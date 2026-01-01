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75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
75% atlaide
Premium
Izveido savu pirmo vietni – no portfolio līdz emuāriem un soc. tīklu saišu lapām
11,99
2,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 143,52 € (regulārā cena 575,52 €). Tiek atjaunots par 9,99 €/mēn.
Izveido līdz 3 vietnēm
2 pastkastītes katrai tīmekļa vietnei — bez maksas 1 gadu
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
5 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
Saņem čatbota atbalstu no Kodee
Īpašais piedāvājums • 79% atlaide
Neierobežots
Augošiem uzņēmumiem. Neierobežots vietņu skaits, MI rīki, e-komercija, pilnīga elastība
18,99
3,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 191,52 € (regulārā cena 911,52 €). Tiek atjaunots par 16,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
500 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach
Kāpēc šis plāns?
Pilnīgs risinājums ilgtermiņa projektiem. Viss iekļauts.
69% atlaide
Cloud Startup
Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama maksimāla veiktspēja un mērogojamība
25,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Iegūsti 48 mēnešus par 383,52 € (regulārā cena 1 247,52 €). Tiek atjaunots par 23,99 €/mēn.
Unlimited websites
Neierobežotas pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Pielāgots domēns – 1 gadu bez maksas
15 MI kredīti vietņu izveidei
400+ vietņu veidnes
Ātrs un drošs hostings
24/7 prioritārais ekspertu atbalsts
1000 kredīti MI aģentiem
Pārdod internetā ar integrēto e-komerciju
E-pasta mārketings ar Reach

Neierobežotajām funkcijām tiek piemērota mūsu godīgas lietošanas politika.

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Hostinger Horizons BUJ

Hostinger Horizons plāni atšķiras gan pēc funkcijām, gan pēc ikmēneša MI kredītu skaita. MI kredītu limits nosaka, cik daudz ziņojumu tu vari nosūtīt MI aģentam čatā, savukārt augstāka līmeņa plāni nodrošina advancētākas funkcijas un lielāku pielāgojamību, kad tev nepieciešams vairāk.

MI kredīti nodrošina divas lietas: tava projekta izveidi un MI funkciju darbību tajā, kad tas ir publicēts. Veidojot, katra ziņa, ko nosūti Horizons MI aģentam, izmanto vienu kredītu. Kad tava publicētā mājaslapa vai lietotne ietver MI darbinātu funkcionalitāti, kredīti tiek izmantoti katru reizi, kad tavi lietotāji ar to mijiedarbojas – un, tā kā mēs tam izmantojam daļējus kredītus, tas ļauj tev vairāk eksperimentēt par daļu no izmaksām.

Jā. Tavs MI kredītu lietojuma informācijas panelis parāda izmantoto kredītu sadalījumu veidošanai un rediģēšanai, kā arī kredītus, ko patērē tavas lietotnes MI funkcijas – lai tu vienmēr precīzi zinātu, kur tavi kredīti tiek izmantoti.

Kad iegādāsies plānu, varēsi iegādāties papildu MI kredītus bez nepieciešamības iegādāties plānu ar vairāk kredītiem.

Hostinger Horizons ir nepieciešams hostings, lai tava vietne vai tīmekļa lietotne būtu pieejama tiešsaistē.

Ja tev vēl nav aktīva hostinga plāna, tas tiks iekļauts tavā Hostinger Horizons pirkumā bez papildu maksas.

Ja tev jau ir aktīvs hostinga plāns, papildu hostinga plāns netiks iekļauts tavā Horizons pirkumā – tu vari turpināt izmantot savu esošo hostinga plānu.

Lūdzu, ņem vērā, ka hostings un Hostinger Horizons tiek pagarināti atsevišķi, un tu vari pārvaldīt, mainīt plānu vai pagarināt katru pakalpojumu atsevišķi.

Hostinger Horizons ļauj tev izveidot dažādas tīmekļa lietotnes bez koda – nav nekādu limitu, tik vien, cik tālu sniedzas tava iztēle. Piemēram, tu vari izveidot ēdienu piegādes lietotnes, SaaS produktus, fitnesa lietotnes, programmatūru bezpeļņas organizācijām un daudz ko citu.

Neatkarīgi no tā, vai vēlies izveidot pielāgotu risinājumu saviem klientiem vai lietotni, kas ir domāta tava uzņēmuma vajadzībām, Hostinger Horizons ir ideāls MI lietotņu veidotājs, kas palīdzēs īstenot tavas idejas.

Hostinger Horizons var izveidot tīmekļa lietotnes un vietnes, kas bez problēmām darbojas mobilajās ierīcēs. Tomēr pašlaik tas neatbalsta tikai mobilajām ierīcēm paredzēto lietotņu izveidi priekš App Store vai Google Play.

Tev pilnībā pieder tavas vietnes vai tīmekļa lietotnes kods. Ar jebkuru Hostinger Horizons maksas plānu tu vari lejupielādēt kodu, kad vien nepieciešams.

Jā, tu vari integrēt trešo pušu API un pakalpojumus ar Hostinger Horizons. Tas bez problēmām darbojas ar tādiem rīkiem kā Stripe un Supabase, un tu vari arī pievienot citus API maksājumiem, datu apstrādei un citām vajadzībām. Ja tev nepieciešama palīdzība, pievienojot trešo pušu pakalpojumus, vienkārši pajautā čatā, un Hostinger Horizons tev parādīs, kā to izdarīt.

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