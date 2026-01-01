Izvieto AppFlowy ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta atvērtā koda darbvieta, kas apvieno piezīmes, wiki, datubāzes un projektu vadību kā Notion alternatīvu.
Izvēlies AppFlowy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AppFlowy
AppFlowy ir atvērtā koda produktivitātes platforma, kas izveidota kā privātumu cienoša alternatīva Notion, apvienojot elastīgu bloku redaktoru, datubāzes skatus un AI darbinātu rakstīšanas palīdzību vienā sadarbības darbvietā. Izstrādāta ar Flutter un Rust, tā nodrošina vietējo veiktspēju datoros, mobilajās ierīcēs un tīmeklī, saglabājot visus datus tavā kontrolē.
Pašmitināšana AppFlowy novērš abonēšanas maksas par lietotāju, novērš trešo pušu piekļuvi sensitīviem dokumentiem un nodrošina neierobežotu darbvietu un lietotāju skaitu par fiksētām infrastruktūras izmaksām. Šī veidne izvieto pilnu AppFlowy mākoņa steku — tīmekļa klientu, API aizmugursistēmu, autentifikāciju, objektu glabātuvi un datubāzi — gatavu savienojumiem no AppFlowy vietējām datora un mobilajām lietojumprogrammām.
AppFlowy galvenās iespējas
Bloku redaktors
Izveido bagātīgus dokumentus ar tekstu, attēliem, iegultiem elementiem un medijiem, izmantojot intuitīvu bloku redaktoru, kas konsekventi darbojas datorā, mobilajā ierīcē un tīmeklī, bez funkciju atšķirībām starp platformām.
Elastīgi datu bāzes skati
Skatīt un pārvaldīt tos pašus datus kā tabulu, Kanban dēli, kalendāru vai galeriju, nodrošinot dažādiem komandas dalībniekiem izkārtojumu, kas atbilst viņu darba plūsmai, bez informācijas dublēšanas.
AI rakstīšanas palīdzība
Ģenerē, apkopo un pilnveido saturu tieši dokumentos, izmantojot iebūvētās AI funkcijas, kas savienojas ar ārēju pakalpojumu sniedzēju (piemēram, OpenAI vai Azure OpenAI), konfigurētas, izmantojot API atslēgu — datus apstrādā šis pakalpojumu sniedzējs.
Reāllaika sadarbība
Strādā vienlaicīgi ar komandas biedriem, izmantojot bezkonflikta sinhronizāciju, lai vairāki cilvēki varētu rediģēt vienu un to pašu dokumentu, nepārrakstot viens otra veiktās izmaiņas.
Pilnīga datu īpašumtiesības
Visi dokumenti, datubāzes un failu pielikumi tiek glabāti jūsu pašu infrastruktūrā, bez piegādātāja piesaistes, nodrošinot atbilstību datu regulām un pilnīgu kontroli pār glabāšanu.
Kāpēc izmantot AppFlowy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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