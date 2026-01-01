Izveido pielāgotu CRM, kas domāts tavam uzņēmumam

Izveido CRM lietotnes, kas pielāgotas tavām vajadzībām, vienkārši tērzējot ar MI. Seko līdzi potenciālajiem klientiem, pārvaldi kontaktus un noslēdz vairāk darījumu – viss vienuviet, bez tehniskas iestatīšanas.
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Maksas plāni no tikai 2,99 €/mēn.

Izveido pielāgotu CRM, kas domāts tavam uzņēmumam

CRM, kas veidots ap tavu darbplūsmu, nevis otrādi

Viss nepieciešamais pielāgota CRM izveidei, palaišanai un pārvaldīšanai – vienuviet.

Izveido tavām vajadzībām pielāgotu CRM

Aprakstiet, kā darbojas jūsu uzņēmums, un AI Builder izveidos CRM, kas precīzi atbilst jūsu darbplūsmai — jūsu ražošanas plūsmai, jūsu etiķetēm, jūsu turpmākās darbības ritmam. Nav nepieciešama IT komanda.

Profesionāla infrastruktūra

Profesionāls hostings, personalizēts domēns un biznesa e-pasts vienuviet – viss nepieciešamais, lai vairotu auditorijas uzticību.

Iebūvēts MI

Ģenerē atbildes sekundēs, izvieto 24/7 klientu atbalsta čatbotu un nodrošini sava uzņēmuma darbību pat tad, kad tu guli.

Tavi dati ir pilnībā tavi

Atšķirībā no standarta CRM sistēmām, kas jūs piesaista savai platformai, AI Builder veidota CRM sistēma nodrošina jums pilnīgas īpašumtiesības, pasargājot jūs no cenu pieauguma, funkciju izmaiņām un platformas piesaistes.
CRM, kas veidots ap tavu darbplūsmu, nevis otrādi

Pielāgoti CRM, ko vari radīt – nekāda koda, tikai uzvedne

No vienkāršiem kontaktu pārvaldniekiem līdz pilnībā pielāgotiem pārdošanas tuneļiem – izpēti dažus populārus CRM piemērus vai uzreiz ķeries pie darba ar gatavu uzvedni un sāc veidot dažās sekundēs.
Pielāgoti CRM, ko vari radīt – nekāda koda, tikai uzvedne

Pārdošanas tuneļa CRM

Pārvaldi potenciālos klientus un darījumus vienuviet, palīdzot palielināt ieņēmumus bez CRM licencēm.Sākt veidot
Glabā visu savu klientu informāciju, saziņas vēsturi un svarīgus datumus vienuviet – lai katra saziņa būtu personiska un nekas netiktu palaists garām.Sākt veidot
Palīdzi savai atbalsta komandai sekot līdzi visiem klientu pieprasījumiem – pārvaldi biļetes, nozīmē aģentus, seko līdzi atbildes laikiem un atrisini problēmas ātrāk.Sākt veidot
Izveido pielāgotu CRM savam WhatsApp biznesam – pārvaldi potenciālos klientus, pārskati sarunas un ātrāk noslēdz darījumus.Sākt veidot
Palīdzi aģentiem pārvaldīt potenciālos klientus, sekot līdzi īpašumu apskatēm un ātrāk noslēgt darījumus.Sākt veidot

Kā izveidot pielāgotu CRM ar MI

01

Apraksti savu ideju

Apraksti, kā darbojas tavs bizness, un MI izveidos tam piemērotu CRM, vai arī uzreiz ķeries pie darba ar kādu no mūsu dizaineru veidotajām veidnēm. Nav nepieciešams programmēt.
02

Personalizē un testē

Padari savu CRM patiesi savu. Vienkārši tērzē ar MI, lai pielāgotu darbplūsmas, biznesa loģiku, lietotāju lomas un atļaujas – pēc tam priekšskati to pirms publicēšanas.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Nospied "Publish", un tavs pielāgotais CRM ir tiešsaistē – tava komanda var nekavējoties sākt pārvaldīt potenciālos klientus un noslēgt darījumus. Nav nepieciešama tehniska iestatīšana.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Vajag vairāk palīdzības?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

WhatsApp CRM

Iekšējie rīki

Uzņēmuma vietne

E-komercijas lietotnes un veikali

Pielāgota rezervāciju lapa un lietotne

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā palaist savu pielāgoto CRM?

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Pielāgota CRM bieži uzdotie jautājumi

Pielāgots CRM (klientu attiecību pārvaldnieks) ir rīks, kas īpaši izstrādāts, ņemot vērā jūsu uzņēmuma darbības veidu — jūsu ražošanas posmus, kontaktpersonu laukus, turpmākās darbības procesu. Atšķirībā no standarta CRM sistēmām, piemēram, HubSpot vai Salesforce, kas ir aprīkotas ar funkcijām, kuras jūs, iespējams, nekad neizmantosiet, pielāgots CRM sniedz tieši to, kas jums nepieciešams, un neko lieku. Ar AI Builder varat izveidot savu CRM sistēmu, vienkārši aprakstot, kā darbojas jūsu uzņēmums — nav nepieciešamas kodēšanas vai tehniskas zināšanas.

Gatavās CRM sistēmas labi noder daudziem uzņēmumiem, taču tām ir savi trūkumi – mēneša maksas, kas pieaug līdz ar tavu komandu, funkcijas, kas ir pieejamas tikai ar dārgākiem plāniem, un darbplūsmas, kas ne vienmēr atbilst tavam darba stilam. Izveidojot savu CRM sistēmu ar Horizons, tu iegūsti rīku, kas nepieciešams tieši tavam uzņēmumam – nav nekādi platformu ierobežojumi, negaidīti cenu kāpumi un nepieciešamības pielāgot savu procesu ārējai programmatūrai.

Horizons var izveidot pielāgotu CRM gandrīz jebkuram uzņēmumam vai nozarei – šeit ir daži no populārākajiem piemēriem:

  • CRM pārdošanas komandām – pārvaldi potenciālos klientus, seko līdzi darījumiem un parūpējies, ka neviens no tiem netiek aizmirsts.
  • CRM bezpeļņas organizācijām – seko līdzi ziedotājiem, pārvaldi attiecības un uzraugi ziedojumu vākšanas progresu.
  • CRM advokātu birojiem – pārvaldi klientu lietas, seko līdzi saziņai un ievēro termiņus.
  • CRM personāla atlasei – seko līdzi kandidātiem, pārvaldi atlases procesus un optimizē savu pieņemšanas darbā procesu.
  • CRM apdrošināšanas aģentiem – pārvaldi polises, seko līdzi to atjaunošanai un stiprini attiecības ar klientiem.
  • CRM finanšu konsultantiem – seko līdzi klientu portfeļiem, pārraugi saziņu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.
  • CRM konsultantiem – pārvaldi klientu projektus, seko līdzi apmaksājamam laikam un ievēro termiņus.

Neredzi savu nozari? Ja vari aprakstīt, kā tavs uzņēmums pārvalda klientu attiecības, Horizons var izveidot tam piemērotu CRM sistēmu. Praktiskam piemēram par to, kas ir iespējams, apskati mūsu ceļvedi par CRM izveidi pārdošanai – šo pašu pieeju var pielāgot jebkura veida uzņēmumam.

Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti savu biznesu, un MI uzreiz izveido tam piemērotu CRM. Vēlies pievienot jaunu pārdošanas tuneļa posmu? Vienkārši pajautā. Nepieciešams pielāgots kontaktu lauks? Apraksti to. Vēlies mainīt izkārtojumu? Pasaki Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.

Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.

Jā – Horizons ir aprīkots integrētu aizmugursistēmu, kas ietver iebūvētus lietotāju kontus un piekļuves kontroli. Tu vari noteikt, kas var pierakstīties, ko viņi var redzēt un ko viņi var darīt – nav nepieciešams iestatīt nekādas ārējās sistēmas vai datubāzes.

CRM atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezieties pie sava projekta, atveriet to un turpiniet tērzēt ar AI Builder — aprakstiet, ko vēlaties mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tā visa ir daļa no Vibe kodēšanas pieredzes, nav nepieciešams izstrādātājs.

Un, ja jums ir tehniskas zināšanas vai vēlaties paplašināties, AI Builder nodrošina jums pilnīgu piekļuvi kodam, lai jūs varētu to attīstīt, cik vien nepieciešams.

Tieši šeit — vienkārši noklikšķiniet uz "Sākt bez maksas". Kredītkarte nav nepieciešama. Kad būsiet reģistrējies, saņemsiet 5 AI kredītpunktus, lai nekavējoties sāktu veidot sistēmu. Kredītu izmantošana ir atkarīga no katras uzvednes sarežģītības — vienkāršāki pielāgojumi maksā mazāk nekā kredītpunkts, lielāki veidojumi var aizņemt vairāk. Jūsu bezmaksas kredītpunkti ir pietiekami, lai aprakstītu jūsu CRM, redzētu, kā tas atdzīvojas, un gūtu patiesu priekšstatu par AI Builder, pirms apņematies kaut ko darīt.

Vērts zināt: AI kredītpunkti tiek izmantoti arī, lai darbinātu jebkuras AI funkcijas jūsu CRM ietvaros, piemēram, tērzēšanas robotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad jūsu lietotāji faktiski mijiedarbojas ar tām.

Kad esat gatavs publicēt, vienkārši pārslēdzieties uz vienu no mūsu maksas plāniem. Hostings un domēns jau ir iekļauti, tāpēc nekas cits nav jāiestata — vienkārši noklikšķiniet uz "Publicēt", un jūsu CRM tiks publicēts.

Vai kredītpunkti beidzas? Varat tos jebkurā laikā papildināt un izsekot savam lietojumam informācijas panelī.

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