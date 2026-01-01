Visas funkcijas tavas nākamās idejas īstenošanai

Uzzini, ko piedāvā Hostinger Horizons – jaudīgas funkcijas, kas palīdz bez koda ātrāk un vienkāršāk veidot un palaist vietnes un tīmekļa lietotnes.
Sākt jau šodien

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Radīts, lai ļautu tev izdarīt daudz vairāk

Bezkoda platforma
Bezkoda platforma

Izveido savu projektu, nerakstot ne rindiņu koda. Vienkārši izklāsti, ko tu vēlies, un MI parūpēsies par pārejo – no dizaina līdz funkcijām.

Integrācijas
Integrācijas

Liec savām vietnēm darīt vairāk. Horizons atbalsta Stripe, PayPal, Google AdSense un citus — katru no tiem ar vienkāršu iestatīšanas ceļvedi, lai tu vienmēr zinātu, ko darīt.

Publicē ar vienu klikšķi
Publicē ar vienu klikšķi

Dodies tiešsaistē nekavējoties. Testē, pielāgo un publicē vietni vai tīmekļa lietotni dažās minūtēs.

Iebūvēts MI
Iebūvēts MI

Izmantojot AI Builder, mākslīgais intelekts jau ir iebūvēts jūsu lietotnē. Pievienojiet tērzēšanas robotus, attēlu ģeneratorus un viedos asistentus — nekādu kontu, iestatīšanas vai negaidītu rēķinu.

Jaunākie LVM
Jaunākie LVM

Darbojas ar vismodernākajiem lielo valodu modeļiem, lai nodrošinātu ātrumu un radošumu.

Integrētā aizmugursistēma
Integrētā aizmugursistēma

Izveido lietotnes ar lietotāju pierakstīšanos, datu glabāšanu, automatizētiem e-pastiem un citām iespējām — nav nepieciešama papildu iestatīšana vai ārēji pakalpojumi.

Teksta rediģēšanas režīms
Teksta rediģēšanas režīms

Pielāgo teksta komponentus vizuāli reāllaikā.

Izstrādā ar attēliem
Izstrādā ar attēliem

Augšupielādē attēlu, iegūsti dizainu. Vari pārvērst vizuālās atsauces pilnvērtīgās mājaslapās.

Iebūvēta SEO optimizācija
Iebūvēta SEO optimizācija

Hostinger AI Builder nodrošina, ka katrs jūsu veidotais projekts ir viegli atrodams. Sākot ar Google meklēšanu un beidzot ar ChatGPT — viss ir jūsu ziņā.

Koda rediģēšana
Koda rediģēšana

Ar pilnu piekļuvi sava projekta kodam tu vari labot, pilnveidot un radīt pēc saviem ieskatiem.

Tīmekļa vietņu klonētājs
Tīmekļa vietņu klonētājs

Ielīmējiet jebkuru URL, un mākslīgais intelekts atjaunos vietni kā pilnībā rediģējamu projektu — tas ir lielisks sākums, lai dažu minūšu laikā pārveidotu, modernizētu vai migrētu.

Gatavībā pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

Sākt jau šodien

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Tavs MI partneris, kas parūpējas par visu

Hostinger Horizons nodrošina visu tav radošo procesu — no projekta izveides līdz pārvaldībai, publicēšanai un izaugsmei. Izpēti visas funkcijas pēc kategorijām.

Publicēšana un atjaunināšana

Publicē ar vienu klikšķi. Veic atjauninājumus jebkurā laikā – nav nepieciešama uzstādīšana vai atkārtota izvietošana.

Automātiska kļūdu labošana

Ja kaut kas sabojājas, AI Builder palīdz automātiski noteikt un novērst problēmas.

Versiju atjaunošana

Atgriezies pie jebkuras iepriekšējās versijas ar vienu klikšķi. Nav nepieciešami versiju kontroles rīki.

SEO optimizācija

Iebūvētās SEO paraugprakses palīdz tavām vietnēm augstu ierindoties meklēšanas rezultātos bez nepieciešamības pēc spraudņiem vai papildu iestatīšanas.

MI čats

Apraksti izmaiņas vai pieprasi jaunas funkcijas saviem vārdiem – MI veic izmaiņas tavā projektā nekavējoties. Nav nepieciešama apmācība.

Iegūsti pilnvērtīgu Hostinger Horizons pieredzi

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

24/7 atbalsts

75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach

Neierobežotajām funkcijām tiek piemērota mūsu godīgas lietošanas politika.

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Noderīgi resursi darba sākšanai

Pamācības

Detalizēti norādījumi par darbu ar Hostinger Horizons.

Zināšanu bāze

Atbildes uz visiem taviem tehniskajiem un radošajiem jautājumiem.

Video

Vizuālas pamācības un iedvesma.

Kopiena

Iepazīsti citus, dalieties idejās un audziet kopā.

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