Instalēt Invidious ar viena klikšķa instalāciju.
Privātumu cienoša alternatīva saskarne pakalpojumam YouTube — skaties videoklipus bez reklāmām, izsekošanas vai Google konta.
Izvēlies Invidious VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Invidious
Invidious ir atvērtā koda, privātumu cienoša alternatīva YouTube saskarne, kas ļauj skatītājiem skatīties videoklipus, pārlūkot kanālus un sekot abonementiem, nepakļaujoties YouTube izsekošanai, reklāmām vai konta prasībām. Tīmekļa UI iegūst video datus, izmantojot servera puses starpniekserveri, lai YouTube nekad neredzētu skatītāja IP adresi, pārlūkprogrammas pirkstu nospiedumu vai sesijas sīkfailus — YouTube žurnālos parādās tikai Invidious instances IP.
Pašmitināšana Invidious uz tava VPS sniedz tev personīgu, bez reklāmām YouTube skatīšanās pieredzi, kā arī iespēju dalīties ar draugiem un ģimeni. Abonementi, atskaņošanas saraksti un skatīšanās vēsture atrodas privātā PostgreSQL datubāzē uz tava servera, nevis tavā Google kontā, un RSS plūsmas ļauj tev sekot kanāliem, nekad neatverot youtube.com.
Invidious galvenās iespējas
Bez izsekošanas vai reklāmām
Videoklipi tiek novirzīti caur tavu serveri, tāpēc YouTube nekad neredz skatītāju IP adreses, pārlūkprogrammas pirkstu nospiedumus vai uzvedības datus — un nav priekšreklāmu vai vidusreklāmu.
Google konts nav nepieciešams
Skatieties videoklipus, abonējiet kanālus, veidojiet atskaņošanas sarakstus un sekojiet līdzi skatīšanās vēsturei, nekad nepiesakoties Google kontā vai nepieņemot YouTube noteikumus.
Abonementi un plūsmas
Abonē YouTube kanālus, izmantojot vietējo kontu savā Invidious instancē, ar papildu RSS plūsmām, lai sekotu kanāliem jebkurā plūsmu lasītājā.
Kvalitāte un kodeka izvēle
Izvēlies video kvalitāti, kodeku (VP9, AV1, H.264) un audio valodu manuāli, nevis ļaujot YouTube automātiskajai kvalitātei izlemt tavā vietā.
Tumšais režīms un tēmas
Vairākas iebūvētas tēmas, tostarp tīrs tumšais režīms, kā arī pulēts, minimālistisks lietotāja interfeiss bez YouTube ieteikumu dzinēja vai sānjoslas jucekļa.
JSON API rīkiem
Visaptverošs REST API atklāj video datus, kanāla informāciju un meklēšanas rezultātus, lai ārējie rīki varētu integrēties bez HTML skrāpēšanas.
Kāpēc izmantot Invidious pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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