Pārdod internetā ar veikalu, kas radīts tieši tev
Viss nepieciešamais pārdošanai un izaugsmei internetā
Pārdod digitālos produktus
Viss izaugsmes veicināšanai
Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.
0% darījumu maksas
Paturi nopelnīto. Pieņem vairāk nekā 100 maksājuma veidus bez papildu maksām.
Automātiska e-pasta piegāde
Pārdod digitālos produktus
Viss izaugsmes veicināšanai
Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.
0% darījumu maksas
Paturi nopelnīto. Pieņem vairāk nekā 100 maksājuma veidus bez papildu maksām.
Automātiska e-pasta piegāde
Dažas e-komercijas idejas, ko vari realizēt
Pielāgots interneta veikals
Dalības vietne
MI čatbots
Inventāra uzskaites rīks
Pasūtījumu izsekošanas sistēma
Pārdošanas pārskata panelis
Kā sākt pārdot internetā ar MI
Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni
Personalizē un testē
Publicē ar vienu klikšķi
Izvēlies veidni un personalizē to
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
No idejas līdz gatavam veikalam dažās minūtēs
Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
AI Builder vibrācijas koda tiešsaistes veikala bieži uzdotie jautājumi
Kas ir Horizons e-komercija?
Horizons e-komercija ir izstrādāta tā, lai pārdošana tiešsaistē būtu pieejama ikvienam. Horizons MI izveido tavu veikalu vai pielāgoto e-komercijas tīmekļa lietotni, izmantojot vienkāršu čata saskarni, kamēr Hostinger iebūvētais e-komercijas risinājums rūpējas par produktiem, maksājumiem, pasūtījumiem un piegādi – viss jau uzreiz darbojas kopā.
Bez programmēšanas, tehniskas iestatīšanas vai daudzu rīku izmantošanas. Viss nepieciešamais pārdošanai tiešsaistē ir gatavs, kad tu esi.
Ko es varu pārdot?
Tu vari pārdot fiziskus un digitālus produktus, dāvanu kartes un apdrukas pēc pieprasījuma produktus.
Abonementi un pieraksti pagaidām netiek atbalstīti, bet tu vari tos piedāvāt, izmantojot trešo pušu rīkus:
- Lai pārdotu abonementus, mēs iesakām izmantot Stripe. Vienkārši pajautā Horizons palīdzēt to pievienot tavam projektam.
- Konsultācijām un pierakstiem ir lieliski piemēroti tādi rīki kā Calendly. Vari arī pajautāt Horizons, kā to pievienot vietnei.
Kādi maksājumu veidi tiek atbalstīti?
Izvēlies no vairāk nekā 100 maksājumu veidiem, tostarp maksājumu kartēm, PayPal, Google Pay, Apple Pay un citiem. Tavam veikalam pieejamie maksājumu veidi ir atkarīgi no tā, kur tu pārdod, tavas atrašanās vietas, valūtas un kam tu pārdod.
Kādas piegādes metodes tiek atbalstītas?
Tiklīdz tu pievienosi savu interneta veikalu, tu varēsi noteikt piegādes zonas ar līdz pat 25 piegādes iespējām un iestatīt pielāgotus piegādes noteikumus, balstoties uz pasūtījuma summu vai preces svaru.
Kā es varu pievienot interneta veikalu savam projektam?
Lai sāktu darbu ar savu veikalu, ir jāveic tikai divas darbības:
- Noklikšķiniet uz “Integrācijas” sava AI Builder projekta augšējā labajā stūrī, pēc tam atlasiet un pievienojiet tiešsaistes veikalu. AI Builder to iestatīs dažu mirkļu laikā.
- Kad savienojums ir izveidots, dodieties uz “Integrācijas” → “Tiešsaistes veikals”, lai piekļūtu visiem veikala iestatījumiem.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu soli pa solim sniegto rokasgrāmatu.
Kā es varu rediģēt savu interneta veikalu?
Tu vari pārvaldīt savu veikalu jebkurā laikā, nospiežot "Integrations" → "Online store".
Tiklīdz tas būs pievienots, tu redzēsi saites, kas tevi novirzīs uz iebūvēto veikala pārvaldnieku. Tur tu varēsi pārvaldīt projektus, maksājumus un daudz ko citu bez nepieciešamības izmantot uzvednes.
Ja vēlies rediģēt sava interneta veikala izskatu (piemēram, produktu saraksta izkārtojumu), čatā palūdz mākslīgajam intelektam veikt izmaiņas.
Vai es varu izveidot vairāk nekā tikai interneta veikalu ar Horizons?
Jā – un tieši šeit AI Builder patiešām izceļas. No vienkārša tiešsaistes veikala līdz pilnībā pielāgotai e-komercijas lietotnei, AI Builder ļauj jums izveidot jebkādu e-komercijas pieredzi, ko vien varat iedomāties, tostarp pielāgotus rīkus, kas precīzi pielāgoti jūsu uzņēmuma vajadzībām. Krājumu izsekošanas rīki, pasūtījumu pārvaldības sistēmas, pārdošanas informācijas paneļi – vienkārši aprakstiet, kas jums nepieciešams, un AI Builder to izveidos jūsu vietā.
Vai man ir nepieciešama programmēšanas pieredze, lai izveidotu e-komercijas lietotni vai veikalu?
Nekādu. AI Builder ir veidots, izmantojot vibe kodēšanu — vienkārši aprakstiet, ko vēlaties izveidot, un AI parūpēsies par pārējo. Neatkarīgi no tā, vai atverat veikalu vai veidojat pielāgotu e-komercijas rīku, viss, kas nepieciešams, ir uzvedne.
Ja jūsu mērķis ir atvērt tiešsaistes veikalu, varat izveidot sākotnējo vietni no vienas uzvednes, pēc tam savienot iebūvēto tiešsaistes veikala integrāciju un pievienot savus produktus — tas viss, nerakstot nevienu koda rindiņu.
Vai vibe coding ir man piemērota?
Ja jums kādreiz ir bijusi ideja par tiešsaistes veikalu vai pielāgotu e-komercijas rīku, bet nezinājāt, ar ko sākt — vibrācijas kodēšana ir domāta jums. Tā vietā, lai rakstītu kodu, jūs vienkārši vienkāršā valodā aprakstāt to, ko vēlaties izveidot, un mākslīgais intelekts to soli pa solim atdzīvina.
Labākais veids, kā to uzzināt, ir izmēģināt to pašam. AI Builder komplektācijā ietilpst bezmaksas izmēģinājuma versija, kurā iekļautas 5 uzvednes — pietiekami, lai izveidotu vibrācijas kodu sākotnējam tiešsaistes veikalam vai pielāgotai e-komercijas lietotnei un redzētu, ko tā spēj, pirms jūs kaut ko apņematies. Kredītkarte nav nepieciešama.
Kāda ir atšķirība starp Horizons un Hostinger mājaslapu konstruktoru e-komercijai?
Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot e-komercijas vietni — ar AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu un Hostinger velk un nomet vietņu veidotāju —, un atšķirība jau slēpjas nosaukumā.
Hostinger vietņu veidotājs ļauj sākt no veidnes vai ģenerēt e-komercijas vietni no apraksta un pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam nepieciešams tīrs, vienkāršs tiešsaistes veikals, kas ātri darbojas.
Horizons izmanto sarunvalodas pieeju — jūs tērzējat ar AI, un tas piemēro izmaiņas reāllaikā, sniedzot jums daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Pateicoties integrētajai aizmugursistēmai, tas ļauj arī veidot sarežģītākus projektus, piemēram, tirgus platformas vai sarežģītākus tiešsaistes veikalus ar lietotāju pieteikšanos. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilna piekļuve kodam.
Abus rīkus nodrošina Hostinger iebūvētais e-komercijas risinājums, un tie ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām — atšķirība ir atkarīga no tā, kā jums patīk veidot un cik liela elastība jums ir nepieciešama.