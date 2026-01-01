Klonē jebkuru vietni, uzlabo to ar MI
Vietņu klonētājs, kas ļauj to padarīt vēl labāku
Ģenerēt no URL
Pārveidošana ar mākslīgo intelektu
Esiet par savu būvēto
Lai kas arī būtu jāizdara, paveic to ātrāk ar MI
Migrēt, nesākot no jauna
Modernizējiet novecojušu vietni
Pielāgo vietni jaunam mērķim
Atjaunot klienta tīmekļa vietni
Esiet daudzvalodu
Prototips un eksperiments
Kā klonēt vietni ar mākslīgo intelektu
Ielīmējiet URL
Pārskatīt un pielāgot
Publicēt ar vienu klikšķi
Ko vēl vari izveidot ar Hostinger MI veidotāju
Mākslīgā intelekta vietņu klonēšanas bieži uzdotie jautājumi
Kas ir tīmekļa vietņu klonētājs?
Mājaslapu klonētājs ir Hostinger mākslīgā intelekta veidotāja funkcija, kas atjauno esošu vietni no URL, saglabājot tās struktūru, stilus un saturu kā rediģējamu, interaktīvu projektu. Vienkārši ielīmējiet saiti, un mākslīgais intelekts izveidos sākumpunktu, kuru varat brīvi pielāgot.
Kam paredzēta tīmekļa vietņu klonēšanas funkcija?
Vietņu klonēšana ir paredzēta ikvienam, kam jau ir prātā vietne, neatkarīgi no tā, vai tā ir viņu pašu, klienta vai tāda, no kuras viņi pāriet. Tas ir īpaši noderīgi mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri atsvaidzina novecojušu vietni, nealgojot aģentūru, ārštata darbiniekiem un aģentūrām, kuri ātrāk atjauno klientu vietnes, un ikvienam, kurš pāriet no cita vietņu veidotāja, WordPress vai līdzīgas platformas.
Vai es varu klonēt jebkuru vietni?
Varat ģenerēt jaunu jebkuras vietnes versiju, kuras URL jūs norādāt, ja vien tā pieder jums vai jums ir atļauja to izmantot. AI Builder analizē vietnes redzamo saturu un struktūru, lai izveidotu jūsu versiju; rezultāti var atšķirties atkarībā no sākotnējās vietnes sarežģītības.
Vai es varu rediģēt klonēto vietni?
Jā, rediģēšana ir galvenais. Kad jūsu vietne ir ģenerēta, varat mainīt tekstu, krāsas, attēlus, izkārtojumu un komponentus, vai nu tieši atlasot elementus, vai aprakstot izmaiņas mākslīgā intelekta tērzēšanā.
Vai es varu rediģēt kodu?
Jā. Ja vēlaties lielāku kontroli, ir pieejama pilnīga koda rediģēšana, lai jūs varētu pielāgot to ārpus vizuālā redaktora un mērogot projektu pēc savas vajadzības.
Vai klonētā tīmekļa vietne izskatīsies tieši tāpat?
Ģenerētais rezultāts ir aptuvens sākumpunkts, nevis pikseļa perfekts dublikāts. Daži izkārtojumi, animācijas vai ļoti pielāgoti elementi var netikt pārnesti precīzi. Pēc tam varat pielāgot jebko, sākot no izkārtojuma līdz saturam, izmantojot mākslīgā intelekta uzvednes vai manuālas rediģēšanas iespējas, izmantojot vilkšanu un nomešanu.
Vai man ir nepieciešama kodēšanas pieredze, lai klonētu un rediģētu vietni?
Nav. Vienkārši ielīmējiet URL un pēc tam vienkāršā valodā aprakstiet visas vēlamās izmaiņas. AI Builder paveiks pārējo, nav nepieciešamas dizaina vai tehniskās prasmes.
Vai vietņu klonēšanu var izmēģināt bez maksas?
Varat sākt bez maksas, kredītkarte nav nepieciešama. Jūs saņemsiet mākslīgā intelekta kredītus savas pirmās atjaunotās tīmekļa vietnes ģenerēšanai un rediģēšanai. Kad esat gatavs publicēt, izvēlieties maksas plānu, kurā mitināšana un domēns jau ir iekļauti.