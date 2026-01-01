Vienkārša SaaS lietotņu izstrāde
Veido ātrāk un vienkāršāk ar Horizons bezkoda SaaS veidotāju
Visaptverošs MI partneris
Viss darba sākšanai
Hostings, domēns, e-pasts un SEO optimizācija – viss iekļauts. Nekādu atsevišķu kontu vai sarežģītas iestatīšanas.
Iebūvēta aizmugursistēma
Iebūvētas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – nav nepieciešami ārēji rīki. Tavs SaaS darbosies kā īsts produkts nekavējoties.
Pelni no pirmās dienas
Visaptverošs MI partneris
Viss darba sākšanai
Hostings, domēns, e-pasts un SEO optimizācija – viss iekļauts. Nekādu atsevišķu kontu vai sarežģītas iestatīšanas.
Iebūvēta aizmugursistēma
Iebūvētas datubāzes, lietotāju konti un failu krātuve – nav nepieciešami ārēji rīki. Tavs SaaS darbosies kā īsts produkts nekavējoties.
Pelni no pirmās dienas
SaaS risinājumi, ko vari radīt – nekāda koda, tikai tava iztēle
Izglītības micro SaaS
CRM tīmekļa lietotne
Sociālo mediju ierakstu ģenerators
Restorāna rezervāciju tīmekļa lietotne
Mikro SaaS fitnesam
Podkāstu tīmekļa lietotne
Dalības vietne
Kā izveidot SaaS lietotni
Apraksti savu ideju
Pielāgo un testē
Publicē ar vienu klikšķi
Izvēlies veidni un personalizē to
Iepriekš sagatavotas veidnes
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Vairāk veidu, kā pelnīt ar Horizons
Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons
Vibe kodēšana saīsina izstrādes laiku par 45 %, izmantojot tādus rīkus kā Hostinger AI Builder, kas dabiskās valodas veidā pārvērš darbojošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšanas barjera ir ievērojami zemāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons MI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais MI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Jūs neticēsiet, cik viegli ir izveidot to, ko vēlaties savai vietnei un klientiem, izmantojot Hostinger AI Builder! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger AI Builder! Ir bijis patiešām jautri mijiedarboties ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir mainījis spēles noteikumus ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger paveica AI Builder... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan priekšējo, gan aizmugurējo daļu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts gaidīja manā “kādreiz vēl” sarakstā, LĪDZ jūs izveidojāt AI veidotāju. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu kodēšanu. 0, un lūk, tas ir klāt. Mans sapņu projekts, lai palīdzētu biedriem, ir TIKTAVĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad varat veidot tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot vaicājumu Hostinger AI Builder platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda MI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.
SaaS lietotņu izstrādes BUJ
Kas ir SaaS lietotņu izstrāde?
SaaS (angļu "software as a service"; latviešu "programmatūra kā pakalpojums") lietotņu izstrāde ietver rīku vai pakalpojumu, kas atrodas mākonī, izveidi, kuriem lietotāji var piekļūt, izmantojot pārlūkprogrammu, parasti uz abonementa pamata. Atšķirībā no tradicionālās programmatūras, SaaS lietotnes nav jālejupielādē vai jāinstalē – viss darbojas tiešsaistē.
Vēlies uzzināt vairāk par jaunuzņēmumiem piemērotām iespējām? Iedvesmai iesakām apskatīt mūsu SaaS ideju sarakstu.
Vai man ir jāprot programmēt, lai izveidotu SaaS lietotni?
Nē. Un ar Horizons tev nav jāapgūst HTML, CSS vai kāds satvars. Horizons izmanto uz sarunu balstītu pieeju, ko mēdz dēvēt par "vibe coding". Tu vienkāršā valodā apraksti, ko vēlies, lai tava SaaS lietotne darītu, un MI to uzreiz izveido. Vēlies pievienot jaunu funkciju? Vienkārši paprasi. Nepieciešams pielabot lietotāju plūsmu? Apraksti to. Ja šis koncepts tev ir svešs, mūsu "vibe coding" ceļvedis izskaidros visu, kas tev jāzina.
Lai gūtu iedvesmu, apskati dažus no mūsu iecienītākajiem mikro SaaS piemēriem.
Cik maksā SaaS lietotnes izveide?
Izmaksas atšķiras atkarībā no tavas pieejas. Pašam to programmēt prasa laiku, bet mazāk naudas, savukārt izstrādātāju nolīgšana var būt dārga. Tāda SaaS bezkoda veidotāja kā Hostinger Horizons izmantošana ir budžetam draudzīga izvēle, jo tam ir izdevīgi plāni, sākot no 2,99 €/mēn., un tas ļauj tev veidot, testēt un palaist SaaS produktus bez lieliem sākotnējiem ieguldījumiem.
Ar Horizons tu vari sākt bez maksas – nav nepieciešama maksājumu karte. Pēc reģistrēšanās tev būs pieejami 5 MI kredīti, lai tu varētu sākt strādāt nekavējoties. Kredītu lietojums ir atkarīgs no uzvednes sarežģītības līmeņa – vienkāršām izmaiņām būs nepieciešams mazāk nekā viens kredīts, bet lielāki uzlabojumi var patērēt vairāk. Tev ir pieejami pietiekami daudz bezmaksas kredītu, lai tu varētu aprakstīt savu SaaS lietotni, skatīties, kā tā top tavu acu priekšā, un gūt reālu iespaidu par Horizons, pirms uzņemies jebkādas saistības. Kad vēlēsies to publicēt, vienkārši iegādājies kādu no maksas plāniem. Tie ietver hostingu, domēnu un SEO optimizāciju, līdz ar to tev atliek tikai to publicēt.
Kredīti sāk izsīkt? Tu vari tos papildināt jebkurā laikā un sekot līdzi lietojumam vadības panelī.
Kā es varu monetizēt savu SaaS lietotni?
Jūs varat monetizēt SaaS lietotnes, izmantojot ikmēneša abonementus, daudzpakāpju premium plānus, pirkumus lietotnē vai reklāmas. Hostinger AI Builder integrējas ar maksājumu sistēmām, piemēram, Stripe, tādējādi atvieglojot norēķinu iestatīšanu.
Kā es varu reklamēt savu SaaS lietotni?
Efektīvs SaaS mārketings ietver SEO, sociālo tīklu kampaņas, maksas reklāmas, e-pasta mārketingu un sadarbību ar influenceriem. Ir ļoti svarīgi identificēt mērķauditoriju un izcelt lietotnes vērtību.
Uzzini vairāk mūsu SaaS mārketinga ceļvedī.
Kāda ir atšķirība starp SaaS un mikro SaaS?
Mikro SaaS ir ļoti specializēta SaaS lietotne, kas paredzēta ļoti specifiskai nišai un ko bieži vien izveido un uztur neliela komanda vai pat viens dibinātājs. Šīs vietnes var palaist ātrāk, un to pārvaldīšana ir vieglāka.
Vēlies uzzināt vairāk? Apskati mūsu mikro SaaS ceļvedi.
Kā uzturēt SaaS lietotni?
Apkope ietver regulāru lietotnes atjaunināšanu, kļūdu novēršanu, drošības uzlabošanu un jaunu funkciju pievienošanu. Hostinger AI Builder to vienkāršo, apvienojot atjauninājumus, mitināšanu un uzraudzību vienā vienotā platformā.
Kā es varu testēt SaaS lietotni?
Testēšana palīdz atklāt kļūdas un nodrošināt, ka tava SaaS lietotne darbojas dažādās ierīcēs. Vari manuāli testēt funkcijas vai izmantot automatizētus testēšanas rīkus. Hostinger Horizons ļauj pirms publicēšanas priekšskatīt un testēt lietotni smilškastes vidē.
Kā es varu parūpēties par SaaS lietotnes drošību?
SaaS drošība ietver lietotāju datu aizsardzību, stingras autentifikācijas ieviešanu, SSL lietošanu un regulāru ievainojamību uzraudzību. Hostinger Horizons rūpējas par galvenajām drošības funkcijām jau no paša sākuma, palīdzot tev sākt darbu ar pārliecību.
Kā es varu izvietot un uzturēt SaaS lietotni?
Tradicionāli izvietošanai un mitināšanai ir nepieciešama serveru iestatīšana, vides konfigurēšana un domēnu pārvaldība. Ar Hostinger AI Builder tas viss ir integrēts — jūs veidojat un palaižat vienuviet, iekļaujot mitināšanu, pielāgotus domēnus un SSL.