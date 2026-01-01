Visas funkcijas tavas nākamās idejas īstenošanai
Radīts, lai ļautu tev izdarīt daudz vairāk
Izveido savu projektu, nerakstot ne rindiņu koda. Vienkārši izklāsti, ko tu vēlies, un MI parūpēsies par pārejo – no dizaina līdz funkcijām.
Liec savām vietnēm darīt vairāk. Horizons atbalsta Stripe, PayPal, Google AdSense un citus — katru no tiem ar vienkāršu iestatīšanas ceļvedi, lai tu vienmēr zinātu, ko darīt.
Dodies tiešsaistē nekavējoties. Testē, pielāgo un publicē vietni vai tīmekļa lietotni dažās minūtēs.
Izmantojot AI Builder, mākslīgais intelekts jau ir iebūvēts jūsu lietotnē. Pievienojiet tērzēšanas robotus, attēlu ģeneratorus un viedos asistentus — nekādu kontu, iestatīšanas vai negaidītu rēķinu.
Darbojas ar vismodernākajiem lielo valodu modeļiem, lai nodrošinātu ātrumu un radošumu.
Izveido lietotnes ar lietotāju pierakstīšanos, datu glabāšanu, automatizētiem e-pastiem un citām iespējām — nav nepieciešama papildu iestatīšana vai ārēji pakalpojumi.
Pielāgo teksta komponentus vizuāli reāllaikā.
Augšupielādē attēlu, iegūsti dizainu. Vari pārvērst vizuālās atsauces pilnvērtīgās mājaslapās.
Hostinger AI Builder nodrošina, ka katrs jūsu veidotais projekts ir viegli atrodams. Sākot ar Google meklēšanu un beidzot ar ChatGPT — viss ir jūsu ziņā.
Ar pilnu piekļuvi sava projekta kodam tu vari labot, pilnveidot un radīt pēc saviem ieskatiem.
Ielīmējiet jebkuru URL, un mākslīgais intelekts atjaunos vietni kā pilnībā rediģējamu projektu — tas ir lielisks sākums, lai dažu minūšu laikā pārveidotu, modernizētu vai migrētu.
Tavs MI partneris, kas parūpējas par visu
Publicēšana un atjaunināšana
Automātiska kļūdu labošana
Versiju atjaunošana
SEO optimizācija
MI čats
Iegūsti pilnvērtīgu Hostinger Horizons pieredzi
30 dienu atmaksas garantija
Atcel jebkurā laikā
24/7 atbalsts
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.