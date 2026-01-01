Vienkārša SaaS lietotņu izstrāde

Izmantojot Hostinger AI Builder bezkoda platformu, viegli pārvērtiet savu mikro SaaS lietotnes ideju reālā produktā.
Sākt bez maksas

Maksas plāni tikai no 2,99 €/mēn.

Vienkārša SaaS lietotņu izstrāde

Veido ātrāk un vienkāršāk ar Horizons bezkoda SaaS veidotāju

Viss nepieciešamais sava SaaS izveidei, publicēšanai un attīstīšanai

Visaptverošs MI partneris

Vienkārši apraksti savu SaaS ideju, un MI to izveidos – no aizmugursistēmas loģikas līdz dizainam. Tu iegūsi pilnībā funkcionējošu produktu, kuru vari palaist dažu minūšu laikā. Bez programmēšanas, bez tehniskās komandas, bez gaidīšanas.
Visaptverošs MI partneris

Viss darba sākšanai

Hostings, domēns, e-pasts un SEO optimizācija – viss iekļauts. Nekādu atsevišķu kontu vai sarežģītas iestatīšanas.

Viss darba sākšanai

Iebūvēta aizmugursistēma

Iebūvētas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – nav nepieciešami ārēji rīki. Tavs SaaS darbosies kā īsts produkts nekavējoties.

Iebūvēta aizmugursistēma

Pelni no pirmās dienas

Piedāvā vairākus abonēšanas līmeņus ar ērtām plāna maiņas iespējām. 0% darījumu maksa un iebūvēta Stripe integrācija padara atkārtoto ieņēmumu gūšanu daudz vieglāku.
Pelni no pirmās dienas

Visaptverošs MI partneris

Vienkārši apraksti savu SaaS ideju, un MI to izveidos – no aizmugursistēmas loģikas līdz dizainam. Tu iegūsi pilnībā funkcionējošu produktu, kuru vari palaist dažu minūšu laikā. Bez programmēšanas, bez tehniskās komandas, bez gaidīšanas.
Visaptverošs MI partneris

Viss darba sākšanai

Hostings, domēns, e-pasts un SEO optimizācija – viss iekļauts. Nekādu atsevišķu kontu vai sarežģītas iestatīšanas.

Viss darba sākšanai

Iebūvēta aizmugursistēma

Iebūvētas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – nav nepieciešami ārēji rīki. Tavs SaaS darbosies kā īsts produkts nekavējoties.

Iebūvēta aizmugursistēma

Pelni no pirmās dienas

Piedāvā vairākus abonēšanas līmeņus ar ērtām plāna maiņas iespējām. 0% darījumu maksa un iebūvēta Stripe integrācija padara atkārtoto ieņēmumu gūšanu daudz vieglāku.
Pelni no pirmās dienas

SaaS risinājumi, ko vari radīt – nekāda koda, tikai tava iztēle

Iepazīsties ar reāliem SaaS produktu piemēriem, ko vari izveidot ar Hostinger Horizons – to visu vari radīt, vienkārši aprakstot, kas tev nepieciešams.
SaaS risinājumi, ko vari radīt – nekāda koda, tikai tava iztēle

Izglītības micro SaaS

Izveido mācību rīkus – mini-kursus, valodu praksi, sertifikātus, kas palīdz pasniedzējiem un mazām apmācību komandām nodrošināt strukturētas nodarbības un sekot līdzi progresam bez pilnvērtīgas mācību pārvaldības sistēmas.Sākt veidot
Palīdzi uzņēmumiem pārvaldīt potenciālos klientus, sekot līdzi klientu attiecībām un noslēgt vairāk darījumu – izveido pilnībā pielāgotu CRM un piedāvā to kā abonementu pārdošanas komandām un aģentūrām.Sākt veidot
Palīdzi lietotājiem veidot aprakstus, ierakstu idejas, tēmturus, saistošus virsrakstus un platformai sagatavotu tekstu, izmantojot vienkāršas uzvednes.Sākt veidot
Ļauj restorāniem pārvaldīt rezervācijas, sekot līdzi galdiņu pieejamībai un sūtīt apstiprinājuma e-pastus – izveido specializētu rezervāciju rīku un piedāvā to viesmīlības nozares uzņēmumiem.Sākt veidot
Izveido lietotnes treniņu plānošanai, progresa izsekošanai, ēdienreižu plānošanai un izaicinājumiem, kas palīdz lietotājiem saglabāt motivāciju, vienlaikus dodot treneriem un radītājiem iespēju izveidot un pārdot programmas.Sākt veidot
Izveido savu podkāstu platformu – dalies ar epizodēm, palielini savu auditoriju un iekasē maksu par premium vai ekskluzīvu saturu, izmantojot abonementus.Sākt veidot
Izveido slēgtu platformu, kur abonenti maksā, lai piekļūtu ekskluzīvam saturam, kursiem vai kopienai — nosaki savas cenas, pārvaldi abonementus un palielini savus pastāvīgos ieņēmumus.Sākt veidot

Kā izveidot SaaS lietotni

01

Apraksti savu ideju

Pastāsti MI, kas tavam SaaS produktam ir jādara, un skaties, kā tas tiek izveidots. Vai arī izvēlies veidni, lai sāktu darbu vēl ātrāk.
02

Pielāgo un testē

Pilnveido, tērzējot ar MI – pielāgo funkcijas, iestati maksājumus un pierakstīšanos, kā arī priekšskati to pirms palaišanas.
03

Publicē ar vienu klikšķi

Nospied pogu "Publish", un tavs SaaS ir tiešsaistē – komplektā iekļauts hostings, domēns un SEO optimizācija. Sāc piesaistīt pirmos lietotājus nekavējoties.

Izvēlies veidni un personalizē to

Izvēlies profesionāli izstrādātu veidni, pielāgo to ar MI vai vizuālo rediģēšanu un publicē savu vietni ātrāk.

Iepriekš sagatavotas veidnes

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Vēlies uzzināt vairāk?

Izpēti visaptverošas pamācības, praktiskas vadlīnijas un detalizētas instrukcijas, kas tevi no iesācēja acumirklī pārvērtīs par MI profesionāli. Iegūsti visu nepieciešamo un daudz ko citu sava pirmā MI projekta izveidei.
Kas ir SaaS?

Kas ir SaaS?

Pamācība
Kā izveidot SaaS produktu

Kā izveidot SaaS produktu

Pamācība
Mikro SaaS idejas

Mikro SaaS idejas

Pamācība
Video

Vairāk veidu, kā pelnīt ar Horizons

Pārdod internetā

Pieņem rezervācijas

Izveido pielāgotus MI rīkus

Izveido veidni, pelni komisiju

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Gatavībā pārvērst savu ideju realitātē?

Sākt bez maksas

Nav nepieciešama maksājumu karte

SaaS lietotņu izstrādes BUJ

SaaS (angļu "software as a service"; latviešu "programmatūra kā pakalpojums") lietotņu izstrāde ietver rīku vai pakalpojumu, kas atrodas mākonī, izveidi, kuriem lietotāji var piekļūt, izmantojot pārlūkprogrammu, parasti uz abonementa pamata. Atšķirībā no tradicionālās programmatūras, SaaS lietotnes nav jālejupielādē vai jāinstalē – viss darbojas tiešsaistē.

Vēlies uzzināt vairāk par jaunuzņēmumiem piemērotām iespējām? Iedvesmai iesakām apskatīt mūsu SaaS ideju sarakstu.

Nē. Un ar Horizons tev nav jāapgūst HTML, CSS vai kāds satvars. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, lai tava SaaS lietotne darītu, un MI to uzreiz izveido. Vēlies pievienot jaunu funkciju? Vienkārši paprasi. Nepieciešams pielabot lietotāju plūsmu? Apraksti to. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.

Lai gūtu iedvesmu, apskati dažus no mūsu iecienītākajiem mikro SaaS piemēriem.

Izmaksas atšķiras atkarībā no tavas pieejas. Pašam to programmēt prasa laiku, bet mazāk naudas, savukārt izstrādātāju nolīgšana var būt dārga. Tāda SaaS bezkoda veidotāja kā Hostinger Horizons izmantošana ir budžetam draudzīga izvēle, jo tam ir izdevīgi plāni, sākot no 2,99 €/mēn., un tas ļauj tev veidot, testēt un palaist SaaS produktus bez lieliem sākotnējiem ieguldījumiem.

Ar Horizons tu vari sākt bez maksas – nav nepieciešama maksājumu karte. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu SaaS lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības. Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši iegādājies kādu no maksas plāniem. Tie ietver hostingu, domēnu un SEO optimizāciju, līdz ar to tev atliek tikai to publicēt.

Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.

Jūs varat monetizēt SaaS lietotnes, izmantojot ikmēneša abonementus, daudzpakāpju premium plānus, pirkumus lietotnē vai reklāmas. Hostinger AI Builder integrējas ar maksājumu sistēmām, piemēram, Stripe, tādējādi atvieglojot norēķinu iestatīšanu.

Efektīvs SaaS mārketings ietver SEO, sociālo tīklu kampaņas, maksas reklāmas, e-pasta mārketingu un sadarbību ar influenceriem. Ir ļoti svarīgi identificēt mērķauditoriju un izcelt lietotnes vērtību.

Uzzini vairāk mūsu SaaS mārketinga ceļvedī.

Mikro SaaS ir ļoti specializēta SaaS lietotne, kas paredzēta ļoti specifiskai nišai un ko bieži vien izveido un uztur neliela komanda vai pat viens dibinātājs. Šīs vietnes var palaist ātrāk, un to pārvaldīšana ir vieglāka.

Vēlies uzzināt vairāk? Apskati mūsu mikro SaaS ceļvedi.

Apkope ietver regulāru lietotnes atjaunināšanu, kļūdu novēršanu, drošības uzlabošanu un jaunu funkciju pievienošanu. Hostinger AI Builder to vienkāršo, apvienojot atjauninājumus, mitināšanu un uzraudzību vienā vienotā platformā.

Testēšana palīdz atklāt kļūdas un nodrošināt, ka tava SaaS lietotne darbojas dažādās ierīcēs. Vari manuāli testēt funkcijas vai izmantot automatizētus testēšanas rīkus. Hostinger Horizons ļauj pirms publicēšanas priekšskatīt un testēt lietotni smilškastes vidē.

SaaS drošība ietver lietotāju datu aizsardzību, stingras autentifikācijas ieviešanu, SSL lietošanu un regulāru ievainojamību uzraudzību. Hostinger Horizons rūpējas par galvenajām drošības funkcijām jau no paša sākuma, palīdzot tev sākt darbu ar pārliecību.

Tradicionāli izvietošanai un mitināšanai ir nepieciešama serveru iestatīšana, vides konfigurēšana un domēnu pārvaldība. Ar Hostinger AI Builder tas viss ir integrēts — jūs veidojat un palaižat vienuviet, iekļaujot mitināšanu, pielāgotus domēnus un SSL.

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