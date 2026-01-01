Pārdod internetā ar veikalu, kas radīts tieši tev

Izveido savu veikalu vai pilnībā pielāgotu e-komercijas lietotni, vienkārši tērzējot ar MI. Pārvaldi produktus, pasūtījumus, maksājumus un daudz ko citu vienuviet.
Sākt bez maksas

Maksas plāni sākot no tikai 2,99 €/mēn.

Pārdod internetā ar veikalu, kas radīts tieši tev

Viss nepieciešamais pārdošanai un izaugsmei internetā

Iegūsti visu nepieciešamo fizisko un digitālo produktu un dāvanu karšu pārdošanai vai drukas pēc pieprasījuma biznesa vadīšanai.
Pārdod digitālos produktus

Pārdod digitālos produktus

Izveido savu interneta veikalu un produktu lapas, vienkārši tērzējot ar MI vai izmantojot veidnes.
Pārdod digitālos produktus

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Viss izaugsmes veicināšanai

0% darījumu maksas

Paturi nopelnīto. Pieņem vairāk nekā 100 maksājuma veidus bez papildu maksām.

0% darījumu maksas

Automātiska e-pasta piegāde

Tavi digitālie produkti (e-grāmatas, mūzika, māksla) acumirklī tiek piegādāti klientiem, nepakustinot ne pirkstu.
Automātiska e-pasta piegāde

Pārdod digitālos produktus

Izveido savu interneta veikalu un produktu lapas, vienkārši tērzējot ar MI vai izmantojot veidnes.
Pārdod digitālos produktus

Viss izaugsmes veicināšanai

Ietver hostingu, domēnu un e-pastu. Vienkārša iestatīšana mārketinga un maksājumu rīkiem: SEO, Stripe, PayPal, AdSense un daudziem citiem.

Viss izaugsmes veicināšanai

0% darījumu maksas

Paturi nopelnīto. Pieņem vairāk nekā 100 maksājuma veidus bez papildu maksām.

0% darījumu maksas

Automātiska e-pasta piegāde

Tavi digitālie produkti (e-grāmatas, mūzika, māksla) acumirklī tiek piegādāti klientiem, nepakustinot ne pirkstu.
Automātiska e-pasta piegāde

Dažas e-komercijas idejas, ko vari realizēt

No interneta veikaliem līdz pārdošanas informācijas paneļiem – izpēti dažus populārus piemērus vai uzreiz ķeries pie darba ar gatavu uzvedni un sāc veidot dažās sekundēs.
Pielāgots interneta veikals

Pielāgots interneta veikals

Izveido veikalu, kas izskatās un darbojas tieši tā, kā tu vēlies – demonstrē savus produktus, pārvaldi pasūtījumus un sāc pārdot tiešsaistē, nepieskaroties nevienai rindiņai koda.Sākt veidot
Izveido slēgtu platformu, kur abonenti maksā, lai piekļūtu ekskluzīvam saturam, kursiem vai kopienai — nosaki savas cenas, pārvaldi abonementus un palielini savus pastāvīgos ieņēmumus.Sākt veidot
Izveido gudru čatbotu, kas atbild uz pircēju jautājumiem 24/7, sniedz norādījumus klientiem vai automatizē ikdienas uzdevumus.Sākt veidot
Ļauj lietotājiem ērti pārraudzīt krājumu līmeni, izsekot piedāvājumam un izvairīties no krājumu trūkuma, izmantojot vienkāršu un intuitīvu vadības paneli.Sākt veidot
Sniedz jaunāko informāciju saviem klientiem ar personalizētu pasūtījumu izsekošanas pieredzi, kas vairo uzticību no pirkuma līdz piegādei.Sākt veidot
Pārvērt savus pārdošanas datus skaidrā, praktiski izmantojamā informācijā, lai tu vienmēr zinātu, kas darbojas un ko varētu uzlabot.Sākt veidot

Kā sākt pārdot internetā ar MI

01

Apraksti savu ideju vai izvēlies veidni

Apraksti interneta veikalu vai e-komercijas lietotni, ko vēlies izveidot, un skaties, kā tā top. Vai izvēlies veidni ātrākai darba sākšanai.
02

Personalizē un testē

Pilnveido dizainu, izveido produktu lapas no vienas bildes un pieslēdz maksājumus un piegādi – visu no viena vadības paneļa. Priekšskati to pirms publicēšanas.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Ar vienu klikšķi tavs veikals ir pieejams tiešsaistē un gatavs pieņemt pasūtījumus – bez tehniskas iestatīšanas, trešo pušu savienojumiem vai gaidīšanas.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

No idejas līdz gatavam veikalam dažās minūtēs

Noskaties, kā izveidot, pielāgot un palaist savu veikalu dažās minūtēs – no MI radītiem produktu aprakstiem līdz maksājumu iestatīšanai.

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

Uzņēmumu prezentācijas lapas un lietotnes

Rezervāciju mājaslapas un lietotnes

Pielāgoti CRM

Iekšējie biznesa rīki

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā palaist savu interneta veikalu vai e-komercijas lietotni?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

AI Builder vibrācijas koda tiešsaistes veikala bieži uzdotie jautājumi

Horizons e-komercija ir izstrādāta tā, lai pārdošana tiešsaistē būtu pieejama ikvienam. Horizons MI izveido tavu veikalu vai pielāgoto e-komercijas tīmekļa lietotni, izmantojot vienkāršu čata saskarni, kamēr Hostinger iebūvētais e-komercijas risinājums rūpējas par produktiem, maksājumiem, pasūtījumiem un piegādi – viss jau uzreiz darbojas kopā.

Bez programmēšanas, tehniskas iestatīšanas vai daudzu rīku izmantošanas. Viss nepieciešamais pārdošanai tiešsaistē ir gatavs, kad tu esi.

Tu vari pārdot fiziskus un digitālus produktus, dāvanu kartes un apdrukas pēc pieprasījuma produktus.

Abonementi un pieraksti pagaidām netiek atbalstīti, bet tu vari tos piedāvāt, izmantojot trešo pušu rīkus:

  • Lai pārdotu abonementus, mēs iesakām izmantot Stripe. Vienkārši pajautā Horizons palīdzēt to pievienot tavam projektam.
  • Konsultācijām un pierakstiem ir lieliski piemēroti tādi rīki kā Calendly. Vari arī pajautāt Horizons, kā to pievienot vietnei.

Izvēlies no vairāk nekā 100 maksājumu veidiem, tostarp maksājumu kartēm, PayPal, Google Pay, Apple Pay un citiem. Tavam veikalam pieejamie maksājumu veidi ir atkarīgi no tā, kur tu pārdod, tavas atrašanās vietas, valūtas un kam tu pārdod.

Tiklīdz tu pievienosi savu interneta veikalu, tu varēsi noteikt piegādes zonas ar līdz pat 25 piegādes iespējām un iestatīt pielāgotus piegādes noteikumus, balstoties uz pasūtījuma summu vai preces svaru.

Lai sāktu darbu ar savu veikalu, ir jāveic tikai divas darbības:

  1. Noklikšķiniet uz “Integrācijas” sava AI Builder projekta augšējā labajā stūrī, pēc tam atlasiet un pievienojiet tiešsaistes veikalu. AI Builder to iestatīs dažu mirkļu laikā.
  2. Kad savienojums ir izveidots, dodieties uz “Integrācijas” → “Tiešsaistes veikals”, lai piekļūtu visiem veikala iestatījumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu soli pa solim sniegto rokasgrāmatu.

Tu vari pārvaldīt savu veikalu jebkurā laikā, nospiežot "Integrations" → "Online store".

Tiklīdz tas būs pievienots, tu redzēsi saites, kas tevi novirzīs uz iebūvēto veikala pārvaldnieku. Tur tu varēsi pārvaldīt projektus, maksājumus un daudz ko citu bez nepieciešamības izmantot uzvednes.

Ja vēlies rediģēt sava interneta veikala izskatu (piemēram, produktu saraksta izkārtojumu), čatā palūdz mākslīgajam intelektam veikt izmaiņas.

Jā – un tieši šeit AI Builder patiešām izceļas. No vienkārša tiešsaistes veikala līdz pilnībā pielāgotai e-komercijas lietotnei, AI Builder ļauj jums izveidot jebkādu e-komercijas pieredzi, ko vien varat iedomāties, tostarp pielāgotus rīkus, kas precīzi pielāgoti jūsu uzņēmuma vajadzībām. Krājumu izsekošanas rīki, pasūtījumu pārvaldības sistēmas, pārdošanas informācijas paneļi – vienkārši aprakstiet, kas jums nepieciešams, un AI Builder to izveidos jūsu vietā.

Nekādu. AI Builder ir veidots, izmantojot vibe kodēšanu — vienkārši aprakstiet, ko vēlaties izveidot, un AI parūpēsies par pārējo. Neatkarīgi no tā, vai atverat veikalu vai veidojat pielāgotu e-komercijas rīku, viss, kas nepieciešams, ir uzvedne.

Ja jūsu mērķis ir atvērt tiešsaistes veikalu, varat izveidot sākotnējo vietni no vienas uzvednes, pēc tam savienot iebūvēto tiešsaistes veikala integrāciju un pievienot savus produktus — tas viss, nerakstot nevienu koda rindiņu.

Ja jums kādreiz ir bijusi ideja par tiešsaistes veikalu vai pielāgotu e-komercijas rīku, bet nezinājāt, ar ko sākt — vibrācijas kodēšana ir domāta jums. Tā vietā, lai rakstītu kodu, jūs vienkārši vienkāršā valodā aprakstāt to, ko vēlaties izveidot, un mākslīgais intelekts to soli pa solim atdzīvina.

Labākais veids, kā to uzzināt, ir izmēģināt to pašam. AI Builder komplektācijā ietilpst bezmaksas izmēģinājuma versija, kurā iekļautas 5 uzvednes — pietiekami, lai izveidotu vibrācijas kodu sākotnējam tiešsaistes veikalam vai pielāgotai e-komercijas lietotnei un redzētu, ko tā spēj, pirms jūs kaut ko apņematies. Kredītkarte nav nepieciešama.

Hostinger piedāvā divus veidus, kā izveidot e-komercijas vietni — ar AI Builder vibrāciju kodēšanas platformu un Hostinger velk un nomet vietņu veidotāju —, un atšķirība jau slēpjas nosaukumā.

Hostinger vietņu veidotājs ļauj sākt no veidnes vai ģenerēt e-komercijas vietni no apraksta un pēc tam pielāgot to, velkot un nometot iepriekš izveidotus elementus. Tas ir lieliski piemērots ikvienam, kam nepieciešams tīrs, vienkāršs tiešsaistes veikals, kas ātri darbojas.

Horizons izmanto sarunvalodas pieeju — jūs tērzējat ar AI, un tas piemēro izmaiņas reāllaikā, sniedzot jums daudz lielāku pielāgošanas brīvību. Pateicoties integrētajai aizmugursistēmai, tas ļauj arī veidot sarežģītākus projektus, piemēram, tirgus platformas vai sarežģītākus tiešsaistes veikalus ar lietotāju pieteikšanos. Un tiem, kas to vēlas, ir pieejama arī pilna piekļuve kodam.

Abus rīkus nodrošina Hostinger iebūvētais e-komercijas risinājums, un tie ir paredzēti cilvēkiem bez tehniskām zināšanām — atšķirība ir atkarīga no tā, kā jums patīk veidot un cik liela elastība jums ir nepieciešama.

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