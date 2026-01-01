Pievienojies kopienai un radi gudrāk kopā ar citiem
Mācies darot
Esi soli priekšā
Radi, kopīgo un sadarbojies
Iepazīsties ar mūsu kopienas čempioniem
Adam
Mākslīgā intelekta veidotāja eksperts un galvenais padomu, ieteikumu un ieskatu avots, kas sniedz iespējas kopienai.
Guilherme
Izveido saprotamas pamācības, īpaši portugāļu valodā, palīdzot padarīt Horizons vienkāršu un pieejamu ikvienam.
AschiLaci
Apvieno praktisku pieredzi izstrādē ar proaktīvu problēmu ziņošanu Horizons un Hostinger platformās, palīdzot uzlabot produktus dienu no dienas, izmantojot reālās lietošanas pieredzi un detalizētas atsauksmes.
Luis De Jesus Figueroa
Pazīstams ar skaidrām, detalizētām atbildēm gan angļu, gan spāņu valodā, padarot palīdzību pieejamu ikvienam.