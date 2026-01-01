BentoPDF izvietošana ar vienu klikšķi.
Privātumu pirmajā vietā esoša pārlūkprogrammas PDF rīkkopa PDF failu apvienošanai, sadalīšanai, konvertēšanai un aizsardzībai, neaugšupielādējot failus nekur.
Izvēlies BentoPDF VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BentoPDF
BentoPDF ir uz privātumu orientēts PDF rīku komplekts, kas apstrādā dokumentus pilnībā lietotāja pārlūkprogrammā — faili nekad neatstāj klienta ierīci un nesaskaras ar ārēju serveri. Tas aizstāj vairākus tiešsaistes PDF pakalpojumus ar vienu pašu mitinātu saskarni, kas aptver apvienošanu, sadalīšanu, lapu pārkārtošanu, rotāciju, attēlu konvertēšanu, OCR, saspiešanu, paroles aizsardzību, ūdenszīmes, galvenes un kājenes, kā arī metadatu rediģēšanu.
Komandām un organizācijām, kas apstrādā sensitīvus dokumentus — līgumus, finanšu pārskatus, juridiskos dokumentus — pašmitināts BentoPDF novērš privātuma risku, augšupielādējot konfidenciālus failus komerciāliem PDF pakalpojumiem, kas var saglabāt kopijas vai reģistrēt lietojumu. Tā kā visa apstrāde notiek klienta pusē, VPS nodrošina tikai tīmekļa saskarni, saglabājot minimālas servera resursu prasības, vienlaikus nodrošinot dokumentu pilnīgu privātumu.
BentoPDF galvenās iespējas
Klienta puses apstrāde
Visa PDF manipulācija notiek lietotāja pārlūkprogrammā — dokumenti nekad netiek augšupielādēti serverī, tāpēc pat resursdatora mašīna nekad neredz faila saturu.
Apvienot, sadalīt un pārkārtot
Apvieno vairākus PDF failus, sadali tos atsevišķās lapās vai sadaļās un dažu sekunžu laikā sakārto lapas precīzi vajadzīgajā secībā, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju.
Integrēta OCR
Pārvērt skenētus, uz attēliem balstītus PDF failus pilnībā meklējamos, atlasāmos teksta dokumentos, nesūtot failus trešās puses atpazīšanas pakalpojumam.
Dokumentu drošība
Pievieno paroles aizsardzību, šifrēšanu un ūdenszīmes konfidenciāliem PDF failiem pirms izplatīšanas, vai noņem ierobežojumus no taviem PDF failiem, lai atgūtu rediģēšanas piekļuvi.
Formāta konvertēšana
Pārvērt attēlus par PDF, eksportē lapas kā attēlus un pārveido Markdown ar Mermaid diagrammām formatētos PDF failos — viss no vienas saskarnes.
Kāpēc izmantot BentoPDF pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.