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Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
Hostinger Horizons BUJ
Kā Hostinger Horizons plāni atšķiras?
Hostinger Horizons plāni atšķiras gan pēc funkcijām, gan pēc ikmēneša MI kredītu skaita. MI kredītu limits nosaka, cik daudz ziņojumu tu vari nosūtīt MI aģentam čatā, savukārt augstāka līmeņa plāni nodrošina advancētākas funkcijas un lielāku pielāgojamību, kad tev nepieciešams vairāk.
Kā darbojas MI kredīti?
MI kredīti nodrošina divas lietas: tava projekta izveidi un MI funkciju darbību tajā, kad tas ir publicēts. Veidojot, katra ziņa, ko nosūti Horizons MI aģentam, izmanto vienu kredītu. Kad tava publicētā mājaslapa vai lietotne ietver MI darbinātu funkcionalitāti, kredīti tiek izmantoti katru reizi, kad tavi lietotāji ar to mijiedarbojas – un, tā kā mēs tam izmantojam daļējus kredītus, tas ļauj tev vairāk eksperimentēt par daļu no izmaksām.
Vai es varu redzēt, cik AI kredītu ir izmantojusi mana lietotne?
Jā. Tavs MI kredītu lietojuma informācijas panelis parāda izmantoto kredītu sadalījumu veidošanai un rediģēšanai, kā arī kredītus, ko patērē tavas lietotnes MI funkcijas – lai tu vienmēr precīzi zinātu, kur tavi kredīti tiek izmantoti.
Vai es varu iegādāties papildu MI kredītus, nemainot plānu?
Kad iegādāsies plānu, varēsi iegādāties papildu MI kredītus bez nepieciešamības iegādāties plānu ar vairāk kredītiem.
Vai es varu iegādāties Hostinger Horizons bez hostinga?
Hostinger Horizons ir nepieciešams hostings, lai tava vietne vai tīmekļa lietotne būtu pieejama tiešsaistē.
Ja tev vēl nav aktīva hostinga plāna, tas tiks iekļauts tavā Hostinger Horizons pirkumā bez papildu maksas.
Ja tev jau ir aktīvs hostinga plāns, papildu hostinga plāns netiks iekļauts tavā Horizons pirkumā – tu vari turpināt izmantot savu esošo hostinga plānu.
Lūdzu, ņem vērā, ka hostings un Hostinger Horizons tiek pagarināti atsevišķi, un tu vari pārvaldīt, mainīt plānu vai pagarināt katru pakalpojumu atsevišķi.
Kāda veida vietnes es varu publicēt ar Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons ļauj tev izveidot dažādas tīmekļa lietotnes bez koda – nav nekādu limitu, tik vien, cik tālu sniedzas tava iztēle. Piemēram, tu vari izveidot ēdienu piegādes lietotnes, SaaS produktus, fitnesa lietotnes, programmatūru bezpeļņas organizācijām un daudz ko citu.
Neatkarīgi no tā, vai vēlies izveidot pielāgotu risinājumu saviem klientiem vai lietotni, kas ir domāta tava uzņēmuma vajadzībām, Hostinger Horizons ir ideāls MI lietotņu veidotājs, kas palīdzēs īstenot tavas idejas.
Vai ar Hostinger Horizons es varu izveidot mobilās lietotnes?
Hostinger Horizons var izveidot tīmekļa lietotnes un vietnes, kas bez problēmām darbojas mobilajās ierīcēs. Tomēr pašlaik tas neatbalsta tikai mobilajām ierīcēm paredzēto lietotņu izveidi priekš App Store vai Google Play.
Kam pieder ar Hostinger Horizons izveidotais kods?
Tev pilnībā pieder tavas vietnes vai tīmekļa lietotnes kods. Ar jebkuru Hostinger Horizons maksas plānu tu vari lejupielādēt kodu, kad vien nepieciešams.
Vai ir iespējams integrēt trešo pušu API vai pakalpojumus ar Hostinger Horizons?
Jā, tu vari integrēt trešo pušu API un pakalpojumus ar Hostinger Horizons. Tas bez problēmām darbojas ar tādiem rīkiem kā Stripe un Supabase, un tu vari arī pievienot citus API maksājumiem, datu apstrādei un citām vajadzībām. Ja tev nepieciešama palīdzība, pievienojot trešo pušu pakalpojumus, vienkārši pajautā čatā, un Hostinger Horizons tev parādīs, kā to izdarīt.