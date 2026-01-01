Pārvērt savu WhatsApp par CRM, izmantojot MI

Strādā ar saviem kontaktiem kā īsts uzņēmums. Pievieno WhatsApp. Pārvaldi potenciālos klientus. Noslēdz darījumus.
Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Pārvērt savu WhatsApp par CRM, izmantojot MI

Kā izveidot WhatsApp CRM savam uzņēmumam

01

Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni

Apraksti savu uzņēmumu un tā procesus, un MI izveidos tam atbilstošu CRM sistēmu, vai sāc nekavējoties ar kādu no mūsu dizaineru veidotajām veidnēm. Nav nepieciešams programmēt.
02

Savieno savu WhatsApp ar savu CRM

Izmantojot Twilio integrāciju, vari savienot savu WhatsApp lietotni ar savu CRM tikai ar dažiem klikšķiem.
03

Pielāgo savu CRM

Padari savu CRM unikālu savam uzņēmumam. Vienkārši tērzē ar MI, lai rediģētu dizainu, saturu un personalizētu lapas.

Apskati mūsu detalizēto pamācību

Apskati mūsu video pamācību vai praktisko ceļvedi ar detalizētajiem norādījumiem par to, kā dažās minūtēs savu ideju pārvērst reālā projektā:
Kā izveidot WhatsApp CRM ar MI

Kā izveidot WhatsApp CRM ar MI

Pamācība
Video

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Viss nepieciešamais CRM izveidei – vienuviet

Izveido un pārvaldi savām vajadzībām pielāgotu CRM sistēmu

Izveido un pārvaldi savām vajadzībām pielāgotu CRM sistēmu

Aprakstiet, kā darbojas jūsu uzņēmums, un AI Builder izveidos CRM, kas precīzi atbilst jūsu darbplūsmai — jūsu ražošanas plūsmai, jūsu etiķetēm, jūsu turpmākās darbības ritmam. Nav nepieciešama IT komanda.
Atšķirībā no WhatsApp vai sociālo mediju veikaliem, vietne, kuras pamatā ir AI Builder, sniedz jums pilnīgu kontroli pār jūsu klientu datiem, aizsargājot jūs no platformas politikas izmaiņām vai kontu bloķēšanas.
Ģenerē atbildes dažās sekundēs, izvieto 24/7 klientu atbalsta čatbotu un nodrošini sava uzņēmuma darbību pat tad, kad tu guli.
Nav nepieciešams veidot CRM no nulles. Veidnes palīdz ātri sākt darbu ar jau konfigurētiem sarežģītiem iestatījumiem, lietotņu struktūru un darbplūsmām.
Profesionāls hostings, personalizēts domēns un uzņēmuma e-pasts vienuviet – viss nepieciešamais, lai viestu uzticību savā auditorijā.

Vairāk izsekotu potenciālo klientu, vairāk noslēgtu darījumu, vairāk atgūta laika

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte.

WhatsApp CRM BUJ

Šeit ir atbildes uz dažiem no bieži uzdotajiem jautājumiem par WhatsApp CRM izveidi.

WhatsApp CRM ir rīks, kas palīdz pārvaldīt attiecības ar klientiem, izmantojot WhatsApp. Tā vietā, lai nespētu izsekot sarunām, vari kārtot kontaktus, izsekot potenciālajiem klientiem pārdošanas procesā un noslēgt darījumus vienuviet. Atšķirībā no tradicionālajām CRM sistēmām šis rīks sasniedz tavus klientus tur, kur viņi jau ir: WhatsApp.

Ar WhatsApp CRM vari organizēt un pārvaldīt savus kontaktus, izsekot potenciālajiem klientiem, izmantojot vizuālu pārdošanas procesa shēmu, automatizēt ziņojumus un pieņemt maksājumus – un tas viss ir savienots ar tavu WhatsApp. Vari to arī pielāgot savām konkrētajām uzņēmuma vajadzībām, izmantojot MI – nav nepieciešamas programmēšanas prasmes.

Nav nepieciešamas kodēšanas prasmes. Ar Hostinger AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu jūs varat izveidot savu WhatsApp CRM, vienkārši tērzējot ar AI, vai arī sākt no iepriekš sagatavotas veidnes un pielāgot to savā valodā — tas jūsu vietā apstrādā kodu, dizainu un saturu.

Ar Hostinger Horizons WhatsApp CRM lietotnes izveide ir vienkārša. Lūk, kā to izdarīt dažos soļos:

  • Izmanto mūsu MI lietotņu veidotāju vai kādu no mūsu iepriekš sagatavotajām veidnēm, lai sāktu veidot lietotni bez maksas.
  • Pielāgo visu savām uzņēmuma vajadzībām, tērzējot ar MI — to sauc par vibe coding. Nav nepieciešamas tehniskās prasmes, tikai tavas idejas vienkāršā valodā.
  • Izvēlies plānu, lai iegūtu kredītus vairāk uzvednēm un publicētu savu CRM ar vienu klikšķi.
  • Savieno savu WhatsApp ar savu CRM, izmantojot Twilio integrāciju.

Vari arī sekot mūsu ceļvedim par to, kā izveidot WhatsApp CRM mazajiem uzņēmumiem, vai apskatīt mūsu video pamācības.

Tas atkarīgs no tā, cik lielā mērā vēlaties pielāgot. Varat sākt darbu dažu minūšu laikā ar iepriekš sagatavotu veidni, taču, ja vēlaties pielāgot katru detaļu savam uzņēmumam, tas var aizņemt ilgāku laiku. Jebkurā gadījumā Hostinger AI Builder padara procesu pēc iespējas ātrāku un intuitīvāku — vienkārši tērzējiet ar AI, un tas paveiks smago darbu.

Jā — ar Hostinger AI Builder jūs varat visu pielāgot. Vienkārši aprakstiet savas vajadzības saviem vārdiem, un AI pielāgos jums dizainu, saturu un funkcionalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama īpaša pārdošanas plūsma, pielāgoti kontaktu lauki vai unikāls izkārtojums, jūs varat to turpināt pilnveidot sarunas laikā, līdz tas lieliski atbilst jūsu uzņēmumam.

Hostinger Horizons nav bezmaksas pakalpojums, taču vari to izmēģināt, pirms izvēlies kādu no piedāvātajiem plāniem. Apskati mūsu detalizēto ceļvedi par to, kā sākt darbu un izmantot to pēc iespējas efektīvāk.

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