Pārvērt savu WhatsApp par CRM, izmantojot MI
Kā izveidot WhatsApp CRM savam uzņēmumam
Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni
Savieno savu WhatsApp ar savu CRM
Pielāgo savu CRM
Apskati mūsu detalizēto pamācību
Izvēlies veidni un personalizē to
Iepriekš sagatavotas veidnes
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Viss nepieciešamais CRM izveidei – vienuviet
Izveido un pārvaldi savām vajadzībām pielāgotu CRM sistēmu
Pilnas datu īpašumtiesības
Iebūvēts MI
Sāc ar gatavu veidni
Profesionāla infrastruktūra
WhatsApp CRM BUJ
Kas ir WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM ir rīks, kas palīdz pārvaldīt attiecības ar klientiem, izmantojot WhatsApp. Tā vietā, lai nespētu izsekot sarunām, vari kārtot kontaktus, izsekot potenciālajiem klientiem pārdošanas procesā un noslēgt darījumus vienuviet. Atšķirībā no tradicionālajām CRM sistēmām šis rīks sasniedz tavus klientus tur, kur viņi jau ir: WhatsApp.
Ko es varu darīt ar savu WhatsApp CRM?
Ar WhatsApp CRM vari organizēt un pārvaldīt savus kontaktus, izsekot potenciālajiem klientiem, izmantojot vizuālu pārdošanas procesa shēmu, automatizēt ziņojumus un pieņemt maksājumus – un tas viss ir savienots ar tavu WhatsApp. Vari to arī pielāgot savām konkrētajām uzņēmuma vajadzībām, izmantojot MI – nav nepieciešamas programmēšanas prasmes.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas prasmes, lai izveidotu WhatsApp CRM ar MI?
Nav nepieciešamas kodēšanas prasmes. Ar Hostinger AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu jūs varat izveidot savu WhatsApp CRM, vienkārši tērzējot ar AI, vai arī sākt no iepriekš sagatavotas veidnes un pielāgot to savā valodā — tas jūsu vietā apstrādā kodu, dizainu un saturu.
Kā ar Hostinger Horizons es varu izveidot WhatsApp CRM?
Ar Hostinger Horizons WhatsApp CRM lietotnes izveide ir vienkārša. Lūk, kā to izdarīt dažos soļos:
- Izmanto mūsu MI lietotņu veidotāju vai kādu no mūsu iepriekš sagatavotajām veidnēm, lai sāktu veidot lietotni bez maksas.
- Pielāgo visu savām uzņēmuma vajadzībām, tērzējot ar MI — to sauc par vibe coding. Nav nepieciešamas tehniskās prasmes, tikai tavas idejas vienkāršā valodā.
- Izvēlies plānu, lai iegūtu kredītus vairāk uzvednēm un publicētu savu CRM ar vienu klikšķi.
- Savieno savu WhatsApp ar savu CRM, izmantojot Twilio integrāciju.
Vari arī sekot mūsu ceļvedim par to, kā izveidot WhatsApp CRM mazajiem uzņēmumiem, vai apskatīt mūsu video pamācības.
Cik ilgs laiks nepieciešams WhatsApp CRM iestatīšanai?
Tas atkarīgs no tā, cik lielā mērā vēlaties pielāgot. Varat sākt darbu dažu minūšu laikā ar iepriekš sagatavotu veidni, taču, ja vēlaties pielāgot katru detaļu savam uzņēmumam, tas var aizņemt ilgāku laiku. Jebkurā gadījumā Hostinger AI Builder padara procesu pēc iespējas ātrāku un intuitīvāku — vienkārši tērzējiet ar AI, un tas paveiks smago darbu.
Vai es varu pielāgot CRM sava konkrētā uzņēmuma vajadzībām?
Jā — ar Hostinger AI Builder jūs varat visu pielāgot. Vienkārši aprakstiet savas vajadzības saviem vārdiem, un AI pielāgos jums dizainu, saturu un funkcionalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama īpaša pārdošanas plūsma, pielāgoti kontaktu lauki vai unikāls izkārtojums, jūs varat to turpināt pilnveidot sarunas laikā, līdz tas lieliski atbilst jūsu uzņēmumam.
Vai Hostinger Horizons lietošana ir bez maksas?
Hostinger Horizons nav bezmaksas pakalpojums, taču vari to izmēģināt, pirms izvēlies kādu no piedāvātajiem plāniem. Apskati mūsu detalizēto ceļvedi par to, kā sākt darbu un izmantot to pēc iespējas efektīvāk.