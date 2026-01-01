Tavs projekts – optimizēts meklētājprogrammām un MI

Hostinger MI konstruktors automātiski ģenerē visu nepieciešamo, lai meklētājprogrammas indeksētu tavas vietnes un tās labāk izprastu tādi MI rīki kā ChatGPT, Gemini un Meta AI.
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Automātiski optimizēta pamanāmībai

Kad tiek publicēta tava bezkoda vietne ar personalizēto domēnu, galvenie SEO un MI pamanāmības faili, piemēram, sitemap.xml, robots.txt un llms.txt, tiek izveidoti automātiski. Tas palīdz meklētājprogrammām un MI rīkiem izprast tavu saturu, un tev nav nekas jāiestata.
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Automātiski optimizēta pamanāmībai
Vienmēr ieteikts

Vieda publicēšana iekļūšanai SEO un MI rezultātos

MI meklēšanas platforma

Palīdzi tādiem rīkiem kā ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity un Meta AI izprast tavu vietni. Ar automātiski ģenerētu LLMs.txt MI sistēmas precīzi zina, kur meklēt, tādējādi palielinot izredzes, ka tava vietne tiks ieteikta atbildēs un kopsavilkumos.
Nav nepieciešams konfigurēt pārmeklēšanas iestatījumus vai uztraukties par indeksēšanu. MI konstruktors izveido sitemap.xml un robots.txt failus katram publicētajam projektam, tādējādi saglabājot tavu saturu strukturētu, meklējamu un atbilstošu SEO paraugpraksei.
Hostinger MI konstruktors automātiski parūpējas par tādiem svarīgākajiem SEO elementiem kā metadati, sitemap.xml, llms.txt un robots.txt – nav nepieciešami nekādi spraudņi vai papildu rīki. Vienkārši publicē savu vietni, mērķlapu vai digitālo projektu, un tas būs gatavs indeksēšanai meklētājprogrammās, kas atbalsta JavaScript nodrošinātu saturu.

Nesen uzzināji par MI SEO? Skaties un apgūsti to dažās minūtēs

Šajos īsajos video ir paskaidrots, ko nozīmē ģeneratīvo meklētājsistēmu optimizācija (GEO) un kā nodrošināt satura redzamību.

Ko lietotāji saka par Hostinger MI konstruktoru

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger MI konstruktors dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI konstruktoru, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger MI konstruktors varētu būt visefektīvākais vibe coding rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger MI konstruktors ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem, ar Hostinger MI konstruktoru! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger MI konstruktors ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger MI konstruktoru! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno MI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot MI konstruktoru... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt MI konstruktoru. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir pieejams INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger MI konstruktors tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger MI konstruktorā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger MI konstruktoru, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger MI konstruktoru var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā pārvērst savu unikālo projekta ideju realitātē?

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