Vienkārša MVP izstrāde ar MI
Izveido, testē un audz – bez riska
No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs
Palaid ātri, audz vēl ātrāk
Dodies tiešsaistē ar vienu klikšķi – iekļauts hostings, domēns un biznesa e-pasts. Bez trešo pušu rīkiem, kavēšanās un vējā izmesta laika.
Radīts, lai augtu kopā ar tevi
Datubāzes, failu krātuve un lietotāju konti ir iebūvēti jau no pirmās dienas – lai tad, kad tu vēlies augt, viss nepieciešamais būtu tavā rīcībā.
Daudz izdevīgāk
No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs
Palaid ātri, audz vēl ātrāk
Dodies tiešsaistē ar vienu klikšķi – iekļauts hostings, domēns un biznesa e-pasts. Bez trešo pušu rīkiem, kavēšanās un vējā izmesta laika.
Radīts, lai augtu kopā ar tevi
Datubāzes, failu krātuve un lietotāju konti ir iebūvēti jau no pirmās dienas – lai tad, kad tu vēlies augt, viss nepieciešamais būtu tavā rīcībā.
Daudz izdevīgāk
Tava ideja ir vienas uzvednes attālumā
SaaS produkta MVP
Pieprasījuma pakalpojumu MVP
Iekšējā rīka MVP
Specializētas e-komercijas MVP
Kā izstrādāt minimālo darbspējīgo produktu
Apraksti savu ideju
Publicē ar vienu klikšķi
Testē un pilnveido
Vajag vairāk palīdzības?
Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
MVP veidotāja BUJ
Kas ir MVP izstrāde?
MVP izstrāde ir minimālā darbspējīgā produkta izveides process – vienkāršota tavas idejas versija ar pietiekami daudz funkcijām, lai to pārbaudītu ar reāliem lietotājiem. Tādā veidā tu vari noskaidrot, vai tava ideja atrisina lietotāju problēmas reālajā pasaulē, pirms ieguldi pārāk daudz naudas. Uzzini vairāk mūsu MVP ceļvedī.
Kāda ir atšķirība starp prototipu un MVP?
Prototips ir domāts vizualizācijai – tas ir interaktīvs priekšskatījums, ko tu parādi ieinteresētajām personām, lai iegūtu atsauksmēs, pirms tu sāc kaut ko veidot. MVP ir tava pirmā, funkcionālā produkta versija, kurā ir tieši tik daudz funkciju, lai to palaistu un testētu ar reāliem lietotājiem. Īsāk sakot, tu izmanto prototipu, lai izvērtētu savu konceptu, un tu izveido MVP, lai testētu to praksē. Vari uzzināt vairāk mūsu prototipa un MVP salīdzinājuma rakstā.
Kā Hostinger Horizons mākslīgais intelekts izveido MVP?
Horizons izmanto advancētus MI modeļus, lai ģenerētu kodu, dizainu un saturu, pamatojoties uz tavām uzvednēm. Tā rezultātā tiek izveidota funkcionējoša tīmekļa lietotne, lai tu dažu minūšu laikā varētu pārvērst savu MVP ideju realitātē.
Kad man vajadzētu izvēlēties MVP bezkoda veidotāju un kad nolīgt izstrādātāju?
Izmantojiet bezkoda MVP veidotāju, lai ātri un lēti validētu savu ideju. Kad esat pierādījis, ka ir pieprasījums un varat pamatot paplašinātu pielāgošanu plašā mērogā, izstrādātāju nolīgšana kļūst par iespēju. Izmantojot AI Builder, varat ātri pārbaudīt un attīstīt savu ideju bez finansiāliem vai laika ierobežojumiem, un, kad esat gatavs piesaistīt izstrādātājus, varat eksportēt pilnu kodu un nodot to tieši tālāk. Nav jāsāk no nulles.
Kādas ir MVP izstrādes izmaksas?
Tradicionāla MVP izstrāde var maksāt tūkstošiem eiro un prasīt nedēļām ilgu darbu. Ar Horizons tu vari sākt bez maksas – nav nepieciešama maksājumu karte. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties.
Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu MVP, skatīties, kā tas top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības. Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši iegādājies kādu no maksas plāniem. Tie ietver hostingu, domēnu un SEO optimizāciju, līdz ar to tev atliek tikai to publicēt.
Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.
Vai man ir jāprot programmēt, lai izveidotu MVP?
Nekādu. AI Builder izmanto sarunvalodas pieeju veidošanai — bieži sauktu par vibrācijas kodēšanu. Jūs vienkārši vienkāršā valodā aprakstāt to, ko vēlaties izveidot, un AI to atdzīvina reāllaikā. Vai vēlaties pievienot funkciju? Vienkārši pajautājiet. Vai nepieciešams mainīt lietotāja plūsmu? Aprakstiet to. Ja šī koncepcija jums ir jauna, mūsu vibrācijas kodēšanas ceļvedis iepazīstinās jūs ar visu nepieciešamo informāciju.
Cik ilgs laiks nepieciešams MVP izveidei ar Horizons MI MVP veidotāju?
Tavs pirmais MVP var būt gatavs darbam dažās minūtēs – vienkārši apraksti savu ideju, un Horizons to nekavējoties izveidos. Pēc tam viss ir atkarīgs no tavas idejas sarežģītības. Jo vairāk funkciju tu vēlies pievienot vai uzlabot, jo vairāk uzvedņu tu izmantosi – bet jebkura izmaiņa ir tikai vienas uzvednes attālumā. Kad tevi apmierinās rezultāts, varēsi to publicēt ar vienu klikšķi.
Vai es varu monetizēt MVP?
Jā. Tu vari integrēt tādus maksājumu rīkus kā Stripe, lai pārdotu abonementus, iekasētu maksu par pakalpojumiem vai piedāvātu vienreizējus pirkumus savā minimālajā darbspējīgajā produktā.
Ko darīt, ja pēc palaišanas būs nepieciešams veikt izmaiņas?
MVP atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tā izveide. Vienkārši atgriezies pie sava projekta, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un Horizons parūpēsies par visu pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams nolīgt programmētāju. Savukārt, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies attīstīt savu projektu, Horizons nodrošina pilnīgu piekļuvi kodam.
Kā es varu testēt MVP?
Pirms publicēšanas plašākam cilvēku lokam vari priekšskatīt un kopīgot savu MVP ar lietotājiem, apkopot atsauksmes un to pilnveidot. Sākotnējā testēšana palīdz noskaidrot, vai ir pieprasījums, un uzlabot produktu pirms tā turpmākas attīstīšanas.
Kā es varu uzturēt tīmekļa lietotni?
Horizons ietver hostingu. Kad tavs MVP ir gatavs, vari to publicēt ar vienu klikšķi, izmantojot ātru un drošu hostinga platformu un personalizētu domēna vārdu.