli.
Simtiem integrāciju
Iebūvētie mezgli aptver populāras lietotnes, datubāzes un API — no Slack un GitHub līdz PostgreSQL un HTTP pieprasījumiem — gatavi lietošanai bez pielāgota koda.
Pielāgota JavaScript loģika
Raksti JavaScript tieši darbplūsmas mezglos, lai pārveidotu datus, piemērotu biznesa loģiku vai izsauktu jebkuru ārējo API, kas nav iekļauts iebūvētajās integrācijās.
Webhooks un kalendārs
Iedarbināt darbplūsmas nekavējoties, izmantojot tīmekļa āķus, pēc cron grafika vai reaģējot uz notikumiem no savienotiem pakalpojumiem, bez aptaujas.
Pašmitinātu datu īpašumtiesības
Visas darbplūsmas definīcijas, API akreditācijas dati un izpildes žurnāli paliek tavā VPS bez maksas par katru izpildi un bez lietošanas ierobežojumiem.
Kāpēc izmantot n8n pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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