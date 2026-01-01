Izveido pielāgotu CRM, kas domāts tavam uzņēmumam
CRM, kas veidots ap tavu darbplūsmu, nevis otrādi
Izveido tavām vajadzībām pielāgotu CRM
Profesionāla infrastruktūra
Iebūvēts MI
Tavi dati ir pilnībā tavi
Pielāgoti CRM, ko vari radīt – nekāda koda, tikai uzvedne
Pārdošanas tuneļa CRM
Klientu attiecību pārvaldnieks
Pieteikumu vadības CRM
WhatsApp CRM
CRM nekustamajam īpašumam
Kā izveidot pielāgotu CRM ar MI
Apraksti savu ideju
Personalizē un testē
Publicē ar vienu klikšķi
Izvēlies veidni un personalizē to
Iepriekš sagatavotas veidnes
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
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Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Pielāgota CRM bieži uzdotie jautājumi
Kas ir pielāgots CRM?
Pielāgots CRM (klientu attiecību pārvaldnieks) ir rīks, kas īpaši izstrādāts, ņemot vērā jūsu uzņēmuma darbības veidu — jūsu ražošanas posmus, kontaktpersonu laukus, turpmākās darbības procesu. Atšķirībā no standarta CRM sistēmām, piemēram, HubSpot vai Salesforce, kas ir aprīkotas ar funkcijām, kuras jūs, iespējams, nekad neizmantosiet, pielāgots CRM sniedz tieši to, kas jums nepieciešams, un neko lieku. Ar AI Builder varat izveidot savu CRM sistēmu, vienkārši aprakstot, kā darbojas jūsu uzņēmums — nav nepieciešamas kodēšanas vai tehniskas zināšanas.
Kāpēc man vajadzētu izveidot savu CRM, nevis izmantot internetā pieejamo?
Gatavās CRM sistēmas labi noder daudziem uzņēmumiem, taču tām ir savi trūkumi – mēneša maksas, kas pieaug līdz ar tavu komandu, funkcijas, kas ir pieejamas tikai ar dārgākiem plāniem, un darbplūsmas, kas ne vienmēr atbilst tavam darba stilam. Izveidojot savu CRM sistēmu ar Horizons, tu iegūsti rīku, kas nepieciešams tieši tavam uzņēmumam – nav nekādi platformu ierobežojumi, negaidīti cenu kāpumi un nepieciešamības pielāgot savu procesu ārējai programmatūrai.
Kāda veida CRM es varu izveidot ar Horizons?
Horizons var izveidot pielāgotu CRM gandrīz jebkuram uzņēmumam vai nozarei – šeit ir daži no populārākajiem piemēriem:
- CRM pārdošanas komandām – pārvaldi potenciālos klientus, seko līdzi darījumiem un parūpējies, ka neviens no tiem netiek aizmirsts.
- CRM bezpeļņas organizācijām – seko līdzi ziedotājiem, pārvaldi attiecības un uzraugi ziedojumu vākšanas progresu.
- CRM advokātu birojiem – pārvaldi klientu lietas, seko līdzi saziņai un ievēro termiņus.
- CRM personāla atlasei – seko līdzi kandidātiem, pārvaldi atlases procesus un optimizē savu pieņemšanas darbā procesu.
- CRM apdrošināšanas aģentiem – pārvaldi polises, seko līdzi to atjaunošanai un stiprini attiecības ar klientiem.
- CRM finanšu konsultantiem – seko līdzi klientu portfeļiem, pārraugi saziņu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.
- CRM konsultantiem – pārvaldi klientu projektus, seko līdzi apmaksājamam laikam un ievēro termiņus.
Neredzi savu nozari? Ja vari aprakstīt, kā tavs uzņēmums pārvalda klientu attiecības, Horizons var izveidot tam piemērotu CRM sistēmu. Praktiskam piemēram par to, kas ir iespējams, apskati mūsu ceļvedi par CRM izveidi pārdošanai – šo pašu pieeju var pielāgot jebkura veida uzņēmumam.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas vai tehniskās zināšanas, lai izveidotu pielāgotu CRM?
Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti savu biznesu, un MI uzreiz izveido tam piemērotu CRM. Vēlies pievienot jaunu pārdošanas tuneļa posmu? Vienkārši pajautā. Nepieciešams pielāgots kontaktu lauks? Apraksti to. Vēlies mainīt izkārtojumu? Pasaki Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.
Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.
Vai mana komanda var izmantot CRM kopā?
Jā – Horizons ir aprīkots integrētu aizmugursistēmu, kas ietver iebūvētus lietotāju kontus un piekļuves kontroli. Tu vari noteikt, kas var pierakstīties, ko viņi var redzēt un ko viņi var darīt – nav nepieciešams iestatīt nekādas ārējās sistēmas vai datubāzes.
Ko darīt, ja, biznesam attīstoties, man vajadzēs veikt izmaiņas?
CRM atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezieties pie sava projekta, atveriet to un turpiniet tērzēt ar AI Builder — aprakstiet, ko vēlaties mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tā visa ir daļa no Vibe kodēšanas pieredzes, nav nepieciešams izstrādātājs.
Un, ja jums ir tehniskas zināšanas vai vēlaties paplašināties, AI Builder nodrošina jums pilnīgu piekļuvi kodam, lai jūs varētu to attīstīt, cik vien nepieciešams.
Kas man jādara, lai sāktu strādāt ar Horizons pielāgoto CRM veidotāju?
Tieši šeit — vienkārši noklikšķiniet uz "Sākt bez maksas". Kredītkarte nav nepieciešama. Kad būsiet reģistrējies, saņemsiet 5 AI kredītpunktus, lai nekavējoties sāktu veidot sistēmu. Kredītu izmantošana ir atkarīga no katras uzvednes sarežģītības — vienkāršāki pielāgojumi maksā mazāk nekā kredītpunkts, lielāki veidojumi var aizņemt vairāk. Jūsu bezmaksas kredītpunkti ir pietiekami, lai aprakstītu jūsu CRM, redzētu, kā tas atdzīvojas, un gūtu patiesu priekšstatu par AI Builder, pirms apņematies kaut ko darīt.
Vērts zināt: AI kredītpunkti tiek izmantoti arī, lai darbinātu jebkuras AI funkcijas jūsu CRM ietvaros, piemēram, tērzēšanas robotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad jūsu lietotāji faktiski mijiedarbojas ar tām.
Kad esat gatavs publicēt, vienkārši pārslēdzieties uz vienu no mūsu maksas plāniem. Hostings un domēns jau ir iekļauti, tāpēc nekas cits nav jāiestata — vienkārši noklikšķiniet uz "Publicēt", un jūsu CRM tiks publicēts.
Vai kredītpunkti beidzas? Varat tos jebkurā laikā papildināt un izsekot savam lietojumam informācijas panelī.