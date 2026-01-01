Website Builder and Horizons are now AI Builder

Jūsu sapņu vietne vai lietotne, ko mākslīgais intelekts izveido dažu minūšu laikā

Apraksti, ko vēlies, un Horizons to izveidos. Nav jāprogrammē vai jāķeras pie tehniskajām lietām – publicē ar vienu klikšķi.

Izveido jebkāda veida mājaslapu

No uzņēmuma vietnēm un portfolio līdz emuāriem un mērķlapām – Horizons izveido to acumirklī.

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Izveido jebkāda veida mājaslapu

Sākt darbu ir viegli

01

Apraksti savu ideju vai izvēlies sagatavi

Vienkārši pastāsti MI savu ideju un skaties, kā tā top. Vai izvēlies veidni ātrākai darba sākšanai.
02

Viegla rediģēšana

Palūdz MI rediģēt jebko – sākot no teksta un dizaina līdz funkcionalitātei. Pielāgo tekstu un attēlus satura redaktorā pats.
03

Publicē ar 1 klikšķi

Kad viss ir gatavs, publicē savu vietni ar vienu klikšķi, izmantojot personalizētu domēnu.

Iegūsti pilnvērtīgu Hostinger Horizons pieredzi

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

24/7 atbalsts

75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach

Neierobežotajām funkcijām tiek piemērota mūsu godīgas lietošanas politika.

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Pārvērt savus vārdus reālās tīmekļa lietotnēs vai vietnēs

Apraksti, ko vēlies – rezervāciju lapu, interneta veikalu, klientu portālu vai jebko citu. Horizons to izstrādā, izveido un publicē dažu minūšu laikā.
Skatīt funkcijas

Viss darba sākšanai

Hostings, domēns, e-pasts un SEO optimizācija – viss iekļauts. Nekādu atsevišķu kontu vai sarežģītas iestatīšanas.

Integrēta aizmugursistēma

Iebūvētas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – nav nepieciešami ārēji rīki.

Iebūvēts MI

Pievieno čatbotu vai viedo meklēšanu savai tīmekļa lietotnei vai vietnei – nekādi trešo pušu konti vai atsevišķi rēķini.

Jaudīgas integrācijas, vienkārša iestatīšana

Stripe ir iebūvēts un gatavs darbam. PayPal, Google AdSense un citi – tiek atbalstīti, veicot vienkāršu iestatīšanu, lai tev nekad nerastos grūtības.

Izveido vienreiz un gūsti peļņu

Publicē savu projektu kā remiksējamu veidni un saņem komisijas maksu katru reizi, kad kāds iegādājas Horizons, izmantojot to.

Hostinger stabilitāte

Mums uzticas vairāk nekā 5 miljoni klientu no vairāk nekā 150 valstīm, ko stiprina mūsu 20 gadu pieredze.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.
Visas veidnes
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nevari atrast nepieciešamo sagatavi? Vienkārši apraksti to, un MI to izveidos tavā vietā.

Izveidot ar MI

Rīks, ko apbrīno lietotāji un iesaka nozares līderi

Mēs lepojamies, ka varam atbalstīt satura veidotājus un uzņēmumus visā pasaulē. Lūk, ko daži no viņiem saka.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā pārvērst savu ideju realitātē?

Sākt bez maksas

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