Izveido savus pielāgotos MI rīkus – bez iestatīšanas, bez problēmām

Ar jau Horizons iebūvēto MI tu vari izveidot savus MI rīkus – lai izmantotu, pārdotu vai kopīgotu.
Sākt bez maksas

Maksas plāni tikai no 2,99 €/mēn.

Izveido savus pielāgotos MI rīkus – bez iestatīšanas, bez problēmām

No jautriem blakusprojektiem līdz noderīgiem rīkiem

Veido rīkus sev, ietaupi uz abonementiem vai izveido kaut ko, kas patiks taviem lietotājiem, kuri maksās par to. Šeit ir tikai dažas idejas darba sākšanai.
Teksta rīki

Teksta rīki

Veido lietotnes, kas lasa, raksta un atbild. No čatbotiem, kas apstrādā klientu jautājumus visu diennakti, līdz asistentiem, kas palīdz lietotājiem sagatavot motivācijas vēstules, plānot ceļojumus vai atrast perfektu recepti.Sākt veidot
Izveido lietotnes, kas pārveido un ģenerē vizuālos materiālus. Ļauj lietotājiem pārveidot fotogrāfijas ilustrācijās, veidot pielāgotus avatarus, vizualizēt telpu pārvērtības vai radīt produktu maketus bez jebkādām dizaina prasmēm.Sākt veidot
Veido gudrus rīkus, kas ietaupa tavu lietotāju laiku. MI nodrošinātas potenciālo klientu formas, CV pārbaudītājus, budžeta konsultantus vai treniņu plānotājus – praktiskas lietotnes, kas nepārtraukti sniedz reālu vērtību.Sākt veidot
Radi tādus rīkus, ar kuriem cilvēki nevar beigt dalīties. Personības testi, MI taro lasītāji, slavenību līdzinieku meklētāji, pasaku ģeneratori – jautri lietot, vēl jautrāk dalīties.Sākt veidot

Viss nepieciešamais MI nodrošinātu rīku izveidei

MI, kas jau ir iekļauts

Nekādi trešo pušu konti vai atsevišķi rēķini – MI ir iebūvēts Horizons. Vienkārši atver savu projektu un izmanto to.

Veido čatā, nevis programmējot

Apraksti saviem vārdiem, ko vēlies, un Horizons to izveidos. Bez koda, bez sarežģītas uzstādīšanas – tikai tava ideja un saruna.

Limitus nosaka tava ideja, nevis tehnoloģijas

Čatboti, personīgie MI asistenti, attēlu ģeneratori, rakstīšanas rīki, ieteikumu dzinēji – Horizons ir MI, kas nodrošina, ko vien tu vari iedomāties.

Izveido vienreiz un gūsti peļņu

Dalies ar savu projektu kā veidni un saņem 20% komisijas maksu ikreiz, kad kāds to izmanto, lai izveidotu savu lietotni, un iegādājas savu pirmo Horizons plānu.

Kā tas strādā

01

Atver savu Horizons projektu

Pieraksties Horizons un sāc jaunu projektu – vai izvēlies kādu no mūsu MI gatavajām veidnēm ātrākai darba sākšanai.
02

Izveido, pielāgo un testē

Apraksti, ko vēlies, lai tava lietotne dara, rediģē, līdz tā ir tieši tāda, kā vajag, un testē to, neizejot no Horizons.
03

Publicē un dalies

Kad viss ir gatavs, publicē. Tavs ar MI darbinātais rīks ir tiešsaistē un gatavs lietotājiem – tu vari sekot līdzi kredītu lietojumam jebkurā laikā no sava vadības paneļa.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.
Visas veidnes
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā izveidot savu pirmo MI rīku?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Pielāgotu MI rīku izveides BUJ

Šeit ir atbildes uz dažiem no bieži uzdotajiem jautājumiem par MI rīku veidošanu ar Horizons.

Vienkārši atveriet savu AI Builder projektu un sāciet sarunu — vienkāršā valodā aprakstiet, ko vēlaties izveidot, un AI Builder AI to iedzīvinās. Jūsu projektā jau ir iebūvēta nemanāma ģeneratīvā AI integrācija, tāpēc nav nepieciešami trešo pušu konti, nav jāizvēlas modelis un nav jāveic atsevišķa norēķināšanās. Varat piedāvāt pielāgot jebko un manuāli rediģēt tekstu vai atjaunināt attēlus, kad vien vēlaties, netērējot kredītpunktus. Kad esat gatavs, nospiediet “Publicēt” — mitināšana un domēns jau ir iekļauti jūsu plānā.

Uzziniet vairāk mūsu Horizons Integrated AI pārskatā.

Horizons MI funkcijas ir radītas ikvienam, kam ir ideja – nav nepieciešama pieredze programmēšanā. Neatkarīgi no tā, vai tu esi maza uzņēmuma īpašnieks, kurš vēlas izveidot pielāgotus MI rīkus, nevis maksāt par trešo pušu risinājumiem, satura veidotājs, kurš vēlas monetizēt savu auditoriju ar MI nodrošinātu lietotni, vai eksperts, piemēram, fitnesa treneris vai uztura speciālists, kurš vēlas apkopot savas zināšanas rīkā, ko var pārdot klientiem, Horizons to padara iespējamu.

Ja tu vari aprakstīt, ko vēlies izveidot, tu to vari izveidot. Un, ja tu meklē iedvesmu vai vienkārši vēlies sākt ātrāk, apskati mūsu iepriekš izstrādātās veidnes, lai atrastu to, kas atbilst tavai idejai.

Horizons atbalsta teksta ģenerēšanu un analīzi, kā arī attēlu ģenerēšanu un analīzi (PNG, WebP, JPEG). Tu vari tās izmantot, lai izveidotu savus MI čatbotus, personīgos MI asistentus, rakstīšanas rīkus, attēlu pārveidotājus, ieteikumu dzinējus un daudz ko citu.

Tu vari sākt darbu ar Horizons bez maksas. Tavs plāns ietver MI kredītus, ar kuriem vari uzreiz sākt veidot un eksperimentēt. Kad būs izmantoti visi bezmaksas kredīti, tu vari tos papildināt jebkurā laikā, lai turpinātu veidot un darbinātu MI funkcijas savā publicētajā lietotnē vai mājaslapā. Nekādu negaidītu maksu vai slēptu izmaksu – tu vienmēr kontrolē to, ko tērē.

MI kredīti nodrošina divas lietas: tavas mājaslapas vai lietotnes izveidi (1 ziņojums = 1 kredīts) un MI funkcijas tavā publicētajā tīmekļa projektā. MI funkciju lietošanai tavā mājaslapā vai tīmekļa lietotnē mēs izmantojam daļējus kredītus – tas nozīmē, ka gūsti lielāku labumu no kredītiem, kad tavi lietotāji izmanto tavu MI rīku.

Jā. Tavs MI kredītu lietojuma informācijas panelis parāda izlietoto kredītu sadalījumu veidošanai un rediģēšanai, kā arī kredītus, ko patērē tavas lietotnes MI funkcijas – lai tu vienmēr precīzi zinātu, kam tiek izmantoti tavi kredīti.

Nepavisam. AI Builder ir paredzēts ikvienam — sākot no netehniskiem izstrādātājiem līdz pieredzējušiem izstrādātājiem. Ja varat aprakstīt, ko vēlaties izveidot, AI Builder var jums palīdzēt to izveidot.

Jā — ja iepriekš esat izveidojis projektu, izmantojot AI lietotņu veidotāju, vai Vibe kodējis tīmekļa vietni, izmantojot AI Builder, integrētā AI funkcija jau ir iekļauta jūsu plānā bez papildu maksas. Vienkārši atveriet esošu projektu vai sāciet jaunu, papildiniet savus AI kredītus un viss ir gatavs.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.