Izvietot TimeTagger ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Uz privātumu orientēts personīgais laika uzskaites rīks ar interaktīvu laika joslu, birkām, atskaitēm un iebūvētu Pomodoro darbplūsmu.
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Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar TimeTagger
TimeTagger ir atvērtā koda tīmekļa laika uzskaites rīks, kas veidots ap interaktīvu laika joslu un uz tagiem balstītu darbplūsmu, nevis stingrām projektu hierarhijām. Paredzēts ārštata darbiniekiem, konsultantiem un personām, kas rēķinus izraksta par stundu, tas aizstāj neveiklu darba laika uzskaites programmatūru ar ātru, tastatūrai draudzīgu UI, kas darbojas jebkurā modernā pārlūkprogrammā un sinhronizējas starp ierīcēm.
Pašmitināšana TimeTagger uz tava paša VPS nodrošina, ka katra ierakstītā minūte, klienta tags un rēķina eksports ir tavā kontrolē — nekāds trešās puses SaaS netur tavu norēķinu vēsturi ķīlā, nekādas maksas par lietotāju un nekāda riska, ka konts tiks slēgts saspringtas nedēļas laikā.
TimeTagger galvenās iespējas
Interaktīva laika josla
Vizualizē savu dienu tālummaiņas laika skalā, kur tu vari vilkt, mainīt izmērus un sadalīt ierakstus, lai precīzi atbilstu tam, kā darbs notika.
Uz tagiem balstīta izsekošana
Izlaid stingrus projektu kokus un marķē darbu ar brīvformas tagiem, lai viens un tas pats ieraksts varētu piederēt klientam, uzdevumam un norēķinu kodam vienlaikus.
PDF un CSV atskaites
Ģenerē filtrētus pārskatus pēc birkas, perioda vai mērķa un eksportē tos kā PDF vai CSV rēķinu izrakstīšanai, grāmatvedībai un komandas atjauninājumiem.
Mērķi un Pomodoro
Iestati ikdienas, iknedēļas vai ikmēneša stundu mērķus un veic mērķtiecīgas Pomodoro sesijas tieši izsekotājā — nav nepieciešamas papildu lietotnes.
Starpierīču sinhronizācija
Sekojiet līdzi no datora, planšetdatora vai tālruņa, izmantojot atsaucīgu tīmekļa lietotāja saskarni, un visas izmaiņas automātiski sinhronizējas atpakaļ uz jūsu pašmitināto serveri.
Privātums pēc ieceres
Visi ieraksti atrodas lokālā SQLite datubāzē tavā VPS, tāpēc klientu vārdi, stundas un norēķinu dati nekad nesasniedz trešās puses mākoni.
Kāpēc izmantot TimeTagger pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
Pārbauda...
Sāc lokāli, audz globāli
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
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