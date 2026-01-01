Instalēt BeaverHabits ar vienu klikšķi.
Minimālistisks pašmitināts paradumu izsekotājs, vērsts uz ikdienas atzīmēšanos un sērijām, bez mērķiem vai sarežģītības.
Izvēlies BeaverHabits VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BeaverHabits
BeaverHabits ir minimālistiska, pašu mitināta ieradumu izsekošanas lietotne, ko iedvesmojusi metodoloģija "nepārtrauc ķēdi". Atšķirībā no uz mērķiem orientētām ieradumu lietotnēm, BeaverHabits koncentrējas tikai uz ikdienas atzīmēšanās rituālu — ieradumu atzīmēšanu kā pabeigtus, sēriju uzturēšanu un konsekvences vizualizēšanu laika gaitā, bez kognitīvās slodzes, ko rada mērķi, atskaites punkti vai rezultāti.
Pašmitinot BeaverHabits savā VPS, tavi personīgie ikdienas dati paliek privāti, bez abonēšanas maksas un bez trešo pušu sinhronizācijas pakalpojumiem. Lietotne glabā visus datus vietējā SQLite datubāzē un atbalsta vairāku lietotāju kontus, iOS PWA instalāciju, tagu filtrēšanu, ikdienas piezīmes, REST API un integrācijas ar Home Assistant, Apple Shortcuts un Stream Deck.
BeaverHabits galvenās iespējas
Ikdienas atzīmēšanās režģis
Katram ieradumam kalendāra režģis vienā acu uzmetienā parāda svītras un pārtraukumus, padarot ikdienas konsekvenci viegli izsekojamu un motivējošu uzturēt.
Tagu filtrēšana
Grupē un filtrē paradumus pēc birkām, lai iegūtu koncentrētus skatus — redzi tikai rīta rutīnas, veselības paradumus vai jebkuru pielāgotu kategoriju.
Ikdienas piezīmes
Pievieno līdz 1024 piezīmju rakstzīmēm katram ieradumam dienā, lai ierakstītu kontekstu, novērojumus vai izlaišanas iemeslus.
REST API piekļuve
Vaicāt un atjaunināt ieradumu datus programmatiski, nodrošinot automatizāciju ar Apple Shortcuts, Home Assistant un Stream Deck, izmantojot HabitDeck.
iOS PWA atbalsts
Instalē BeaverHabits kā sākuma ekrāna lietotni iPhone un iPad ierīcēs, lai iegūtu dabisku reģistrēšanās pieredzi bez lejupielādes no App Store.
Kāpēc izmantot BeaverHabits pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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