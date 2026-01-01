Tavs bizness, tava rezervāciju lapa – izveido dažās minūtēs
Viss nepieciešamais rezervāciju pieņemšanai tiešsaistē
Izveido kalendāra vietni vai lietotni
Viss izaugsmes veicināšanai
Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.
Automātiski sūti apstiprinājumus
Katra rezervācija automātiski nosūta tūlītēju apstiprinājuma e-pastu – nekādi manuāli e-pasti, nokavētas tikšanās vai dzīšanās pēc klientiem.
Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto
Izveido kalendāra vietni vai lietotni
Viss izaugsmes veicināšanai
Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.
Automātiski sūti apstiprinājumus
Katra rezervācija automātiski nosūta tūlītēju apstiprinājuma e-pastu – nekādi manuāli e-pasti, nokavētas tikšanās vai dzīšanās pēc klientiem.
Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto
Tieši tev radīta tiešsaistes rezervāciju sistēma
Pakalpojumu rezervēšana
Rezervāciju sistēma
Pieraksti
Reģistrācija nodarbībām
Kā izveidot pielāgotu rezervāciju lapu vai lietotni ar MI
Apraksti savu ideju
Personalizē un testē
Publicē ar vienu klikšķi
Izvēlies veidni un personalizē to
Iepriekš sagatavotas veidnes
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Vajag vairāk palīdzības?
Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Pielāgotās rezervāciju lapas un lietotnes BUJ
Kas ir pielāgota rezervāciju lapa vai lietotne?
Pielāgota rezervēšanas lapa vai lietotne ļauj jūsu klientiem ieplānot tikšanās, rezervēt galdiņu vai pieteikties nodarbībai — tieši tiešsaistē, jebkurā laikā. Atšķirībā no standarta rezervēšanas programmatūras, kas slēpj noderīgas funkcijas aiz dārgiem plāniem — vai iekasē maksu par lietām, kuras jūs nekad neizmantosiet —, pielāgots risinājums ir veidots, ņemot vērā tieši jūsu uzņēmuma vajadzības. Jūsu pakalpojumi, jūsu zīmols, jūsu darbplūsma un tikai tās funkcijas, kas jums patiešām ir svarīgas.
Ar AI Builder jūs varat izveidot tieši to, kas jums nepieciešams — vienkāršu tikšanās rezervēšanas lapu savam salonam, rezervēšanas sistēmu savam restorānam, nodarbību rezervēšanas vietni savai fitnesa studijai vai pasākuma reģistrācijas lapu jūsu nākamajai darbnīcai. Ne vairāk un nekas mazāk.
Kāda veida uzņēmumi var izmantot AI Builder rezervāciju pieņemšanai?
Jebkurš uzņēmums, kas pieņem tikšanās vai rezervācijas — saloni, terapeiti, treneri, konsultanti, restorāni, fitnesa studijas, pasākumu organizatori, nekustamo īpašumu aģenti un citi. Ja jūsu uzņēmums ir atkarīgs no rezervācijām, AI Builder var izveidot pielāgotu risinājumu, kas atbilst jūsu darba stilam.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas vai tehniskās zināšanas, lai izveidotu tiešsaistes rezervāciju lapu vai lietotni?
Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido.
Vēlies pievienot apstiprinājuma e-pastu? Apraksti to. Jāsinhronizē ar Google kalendāru? Vienkārši pajautā. Vēlies mainīt rezervācijas formas krāsu? Pasaki Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.
Tas darbojas vairāk nekā 80 valodās, tādēļ tu vari veidot saviem vārdiem – nav nepieciešams izmantot tehniskus terminus. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.
Vai es varu sūtīt automātiskus rezervāciju apstiprinājumus?
Jā – katra rezervācija var aktivizēt tūlītēju apstiprinājuma e-pasta nosūtīšanu tavam klientam, tāpēc nav nepieciešams manuāli neko sūtīt un nav riska, ka tikšanās varētu tikt aizmirsta.
Vai es varu sinhronizēt savu rezervāciju lapu vai lietotni ar Google kalendāru vai Calendly?
Jā. Vienkārši palūdziet AI Builder savienot jūsu rezervācijas lapu vai lietotni ar Google Calendar, Calendly vai jebkuru citu rīku, ko jau izmantojat, un pēc tam izpildiet AI Builder sniegtos norādījumus, lai iegūtu savu API atslēgu. Kad esat kopīgojis pieprasīto informāciju, AI Builder paveiks pārējo.
Vai mani klienti var izveidot kontus un pārvaldīt savas rezervācijas?
Jā, Horizons ietver integrētu aizmugursistēmu, kas ļauj tev veidot rezervāciju mājaslapas un lietotnes ar iekļautu lietotāju autentifikāciju un kontu pārvaldību. Tas nozīmē, ka klienti var pierakstīties, apskatīt gaidāmās rezervācijas un pārvaldīt savus pierakstus – un tev nav jāizmanto nekādi ārējie rīki vai jāveic tehniska iestatīšana.
Ko darīt, ja, biznesam attīstoties, man būs jāveic izmaiņas?
Rezervācijas lapas vai lietotnes atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezieties savā projektā, atveriet to un turpiniet tērzēt ar AI Builder — aprakstiet, ko vēlaties mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tā visa ir daļa no vibrācijas kodēšanas pieredzes, nav nepieciešams izstrādātājs.
Un, ja jums ir tehniskas zināšanas vai vēlaties paplašināties, AI Builder nodrošina jums pilnīgu piekļuvi kodam, lai jūs varētu to izmantot, cik vien nepieciešams.
Kas man jādara, lai sāktu strādāt ar Horizons pielāgoto rezervāciju lapu un lietotņu veidotāju?
Šajā lapā – vienkārši noklikšķini uz "Sākt bez maksas". Nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu rezervāciju vietni vai lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.
Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā mājaslapā vai lietotnē darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.
Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši pārej uz kādu no mūsu maksas plāniem. Hostings un domēns jau ir iekļauti, tāpēc nav nekas cits jāiestata – vienkārši nospied "Publish", un tava rezervāciju lapa vai lietotne būs pieejama tiešsaistē.
Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.
Kāda ir atšķirība starp Horizons un Hostinger mājaslapu konstruktoru rezervāciju lapām?
Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot rezervēšanas lapu — ar AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu un Hostinger velk un nomet vietņu veidotāju —, un atšķirība jau slēpjas nosaukumā.
Hostinger vietņu veidotājs ļauj sākt no veidnes vai ģenerēt rezervēšanas vietni no apraksta un pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam nepieciešama tīra, vienkārša rezervēšanas vietne, kas ātri darbojas.
Horizons izmanto sarunvalodas pieeju — jūs tērzējat ar AI, un tas piemēro izmaiņas reāllaikā, sniedzot jums daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Pateicoties integrētajai aizmugursistēmai, tas ļauj arī veidot sarežģītākus projektus, piemēram, rezervēšanas lietotnes ar lietotāju pieteikšanos un dalības funkcionalitāti. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilna piekļuve kodam.
Abi rīki ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām — atšķirība ir atkarīga no tā, kā jums patīk veidot un cik daudz elastības jums ir nepieciešams.