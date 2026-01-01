No idejas līdz funkcionālam prototipam ar MI – dažās minūtēs
MI prototipi, kas sniedz daudz vairāk par statisku skici
Vienkārši apraksti to
Pilnībā interaktīvs
Kopīgojams ar saiti
Rediģē tērzējot
Izskatās kā īsts produkts
Mērogojams
Kā izveidot interaktīvu prototipu ar MI
Apraksti savu ideju
Uzlabo tērzējot
Dalies un vāc atsauksmes
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Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
BUJ par MI prototipēšanu
Kas ir MI prototipēšana?
Mākslīgā intelekta prototipēšana ir process, kurā ideja tiek pārvērsta funkcionējošā, interaktīvā jūsu lietotnes vai tīmekļa vietnes priekšskatījumā, izmantojot mākslīgo intelektu (AI), lai jūsu vietā apstrādātu dizainu, izkārtojumu un funkcionalitāti. Tā vietā, lai pavadītu nedēļas, izmantojot dizaina rīkus vai gaidot izstrādātāju, jūs vienkārši aprakstāt, ko vēlaties, un AI to izveido dažu minūšu laikā. Izmantojot AI Builder, jūsu prototips nav tikai makets — tas ir funkcionāls, koplietojams priekšskatījums, ko varat pārbaudīt un uzlabot, pirms uzņematies pilnīgu izstrādi.
Vai vēlaties uzzināt vairāk par prototipēšanas procesu? Lai iegūtu padziļinātu ieskatu, skatiet mūsu programmatūras prototipēšanas rokasgrāmatu.
Kam paredzēta AI Builder mākslīgā intelekta prototipu veidošana?
Ikviens, kam ir ideja, ko viņš vēlas vizualizēt, pārbaudīt vai kopīgot pirms pilnīgas izstrādes uzsākšanas. Tas ietver:
- Dibinātājus un uzņēmējus — pirms ieguldījuma izstrādē pārbaudiet jūsu koncepciju ar investoriem vai agrīnajiem lietotājiem.
- Produktu vadītājus — pārvēršiet prasības interaktīvos prototipos, lai saskaņotu ieinteresētās personas un samazinātu pārskatīšanas kārtu skaitu.
- Frīlancerus un aģentūras — pirms projekta izveides parādiet klientiem, kā tieši izskatīsies un darbosies viņu projekts.
- Dizainerus — iedzīviniet koncepcijas, negaidot izstrādātāju.
- Ikvienam, kam ir ideja — ja varat to aprakstīt, AI Builder var to izveidot.
Nav nepieciešamas dizaina prasmes, kodēšanas zināšanas un tehniskais pamatojums.
Kāda ir atšķirība starp skici un prototipu?
Karkasa modelis ir vienkāršs vizuāls plāns — tas parāda lapas struktūru un izkārtojumu bez jebkāda stila vai interaktivitātes. Prototips sniedzas tālāk — tas izskatās un jūtas kā īsts, ar funkcionējošām mijiedarbībām, reālu saturu un funkcionālu dizainu. Izmantojot AI Builder, jūs pilnībā izlaižat karkasa modeli un pārejat tieši uz pilnībā interaktīvu prototipu, vienkārši aprakstot, kas jums nepieciešams.
Kāda ir atšķirība starp prototipu un MVP?
Prototipu un MVP (minimālo darbspējīgo produktu) bieži sajauc, taču tiem ir atšķirīgi mērķi.
Prototips ir paredzēts idejas vizualizācijai un pārbaudei – tas ir interaktīvs tavas idejas priekšskatījums, ko tu parādi ieinteresētajām personām, investoriem vai lietotājiem, lai saņemtu atsauksmes, pirms uzsāc pilnvērtīgu izstrādi. Tam nav jābūt pilnībā funkcionālam vai gatavam publiskai lietošanai.
MVP ir tava pirmā reālā, darbojošā produkta versija – izstrādāta ar tām funkcijām, kas nepieciešamas, lai to palaistu, piesaistītu pirmos lietotājus un sāktu mācīties no tā, kā cilvēko to lieto.
Īsumā: tu izveido prototipu, lai validētu savu ideju, un izstrādā MVP, lai to pārbaudītu reālajā pasaulē. Ar Horizons tu vari darīt abas lietas – sākt ar prototipu, iegūt atsauksmes un to pārveidot par pilnībā funkcionālu produktu, nesākot no nulles. Vairāk vari uzzināt mūsu prototipa un MVP salīdzinājumā.
Vai prototipa izveidei ir nepieciešamas dizaina vai programmēšanas prasmes?
Nekādu. AI Builder izmanto sarunvalodas pieeju veidošanai — bieži sauktu par vibrācijas kodēšanu. Jūs vienkārši vienkāršā valodā aprakstāt to, ko vēlaties, un AI to izveidos jūsu vietā reāllaikā. Vai vēlaties pielāgot izkārtojumu? Vienkārši pajautājiet. Vai nepieciešams mainīt lietotāja plūsmu? Aprakstiet to. Ja šī koncepcija jums ir jauna, mūsu vibe kodēšanas ceļvedis sniegs jums visu nepieciešamo informāciju.
Kā es varu dalīties savu prototipu un iegūt atsauksmes?
Kad prototips ir gatavs, vari to publicēt un kopīgot, izmantojot saiti, ar ikvienu – ieinteresētajām personām, investoriem, klientiem vai testa lietotājiem. Viņi var ar to mijiedarboties, un tu vari turpināt to pilnveidot, balstoties uz viņu atsauksmēm, vienkārši tērzējot ar Horizons.
Vai es varu pārvērst savu prototipu reālā, funkcionējošā produktā?
Jā. Un tieši šajā ziņā Horizons atšķiras no tradicionālajiem prototipēšanas rīkiem. Kad vēlies prototipēšanu atstāt aiz muguras, vienkārši publicē savu projektu kā tīmekļa lietotni vai vietni ar vienu klikšķi. Tavs plāns ietver hostingu, domēnu un biznesa e-pastu.
Tā kā Horizons ir aprīkots ar integrēto aizmugursistēmu, tavam prototipam jau ir gatavas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – kad vēlēsies attīstīt savu projektu, viss tev jau būs pieejams. Nav nepieciešams veidot no jauna vai izmantot ārējos rīkus.
Cik maksā prototipa izveide ar AI Builder prototipu veidotāju?
Vari sākt bez maksas – nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu prototipu, skatīties, kā tas top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības. Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši pārej uz kādu no mūsu maksas plāniem. Hostings un domēns jau ir iekļauti, tāpēc nekas cits nav jāiestata – vienkārši nospied "Publish", un tavs prototips būs pieejams tiešsaistē.