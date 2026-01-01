Izvietot AFFiNE ar viena klikšķa instalāciju.
Visaptveroša atvērtā koda darbvieta, kas apvieno dokumentus, tāfeles un datubāzes ar mākslīgā intelekta atbalstu.
Izvēlies AFFiNE VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AFFiNE
AFFiNE ir atvērtā koda "KnowledgeOS", kas novērš šķēršļus starp dokumentāciju, vizuālo sadarbību un datu organizēšanu. Lietotāji var rakstīt strukturētus dokumentus, zīmēt uz bezgalīgām tāfelēm un uzturēt sakārtotas datubāzes — viss vienā darba telpā — nepārslēdzoties starp atsevišķiem rīkiem katram uzdevumam.
Izveidots ar lokāli prioritāru, uz privātumu vērstu arhitektūru, AFFiNE saglabā tavas zināšanas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. AI palīdzība ir integrēta visā sistēmā, palīdzot rakstīšanā, zīmēšanā un plānošanā visos satura veidos. Šī izvietošana ietver PostgreSQL ar pgvector paplašinājumu uzlabotai meklēšanai, Redis reāllaika funkcijām un automatizētu datubāzes migrāciju uzticamiem atjauninājumiem.
AFFiNE galvenās iespējas
Vienota darbvieta
Apvieno dokumentus, tāfeles un datubāzes vienā platformā, lai tu varētu pārvietoties starp rakstīšanu, skicēšanu un datu organizēšanu bez konteksta maiņas starp atsevišķām lietotnēm.
Bezgalīgās kanvasa tāfeles
Brīvformas tāfeles ar zīmēšanas, diagrammu veidošanas un lapiņu rīkiem nodrošina komandām vizuālu telpu ideju ģenerēšanai un dizaina darbam līdzās strukturētiem dokumentiem.
MI nodrošināta palīdzība
AI ir integrēts visos satura veidos, lai palīdzētu ar rakstīšanu, kopsavilkumu veidošanu un satura ģenerēšanu, samazinot augstas kvalitātes zināšanu artefaktu radīšanas izmaksas.
Strukturētas datubāzes
Sakārto informāciju pielāgojamos datubāzes skatos ar filtrēšanas un vaicājumu iespējām, aizstājot nepieciešamību pēc atsevišķiem izklājlapu rīkiem vienā darba telpā.
Reāllaika sadarbība
Sinhronizācija bez konfliktiem ļauj vairākiem komandas dalībniekiem vienlaicīgi rediģēt dokumentus un tāfeles, un izmaiņas nekavējoties atspoguļojas visās pievienotajās ierīcēs.
Kāpēc izmantot AFFiNE pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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