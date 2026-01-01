Tavs bizness, tava rezervāciju lapa – izveido dažās minūtēs

No konsultāciju rezervēšanas vietnēm līdz restorānu rezervēšanas lietotnēm – apraksti, kas tev nepieciešams, un Horizons to izveidos. Pieņem rezervācijas, sūti apstiprinājumus un pārvaldi tikšanās vienuviet.
Sākt bez maksas

Maksas plāni sākot tikai no 2,99 €/mēn.

Tavs bizness, tava rezervāciju lapa – izveido dažās minūtēs

Viss nepieciešamais rezervāciju pieņemšanai tiešsaistē

Sākot ar rezervācijas lapas izveidi un beidzot ar apstiprinājumu nosūtīšanu un kalendāra sinhronizāciju — AI Builder paveic visu.

Izveido kalendāra vietni vai lietotni

Izveido rezervācijām gatavas lapas dažās minūtēs, tērzējot ar MI vai izmantojot veidnes.
Izveido kalendāra vietni vai lietotni

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Viss izaugsmes veicināšanai

Automātiski sūti apstiprinājumus

Katra rezervācija automātiski nosūta tūlītēju apstiprinājuma e-pastu – nekādi manuāli e-pasti, nokavētas tikšanās vai dzīšanās pēc klientiem.

Automātiski sūti apstiprinājumus

Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto

Pievieno savu rezervēšanas sistēmu Google kalendāram, Calendly vai citiem rīkiem, uz kuriem tu paļaujies – vienkārši paprasi Horizons, un tas visu iestatīs.
Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto

Izveido kalendāra vietni vai lietotni

Izveido rezervācijām gatavas lapas dažās minūtēs, tērzējot ar MI vai izmantojot veidnes.
Izveido kalendāra vietni vai lietotni

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Viss izaugsmes veicināšanai

Automātiski sūti apstiprinājumus

Katra rezervācija automātiski nosūta tūlītēju apstiprinājuma e-pastu – nekādi manuāli e-pasti, nokavētas tikšanās vai dzīšanās pēc klientiem.

Automātiski sūti apstiprinājumus

Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto

Pievieno savu rezervēšanas sistēmu Google kalendāram, Calendly vai citiem rīkiem, uz kuriem tu paļaujies – vienkārši paprasi Horizons, un tas visu iestatīs.
Sinhronizē ar rīkiem, ko tu jau izmanto

Tieši tev radīta tiešsaistes rezervāciju sistēma

Atklāj dažus no populārākajiem rezervāciju projektiem, ko cilvēki veido ar Horizons – visi izveidoti, vienkārši aprakstot to, kas tev nepieciešams.
Tieši tev radīta tiešsaistes rezervāciju sistēma

Pakalpojumu rezervēšana

Izveido rezervāciju lapu savam skaistumkopšanas salonam, personīgajiem treniņiem, tīrīšanas vai remonta pakalpojumiem, fotosesijām un citiem pakalpojumiem – tavi klienti rezervē tiešsaistē, tu koncentrējies darbam.
No restorānu galdiņiem un brīvdienu mājokļiem līdz kopstrādes telpām – ļauj klientiem rezervēt savu vietu tiešsaistē jebkurā laikā.
Neatkarīgi no tā, vai tu esi ārsts, zobārsts, terapeits, koučs, konsultants vai privātskolotājs – nodrošini saviem klientiem vienkāršu un profesionālu veidu, kā rezervēt laiku pie tevis.
Pārdod reģistrācijas semināriem, meistarklasēm, vebināriem ar vietu ierobežojumiem vai tiešsaistes nodarbībām ar gaidīšanas sarakstiem – viss pārvaldīts vienuviet.

Kā izveidot pielāgotu rezervāciju lapu vai lietotni ar MI

01

Apraksti savu ideju

Apraksti tavam uzņēmumam nepieciešamo rezervāciju vietni vai lietotni un skaties, kā tā top – vai izvēlies veidni ātrākai darba sākšanai.
02

Personalizē un testē

Pilnveido savu rezervāciju lapu, tērzējot ar MI – pievieno savus pakalpojumus, pieejamību un jebkādu informāciju, kas nepieciešama taviem klientiem. Priekšskati to pirms publicēšanas.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Pievieno savu domēnu, publicē, un viss ir gatavs darbam – tavi klienti var jau sākt rezervēt.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Vajag vairāk palīdzības?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

E-komercijas lietotnes un veikali

Uzņēmuma vietne

Iekšējie rīki

Pielāgots CRM

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā palaist savu pielāgoto rezervāciju vietni?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

Pielāgotās rezervāciju lapas un lietotnes BUJ

Pielāgota rezervēšanas lapa vai lietotne ļauj jūsu klientiem ieplānot tikšanās, rezervēt galdiņu vai pieteikties nodarbībai — tieši tiešsaistē, jebkurā laikā. Atšķirībā no standarta rezervēšanas programmatūras, kas slēpj noderīgas funkcijas aiz dārgiem plāniem — vai iekasē maksu par lietām, kuras jūs nekad neizmantosiet —, pielāgots risinājums ir veidots, ņemot vērā tieši jūsu uzņēmuma vajadzības. Jūsu pakalpojumi, jūsu zīmols, jūsu darbplūsma un tikai tās funkcijas, kas jums patiešām ir svarīgas.

Ar AI Builder jūs varat izveidot tieši to, kas jums nepieciešams — vienkāršu tikšanās rezervēšanas lapu savam salonam, rezervēšanas sistēmu savam restorānam, nodarbību rezervēšanas vietni savai fitnesa studijai vai pasākuma reģistrācijas lapu jūsu nākamajai darbnīcai. Ne vairāk un nekas mazāk.

Jebkurš uzņēmums, kas pieņem tikšanās vai rezervācijas — saloni, terapeiti, treneri, konsultanti, restorāni, fitnesa studijas, pasākumu organizatori, nekustamo īpašumu aģenti un citi. Ja jūsu uzņēmums ir atkarīgs no rezervācijām, AI Builder var izveidot pielāgotu risinājumu, kas atbilst jūsu darba stilam.

Nē. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, un MI to uzreiz izveido.

Vēlies pievienot apstiprinājuma e-pastu? Apraksti to. Jāsinhronizē ar Google kalendāru? Vienkārši pajautā. Vēlies mainīt rezervācijas formas krāsu? Pasaki Horizons, un tas tiks izdarīts dažu sekunžu laikā.

Tas darbojas vairāk nekā 80 valodās, tādēļ tu vari veidot saviem vārdiem – nav nepieciešams izmantot tehniskus terminus. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.

Jā – katra rezervācija var aktivizēt tūlītēju apstiprinājuma e-pasta nosūtīšanu tavam klientam, tāpēc nav nepieciešams manuāli neko sūtīt un nav riska, ka tikšanās varētu tikt aizmirsta.

Jā. Vienkārši palūdziet AI Builder savienot jūsu rezervācijas lapu vai lietotni ar Google Calendar, Calendly vai jebkuru citu rīku, ko jau izmantojat, un pēc tam izpildiet AI Builder sniegtos norādījumus, lai iegūtu savu API atslēgu. Kad esat kopīgojis pieprasīto informāciju, AI Builder paveiks pārējo.

Jā, Horizons ietver integrētu aizmugursistēmu, kas ļauj tev veidot rezervāciju mājaslapas un lietotnes ar iekļautu lietotāju autentifikāciju un kontu pārvaldību. Tas nozīmē, ka klienti var pierakstīties, apskatīt gaidāmās rezervācijas un pārvaldīt savus pierakstus – un tev nav jāizmanto nekādi ārējie rīki vai jāveic tehniska iestatīšana.

Rezervācijas lapas vai lietotnes atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tās izveide. Vienkārši atgriezieties savā projektā, atveriet to un turpiniet tērzēt ar AI Builder — aprakstiet, ko vēlaties mainīt, un tas parūpēsies par pārējo. Tā visa ir daļa no vibrācijas kodēšanas pieredzes, nav nepieciešams izstrādātājs.

Un, ja jums ir tehniskas zināšanas vai vēlaties paplašināties, AI Builder nodrošina jums pilnīgu piekļuvi kodam, lai jūs varētu to izmantot, cik vien nepieciešams.

Šajā lapā – vienkārši noklikšķini uz "Sākt bez maksas". Nav nepieciešams izmantot maksājumu karti. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu rezervāciju vietni vai lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības.

Svarīgi zināt: MI kredīti tiek arī izmantoti, lai tavā mājaslapā vai lietotnē darbinātu MI funkcijas, piemēram, čatbotu vai viedo meklēšanu, bet tikai tad, kad tavi lietotāji ar tām faktiski mijiedarbojas.

Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši pārej uz kādu no mūsu maksas plāniem. Hostings un domēns jau ir iekļauti, tāpēc nav nekas cits jāiestata – vienkārši nospied "Publish", un tava rezervāciju lapa vai lietotne būs pieejama tiešsaistē.

Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.

Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot rezervēšanas lapu — ar AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu un Hostinger velk un nomet vietņu veidotāju —, un atšķirība jau slēpjas nosaukumā.

Hostinger vietņu veidotājs ļauj sākt no veidnes vai ģenerēt rezervēšanas vietni no apraksta un pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam nepieciešama tīra, vienkārša rezervēšanas vietne, kas ātri darbojas.

Horizons izmanto sarunvalodas pieeju — jūs tērzējat ar AI, un tas piemēro izmaiņas reāllaikā, sniedzot jums daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Pateicoties integrētajai aizmugursistēmai, tas ļauj arī veidot sarežģītākus projektus, piemēram, rezervēšanas lietotnes ar lietotāju pieteikšanos un dalības funkcionalitāti. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilna piekļuve kodam.

Abi rīki ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām — atšķirība ir atkarīga no tā, kā jums patīk veidot un cik daudz elastības jums ir nepieciešams.

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