Klonē jebkuru vietni, uzlabo to ar MI

Ielīmē URL, lai rekonstruētu jebkuru vietni kā pilnībā rediģējamu mājaslapu, un pēc tam pielāgo to ar MI. Nav nepieciešams programmēt vai nolīgt aģentūru.

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Vietņu klonētājs, kas ļauj to padarīt vēl labāku

Paturi struktūru, kas tev patīk, un pēc tam pielabo daļas, kas tev nepatīk.
Vietņu klonētājs, kas ļauj to padarīt vēl labāku

Ģenerēt no URL

Ielīmē jebkuras pastāvošas vietnes, un MI rekonstruēs tās saturu, struktūru un dizainu kā rediģējamu vietni, kuru vari uzlabot.
Pārraksti saturu, pievieno sadaļas vai maini izskatu ar MI čatā vai "velc un nomet" rediģēšanu. Saglabā to, kas darbojas, un pilnveido to, kas nedarbojas.
Rediģē, uzturi un publicē savu rekonstruēto vietni vienuviet bez nepieciešamības paļauties uz izstrādātājiem vai koda rakstīšanu.

Lai kas arī būtu jāizdara, paveic to ātrāk ar MI

Migrācijas, izmaiņas dizainā, klientu projekti un daudz kas cits. Aizmirsti par atkārtotu iestatīšanu un uzreiz ķeries pie svarīgākā darba.
Lai kas arī būtu jāizdara, paveic to ātrāk ar MI

Migrēt, nesākot no jauna

Pārnes savu vietni no WordPress, cita vietņu veidotāja vai jebkuras citas platformas bez nepieciešamības manuāli pārveidot katru lapu.
Uzlabo vecāku vietni ar funkcijām, kuras tā nekad nav atbalstījusi, sākot no rezervācijām un klientu vadības paneļiem līdz e-komercijai.
Sāc ar esošu vietni un pēc tam maini saturu, struktūru un funkcijas, lai tās atbilstu jaunam zīmolam, piedāvājumam vai auditorijai.
Importē klienta esošo vietni kā sākumpunktu un pēc tam pielāgo to prasībām, manuāli to nepārveidojot.
Rekonstruē savu vietni no jauna un pēc tam izmanto MI, lai pielāgotu saturu jaunām valodām un tirgiem.
Pārveido esošu vietni par rediģējamu izmēģinājumu vidi, lai testētu jaunus izkārtojumus, zīmola elementus vai tekstus pirms publicēšanas.

Kā klonēt vietni ar mākslīgo intelektu

01

Ielīmējiet URL

Ievadi vietnes saiti un palūdz MI to klonēt. MI analizēs tās saturu, izkārtojumu un struktūru, lai to rekonstruētu kā rediģējamu vietni.
02

Pārskatīt un pielāgot

Tava rekonstruētā vietne ir gatava rediģēšanai. Tērzē ar MI, lai pārrakstītu saturu, atjauninātu dizainu vai pievienotu jaunas sadaļas, līdz viss izskatās perfekti.
03

Publicēt ar vienu klikšķi

Kad tevi apmierina vietne, publicē to ar vienu klikšķi. Hostings, tavs domēns un viss nepieciešamais publicēšanai jau ir iekļauts.

Ko vēl vari izveidot ar Hostinger MI veidotāju

Prototipi

MVP

SaaS lietojumprogrammas

Pielāgoti AI darbināmi rīki

E-komercijas lietotnes un veikali

Rezervēšanas lietotnes

Sāc ar esošo vietni. Iegūsti nākamo versiju ātrāk.

Sākt bez maksas

Kredītkarte nav nepieciešama

Mākslīgā intelekta vietņu klonēšanas bieži uzdotie jautājumi

Mājaslapu klonētājs ir Hostinger mākslīgā intelekta veidotāja funkcija, kas atjauno esošu vietni no URL, saglabājot tās struktūru, stilus un saturu kā rediģējamu, interaktīvu projektu. Vienkārši ielīmējiet saiti, un mākslīgais intelekts izveidos sākumpunktu, kuru varat brīvi pielāgot.

Vietņu klonēšana ir paredzēta ikvienam, kam jau ir prātā vietne, neatkarīgi no tā, vai tā ir viņu pašu, klienta vai tāda, no kuras viņi pāriet. Tas ir īpaši noderīgi mazo uzņēmumu īpašniekiem, kuri atsvaidzina novecojušu vietni, nealgojot aģentūru, ārštata darbiniekiem un aģentūrām, kuri ātrāk atjauno klientu vietnes, un ikvienam, kurš pāriet no cita vietņu veidotāja, WordPress vai līdzīgas platformas.

Varat ģenerēt jaunu jebkuras vietnes versiju, kuras URL jūs norādāt, ja vien tā pieder jums vai jums ir atļauja to izmantot. AI Builder analizē vietnes redzamo saturu un struktūru, lai izveidotu jūsu versiju; rezultāti var atšķirties atkarībā no sākotnējās vietnes sarežģītības.

Jā, rediģēšana ir galvenais. Kad jūsu vietne ir ģenerēta, varat mainīt tekstu, krāsas, attēlus, izkārtojumu un komponentus, vai nu tieši atlasot elementus, vai aprakstot izmaiņas mākslīgā intelekta tērzēšanā.

Jā. Ja vēlaties lielāku kontroli, ir pieejama pilnīga koda rediģēšana, lai jūs varētu pielāgot to ārpus vizuālā redaktora un mērogot projektu pēc savas vajadzības.

Ģenerētais rezultāts ir aptuvens sākumpunkts, nevis pikseļa perfekts dublikāts. Daži izkārtojumi, animācijas vai ļoti pielāgoti elementi var netikt pārnesti precīzi. Pēc tam varat pielāgot jebko, sākot no izkārtojuma līdz saturam, izmantojot mākslīgā intelekta uzvednes vai manuālas rediģēšanas iespējas, izmantojot vilkšanu un nomešanu.

Nav. Vienkārši ielīmējiet URL un pēc tam vienkāršā valodā aprakstiet visas vēlamās izmaiņas. AI Builder paveiks pārējo, nav nepieciešamas dizaina vai tehniskās prasmes.

Varat sākt bez maksas, kredītkarte nav nepieciešama. Jūs saņemsiet mākslīgā intelekta kredītus savas pirmās atjaunotās tīmekļa vietnes ģenerēšanai un rediģēšanai. Kad esat gatavs publicēt, izvēlieties maksas plānu, kurā mitināšana un domēns jau ir iekļauti.

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