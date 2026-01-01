Izveido savus pielāgotos MI rīkus – bez iestatīšanas, bez problēmām
No jautriem blakusprojektiem līdz noderīgiem rīkiem
Teksta rīki
Attēlu rīki
Palīgrīki
Jautri un populāri rīki
Viss nepieciešamais MI nodrošinātu rīku izveidei
MI, kas jau ir iekļauts
Veido čatā, nevis programmējot
Limitus nosaka tava ideja, nevis tehnoloģijas
Izveido vienreiz un gūsti peļņu
Kā tas strādā
Atver savu Horizons projektu
Izveido, pielāgo un testē
Publicē un dalies
Izvēlies veidni un personalizē to
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Pielāgotu MI rīku izveides BUJ
Kā es varu izveidot savus MI rīkus?
Vienkārši atveriet savu AI Builder projektu un sāciet sarunu — vienkāršā valodā aprakstiet, ko vēlaties izveidot, un AI Builder AI to iedzīvinās. Jūsu projektā jau ir iebūvēta nemanāma ģeneratīvā AI integrācija, tāpēc nav nepieciešami trešo pušu konti, nav jāizvēlas modelis un nav jāveic atsevišķa norēķināšanās. Varat piedāvāt pielāgot jebko un manuāli rediģēt tekstu vai atjaunināt attēlus, kad vien vēlaties, netērējot kredītpunktus. Kad esat gatavs, nospiediet “Publicēt” — mitināšana un domēns jau ir iekļauti jūsu plānā.
Uzziniet vairāk mūsu Horizons Integrated AI pārskatā.
Kas var izmantot AI Builder, lai izveidotu pielāgotus AI rīkus?
Horizons MI funkcijas ir radītas ikvienam, kam ir ideja – nav nepieciešama pieredze programmēšanā. Neatkarīgi no tā, vai tu esi maza uzņēmuma īpašnieks, kurš vēlas izveidot pielāgotus MI rīkus, nevis maksāt par trešo pušu risinājumiem, satura veidotājs, kurš vēlas monetizēt savu auditoriju ar MI nodrošinātu lietotni, vai eksperts, piemēram, fitnesa treneris vai uztura speciālists, kurš vēlas apkopot savas zināšanas rīkā, ko var pārdot klientiem, Horizons to padara iespējamu.
Ja tu vari aprakstīt, ko vēlies izveidot, tu to vari izveidot. Un, ja tu meklē iedvesmu vai vienkārši vēlies sākt ātrāk, apskati mūsu iepriekš izstrādātās veidnes, lai atrastu to, kas atbilst tavai idejai.
Kāda veida MI funkcijas es varu pievienot savai lietotnei?
Horizons atbalsta teksta ģenerēšanu un analīzi, kā arī attēlu ģenerēšanu un analīzi (PNG, WebP, JPEG). Tu vari tās izmantot, lai izveidotu savus MI čatbotus, personīgos MI asistentus, rakstīšanas rīkus, attēlu pārveidotājus, ieteikumu dzinējus un daudz ko citu.
Vai Horizons ir bez maksas?
Tu vari sākt darbu ar Horizons bez maksas. Tavs plāns ietver MI kredītus, ar kuriem vari uzreiz sākt veidot un eksperimentēt. Kad būs izmantoti visi bezmaksas kredīti, tu vari tos papildināt jebkurā laikā, lai turpinātu veidot un darbinātu MI funkcijas savā publicētajā lietotnē vai mājaslapā. Nekādu negaidītu maksu vai slēptu izmaksu – tu vienmēr kontrolē to, ko tērē.
Kā darbojas MI kredīti?
MI kredīti nodrošina divas lietas: tavas mājaslapas vai lietotnes izveidi (1 ziņojums = 1 kredīts) un MI funkcijas tavā publicētajā tīmekļa projektā. MI funkciju lietošanai tavā mājaslapā vai tīmekļa lietotnē mēs izmantojam daļējus kredītus – tas nozīmē, ka gūsti lielāku labumu no kredītiem, kad tavi lietotāji izmanto tavu MI rīku.
Vai es varu redzēt, cik daudz MI kredītus mana lietotne ir izmantojusi?
Jā. Tavs MI kredītu lietojuma informācijas panelis parāda izlietoto kredītu sadalījumu veidošanai un rediģēšanai, kā arī kredītus, ko patērē tavas lietotnes MI funkcijas – lai tu vienmēr precīzi zinātu, kam tiek izmantoti tavi kredīti.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas prasmes, lai izmantotu Horizons MI rīku veidotāju?
Nepavisam. AI Builder ir paredzēts ikvienam — sākot no netehniskiem izstrādātājiem līdz pieredzējušiem izstrādātājiem. Ja varat aprakstīt, ko vēlaties izveidot, AI Builder var jums palīdzēt to izveidot.
Vai es varu sākt veidot MI rīkus, ja es jau iepriekš iegādājos plānu?
Jā — ja iepriekš esat izveidojis projektu, izmantojot AI lietotņu veidotāju, vai Vibe kodējis tīmekļa vietni, izmantojot AI Builder, integrētā AI funkcija jau ir iekļauta jūsu plānā bez papildu maksas. Vienkārši atveriet esošu projektu vai sāciet jaunu, papildiniet savus AI kredītus un viss ir gatavs.