Vienkārša MVP izstrāde ar MI

Pārvērt savu ideju funkcionālā produktā dažās minūtēs, vienkārši tērzējot ar MI. Nav nepieciešama programmēšana vai izstrādātāji.
Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

Vienkārša MVP izstrāde ar MI

Izveido, testē un audz – bez riska

Viss nepieciešamais idejas pārbaudīšanai, ātrai nokļūšanai tirgū un drošai izaugsmei.

No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs

Ne katru lielisku ideju var pārvērst peļņā – bet tu to nezināsi, kamēr nepārbaudīsi. Pārvērt savu ideju funkcionālā MVP dažu minūšu laikā, vienkārši tērzējot ar MI – nav nepieciešama programmēšana vai izstrādātāji.
No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Dodies tiešsaistē ar vienu klikšķi – iekļauts hostings, domēns un biznesa e-pasts. Bez trešo pušu rīkiem, kavēšanās un vējā izmesta laika.

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Radīts, lai augtu kopā ar tevi

Datubāzes, failu krātuve un lietotāju konti ir iebūvēti jau no pirmās dienas – lai tad, kad tu vēlies augt, viss nepieciešamais būtu tavā rīcībā.

Radīts, lai augtu kopā ar tevi

Daudz izdevīgāk

Tradicionālas MVP izstrādes izmaksas ir tūkstošiem. Ar AI Builder viens vienkāršs abonements sedz visu – lai jūs varētu pārbaudīt savu ideju bez finansiāla riska.
Daudz izdevīgāk

No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs

Ne katru lielisku ideju var pārvērst peļņā – bet tu to nezināsi, kamēr nepārbaudīsi. Pārvērt savu ideju funkcionālā MVP dažu minūšu laikā, vienkārši tērzējot ar MI – nav nepieciešama programmēšana vai izstrādātāji.
No idejas līdz funkcionējošam MVP dažās minūtēs

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Dodies tiešsaistē ar vienu klikšķi – iekļauts hostings, domēns un biznesa e-pasts. Bez trešo pušu rīkiem, kavēšanās un vējā izmesta laika.

Palaid ātri, audz vēl ātrāk

Radīts, lai augtu kopā ar tevi

Datubāzes, failu krātuve un lietotāju konti ir iebūvēti jau no pirmās dienas – lai tad, kad tu vēlies augt, viss nepieciešamais būtu tavā rīcībā.

Radīts, lai augtu kopā ar tevi

Daudz izdevīgāk

Tradicionālas MVP izstrādes izmaksas ir tūkstošiem. Ar AI Builder viens vienkāršs abonements sedz visu – lai jūs varētu pārbaudīt savu ideju bez finansiāla riska.
Daudz izdevīgāk

Tava ideja ir vienas uzvednes attālumā

Atklāj dažus no MVP, ko vari izveidot ar Hostinger Horizons – pārbaudi savu ideju ar reāliem lietotājiem pirms pilnvērtīgas izstrādes uzsākšanas.
Izveido, testē un audz – bez riska

SaaS produkta MVP

No rēķinu ģeneratoriem un projektu izsekotājiem līdz rezervāciju platformām un specializētām CRM sistēmām – izveido strādājošu versiju ar jau integrētu lietotāju pierakstīšanos un Stripe maksājumiem. Piegādā dažu dienu, nevis mēnešu laikā.
Tā kā Uber priekš X – tīrīšanas pakalpojumu rezervēšanas lietotne, frīlanceru platforma, suņu pastaigu platforma. Izveido minimālu versiju ar reālām rezervēšanas plūsmām un testē to ar reāliem lietotājiem pirms mērogošanas.
Apstiprināšanas darbplūsmas, atskaišu paneļi, pielāgoti izsekotāji un daudz kas cits – izveido vienkāršotu versiju ar lietotāju pierakstīšanās iespējām un integrētu datubāzi, un pārbaudi to ar savu komandu, pirms investē pilnvērtīgā izstrādē.
Uztura bagātinātāju zīmols, digitālo lejupielāžu veikals, nišas apģērbu līnija – izveido vienkāršu interneta veikalu ar interneta veikala integrāciju un pārbaudi, vai tavs tirgus patiešām pērk, pirms pieskaries krājumiem.

Kā izstrādāt minimālo darbspējīgo produktu

01

Apraksti savu ideju

Pastāsti MI, kas tavam MVP ir jādara – galvenā problēma, ko tas atrisina, galvenās funkcijas un kam tas paredzēts. Skaties, kā tas tiek izveidots dažu minūšu laikā.
02

Publicē ar vienu klikšķi

Pievieno maksājumus, pierakstīšanās iespējas un daudz ko citu – pēc tam publicē ar vienu klikšķi. Hostings, domēns un SEO – viss iekļauts. Bez tehniskas iestatīšanas, bez kavēšanās.
03

Testē un pilnveido

Dalies ar savu MVP ar reāliem lietotājiem, vāc atsauksmes un pilnveido, balstoties uz to, ko uzzināji. Turpini to pilnveidot, līdz visi galvenie pieņēmumi būs pārbaudīti.

Vajag vairāk palīdzības?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Pirmie soļi ar Horizons

Pirmie soļi ar Horizons

Pamācība
Video
Raksti labākas uzvednes

Raksti labākas uzvednes

Pamācība
Video
Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Biežākās kļūdas, no kurām izvairīties

Pamācība
Video

Ko vēl vari izveidot savam uzņēmumam ar Horizons

Prototipi

SaaS lietotnes

Iekšējie biznesa rīki

Pielāgoti MI rīki

Pielāgoti CRM

Rezervāciju lietotnes

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā palaist savu MVP?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

MVP veidotāja BUJ

MVP izstrāde ir minimālā darbspējīgā produkta izveides process – vienkāršota tavas idejas versija ar pietiekami daudz funkcijām, lai to pārbaudītu ar reāliem lietotājiem. Tādā veidā tu vari noskaidrot, vai tava ideja atrisina lietotāju problēmas reālajā pasaulē, pirms ieguldi pārāk daudz naudas. Uzzini vairāk mūsu MVP ceļvedī.

Prototips ir domāts vizualizācijai – tas ir interaktīvs priekšskatījums, ko tu parādi ieinteresētajām personām, lai iegūtu atsauksmēs, pirms tu sāc kaut ko veidot. MVP ir tava pirmā, funkcionālā produkta versija, kurā ir tieši tik daudz funkciju, lai to palaistu un testētu ar reāliem lietotājiem. Īsāk sakot, tu izmanto prototipu, lai izvērtētu savu konceptu, un tu izveido MVP, lai testētu to praksē. Vari uzzināt vairāk mūsu prototipa un MVP salīdzinājuma rakstā.

Horizons izmanto advancētus MI modeļus, lai ģenerētu kodu, dizainu un saturu, pamatojoties uz tavām uzvednēm. Tā rezultātā tiek izveidota funkcionējoša tīmekļa lietotne, lai tu dažu minūšu laikā varētu pārvērst savu MVP ideju realitātē.

Izmantojiet bezkoda MVP veidotāju, lai ātri un lēti validētu savu ideju. Kad esat pierādījis, ka ir pieprasījums un varat pamatot paplašinātu pielāgošanu plašā mērogā, izstrādātāju nolīgšana kļūst par iespēju. Izmantojot AI Builder, varat ātri pārbaudīt un attīstīt savu ideju bez finansiāliem vai laika ierobežojumiem, un, kad esat gatavs piesaistīt izstrādātājus, varat eksportēt pilnu kodu un nodot to tieši tālāk. Nav jāsāk no nulles.

Tradicionāla MVP izstrāde var maksāt tūkstošiem eiro un prasīt nedēļām ilgu darbu. Ar Horizons tu vari sākt bez maksas – nav nepieciešama maksājumu karte. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties.

Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu MVP, skatīties, kā tas top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības. Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši iegādājies kādu no maksas plāniem. Tie ietver hostingu, domēnu un SEO optimizāciju, līdz ar to tev atliek tikai to publicēt.

Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.

Nekādu. AI Builder izmanto sarunvalodas pieeju veidošanai — bieži sauktu par vibrācijas kodēšanu. Jūs vienkārši vienkāršā valodā aprakstāt to, ko vēlaties izveidot, un AI to atdzīvina reāllaikā. Vai vēlaties pievienot funkciju? Vienkārši pajautājiet. Vai nepieciešams mainīt lietotāja plūsmu? Aprakstiet to. Ja šī koncepcija jums ir jauna, mūsu vibrācijas kodēšanas ceļvedis iepazīstinās jūs ar visu nepieciešamo informāciju.

Tavs pirmais MVP var būt gatavs darbam dažās minūtēs – vienkārši apraksti savu ideju, un Horizons to nekavējoties izveidos. Pēc tam viss ir atkarīgs no tavas idejas sarežģītības. Jo vairāk funkciju tu vēlies pievienot vai uzlabot, jo vairāk uzvedņu tu izmantosi – bet jebkura izmaiņa ir tikai vienas uzvednes attālumā. Kad tevi apmierinās rezultāts, varēsi to publicēt ar vienu klikšķi.

Jā. Tu vari integrēt tādus maksājumu rīkus kā Stripe, lai pārdotu abonementus, iekasētu maksu par pakalpojumiem vai piedāvātu vienreizējus pirkumus savā minimālajā darbspējīgajā produktā.

MVP atjaunināšana ir tikpat vienkārša kā tā izveide. Vienkārši atgriezies pie sava projekta, atver to un turpini tērzēt ar Horizons – apraksti, ko vēlies mainīt, un Horizons parūpēsies par visu pārējo. Tas viss ir daļa no "vibe coding" pieredzes – nav nepieciešams nolīgt programmētāju. Savukārt, ja tev ir tehniskās zināšanas vai vēlies attīstīt savu projektu, Horizons nodrošina pilnīgu piekļuvi kodam.

Pirms publicēšanas plašākam cilvēku lokam vari priekšskatīt un kopīgot savu MVP ar lietotājiem, apkopot atsauksmes un to pilnveidot. Sākotnējā testēšana palīdz noskaidrot, vai ir pieprasījums, un uzlabot produktu pirms tā turpmākas attīstīšanas.

Horizons ietver hostingu. Kad tavs MVP ir gatavs, vari to publicēt ar vienu klikšķi, izmantojot ātru un drošu hostinga platformu un personalizētu domēna vārdu.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.